Indefinição sobre o cenário nacional deixa partidos “à deriva” em Sergipe

Por Habacuque Villacorte

Diante de tanta instabilidade no cenário político nacional, envolvendo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a abertura do diálogo por anistia no Congresso Nacional e às sanções comerciais impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o governo do presidente Lula (PT), fica complicado fazer qualquer previsão sobre a formação das chapas nos Estados, inclusive em Sergipe, considerando as disputas para o governo e para as duas vagas no Senado Federal.

O PT, do presidente Lula que buscará a reeleição, por exemplo, aqui em Sergipe não atravessa um bom momento. Seu presidente estadual, o senador Rogério Carvalho (PT), que disputará a reeleição no próximo ano, é o único nome com expressão suficiente para ser competitivo e tentar vencer uma das disputas mais acirradas da história política do nosso Estado, mas hoje ele precisa de um pré-candidato a governador. A legenda deve enfrentar dificuldades para eleger deputados federais e estaduais em 2026.

Já o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está bastante fortalecido em Sergipe, por conta de divergências internas pelo comando da legenda, pode enfrentar uma “debandada em massa”, possivelmente para o Republicanos, a depender das mudanças no Diretório Estadual. O presidente e empresário Edivam Amorim trabalha para que o comando do PL permaneça com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, ou com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

Ela se diz focada em seguir no comando da PMA no próximo ano, mas já não nega que possa disputar o governo caso seja um consenso; já Valmir, mesmo temporariamente inelegível, não esconde que tem disposição de novamente tentar ser candidato a governador. Ele segue como o nome mais popular entre os que fazem oposição ao governo de Fábio Mitidieri (PSD), mas caso continue impedido, a legenda pode apresentar outro nome competitivo para buscar o comando do Executivo Estadual.

Enquanto isso o PT “flerta” com o PDT do ex-prefeito Edvaldo Nogueira, que é pré-candidato ao Senado, mas tem seu nome especulado para disputar o governo como uma “terceira via”; já Fábio Mitidieri, que se antecipou e declarou apoio à reeleição do presidente Lula, tem em seu agrupamento o União Brasil (André Moura) e os Progressistas (Laércio Oliveira) que estão “desembarcando” do governo Lula por decisão de suas respectivas Executivas Nacionais.

O PSD, legenda do governador sergipano, “ensaia” lançar uma pré-candidatura própria para a presidência da República ou acompanhar o “Centrão” apoiando e estimulando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) a ser pré-candidato a presidente, caso se mantenha a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Resta saber como se comportariam o MDB e PSB, que em Sergipe estão com Fábio Mitidieri, mas em BSB estão alinhados com a reeleição do presidente Lula.

Em síntese, os partidos políticos aqui no Estado estão “à deriva”, e terão que esperar o “desenrolar” de tantas instabilidades no cenário político nacional. Ou seja, já tem gente que está anunciando apoios em Sergipe, mas a depender do que possa acontecer até meados de 2026, ou terá que mudar de legenda ou alterar o planejamento eleitoral. Mais confuso ainda quem vai permanecer é o eleitorado, em meio a essa “salada de siglas”. É sinal de que teremos uma “janela partidária” bem movimentada no próximo ano…

Veja essa!

Está repercutindo nas redes sociais um vídeo em que um cidadão do povoado Lagoa da Volta, município de Porto da Folha, não possui um único posto policial para garantir a segurança dos oito mil habitantes, aproximadamente. Os moradores reclamam que, de eleição em eleição, políticos aparecem, prometem e o posto policial nunca chega!

E essa!

“No ano da Copa do Mundo vai ter político botando o chapéu de couro e dizendo que ama o Sertão, mas a Zona Rural de Porto da Folha seguirá sem seu Posto Policial e a população insegura. Quem o povo acolheu, hoje vira às costas e não luta por mais segurança”, diz um morador no vídeo, revoltando com o abandono do povoado.

Requerimento de Georgeo

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) foi procurado por moradores do povoado Lagoa da Volta e se comprometeu, através de seu mandato na Assembleia Legislativa, em apresentar uma propositura junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública, ao Comando da Polícia Militar e ao governo do Estado no sentido que este apelo da comunidade por um Posto Policial seja atendido.

Veto para Loterias I

A Câmara Municipal de Aracaju manteve, por unanimidade, o veto total da prefeita Emília Corrêa ao Projeto de Lei Complementar nº 6/2025, que regulamentava a prestação do serviço público de loteria pelo Poder Executivo Municipal, seja diretamente ou por meio de concessão ou permissão. Na sessão, os 20 vereadores presentes votaram em consenso pela aprovação do veto da chefe do Executivo.

Veto para Loterias II

O veto foi fundamentado pelo Poder Executivo, em parecer da Procuradoria-Geral do Município (PGM), que justificou uma possível invasão de competência, que seria da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. Também foi destacado o vício de iniciativa, uma vez que a proposta criava um serviço público e definia a destinação de sua arrecadação.

Isac concordou

O vereador Isac Silveira, autor do projeto vetado, disse que “a prefeita tomou a decisão de que essa modalidade de recurso não seria do seu interesse. Respeitamos a decisão dela. Nossa alternativa era construir uma forma de arrecadação. Vimos diversos locais no país fazer esse tipo de loteria, mas respeito a sua decisão. Encaminho pela manutenção do veto”, reforçou.

Apoio dos pares I

A vereadora Sônia Meire apontou que o veto a esse projeto de lei é importante, já que a sua aprovação representaria uma manutenção das desigualdades sociais. O vereador Pastor Diego parabenizou Isac Silveira pela sua hombridade e por “atender ao nosso pleito, compreendendo que esse projeto seria prejudicial para o município”.

Apoio dos pares II

O vereador Anderson de Tuca, que, no primeiro momento, votou a favor do projeto, disse que “soubemos que era do interesse da prefeita, mas já que não houve esse interesse mais, estamos mudando o nosso voto, até porque a regulamentação cabe ao Executivo”. O vereador Lúcio Flávio parabenizou a Casa parlamentar e o líder da prefeita, Isac Silveira, por “compreender que jogos de azar não são políticas públicas. Ganha a imagem deste parlamento, em avançar e recuar quando necessário”, afirmou.

Apoio dos pares III

O vereador Joaquim da Janelinha, que também havia votado a favor, disse que é importante voltar atrás, já que algumas pessoas tiveram sua saúde afetada pelo vício. A vereadora Thannata da Equoterapia destacou que “a Câmara é o local em que temos divergência, mas chegamos a um senso em comum e fico feliz pela manutenção do veto”, pontuou.

Lúcio e os parabéns!

Este colunista reconhece o recuo do vereador Isac Silveira e acha louvável que não só ele, mas toda a Câmara Municipal de Aracaju se uniu em defesa da sociedade, do coletivo e preservou as famílias aracajuanas de mais um jogo de azar. Também é justo dar os parabéns pelo empenho e luta do vereador Lúcio Flávio (PL) que defendeu seus ideais e lutou, quase que sozinho, para que este projeto não fosse aprovado. No final todos venceram…

Bomba!

Procurado por Dorinha do Queijo, o “Sertanejo Original” e possível pré-candidato a deputado estadual em 2026, conversou com este colunista direto de Graccho Cardoso e denuncia que o município está sofrendo há cinco dias sem o abastecimento de água. “Essa Iguá está pior do que a DESO! Se tivesse no verão, aí é que a situação ia ficar muito mais complicada, quase insuportável”.

Exclusiva!

“O governador deu um tiro no pé quando privatizou parte dos serviços da DESO para essa Iguá. E eu votei nele em 2022. Se nada for feito até o verão que se aproxima, o povo do Sertão vai sofrer e muito com essa falta de água! E o que foi feito com esse dinheiro da venda de parte da DESO? Tem muita gente revoltada no Sertão”, denuncia Dorinha do Queijo, reclamando que os políticos da região deveriam cobrar mais da Iguá e do próprio governo do Estado.

Olha o IPES!

Outro leitor da coluna envia uma reclamação sobre a urgência do IPES. “Trouxe minha mãe para a urgência e, de repente, houve um princípio de incêndio na ala e começou uma correria! Botaram minha mãe na maca e ela saiu gritando. A gente paga caro e ainda passa uma situação dessas e nós ficamos largados pelo corredor depois”, denuncia. O registro aconteceu na última quinta-feira (28).

Quinto fora da pauta

Chega à informação de Recife (PE) que, mais uma vez, saiu da pauta do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Com todo respeito aos envolvidos, e sem tomar partido de ninguém, mas este colunista precisa registrar que esta situação já é digna de uma “novela mexicana”, com vários capítulos e final imprevisível! Até o fechamento da coluna não havia explicação sobre o novo cancelamento…

Yandra Moura I

Moradores do Baixo São Francisco agora possuem mais um espaço de convivência e de turismo na região. No final de semana, foi inaugurada e entregue à população a orla do povoado Borda da Mata, em Canhoba. A deputada Yandra Moura (União) participou da solenidade a convite do prefeito Chrystophe Divino.

Yandra Moura II

“Fico imensamente feliz em fazer parte desse dia tão especial, pois a nova orla vai alavancar o turismo, oferecer momentos de lazer, convivência e alegria para a nossa gente”, declarou a parlamentar.

Recursos de André

Junto com a inauguração da orla, foi entregue a pavimentação em paralelepípedo do local. “Vale lembrar que foram utilizados recursos do ex-deputado federal André Moura. Os moradores têm a garantia da continuidade das obras de pavimentação através do nosso mandato, onde destinei R$ 500 mil em emendas para concluir a beleza desta nova orla”, acrescentou a deputada.

R$ 5 mi para Canhoba

Durante o mandato parlamentar, Yandra até agora já destinou aproximadamente R$ 5 milhões para o município de Canhoba, que estão sendo investidos na saúde pública, infraestrutura, cultura, turismo e lazer. “Assumimos este compromisso com o povo canhobense e estamos cumprindo, porque reconhecemos o quanto é importante estar presente ajudando essa cidade administrada pelo nosso prefeito Chrystophe a se desenvolver cada vez mais”, concluiu.

Laércio Oliveira I

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, de forma terminativa, um projeto relatado pelo senador Laércio Oliveira (PP) que assegura o acesso da pessoa idosa ao mercado de crédito e financiamento, com base em bens móveis ou imóveis que possuam. A proposta altera o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), garantindo mais dignidade e respeito financeiro a quem já contribuiu com a sociedade ao longo da vida.

Laércio Oliveira II

Com o parecer favorável de Laércio, o projeto insere o artigo 42-A no Estatuto da Pessoa Idosa, estabelecendo que os idosos que apresentarem um bem como garantia — desde que livre de dívidas ou restrições — não poderão ser submetidos a exigências extras, como fiança ou critérios de risco mais rigorosos que os aplicados aos demais consumidores. Também ficam vedadas taxas de juros mais altas ou prazos de carência desvantajosos.

Laércio Oliveira III

A instituição financeira ainda terá a responsabilidade de avaliar o valor de mercado do bem apresentado. Caso o idoso atenda aos critérios, o financiamento deverá ser concedido em condições justas e isonômicas. Ao defender o projeto, o senador sergipano ressaltou que o texto aprovado responde a uma demanda urgente e histórica da população idosa brasileira, que muitas vezes encontra dificuldades desproporcionais para acessar crédito, mesmo sendo proprietária de imóveis.

Respeito ao idoso

“Vai fazer um financiamento. Ela tem um patrimônio. Coloca esse patrimônio como garantia e faz o financiamento que ela desejar. Hoje é muito difícil uma pessoa idosa, que chega ao banco para fazer um empréstimo ou um financiamento — as dificuldades são enormes. E esse projeto que nós aprovamos hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, foi terminativo inclusive lá. E isso é muito bom. Essa boa notícia eu quero compartilhar com vocês, em respeito à pessoa idosa. Porque um dia todos nós iremos passar por esse momento, e é preciso que a gente tenha o respeito que merece”, disse o senador Laércio.

Corrigindo uma distorção

Com a aprovação terminativa na CAE, a proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Caso não haja recurso para votação em Plenário, o texto será encaminhado diretamente para análise dos deputados. Para o senador Laércio Oliveira, a proposta representa mais do que uma alteração legal: é uma medida de justiça social. “O sistema financeiro precisa tratar o idoso com equidade. Não é porque a pessoa tem mais idade que deve ser penalizada na hora de buscar um financiamento, principalmente quando tem patrimônio. Estamos corrigindo uma distorção com esse projeto”, observou.

Ricardo Marques I

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, participou do lançamento oficial do Projeto Novo Olhar, uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, que tem como objetivo ampliar o acesso da população aos atendimentos oftalmológicos na capital. A ação foi viabilizada com recursos de uma emenda impositiva no valor de R$ 1 milhão, destinada por Ricardo Marques durante seu mandato como vereador, e aplicada integralmente na implantação do mutirão.

Ricardo Marques II

“Durante o primeiro semestre estive na Secretaria da Saúde em diversas oportunidades, dialogando com a secretária Débora Leite e acompanhando de perto os trâmites do chamamento público que possibilitou a contratação das clínicas credenciadas”, destacou o vice-prefeito. O mutirão já está em funcionamento e oferecerá consultas, exames e cirurgias oftalmológicas, com atendimentos realizados em clínicas credenciadas, além de uma grande estrutura montada no Aracaju Parque Shopping, localizado na zona norte da cidade.

Busca de talentos

O setor brasileiro de tecnologia vive um momento promissor para quem busca uma primeira oportunidade. De acordo com uma pesquisa inédita da Brasscom, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais e Fundação Telefônica Vivo, 82% das empresas do setor planejam aumentar suas equipes nos próximos dois anos — e, dessas, quase metade (46%) pretende direcionar as novas vagas para profissionais juniores, como estagiários, aprendizes e iniciantes de carreira. O estudo, executado pelo Instituto Locomotiva, destaca que o movimento de expansão do mercado de TIC vem acompanhado por um desafio: a dificuldade em encontrar candidatos qualificados para essas posições de entrada.

Curso gratuito em Sergipe

O Coletivo Coca-Cola Jovem está com inscrições abertas em Sergipe para capacitação gratuita e online voltada para jovens em busca do primeiro emprego. São 500 vagas disponíveis para quem deseja se qualificar e dar os primeiros passos no mercado de trabalho. Desde que chegou ao estado, a iniciativa já formou 1.311 jovens somente em Sergipe. A formação já impactou mais de 240 mil jovens em todo o país, ajudando 60 mil deles a conquistarem uma vaga no mercado.

Alana Barros

“O Coletivo é uma excelente oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego e quer se preparar melhor para os desafios da vida profissional. Nosso objetivo é justamente capacitar esses jovens, desenvolvendo habilidades fundamentais e abrindo portas para novas possibilidades no mercado. Essa capacitação não transforma apenas a vida dos jovens participantes, mas gera também um impacto positivo direto nas comunidades onde estamos inseridos, contribuindo para o desenvolvimento local e para geração de emprego e renda”, destaca Alana Barros, Coordenadora de ESG da Solar Coca-Cola.

Coletivo Coca-Cola

O curso é 100% online e pode ser realizado via WhatsApp, plataforma online e aplicativo, disponível no sistema Android e IOS, oferecendo flexibilidade para que os participantes estudem de onde estiverem e no horário mais conveniente. Ao longo da capacitação, os jovens têm acesso a conteúdo sobre planejamento de carreira, educação financeira, elaboração de currículo e preparação para entrevistas. Para participar é necessário ter entre 16 e 25 anos, estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio. Para se inscrever e obter mais informações sobre o Coletivo, os interessados podem acessar o site oficial do projeto: www.solarbr.com.br/coletivo.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com