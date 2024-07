João Fontes agradece acenos do PL de Emília e declara apoio para Yandra

A Política não é uma “ciência exata” onde um ganha e o outro perde e ponto final! Assim como o futebol, um esporte que tem torcida e, acima de tudo, que envolve muitas paixões, o mundo político também tem “seus encantos”. No interior do Estado este tipo de manifestação é maior por parte de algumas pessoas que se “apaixonam” pelo candidato A ou B, mas em Aracaju ainda existe muito sentimento envolvido nos bastidores de uma campanha eleitoral. Faz parte do jogo!

É comum, até por conta das exigências da legislação eleitoral, você verificar um determinado candidato apoiando um projeto político, apenas porque tem que seguir a orientação de seu partido, sendo que sua vontade era de declarar apoio com um candidato adversário, que às vezes é mais “leve”, politicamente falando, tem ideias modernas e muito mais carisma. É daí, inclusive, que surge a decisão do candidato a vereador, por exemplo, recuar dedicar-se apenas a sua campanha, deixando o Majoritário de lado…

Mas como a “moeda tem dois lados”, a política também tem seus “desprazeres”, suas imperfeições, onde tornou-se comum fazer alianças em troca de algum benefício, seja capital para a campanha, investimento em uma determinada comunidade ou “loteamento” de cargos e secretarias, tudo negociado muito antes da campanha eleitoral. Neste caso, o apoio a este ou àquele político não está bem intencionado. É uma espécie de “amor bandido”, corrompido e que geralmente não se sustenta até a eleição seguinte…

Mas, felizmente, ainda temos bons exemplos de quem atua na política partidária não por cargos, mas por virtudes, por deixar florear seus ideais, suas paixões. O ex-deputado federal João Fontes é um deles! Exerceu com brilhantismo seus mandatos, já percorreu todos os ambientes políticos do nosso País, conhece os bastidores das eleições do nosso Estado como poucos e sabe muito bem separar “o joio do trigo”. Quando se envolve em um projeto, o faz “de corpo e alma” e segue até o fim na defesa dos seus ideais.

Bem sucedido em sua vida pessoal, João Fontes poderia adotar o discurso de que “já deu sua contribuição” e ficaria afastado de qualquer processo eleitoral. Mas, com uma política percorrendo as suas veias, ele é um cidadão ativo, participativo, que aponta o descaso dos gestores, mas que sempre se coloca apto para discutir, debater e encontrar soluções. João, assim como tantos outros, é um “animal político”, é alguém que, enquanto tiver vida e saúde, levará adiante e lutará para defender suas convicções.

Profundo conhecedor do “modus operandi” do PT em Sergipe e no Brasil, desde a fundação da legenda, hoje João Fontes quer a distância dos “vermelhinhos” e da Esquerda, e após muitas experiências transitando por ambientes políticos de Centro, hoje ele encantou-se pelo bolsonarismo e mantém uma postura mais conservadora, defendendo por onde anda valores tradicionais como “Deus, Pátria e Família”, indo além como um defensor intransigente da Liberdade!

Chegando ao processo eleitoral deste ano, em Aracaju, mais uma vez João Fontes assume seu protagonismo. Inquieto e apaixonado por suas convicções, ele agradeceu os acenos feitos pelo PL da pré-candidata a prefeita Emília Corrêa, mas deixou transparecer que ali não seria “o seu lugar” e, sem qualquer tipo de “amarra”, acaba de declarar seu apoio para a também pré-candidata Yandra Moura (União), sem qualquer receio de críticas e questionamentos. A prova que a Política ainda é uma conquista…

Veja essa!

No anúncio de seu apoio para Yandra Moura, durante a Convenção do União Brasil em Aracaju, João Fontes remeteu sua história de amizade com o avô de Yandra, o eterno Reinaldo Moura (in memoriam) e com a avó e ex-deputada Lila Moura, que estava presente no ato.

E essa!

Detalhe: era o Dia dos Avós e João Fontes entendeu que aquele era o momento de prestar uma homenagem. De mãos dadas com Yandra, o ex-deputado anunciou seu compromisso de apoiar seu projeto político em toda Aracaju, agradecendo os convites que recebeu do PL de Emília Corrêa.

Tem um simbolismo

João Fontes não faz da Política um negócio e ele é defensor de suas convicções. Sua decisão de escolher Yandra e não apoiar Emília para a PMA tem todo um “simbolismo”: deixa transparecer que a pré-candidatura do PL em Aracaju não tem compromisso político com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em cima do muro

Muitos bolsonaristas não aceitam e contestam a postura de Emília Corrêa de não se declarar conservadora, e talvez isso tenha sido determinante para João Fontes “pular do barco” do PL em Aracaju. Em um País completamente dividido politicamente falando, Emília foge de “indisposições” e quer chegar na eleição “sem arranhões”.

Aconteceu em 2022

Na disputa majoritária de 2022, para o governo do Estado, impedido judicialmente de ir para a disputa, Valmir de Francisquinho (PL), que jamais foi um político conservador, declarou apoio ao petista Rogério Carvalho (PT), praticamente “entregando” a vitória nas urnas para o atual governador Fábio Mitidieri (PSD).

Eleitorado não aceita

Aqui não se trata de “nacionalizar” a disputa pela Prefeitura de Aracaju, mas de pontuar que o eleitorado está ciente de tudo o que acontece diante dos seus olhos e que não aceita “dúvidas” ou “incertezas”, ou seja, quem não cria uma identidade política está fadado (a) ao fracasso…

Falando nela

Emília Corrêa e Ricardo Marques, candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, estiveram em Recife para conhecer duas das mais importantes instituições de inovação e tecnologia do Brasil: o Porto Digital e o CESAR. Eles estavam acompanhados do empreendedor Wellington Machado, que colaborou com o Plano de Soluções para Aracaju na área de inovação. A primeira parada da visita foi no Porto Digital, uma Organização Social (OS) e Instituição de Ciência e Tecnologia fundada em 2000.

Emília & Ricardo I

O Porto Digital é uma parceria entre entidades, governo, universidades e sociedade civil, reunindo startups de tecnologia e inovação para oferecer soluções a empresas e governos. Além disso, ele se destaca pela formação de profissionais capacitados para atender às demandas do mercado de tecnologia.

Emília & Ricardo II

O primeiro propósito do Porto Digital foi requalificar o centro histórico de Recife, atraindo empresas e investimentos, revitalizando uma região que estava em processo de deterioração. Hoje, ele é um exemplo de como a inovação pode transformar um espaço urbano, tornando Recife referência em tecnologia e da Economia Criativa.

Emília & Ricardo III

Emília Corrêa elogiou a atuação do Porto Digital, destacando sua relevância para o desenvolvimento não só de Recife, mas de todo o estado: “o Porto Digital é um exemplo brilhante de como a união entre inovação, tecnologia e requalificação urbana pode transformar uma cidade. É inspirador ver o impacto positivo que esta instituição tem para Recife e para todo o estado de Pernambuco”.

CESAR

A visita continuou no CESAR, considerado o mais completo centro de inovação e conhecimento do Brasil. Com mais de 28 anos de atuação, o CESAR desafia os limites da inovação, entregando soluções de excelência para empresas, startups e pessoas. A instituição atua em todo o ciclo de inovação e, por meio de sua escola de inovação, promove a geração de conhecimento a partir de estudos e pesquisas, além de formar profissionais capazes de transformar os ambientes e empresas em que atuam.

Inovação

“O que vimos no CESAR é uma verdadeira demonstração de como a inovação pode ser aplicada de forma prática e eficiente, principalmente na educação. A dedicação à excelência e a ousadia em buscar novas soluções são inspiradoras e essenciais para o futuro”, frisou Ricardo.

Economia criativa

“A experiência que tivemos aqui em Recife nos mostra que é possível replicar esse modelo em nossa cidade. Investir em inovação, tecnologia e economia criativa trará inúmeros benefícios para Aracaju, promovendo o desenvolvimento econômico e social da capital”, destacou Emília Corrêa.

Investimento

O Governo Federal revelou os projetos contemplados nos três eixos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): Cidades Sustentáveis e Resilientes, Infraestrutura Social e Inclusiva, e Água Para Todos. Esta fase do Novo PAC, com um total de R$ 1,7 trilhão, traz um aporte significativo para Sergipe, que receberá cerca de R$ 450 milhões para projetos vitais em várias cidades.

Márcio Macedo I

“Os investimentos serão direcionados a abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e prevenção de desastres”, afirmou Marcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Macedo, que tem sido um importante interlocutor para o estado sergipano, destacou a relevância desses recursos para a melhoria das condições de vida em Sergipe.

Márcio Macedo II

“O governo do presidente Lula está comprometido com o desenvolvimento de Sergipe. Continuarei empenhado em trazer mais recursos e promover o crescimento do estado. Nosso povo merece sempre o melhor”, concluiu Marcio Macedo, reafirmando seu compromisso com o progresso e bem-estar da população sergipana.

Alô São Cristóvão!

São Cristóvão será contemplado com R$ 92,5 milhões para obras de drenagem, com foco na prevenção de desastres relacionados a enchentes. O ministro Marcio Macedo elogiou a qualidade do projeto da prefeitura de São Cristóvão, que possibilitou a alocação desses recursos. Ele também destacou seu papel no acompanhamento e na intervenção para garantir a eficácia dos projetos.

Outros municípios

Além disso, Estância receberá R$ 19 milhões para abastecimento de água, e Malhador será beneficiada com R$ 19,3 milhões para o mesmo propósito. Itabaiana contará com R$ 201,3 milhões destinados ao esgotamento sanitário, enquanto Aracaju terá dois importantes investimentos: R$ 83,1 milhões para esgotamento sanitário e mais de R$ 34,1 milhões para drenagem e prevenção de desastres.

Alô Tomar do Geru!

Com uma caminhada pautada no respeito e olhar humanizado, o pré-candidato a prefeito de Tomar do Geru pelo PP, Totinha, anunciou em suas redes sociais que durante os atos políticos, não utilizará fogos de artifícios, já que o barulho causado por eles prejudica a saúde auditiva dos animais, e podem causar riscos para idosos, pessoas com algum grau de sensibilidade auditiva e portadoras de Transtorno de Espectro Autista (TEA).

Kitty Lima

“Meu querido povo geruense, não utilizaremos fogos que possam prejudicar vocês de alguma forma. Queremos caminhar de maneira digna e respeitosa, por isso, e também a pedido da superintendente Especial da Causa Animal, Kitty Lima, nossos fogos estarão presentes, mas com os devidos cuidados”, destacou Totinha em vídeo divulgado nas redes sociais em colaboração com a ex-deputada, Kitty Lima.

Sindicato Unificado

Uma audiência foi realizada no Ministério Público Estadual (MPE) entre representantes do Sindicato Unificado, o Vereador Isac Silveira (União Brasil), representantes da prefeitura e o Promotor de Justiça Ricardo Machado Oliveira, para tratar sobre a realização de concurso público para cargos da administração direta e indireta do município de Aracaju, além de abordar a desproporção alarmante entre servidores comissionados e efetivos na prefeitura.

Concurso da PMA

Durante a audiência, o Promotor Ricardo Machado Oliveira destacou a necessidade urgente de medidas administrativas para reequilibrar a situação. Ele questionou quais ações a administração municipal adotou até o momento para solucionar o problema. De acordo com o promotor, o MPE já havia solicitado estudos e informações detalhadas sobre a questão há um ano e seis meses, mas até agora a prefeitura não cumpriu os prazos estabelecidos para a apresentação dos dados.

30 dias

Com a persistência do panorama apresentado, o Promotor fixou um novo prazo de 30 dias para que a administração municipal forneça as informações conclusivas do estudo solicitado. O estudo deve incluir uma análise minuciosa dos cargos efetivos e suas nomenclaturas, transformações, extinções e outros atos de reorganização administrativa, além do consolidado quantitativo e denominação dos cargos efetivos existentes na administração direta e indireta de Aracaju, mencionando também os que se encontram vagos. Cada órgão ou entidade municipal deverá apresentar essas informações detalhadas.

Intervenção

Atualmente, o quadro da administração municipal de Aracaju é composto por 5.026 servidores efetivos, com e sem cargo em comissão, e 2.311 servidores comissionados, conforme dados referentes ao mês de junho de 2024. Esses números evidenciam a necessidade de uma intervenção urgente para equilibrar a proporção entre servidores comissionados e efetivos.

Isac Silveira

O vereador Isac destacou a importância da audiência e reforçou o compromisso de buscar soluções junto ao MPE e aos sindicatos para promover uma gestão mais justa e transparente. “Estamos aqui para garantir que a administração municipal cumpra com suas responsabilidades e que a população de Aracaju tenha um serviço público de qualidade”, afirmou o vereador. A situação será acompanhada de perto nos próximos 30 dias, período em que a prefeitura deverá apresentar as informações solicitadas.

SEPUMA

Caso contrário, poderão ser adotadas medidas mais drásticas para assegurar o cumprimento das determinações do MPE. “Esta audiência marca um passo importante na busca por transparência e eficiência na gestão pública de Aracaju, com o objetivo de garantir um serviço público mais justo e equilibrado para todos os cidadãos. Para nós, um dia histórico”, diz o presidente do SEPUMA, Nivaldo Fernando.

