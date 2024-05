Kaká Santos precisa de Diógenes Almeida para superar Dilson em Tobias Barreto

Geralmente o processo eleitoral não tem muita lógica, mas quem é profissional da política tem que ter conhecimento de causa para saber analisar todos os cenários e enxergar possibilidades para sair vencedor do pleito. É comum ganhar quem tem mais propostas, quem possui mais simpatia e maior identificação com o povo, mas também há um “peso extra” para quem entra na disputa com o apoio de um agrupamento fortalecido. É inegável, também, que os mandatários tentando a reeleição geralmente largam com boa vantagem. Mas isso depende da aprovação ou não da gestão…

Em qualquer lugar do País, sobretudo em ano eleitoral, tem sido comum ver adversários históricos superando divergências e firmando alianças inesperadas; tanto quanto os conflitos entre agrupamentos que se “digladiam”, num cenário de situação contra oposição. Muitas vezes superar as “rusgas do passado” pode assegurar a um projeto despretensioso, a vitória nas urnas eletrônicas. Em alguns casos, o eleitorado faz seu próprio julgamento e veta determinadas aproximações e/ou reaproximações. É a tal história de que “é preciso combinar com os russos”…

Em Tobias Barreto, mais precisamente, o atual prefeito Dilson de Agripino vai disputar a reeleição e é inegável sua popularidade, Esta já é a sua terceira passagem no comando do município e o quarto mandato não é uma realidade inalcançável! E não apenas por sua gestão na prefeitura, mas ser uma figura bastante popular, por ser visto pelo seu eleitorado, por se fazer presente e aparecer, mesmo nos momentos de dificuldade. É um pré-candidato bastante fortalecido e que não entrará um “jogo” tão disputado sem impor sua força política.

No município os principais nomes da oposição, o deputado estadual Kaká Santos e o ex-prefeito Diógenes Almeida, não são mais aliados políticos e cada um tem buscado viabilizar seu projeto em Tobias Barreto, sem recorrer ao outro, mas quem acompanha a política da região sabe que neste jogo um é a “criatura” e o outro é o “criador”, mas que ambos desalinhados facilitam o projeto de reeleição de Dilson de Agripino, É a tal lógica do processo eleitoral, citada no início deste comentário, que neste caso de Tobias pode fazer toda a diferença para quem já comanda a prefeitura.

A ex-deputada Diná Almeida é a pré-candidata a prefeita do agrupamento de seu esposo e ex-prefeito Diógenes Almeida. Ambos são bem populares no município; por sua vez, o deputado estadual Kaká Santos representa a renovação política, o desejo de uma parcela que não quer ver a disputa entre “Vasco e Flamengo”, de Dílson x Diógenes. O parlamentar, inclusive, foi eleito com o apoio da família Almeida, mas superado o pleito, houve um rompimento que possui reflexos até os dias atuais. Tudo o que Dilson precisa para vencer novamente…

Em síntese, no município de Tobias Barreto o pré-candidato a prefeito Kaká Santos precisa do apoio do ex-prefeito Diógenes Almeida para ter chances reais; já a ex-deputada Diná Almeida também precisa de Kaká caso tenha interesse em vencer seu rival histórico Dilson de Agripino. Isso acontece em inúmeras cidades do interior sergipano, onde uma oposição dividida pode confundir uma parcela do eleitorado e findar beneficiando quem já tem “a caneta nas mãos”! Neste talvez a unidade volte a ser uma das alternativas…

Veja essa!

Sobre Itabaiana há uma movimentação intensa dos pré-candidatos Édson Passos e Aguinaldo de Verso pela sede e nos povoados, conversando com as pessoas, ouvindo as demandas, mas é inegável a força do deputado estadual e líder político Luciano Bispo (PSD), que vai “abrindo o caminho” para seus aliados.

E essa!

Luciano Bispo é um político profissional, que conhece como ninguém o sentimento e as tradições do povo itabaianense. Ele, inclusive, se mantém fiel com a cor laranja, deixando o azul para seus aliados usarem tentando confundir o eleitorado que está propenso a votar em Valmir de Francisquinho. Um erro clássico…

Alô Estância!

A leitura é que o pré-candidato André Graça larga com boa vantagem na disputa pelo comando do município. Apoiado pelo prefeito Gilson Andrade, tem tudo para vencer a eleição contra uma oposição que, aparentemente, está desalinhada…

Exclusiva!

A informação é que a oposição em Tobias Barreto já teria ao menos uma chapa definida, cujas pré-candidaturas só poderão ser anunciadas nas convenções partidárias, até para evitar possíveis rupturas, cobranças e/ou questionamentos. Neste sentido, o “segredo” é a alma do negócio…

Bomba!

Enquanto já se sabe que Valmir de Francisquinho (PL) é pré-candidato a prefeito de Itabaiana, e como existem inúmeras especulações sobre quem será seu vice, este colunista pede licença para colocar uma “pimenta”. O nome escolhido já tem um perfil definido: independente do partido, condição financeira ou histórico na política, terá que ter postura idêntica a do atual prefeito Adaílton. Este “detalhe” será crucial…

Água e óleo I

Este colunista relembra uma recente fala do governador Fábio Mitidieri (PSD) sobre a aliança do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, com o Partido dos Trabalhadores, quando ele disse que “água e óleo não se misturam”. O detalhe é que a deputada Carminha Paiva (Republicanos), apoiada pelo Padre, é a pré-candidata a prefeita de Mitidieri.

Água e óleo II

O detalhe é que em Aracaju, mesmo com o PT construindo a pré-candidatura de Candisse Carvalho, setores da legenda acompanham o Solidariedade, de Valadares Filho, apoiando Luís Roberto (PDT) para a PMA, pré-candidato do governador na capital. Pela fala de Mitidieri, então temos “água e óleo” bem próximos em Aracaju? Dois pesos…

Cadê a FNP?

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), é o atual presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). Como perguntar não ofende jamais, diante da tragédia do Rio Grande do Sul, que destruiu inúmeros municípios que praticamente terão que “começar do zero”, alguém ouviu uma manifestação pública do representante da entidade nacional? As enchentes agora atingem os municípios catarinenses, infelizmente. Será que se chamar o Edvaldo, ele volta mesmo?

Alô Salgado!

Durante a reunião da Câmara Municipal de Salgado, os parlamentares apresentaram indicações e moções de interesse da comunidade local. Entre os pedidos, a fim de facilitar o acesso e garantir a segurança dos moradores, a vice-presidente da Câmara, vereadora Mafilza Silva Gomes (PT), empenhou-se na solicitação da revitalização da estrada nas proximidades do cemitério até as proximidades da Fazenda de Gino, no povoado Água Fria.

Cavalos abandonados

Mafilza também propôs a elevação do nível da caixa d’água na comunidade Cacho da Banana e na comunidade Palmeira, especificamente na rua João Dantas de Mendonça.

O vereador José Raimundo da Silva (Republicanos) pediu o recolhimento dos cavalos em situação de abandono nas vias públicas para a utilização na Equoterapia, uma terapia assistida por cavalos que pode beneficiar muitas pessoas no Município. A medida visa tanto a segurança pública quanto o bem-estar dos animais.

Transportes escolares

O vereador José Ribeiro Neto (PSDB) solicitou a cópia da licitação dos transportes escolares no município para garantir a transparência e a correta utilização dos recursos públicos destinados ao transporte dos estudantes.

Georgeo Passos I

Com a chegada do período chuvoso é comum que várias síndromes gripais atinjam a população. Com isso, várias pessoas acabam adoecendo e buscando atendimento médico. A situação se torna ainda mais preocupante com as crianças, que acabam sendo vítimas das doenças sazonais desta época do ano.

Georgeo Passos II

É justamente com os pequenos que o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está preocupado. O parlamentar, acompanhado do colega Paulo Júnior (PV), visitou esta semana o Hospital da Criança, administrado pelo Estado, e o hospital filantrópico Santa Izabel. E o cenário encontrado causou angústia.

Georgeo Passos III

“Vimos crianças de apenas alguns meses entubadas, estabilizadas, aguardando o leito para serem transferidas. Elas estão precisando de um suporte cada vez melhor para salvar aquela vida. Porém, a capacidade de atendimento claramente está chegando em seu limite”, afirmou.

Georgeo Passos IV

“Neste momento, se uma criança precisar de leito de UTI, não tem. Se precisar de um atendimento com a maior complexidade, já está tudo lotado”, completou Georgeo. As síndromes gripais são as grandes responsáveis pelo alto volume de internações – algo que atinge também o maior hospital do Estado. “Na pediatria do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), já sabemos que não estamos em um patamar melhor. A ala vermelha, que é onde estão as crianças graves, não tem vaga. A situação é alarmante, pois a demanda está aumentando e a rede pode colapsar”, alertou o deputado.

Georgeo Passos V

Georgeo lamentou o fato de o Estado não ter se preparado para atender essa quantidade de casos, uma vez que essas síndromes são comuns nos períodos mais frios do ano, ou seja, se trata de algo esperado. Para o parlamentar, falta uma atenção especial com a saúde e a vida dos jovens sergipanos.

Yandra Moura I

A federal Yandra Moura (União) e pré-candidata a prefeita de Aracaju participou, ao lado de margaridas e garis da capital, da festa em comemoração ao Dia do Gari, celebrado no último dia 16. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana de Sergipe (Sindelimp/SE), Anderson Vidal, elogiou Yandra pela facilidade e acesso para conversar sobre as demandas da categoria.

Yandra Moura II

“Mandamos mensagem no Instagram de Yandra, ela respondeu, foi lá no sindicato e na mesma hora ligou pro presidente da Câmara e falou sobre o nosso PL. Agradeço grandemente por esse apoio. Só Deus sabe o que nós passamos. Nós não temos um feriado, não temos o direito de passar o Natal com a nossa família”, revelou.

Yandra Moura III

Na oportunidade, Yandra falou sobre seu empenho em aprovar o Projeto de Lei 4.146/2020, conhecido como PL dos Garis. “Lá na Câmara eu protocolei o Requerimento de Urgência e consegui as assinaturas para a inclusão da pauta na ordem do dia. Esse projeto é fundamental, pois reconhece a limpeza urbana como atividade essencial. Garante o piso salarial de dois salários mínimos, o adicional de insalubridade e diversos outros benefícios”, informou a pré-candidata Yandra.

Paulo Júnior

Nesta quinta-feira (23), a Assembleia Legislativa realiza sessão especial, às 15 horas, em homenagem ao dia do Gari. A propositura é do deputado estadual Paulo Júnior e objetiva valorizar profissionais que se dedicam à limpeza urbana. “Os garis são profissionais fundamentais no processo de limpeza e de preservação do meio ambiente nas cidades. Nada mais justo que homenageá-los”, disse.

Delegada Katarina I

Enfrentando uma das maiores catástrofes climáticas da história, o Estado do Rio Grande do Sul tem recebido auxílio de profissionais de todo o país, inclusive de Sergipe. Atualmente, além dos policiais militares, dos Bombeiros e da Perícia, a divisão de Inteligência da Polícia Civil também atua junto aos gaúchos. Eles têm auxiliado na busca de desaparecidos, a partir da geolocalização dos aparelhos celulares dessas pessoas. Até o momento, cerca de 50 vítimas já foram localizadas, tomando como base os últimos acessos feitos a aplicativos de rede social ou mensagem.

Delegada Katarina II

O trabalho meticuloso é feito em vários grupos, que atuam no patrulhamento das ruas, salvamento, reconhecimento terrestre, apoio às polícias locais, abordagens terrestres e aquáticas, resgates com uso da tecnologia. Tudo para encontrar pessoas através da geolocalização dos celulares. Esses grupos se comunicam com uma força-tarefa montada em Sergipe e coordenada pela delegada Mayra Moinhos, chefe de inteligência da Polícia Civil. Para a deputada federal Delegada Katarina, que é policial civil há mais de 20 anos, a força-tarefa tem sido fundamental no auxilio os órgãos gaúchos.

Delegada Katarina III

“Em situações como essas, em que se perde quase tudo, muitas vezes só podemos contar uns com os outros, e o trabalho integrado que a segurança pública sergipana sempre realizou é de suma importância nesse tipo de ocorrência, porque nossos policiais conseguem trabalhar bem junto a outras corporações”, destaca. “Ver nossas equipes, tão bem capacitadas e estruturadas, podendo ajudar a salvar vidas depois dessa tragédia é um alento para nós”, afirma a parlamentar, que, enquanto delegada-geral de Sergipe ajudou a estruturar o Departamento de Inteligência.

Alô Telha!

Na Sessão Ordinária da Câmara de Telha os vereadores discutiram melhorias para os problemas do povo telhense e solicitaram melhorias na rede de esgoto e na pavimentação granítica do município. Os parlamentares aprovaram três indicações do vereador Ramon da Saúde (PP), que solicita melhorias na rede de esgoto em alguns pontos do povoado Bela Vista, na pavimentação granítica nas ruas da cidade e a concessão de um título de cidadão telhense.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com