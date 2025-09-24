Katarina “esquece” Edvaldo, “ataca” Emília e expõe “desespero eleitoral”!

Por Habacuque Villacorte

Já vivemos o clima “pré-eleitoral” e todos os “mandatários” que têm o direito de buscar a reeleição já estão com todas as atenções direcionadas para as eleições de 2026. Algumas falas e posicionamentos em entrevistas, na atuação políticas e/ou no exercício do mandato, já sinalizam uma preocupação em “agradar a torcida” e “cativar mais gente”, mesmo que para isso tenha que cair em profunda contradição e até cometa alguns “deslizes”, nas críticas ou elogios proferidos.

Delegada de Polícia concursada, a deputada federal Katarina Feitoza (PSD) está visivelmente preocupada com sua reeleição no próximo ano, e com razão, considerando que o eleitorado em geral tem manifestado nas redes sociais certo descontentamento com sua atuação parlamentar, além também por entender que dentro do PSD ele tende a enfrentar um adversário considerando muito mais fortalecido em uma disputa direta, que é o também deputado Fábio Reis (PSD).

Os governistas apostam que o PSD pode eleger dois deputados federais, mas já há quem entenda que hoje o grande favorito é o representante lagartense, deixando Katarina sob o risco de ficar na suplência. Desta vez, por mais que o governador Fábio Mitidieri (PSD) esteja lhe dando todo o suporte para buscar a reeleição, principalmente dentro da estrutura da Segurança Pública, o compromisso do chefe do Executivo e de toda a sua família será o de eleger o secretário Cláudio Mitidieri para uma cadeira em BSB.

É sabido por todos que, em 2022, Katarina teve o apoio integral do então governador Belivaldo Chagas, que foi decisivo e honrou todos os compromissos para ela chegar à Câmara dos Deputados. Com a proximidade de uma eleição difícil, a impressão é que a parlamentar ativou o modo “desespero eleitoral” e “escolheu” a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), para fazer críticas à atual gestão, apontando erros do município, mas silenciando sobre problemas crônicos, como a crise hídrica que assolou o Estado.

Mas até para “atacar” Emília Corrêa a Delegada Katarina precisa ter cuidado para não ser tão incoerente. Como deputada federal, ela demonstra esquecer que esteve ao lado do ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), à época como vice, e foi tão responsável quanto pelos problemas e mazelas causados pela gestão municipal anterior. O desgaste era tamanho que, mesmo com todo o agrupamento reunido, Edvaldo e Katarina foram derrotados na disputa pela PMA quando apoiaram Luiz Roberto (PDT) em 2024.

Nas entrevistas que concede, em tom “desesperado”, Katarina transmite uma imagem negativa de Aracaju, como se o “caos” tivesse se “instalado” na cidade em janeiro passado. Na prática, o eleitorado aracajuano “reprovou” o projeto de Edvaldo e Katarina, ao ponto de interromper a continuidade. O ex-prefeito continua “rifado” dentro do seu próprio agrupamento e a deputada federal tenta se consolidar como uma liderança de oposição, com poucos argumentos e baixo convencimento.

Em síntese, a estratégia de só ver problemas na gestão é uma narrativa não eficaz, fora do contexto, considerando que Emília Corrêa começa a enumerar agendas positivas. E não custa lembrar que Edvaldo, mesmo com todo o “planejamento” que Katarina exalta, deixou Aracaju abandonada e coberta de lixo nos seus últimos dias de gestão por atrasos nos pagamentos realizados, sem contar que hoje é alvo de CPIs na Câmara Municipal. Preocupada com a reeleição, talvez a Delegada não se tenha atentado para isso…

Veja essa!

De volta aos trabalhos na Câmara Federal, o deputado Ícaro de Valmir (PL), anunciou a viagem da Comissão Mista de Deputados Estaduais e Vereadores, formada na audiência pública da Câmara de Vereadores de Aracaju, para tratar da questão territorial entre Aracaju e São Cristóvão.

E essa!

“Nesta quarta-feira (24) estaremos todos juntos em Brasília para defender a vontade da população daquela região. Agradeço ao presidente da Câmara por este envio, aos demais colegas vereadores, pelo engajamento, e ao Deputado Ícaro pela acolhida. Aracaju, SIM! São Cristóvão, NÃO!”, celebra o vereador da capital, Lúcio Flávio (PL).

Confirmados

O deputado Ícaro de Valmir confirmou a reunião, na tribuna da Câmara Federal, com o deputado federal Hildo Rocha (MDB/MA), relator do Projeto de Lei Complementar 6/2024, que terá ainda as presenças do vereador Lúcio Flávio; dos deputados estaduais Georgeo Passos (Cidadania), Garibalde Mendonça e Paulo Júnior; além do Procurador do Município de Aracaju, Hunaldo Mota.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) se reuniu com o deputado federal Hildo Rocha para tratar da possibilidade de realização de plebiscito para resolver divergências territoriais entre municípios, como a disputa envolvendo a chamada Zona de Expansão, área atualmente sob gestão da Prefeitura de Aracaju, mas também reivindicada pelo município de São Cristóvão.

Alessandro Vieira II

“Essa é uma questão sensível e que impacta a vida de milhares de pessoas. O debate precisa ir além de disputas políticas ou institucionais. O mais importante é assegurar que a população seja ouvida e que a escolha feita pela maioria seja respeitada”, afirmou o senador Alessandro Vieira. “Vamos seguir trabalhando para garantir que os direitos da população estejam protegidos, com segurança jurídica e continuidade na prestação dos serviços públicos”.

Bomba!

A coluna recebeu uma denúncia de funcionários da empresa Tahto Teleatendimento, que fica situada em Aracaju, e realizaram um abaixo-assinado protestando contra a postura do sindicato da categoria que supostamente não estaria dando a devida atenção às reivindicações dos trabalhadores. Mais de 50 trabalhadores da empresa assinaram o abaixo-assinado.

Exclusiva!

Os trabalhadores reivindicam o fim da escala 9×1, “por ser exaustiva e prejudicial à saúde física, mental e social dos funcionários”; e a continuidade do pagamento da Hora Extra nos feriados, “direito conquistado que não pode ser retirado”. Os funcionários explicam que a manifestação se deu “pela ausência de diálogo e da falta de escuta às nossas necessidades”.

Isso pode, Arnaldo?

Este colunista sempre teve conhecimento de que nós tínhamos três tipos de escalas de trabalho: a 5×2, a 6×1 e a 4×3; agora a escala 9×1, como denunciam os funcionários, é algo assustador. No mínimo é inconstitucional! Com a palavra os responsáveis pela Tahto Teleatendimento…

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE), vai apresentar relatório pela aprovação na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 6165/2023, que torna obrigatória a afixação de placas, cartazes ou adesivos informativos, em pelo menos dois idiomas, em locais públicos e privados de grande circulação turística.

Yandra Moura II

De autoria da deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), o projeto busca fortalecer a segurança e a experiência de turistas nacionais e estrangeiros ao facilitar o acesso a informações essenciais de utilidade pública, segurança e canais de denúncia. O parecer de Yandra detalha as responsabilidades do poder público e da iniciativa privada na implementação da medida.

Yandra Moura III

“A segurança dos turistas é de suma importância para o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor turístico nacional. Um ambiente seguro, com acesso fácil a informações sobre onde procurar ajuda em caso de necessidade, proporciona experiências positivas e fortalece a reputação do Brasil como destino turístico internacional”, destaca Yandra Moura em relatório.

Sintonia

Segundo o texto, o Poder Público local será responsável por regulamentar e garantir a divulgação das informações em língua portuguesa e inglesa, de forma acessível a pessoas com deficiência. Yandra Moura argumenta que a proposta está em sintonia com o atual momento do turismo no Brasil. No acumulado até abril, foram mais de 4,4 milhões de visitantes estrangeiros, representando 64% da meta anual de 6,9 milhões estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo.

Cidades inteligentes I

A convite da organização do Congresso e Feira Smart City 2025, a prefeita Emília Corrêa participa, em São Paulo, do maior encontro de cidades inteligentes do país. O evento, que acontece de 23 a 25 de setembro, no Expo Center Norte, reúne prefeitos, secretários, autoridades públicas e especialistas de todo o Brasil para debater inovação e sustentabilidade nas cidades.

Cidades inteligentes II

Em apenas seis meses de gestão, Emília conduziu uma transformação que tirou Aracaju do grupo das piores capitais em transporte público e a colocou como referência nacional. Convidada a compartilhar essa experiência, ela apresentará uma palestra em que detalha a modernização da frota, a ampliação da integração, a implantação de ônibus elétricos e a reorganização do sistema, tornando-o mais eficiente, acessível e ambientalmente responsável.

Emília Corrêa

“Marcar presença no CSC 2025 é investir no futuro da nossa capital, buscando boas referências de outras cidades e estados, além de apresentar os avanços que já realizamos em Aracaju. Esta é uma oportunidade de fortalecer a nossa gestão e alinhar a cidade às soluções mais inovadoras em tecnologia, sustentabilidade e gestão pública”, destacou a prefeita.

Feira Smart City 2025

Com mais de 500 palestrantes, 30 palcos simultâneos e experiências imersivas em mobilidade ativa, governança de dados, cidades resilientes e urbanismo sustentável, o Cidade CSC 2025 reúne quatro grandes pilares em um só espaço: Connected Smart Cities, Air Connected, Parque da Mobilidade Urbana e CSC GovTech. Considerado o maior evento da América Latina dedicado à inovação urbana, tecnologia, conectividade e sustentabilidade, o CSC 2025 consolida-se como referência para gestores e especialistas que buscam soluções inovadoras para as cidades do futuro.

