Lagarto e Itabaiana podem gerar problemas para Mitidieri em 2026       

As eleições municipais estão se aproximando e é natural que se tenha um “acirramento” entre os agrupamentos políticos que fazem oposição durante as campanhas. A mídia tradicional está acompanhando de perto estas disputas, principalmente nas cidades da Grande Aracaju, mas este colunista volta a lembrar que, embora pareçam distantes, as eleições estaduais de 2026 estão “mais próximas” do que muita gente imagina. Isso porque os resultados registrados este ano terão reflexos diretos (e irreversíveis) daqui a dois anos.

Saindo um pouco das disputas na Grande Aracaju, duas das principais cidades do interior sergipano, Lagarto e Itabaiana, já vivem momentos de profunda “ebulição” nos bastidores da política, onde a rivalidade entre os agrupamentos que competem aumenta a cada dia, mesmo na pré-campanha. E os políticos mais experientes do Estado já acompanham com bastante atenção as movimentações nestes municípios porque eles reconhecem a importância de ambos dentro do tabuleiro eleitoral que começa a ser montado para as eleições de 2026.

O governador Fábio Mitidieri (PSD), que tentará a reeleição daqui a dois anos, já definiu seus pré-candidatos em Lagarto e Itabaiana: o deputado estadual Sérgio Reis (PSD) e o empresário Édson Passos (PSD), respectivamente. O problema é que nenhum dos dois desponta com favoritismo nas duas cidades e acumulam maior rejeição do que seus respectivos adversários, ou seja, se acumular dois resultados negativos este ano, o chefe do Executivo Estadual terá muito trabalho para convencer parte do eleitorado lagartense e serrano a seguir seu projeto político.

Em Lagarto, por exemplo, o agrupamento liderado pelo ex-prefeito Valmir Monteiro tem compromisso com o ex-deputado André Moura e o senador Rogério Carvalho (PT), e descarta qualquer aproximação com os “Bole-Bole” (família Ribeiro); há, inclusive, a possibilidade de uma aproximação do grupo Saramandaia (Reis), o que seria histórico, mas sem qualquer definição neste sentido. Mas é inegável que a pré-candidata Rafaela Ribeiro (Republicanos) está bem posicionada, é um nome leve e “surfa” no carisma da atual prefeita Hilda Ribeiro (Republicanos).

Já em Itabaiana o desafio do governador é ainda maior: tentar reverter o grande favorito que é o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL), que só não disputou o governo em 2022 por problemas judiciais, e que deve vencer a eleição em outubro e voltar ao comando do município, onde construiu a imagem de bom gestor público que lhe deu condições de disputar o Executivo Estadual. Valmir não tem compromisso político com Mitidieri e seu nome continua muito especulado para 2026, fato que “estadualiza” o pleito deste ano.

Em síntese, Lagarto e Itabaiana, assim como outros municípios já citados por este colunista, podem ser grandes obstáculos para o projeto de reeleição do governador e o próprio Mitidieri sabe bem disso porque já viveu este cenário em 2022. As eleições devem servir mais do que “termômetro”, mas devem ser encaradas com responsabilidade e, acima de tudo, com bastante humildade, experiência, estratégia e articulação política. A Grande Aracaju foi decisiva para a vitória de Fábio há dois anos. Os números de hoje provam que ele vai precisar ir muito além em dois anos…

Veja essa!

O governador Fábio Mitidieri declarou apoio a Sérgio Reis em Lagarto e, para não ficar por baixo, o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) respondeu rápido: no município não se fala outra coisa do que uma possível aproximação do parlamentar do ministro Márcio Macedo (PT) e do governo federal.

E essa!

Márcio Macedo já se somou à pré-candidatura de Rafaela Ribeiro, foi recepcionado em Lagarto pelo casal Hilda e Gustinho Ribeiro e anunciou o investimento do governo federal da ordem de R$ 152 milhões no município. Sinal que não tem “amador” neste jogo político…

E Valmir?

Não custa lembrar que foi a família Monteiro quem sempre deu sustentação ao PT em Lagarto, sempre ao lado do senador Rogério Carvalho. Com o apoio de Márcio Macedo à pré-candidatura de Rafaela Ribeiro, está criado um impasse para o Diretório Municipal do PT ou não?

Bomba!

Na Convenção de Valmir de Francisquinho, em Itabaiana, na noite desse domingo (28), finalmente o nome do seu pré-candidato a vice-prefeito foi definido: o empresário Zequinha da Cenoura, primo de Valmir, tem a confiança absoluta tanto do ex-prefeito quanto do atual prefeito Adaílton (PL).

Exclusiva!

Para quem imaginou que a Delegada Danielle Garcia (MDB) iria recuar de sua pré-candidatura para a PMA, mesmo com o isolamento político em que está submetida pelo agrupamento governista, ela confirmou sua Convenção para o dia 4 de agosto e deverá ter uma chapa “puro-sangue”: o nome cotado para ser pré-candidata a vice-prefeita de Aracaju é a também delegada Georlize Teles, que hoje se coloca como pré-candidata a vereadora.

Novo local

A Convenção de Danielle será no dia 4 de agosto, mas agora em um novo local: às 10h30, no Colégio Estadual 24 de Outubro, situado na Avenida Visconde de Maracaju, nº 388, bairro 18 do Forte. Na oportunidade também serão homologados os nomes que irão compor a chapa proporcional do MDB.

Alô Cristinápolis!

Tem muita coisa que este colunista antecipa aqui que acabas virando realidade. Lá vai mais uma: em Cristinápolis, com a proximidade do período eleitoral, virá à tona a história de um técnico da área de engenharia que, além de suposta incapacidade profissional, parece gostar de ser arrogante e adotar algumas praticas nada republicanas. A informação é que o DEOTAP e a Polícia Federal serão acionados, em breve…

Alô São Cristóvão!

O presidente do Diretório Municipal do PL em São Cristóvão, Coronel Rocha, anunciou em nota pública a retirada de sua pré-candidatura a prefeito do município. Ele explica que ouviu os filiados que decidiram apoiar a pré-candidatura de Diêgo Prado para prefeito. O grupo entendeu que era preciso unir as oposições para enfrentar a pré-candidatura de Júlio Bahia na Cidade-Mãe.

Alô SSP/SE!

A informação é que a megaloja da Havan, em Aracaju, está enfrentando muitos problemas de furtos em caminhões e na própria loja por pessoas em situação de rua que ficam na região. Segundo a empresa, “os crimes têm se tornado cada vez mais comuns e com pouca resolução”. Não custa lembrar que áreas próximas, como o estacionamento do Hospital João Alves (HUSE) e as lanchonetes próximas também estão sendo vítimas da ação destes vândalos que também costumam se abrigar nas dependências do Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite.

Palavra da Havan

Em nota a empresa diz que sempre quando um caso é flagrado pela central de monitoramento 24 horas da Havan, são disparados os dispositivos de segurança e, imediatamente, acionado a Polícia Militar. “Entretanto, a demora no deslocamento das autoridades policiais prejudica a resolução dos casos e os criminosos se mantêm impunes”. “Mesmo com as solicitações que fizemos, poucas são as ações efetivas tomadas para resolver a situação ou prevenir novos crimes”, lamenta o coordenador de Segurança da Havan, Eliabe Dias dos Santos. Com a palavra a SSP/SE…

Olha os lixões!

O Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC) faz um alerta aos gestores sobre a proximidade do prazo de encerramento dos lixões para os municípios com população inferior a 50 mil habitantes. De acordo com o procurador-geral Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, a data limite é 2 de agosto deste ano e foi fixada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Sergipe no novo PAC I

O governo federal anunciou a inclusão de novas obras de infraestrutura que receberão recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Serão destinados R$ 41,7 bilhões para projetos propostos por 707 municípios. Sergipe receberá R$ 450 milhões para obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem. O governador Fábio Mitidieri participou da solenidade e ressaltou a importância dos recursos que serão destinados aos municípios de Estância, Malhador, Aracaju, Itabaiana e São Cristóvão.

Sergipe no novo PAC II

“Quero agradecer ao presidente Lula que mais uma vez investe em Sergipe, gerando emprego em nosso estado. É o Brasil avançando e Sergipe crescendo”, disse. A boa relação de Mitidieri com o governo federal, mais uma vez, garante recursos para o estado. Em 2023, Sergipe já havia sido contemplado pelo PAC seleções com R$ 136,6 bilhões para obras como a duplicação da BR-101 – Sul e Norte; o gasoduto do Projeto Sergipe Águas Profundas e moradias do Minha Casa Minha Vida.

Alô Laranjeiras!

O Diretório Municipal do PL em Laranjeiras confirmou sua Convenção para ocorrer no próximo dia 3 (sábado), a partir das 8 horas, na Câmara Municipal, quando serão homologadas as candidaturas majoritárias e proporcionais, para prefeita e vereadores na cidade. A expectativa é por uma chapa de consenso entre as fazendas Varzinhas e Boa Sorte, além da Usina Pinheiro.

Alô Ribeirópolis!

O nome de Georgeo Passos (Cidadania) foi aprovado em convenção eleitoral da Federação PSDB/Cidadania realizada sábado (27), na AABB de Ribeirópolis. Sob forte participação popular, o candidato da oposição apresentou como vice da sua chapa Zé de Toinho (União Brasil).

Georgeo e Zé de Toinho I

O PSDB/Cidadania apresentou 12 nomes para chapa proporcional, que disputarão as 11 vagas na câmara. São eles: Érica de Zé Marreta, Noquinha de Zé Felipe, Raquel Noronha, Max de Zé de Toinho, Elaine de Mariá, Evandro Pina, Suellen Advogada, Tiago Diretor, Edivaldo Agente de Saúde, Demir “O Gari”, Gilvan da Serra e Derick Motorista.

Georgeo e Zé de Toinho II

“Temos convicção que a escolha do vice e os nomes que apresentamos para vereador são os melhores para trabalhar por Ribeirópolis. Nosso time é forte, de responsabilidade e determinado a lutar em favor das necessidades do povo. Vamos firmes nessa caminhada! Ouvir o povo e apresentar nossas propostas de governo”, frisou Georgeo.

Clarindo Marques

O evento contou com a presença de lideranças políticas da região, apoiadores, jovens, além de familiares dos candidatos. “Se vocês estão aqui é porque acreditam como eu que Ribeirópolis pode e merece mais”, frisou o médico Dr. Clarindo Marques, ao declarar apoio a Georgeo Passos.

João Fontes com Yandra

O assunto do final de semana nos bastidores da política sergipana certamente foi a adesão do ex-deputado João Fontes que declarou apoio à pré-candidatura a prefeita de Yandra Moura (União) em Aracaju. O assunto repercutiu bastante, em especial, em grupos bolsonaristas que apoiam a pré-candidatura de Emília Corrêa (PL) para a PMA. A informação é que outros apoiadores do ex-presidente já se preparam para migrar para o projeto do União Brasil…

