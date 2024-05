Lançamento revela densidade de Yandra para chegar ao 2º turno da eleição

O assunto que movimentou as rodas políticas no final de semana foi o lançamento das pré-candidaturas da deputada federal Yandra Moura (União) para prefeita e do ex-governador Belivaldo Chagas (PODE) para vice-prefeito de Aracaju, respectivamente. O ato realizado na sexta-feira (17) no bairro 18 do Forte, Zona Norte da capital, chamou a atenção pelo poder de mobilização do agrupamento e pela interação com a comunidade que “abraçou a ideia” de um novo modelo de gestão para a cidade e superlotou o espaço.

Ainda estamos no período de pré-campanha, faltam dois meses para as convenções partidárias, mas pelo agrupamento político que dá sustentação à chapa Yandra e Belivaldo, considerando a expressiva participação popular quando do seu lançamento, é um projeto que não pode ser subestimado. Está claro que a proposta é de reunir a disposição e a juventude da deputada federal com a experiência administrativa do ex-governador que se desprende de qualquer vaidade para dar sua contribuição, revelando perfeita sintonia com a “cabeça de chapa”.

Se de um lado falta um grupo político amplo para a pré-candidata Emília Corrêa (PL), se o PT está dividido sobre apoiar ou não a pré-candidatura de Candisse Carvalho (PT), e ainda se não existe consenso e unidade em torno da pré-candidatura de Luís Roberto (PDT) que carrega consigo o desgaste da gestão de Edvaldo Nogueira (PDT), por sua vez Yandra Moura desponta como o melhor nome dentro do agrupamento do governador Fábio Mitidieri (PSD), além de ser comunicar bem, ter uma rede social bem ativa e vibrante, assim como seu bem avaliado mandato de deputada federal.

A pré-candidata acertou em cheio quando lançou o projeto “Novos Caminhos por Aracaju” e desde então vem percorrendo todas as zonas periféricas da capital, ouvindo os anseios da população, conhecendo as dificuldades e a realidade de cada bairro, de cada comunidade. Yandra foi a deputada federal mais votada da história de Sergipe em 2022 e seu modelo de fazer política é diferenciado. Alguns de seus críticos não acompanham a velocidade da informação, não entenderam o “recado” que o eleitorado deu na eleição passada e seguem errando.

A pré-candidatura de Yandra foi lançada agora, mas há algum tempo o governador Fábio Mitidieri estava ciente das intenções e estimulou que todos os seus aliados construíssem projetos próprios. Com muita habilidade e sendo bem propositiva, a deputada “correu trecho” e tornou seu nome irreversível. Talvez hoje seja a “aposta certa” do agrupamento para vencer a eleição. Ela é tão competitiva que um ex-governador aceitou ser seu pré-candidato a vice, por enxergar seu potencial, por entender como a política de Sergipe está evoluindo e se renovando.

O ato no bairro 18 do Forte, na sexta-feira, teve uma representação ainda maior do que apenas o lançamento das pré-candidaturas: ele transmitiu uma dimensão do tamanho que Yandra inicia sua caminhada por Aracaju, com aceitação popular e força política. Foi sim uma demonstração de densidade, de quem está ganhando “musculatura” para garantir seu “passaporte” no 2º turno da disputa pela PMA, que é a tendência de momento. Yandra forçou seus adversários a refazerem suas estratégias e provou, na prática, a importância de um grupo. Ela larga na frente nesta corrida eleitoral…

Veja essa!

No lançamento das pré-candidaturas de Yandra e Belivaldo chamou a atenção a foto do governador Fábio Mitidieri ao lado da chapa; rapidamente o assunto ganhou repercussão nas redes sociais. Não custa lembrar que os dois, assim como seus respectivos partidos, estão na base aliada do governo do Estado.

E essa!

Fábio Mitidieri tem dito que seu compromisso é com a pré-candidatura de Luís Roberto para a PMA, mas certamente o chefe do Executivo não fará qualquer restrição ou objeção ao projeto bem competitivo de Yandra e Belivaldo. Neste caso o governador acerta porque está olhando para 2026…

Edvaldo foi?

Durante o evento de Yandra e Belivaldo na Zona Norte de Aracaju um fato curioso: um cidadão, possivelmente morador do bairro 18 do Forte, estava acompanhado as falas e findou sendo fotografado por um dos profissionais que estavam trabalhando. E não é que o “cabra” é muito parecido com Edvaldo Nogueira? Dali em diante quem viu a foto entrou na brincadeira: “até o prefeito de Aracaju veio prestigiar Yandra e Belivaldo”! É mole?

Leitor na bronca!

Um morador de Aracaju entrou em contato com este colunista para alertar que a Prefeitura Municipal está “pintando” o asfalto em diversas vias da cidade, fazendo a manutenção das faixas, mas chama a atenção que a gestão não tem o mesmo empenho para resolver os problemas dos buracos em série que estão espalhados por toda a cidade, danificando os veículos. O engraçado é que as chuvas só impedem a gestão de tapar os buracos, mas não de promover as pinturas. A “tinta” é de qualidade! Só pode!

Sobre o Vidente

Repercutiu nas redes sociais de Sergipe a previsão de um famoso vidente sobre uma “catástrofe” que pode ocorrer em Aracaju, talvez ainda pior do que ocorreu no Rio Grande do Sul. Se a previsão tem procedência ou não, este colunista não vai entrar no mérito, agora convenhamos: nem precisa ser vidente para anunciar que, em caso de fortes chuvas continuadas, sem o devido escoamento, “ALAGAJU” entrará em cena, gerando um caos social, mas também econômico, sobretudo para quem gera emprego e renda. Na cidade sem escoamento, a impressão é que só o dinheiro arrecados dos impostos é que vai para o esgoto…

Valadares com Edvaldo

A política e suas circunstâncias. O ex-deputado Valadares Filho (Solidariedade) fez oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira em 2016, 2018, 2020 e 2022. Agora, em 2024, existe uma sinalização que o Solidariedade (presidido por VF em Sergipe) vai apoiar Luís Roberto (PDT) para a PMA, pré-candidato de Edvaldo. É mole?

Márcio x Rogério I

E que situação a da pré-candidata à prefeita Candisse Carvalho: diante do rompimento de seu esposo e senador Rogério (PT) com Márcio Macedo (PT), o ministro nem se balança para vir a Sergipe apoiar seu projeto. Quem também não deve aparecer por aqui é Eliane Aquino, que hoje compõe o governo federal em BSB.

Márcio x Rogério II

Prova maior de que Márcio não apoia Candisse é a reaproximação de Valadares Filho e do Solidariedade da pré-candidatura de Luís Roberto. Detalhe: a filha de Lula, Lurian, que reside em Sergipe, parece já inserida no projeto pela PMA, projeto liderado por Edvaldo Nogueira.

Alô Campo do Brito!

Muito correto e coerente em suas posições, o empresário Zé Carlinhos, irmão do pré-candidato a prefeito Léo Rocha, não entrou no jogo de provocações do também pré-candidato Zominho Automóveis. Em entrevista ao portal HT Notícias, Zé Carlinhos rebateu o adversário de seu irmão: “se em todas as metas que eu estabeleci na minha vida eu tivesse que parar na estrada para jogar pedras nos latidos que uivam, eu teria perdido meu foco”. Ele é o principal articular da pré-candidatura do ex-prefeito Léo Rocha em Campo do Brito.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) demonstrou sua preocupação com o crescente número de casos de síndromes gripais em Sergipe. O parlamentar alertou sobre a quantidade de leitos pediátricos disponíveis no Estado e a possibilidade de que a demanda não seja atendida.

Georgeo Passos II

“Chega nesta época, é normal que as síndromes gripais se espalhem. Ou seja, pode-se dizer que é algo que já se espera. Contudo, recebemos inúmeras reclamações de mães e pais que afirmam que não há vagas para atendimento no Hospital da Criança neste momento, por exemplo”, afirmou Georgeo. No Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) essa situação também tem se repetido.

Georgeo Passos III

“A informação chegou até nós é de que os leitos no Huse também estão preenchidos. E onde estão as medidas que deveriam ser tomadas pelo Governo do Estado? No início deste ano, o secretário de Estado da Saúde, Valter Pinheiro, disse que ia elaborar um plano emergencial para o período mais frio. E esse período chegou, mas até agora só vemos pais e responsáveis pedindo socorro”, completou o deputado.

Cenário alarmante

O parlamentar repercutiu uma denúncia feita pela pediatra Ana Jovina em uma emissora de rádio, onde a profissional revelou um cenário alarmante. “Na entrevista, ela disse que em Sergipe não há mais leitos pediátricos disponíveis nas redes públicas e privadas. É um problema grave e que precisa de uma resposta o quanto antes, pois estamos falando da saúde de nossas crianças”, ressaltou.

Cadê a PMA?

Georgeo lembrou que a Prefeitura de Aracaju também precisa tomar uma iniciativa para responder à demanda de atendimentos pediátricos causadas pelas síndromes gripais. “O município também precisa fazer a sua parte, afinal, muitos desses atendimentos realizados na rede estadual são de pessoas que residem em Aracaju”, finalizou Georgeo.

Ricardo Marques I

Desde do mês de abril que o vereador Ricardo Marques (Cidadania) tem discursado e mostrado em vídeos a situação de mães que buscam atendimentos para os filhos nos hospitais públicos de Aracaju. O parlamentar disse que todos os anos temos esse mesmo problema e parece que não aprendemos a lição.

Ricardo Marques II

“Em Aracaju três hospitais públicos fazem atendimento pediátrico e neste mês de maio estão superlotados. Os hospitais da Criança e Santa Isabel praticamente vivem com atendimento restrito, já a UPA Fernando Franco está sobrecarregada. O apelo que eu faço é para que o poder público, municipal e estadual, criem uma força tarefa para agilizar o atendimento, contratem mais profissionais, ampliem os leitos e minimizem a dor dessas mães e seus filhos”, apelou Ricardo Marques.

Ricardo Marques III

O parlamentar também disse que por causa da grande demanda e do desespero das mães, a polícia tem sido chamada para ficar na porta de algumas urgências pediátricas. “Há mais de um mês mães gritam na porta desses hospitais e a situação se agravou neste mês de maio, muitas crianças acabam precisando de leitos em UTI. As mães não podem ser barradas, não é caso de polícia, elas precisam de acolhimento”, alerta. O parlamentar pediu ajuda ao Ministério Público e fez um apelo a Prefeitura de Aracaju e Governo do Estado.

Paulo Júnior

O deputado estadual Paulo Júnior apresentou projeto de Lei de número 31/2024 que institui a política de combate ao avanço da dengue no estado como uma das prioridades das políticas públicas na área de saúde. PJ defende que a prevenção permanente contribui para o controle do mosquito nos períodos críticos da doença.

Alô São Cristóvão!

O vereador e pré-candidato a prefeito Diêgo Prado anunciou o valor de R$ 5 milhões, em emenda do senador Alessandro Vieira, para beneficiar o sistema de transporte público da cidade. O valor será repassado ao Governo do Estado, que irá reduzir o valor do ICMS do diesel comprado pelas empresas do transporte, que, por sua vez, se comprometem a comprar novos ônibus.

Diego Prado I

Falando nele, Diego Prado questionou o valor do auxílio-moradia oferecido pela Prefeitura de São Cristóvão aos moradores da Favela da Tieta, no Maria do Carmo. Ele lamentou as condições de moradia das famílias e questionou o valor de R$ 400 de auxílio-moradia oferecido pela Prefeitura. “É uma situação que a gente custa acreditar que ainda existe aqui em São Cristóvão. As famílias moram às margens do rio, na beira da maré”.

Diego Prado II

“Eles construíram barracos, estruturas frágeis que desabam se a água do rio subir muito. Eu estive lá com a minha assessoria e os moradores me falaram de uma reunião que tiveram com a prefeitura e eles ofereceram o valor de R$400 de auxílio-moradia, mas isso dá pra que? Eu até falei que eles não deviam sair assim porque não iriam conseguir pagar o aluguel, água e energia com esse valor. Precisa ter mais negociação”, afirmou o vereador.

Cadê as casas?

Diêgo lembrou ainda das 107 casas que o prefeito Marcos Santana prometeu construir para essas famílias do Maria do Carmo. “Ele prometeu construir as 107 casas para essas famílias, pediu empréstimo. Mas cadê essas casas? Elas vão sair do papel? E essa quantidade de casas vai ser suficiente para todas aquelas famílias que moram naquela região?”, duvidou o vereador.

Netinho Guimarães I

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) apoia 2º ESAM – Encontro Sergipano de Apicultores e Meliponicultores (2º ESAM), promovido pela Associação de Meliponicultores e Apicultores de Sergipe – ASMASE, que acontecerá nos dias 21 e 23 de maio, no auditório da Didática 7, da Universidade Federal de Sergipe – UFS, em São Cristóvão.

Netinho Guimarães II

O deputado recebeu o convite para prestigiar o encontro, através do organizador, o apicultor, Ricardo Tayron. Durante o evento, haverá palestras, exposições de produtos apícolas e meliponícola, concurso de meles, oportunidades de networking e interação entre os participantes.

Netinho Guimarães III

O encontro reunirá apicultores, meliponicultores, autoridades, especialistas e demais interessados no setor para discutir e compartilhar conhecimentos, experiências e boas práticas relacionadas à apicultura e meliponicultura, inovações tecnológicas na apicultura e meliponicultores além de fomentar a troca de informações e fortalecer os laços entre os profissionais do ramo.

Semana do Apicultor

O deputado é autor do Projeto de Lei Nº 2013/2023 aprovado o pela Alese, que institui a Semana Estadual do Apicultor e de Proteção às Abelhas. O projeto fala sobre a divulgação da Semana através da realização de palestras, feiras, workshops, seminários e procedimentos informativos.

Proteção às abelhas

Além da produção do mel, própolis e pólen, as atividades apícolas são fundamentais para a produção agropecuária, pois as abelhas exercem função ecológica pela polinização das plantas, sejam estas nativas ou exóticas. Desta forma, para haver a reprodução da natureza ou agricultura precisa-se das abelhas, fundamentais para a multiplicação das espécies vegetais.

Importância social

“A apicultura é uma atividade de importância social, econômica, cultural e ecológica. A criação de abelhas envolve milhares de produtores no Estado de Sergipe, gerando trabalho e renda em todas as regiões. Da mesma forma, é importante a meliponicultura, atividade que trata das abelhas nativas e valoriza a biodiversidade do Estado”, justifica o parlamentar.

Samuel Carvalho I

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) expressou sua preocupação com os problemas no fornecimento de água que a população do povoado Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, tem enfrentado. Através de uma rede social, o parlamentar destacou que tem monitorado de perto os relatos dos moradores, que há anos sofrem com a falta d’água.

Samuel Carvalho II

“É preocupante o que está acontecendo na região, famílias que pagam suas taxas de água e não tem um abastecimento regular, que chegam a ficar dias sem água nas torneiras. Me solidarizo com todos que passam, diariamente, por estas dificuldades e coloco, mais uma vez, o nosso mandato à disposição dos moradores desta região, para ajudar como for possível.”, disse Samuel através de uma rede social.

Samuel Carvalho III

Diante da situação, o parlamentar informou que irá protocolar na Casa Legislativa uma indicação solicitando a regularização do fornecimento de água para o Guajará. “Água potável e saneamento são direitos básicos da população, todos devem ter acesso contínuo e adequado”, completou Samuel.

Samuel Carvalho IV

O parlamentar reforçou ainda que o fornecimento de água para os moradores de Socorro é uma preocupação recorrente do seu mandato. Recentemente, a indicação de nº 37/2024 foi protocolada por Samuel e aprovada na Alese, solicitando ao governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, por meio do diretor presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Luciano Goes, a regularização do fornecimento de água no Loteamento Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro.

Luciano Pimentel I

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) parabenizou o Governo do Estado por investir na ampliação da climatização das escolas estaduais. O parlamentar destacou que 87 escolas estaduais de Sergipe já são climatizadas em todas as salas de aulas, laboratórios e bibliotecas. Para isso, foram investidos mais de R$ 53 milhões, de 2023 até abril de 2024.

Luciano Pimentel II

“Além disso, 90 instituições estão realizando o aumento de carga de energia elétrica para que sejam instalados novos equipamentos de ar-condicionado; 23 estão prontas para a instalação dos aparelhos; e 12 escolas estão em licitação para o processo de climatização. A meta do governador Fábio Mitidieri é ter todas as 319 escolas estaduais climatizadas até 2026. E pelo empenho do Governo, tenho certeza que essa meta será cumprida antes do prazo”, detalhou Pimentel.

Luciano Pimentel III

De acordo com Luciano, essa ação é importante para oferecer aos estudantes e professores um espaço agradável para o desenvolvimento de suas atividades. “Estamos localizados em um estado de clima quente e a climatização torna os ambientes mais confortáveis, proporcionando a toda comunidade escolar um local que facilita a concentração e, consequentemente, o aprendizado”, frisou.

Elber Batalha I

Nesta segunda-feira (20), a partir das 9h, acontecerá a Sessão Especial com o tema “Dia da Defensoria Pública”, de autoria do vereador Elber Batalha (PSB), no plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Na oportunidade, algumas autoridades e defensores serão homenageados. Parlamentar e defensor público, Elber acompanha de perto a rotina da profissão que escolheu para sua vida. Em tempo de comemorar o Dia do Defensor Público, marcado no calendário em 19 de maio, ele fez a indicação para este momento de homenagens e debates.

Elber Batalha II

Ele ressalta que a sessão será um momento importante para a categoria e todas as pessoas envolvidas no trabalho da defensoria. “Não podemos deixar passar a data sem comemorar essa profissão que tem um trabalho tão essencial e valoroso para a população. Além disso, vamos reconhecer aqueles que fizeram tanto pela nossa classe ao longo desses anos em Sergipe”, declarou. A sessão especial é aberta ao público.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde ocupou a tribuna da Câmara de Aracaju para falar sobre os constantes deslizamentos de terra registrados em áreas de morros e encostas na capital sergipana. “Em sua maioria, a área territorial de Aracaju é plana, mas existem muitas áreas de morro, onde frequentemente estão acontecendo deslizamentos de terra e colocando em risco a vida da população que reside nessas regiões. Essas pessoas precisam de mais atenção do poder público!”, declara o vereador.

Breno Garibalde II

Em visita ao bairro Olaria, o parlamentar constatou que existem casas sob risco de desabamento por estarem situadas em área de morro. “Quando chove, essa água vai até metade da altura das casas, e as pessoas estão correndo risco. É necessário tomar providências urgentes. E não é só no Olaria que isso acontece. Tem registros de ocorrência dessa natureza em bairros como o Santa Maria, Soledade, Industrial, na região do Morro do Urubu e por aí vai. Ou seja, vários locais onde a população vive em risco constante”, acrescenta.

Breno Garibalde III

Breno ressalta ainda que as construções irregulares ainda são uma realidade na capital, e por isso, é necessário que o poder público tenha um olhar mais atento às comunidades que vivem na beira dos morros e encostas. “Em Recife, por exemplo, está sendo utilizada uma ferramenta chamada ‘geomanta’. É um sistema onde uma manta é implantada no morro que impede o deslizamento e que está dando certo lá, tenho certeza que pode dar certo aqui também. Existe solução sendo feita, a gente precisa pegar os bons exemplos Brasil a fora e trazer para a nossa realidade”.

Lúcio Flávio

O publicitário Lúcio Flávio (PL) lança sua pré-candidatura a vereador de Aracaju na próxima quarta-feira (22), às 19 horas, em ato político a ser realizado na sede do PL na capital. “Aproveite para se filiar ao PL, a casa da Direita no Brasil. Faça parte do nosso time. Não fique de fora”, convida.

Professor Bittencourt I

O vereador Professor Bittencourt participou da inauguração da Escola Municipal Infantil Júlio Prado Vasconcelos, no bairro São Conrado, e elogiou o investimento da prefeitura de Aracaju em novas unidades de educação no município. “O prefeito entregou novas 27 escolas, e tem mais 13 para entregar até o fim do mandato. Todas as escolas que o prefeito vem entregando, sem exceção, tem ar-condicionado, para o conforto das crianças da periferia de Aracaju. Já está se desenvolvendo o projeto para a instalação de ar-condicionado naquelas que ainda não têm”.

Professor Bittencourt II

A Escola Municipal Infantil Júlio Prado Vasconcelos, antes atendia 160 alunos, e com a reforma, terá a capacidade para 420 crianças no berçário até a pré-escola, que serão distribuídas em 14 salas. O investimento, de R$5.513.130,04, vai possibilitar uma nova estrutura com salas de aula climatizadas, novas carteiras e displays interativos; todo o ambiente é adaptado para a acessibilidade; conta com Sala de Recursos Multifuncionais, brinquedoteca, berçário, lactário, sala de leitura e outros espaços criados para contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Pastor Diego I

O vereador Pastor Diego (União) expressou indignação e receio com a realização da marcha em favor da descriminalização da maconha, prevista para ocorrer no dia 26 de maio, na praia da Cinelândia. O parlamentar destacou a inadequação do evento em meio a tantas necessidades urgentes enfrentadas pela cidade e pelo país. Na percepção dele, a mobilização é um desvio de foco das verdadeiras questões que demandam atenção da população e das autoridades. “Com tantos problemas sérios para resolver, como o transporte público e a mobilidade urbana, é absurdo que estejamos discutindo a descriminalização da maconha”, afirmou o vereador.

Pastor Diego II

Pastor Diego enfatizou que “Aracaju, Sergipe e o Brasil são contrários às drogas”, evidenciado pela recente aprovação em primeira votação no Senado da PEC que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade. “O uso recreativo da maconha e outras drogas representa um grave atentado à saúde pública”, considerou. Referindo-se à experiência de outros países, o vereador citou o Uruguai como exemplo negativo. “A flexibilização das drogas no Uruguai só aumentou a criminalidade, os assassinatos e fortaleceu o crime organizado. Não podemos permitir que o mesmo aconteça aqui”, alertou.

Pastor Diego III

Em desfecho, Diego também abordou a recente operação da Polícia Civil de Sergipe, que desarticulou um comércio ilegal ligado a uma associação de cultivo medicinal. Segundo ele, a associação deveria se limitar ao uso medicinal, mas foi investigada por envolvimento na venda de drogas. “Se até mesmo associações voltadas para fins medicinais se desviam, imagine a dificuldade que nosso país enfrentaria com a descriminalização?”, questionou.

Cícero do Santa Maria

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) celebrou a aprovação, em segunda discussão, do Projeto de Lei 96/2024, de sua autoria, e que institui o 22 de junho, como o Dia Municipal em homenagem a São Tomás More, padroeiro dos governantes e políticos. “Eu fico muito feliz porque devemos homenagear pessoas que tenham uma representatividade efetiva e que tenham serviços prestados à sociedade e São Tomé foi um homem que sempre foi guiado pela fé, pela honradez e pelo senso de justiça”, ressaltou o vereador Cícero do Santa Maria.

STERTS no MPT/SE

O Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) Márcio Amazonas, recebeu a visita de representantes do Sindicato dos Radialistas de Sergipe (STERTS) e da Federação dos Radialistas (Fitert). O coordenador nacional da Fitert, Fernando Cabral, disse que a visita foi uma oportunidade de conhecer a chefia da instituição em Sergipe. “Viemos para desejar boas-vindas ao trabalho dele e saber o andamento das atividades dessa instituição tão importante para a proteção da sociedade”, destacou Fernando Cabral.

Alex Carvalho

O Procurador-Chefe do MPT-SE agradeceu a visita e ouviu as demandas apresentadas pelos dirigentes. O presidente do Sindicato dos Radialistas, Alex Carvalho, aproveitou a oportunidade para falar sobre as ações da entidade. “Discutimos alguns assuntos inerentes à legislação relacionada aos radialistas, para que a gente possa cada vez mais avançar, principalmente na fiscalização e no trabalho do sindicato junto às emissoras de rádio e televisão”, finalizou.

Enfermeiros no RS

Solidário à tragédia das chuvas que assolam o Rio Grande do Sul, o Hospital de Cirurgia (HC) liberou cinco profissionais da enfermagem de sua equipe para integrar a ação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), programa liderado pelo Ministério da Saúde, no RS. Inicialmente, os profissionais de saúde do HC foram designados para apoiar os atendimentos no Hospital de Campanha instalado na cidade de Canoas/RS, uma medida que visa reforçar a assistência à população em meio à crise emergencial causada pelas enchentes.

Rilton Morais

A equipe de enfermeiros, composta por profissionais qualificados e experientes, embarcou rumo a Canoas. A iniciativa é parte de um esforço para fortalecer os atendimentos do SUS no RS, garantindo que as necessidades de saúde da população sejam atendidas de maneira eficaz. “O Hospital de Cirurgia, reconhecido por sua excelência em atendimentos e cirurgias de alta complexidade, reafirma o seu compromisso com a saúde pública ao disponibilizar os seus recursos humanos para essa missão”, ressalta o diretor técnico do HC, Dr. Rilton Morais.

Márcia Guimarães

A Interventora Judicial do Hospital de Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, destaca a importância da colaboração entre as instituições de saúde e o Governo. “A solidariedade e a união entre os profissionais de saúde são fundamentais para apoiarmos os atendimentos no RS, nesse momento de dificuldade. Estamos honrados em poder contribuir com a Força Nacional do SUS e acreditamos que os nossos enfermeiros farão a diferença nessa missão”, afirma.

“Por dentro da indústria”

No dia 04 de junho, das 9h às 12h, empresários da área industrial sergipana estarão reunidos para debater temas ligados à economia e à política ambiental vigentes no Brasil, na segunda edição do Workshop “Por dentro da indústria”, que acontecerá no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), localizada no bairro Capucho, em Aracaju. A estimativa é de que participem do evento cerca de 100 empresários do setor.

Meio Ambiente

O workshop, que será realizado em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, que este ano ocorrerá no período de 31 maio a 05 de junho, é fruto da parceria firmada entre a Conexão Cursos e Eventos Ambientais, FIES, Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SE) e o Grupo GA Ambiental. Embora seja totalmente gratuito, é necessário fazer a inscrição para participar do evento, pois as vagas são limitadas.

Programação

A programação do workshop é composta por três palestras: “Outorgas de uso de água e de lançamento de efluentes industriais”, tema que tem sido muito debatido no meio empresarial e industrial, e gerado dúvidas quanto aos parâmetros a serem seguidos e às legislações em vigor. O assunto será abordado pelo Assessor Extraordinário da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Bráulio Andrade.

