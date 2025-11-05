Levantamento aponta Itabaiana como a melhor cobertura vacinal do Brasil

Por Habacuque Vilacorte

Há 12 anos o Centro de Liderança Pública (CLP) trabalha por um Estado Democrático de Direito de fato, que seja mais eficiente no uso de seus recursos e com respeito à coisa pública. Trata-se de uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. E, segundo o seu mais recente levantamento nacional, o CLP aponta o município sergipano de Itabaiana como “a melhor cobertura vacinal do País”.

É evidente que este dado é fruto de um trabalho continuado entre o ex-prefeito Adaílton Sousa e o atual prefeito Valmir de Francisquinho, que atingiram índices de aprovação em gestão pública onde os “grandes vencedores” são os mais pobres, aqueles que mais precisam da ajuda e intervenção do Poder Público. Não à toa que, até hoje, mesmo inelegível temporariamente, mesmo com todas as perseguições, Valmir continua sendo uma das figuras populares mais expressivas da oposição em Sergipe.

E por mais que a oposição em Itabaiana discorde, por mais que os adversários apontem problemas na Saúde municipal, este é um índice que deve ser exaltado como referência nacional, e que pode ser “copiado” pelos demais municípios e, inclusive, pelo governo de Fábio Mitidieri (PSD), onde a Saúde pública continua sendo um dos maiores desafios dos “governadores de plantão”, quando o assunto é eficiência de gestão, na oferta de serviços para todo o Estado.

Mas os índices positivos de Itabaiana não param apenas na cobertura vacinal, mas ainda segundo o Centro de Liderança Pública, quando o assunto é “Acesso a Saúde”, o município sergipano carrega a 30ª posição, analisando as quase 5.570 cidades de pequeno, médio e grande porte do País. Considerando apenas o Nordeste, o cidadão itabaianense (e de toda região Agreste) pode se encher de orgulho, porque a ele tem a 5ª melhor prestação dos serviços de toda a região.

O prefeito Valmir de Francisquinho, que está em seu 3º mandato, consegue, em apenas 10 meses, um reconhecimento nacional de grande porte. E como se sabe que ele é a “pedra no sapato” de Fábio Mitidieri em relação as eleições para governo do Estado no ano que vem, fica aquela pergunta: se o governador levou quase três anos para “celebrar” conquistas de sua gestão, o que se poderia esperar de Valmir de Francisquinho governando Sergipe?

Em síntese, que este bom exemplo de cobertura vacinal de Itabaiana sirva de modelo para outros municípios sergipanos, mas que outros índices, além do acesso à Saúde, mas a cobertura da atenção primária, a cobertura de saúde suplementar e o atendimento pré-natal também se sobressaiam. Entre os cinco índices pesquisados pelo CLP, a gestão de Valmir de Francisquinho desponta entre as cinco melhores das 75 cidades, considerando apenas dentro do Estado de Sergipe.

Veja essa!

Questionada pela imprensa sobre as exonerações de assessores do vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, da Secretaria de Comunicação, a prefeita Emília Corrêa demonstrou firmeza e segurança em seus posicionamentos, esclarecendo que nomeações e exonerações são atos administrativos comuns de qualquer gestão, e que são prerrogativas do seu cargo.

E essa!

Emília também esclareceu que em momento algum deixou o vice-prefeito “de fora”, enumerando que ele tem indicações em várias áreas da administração, mas que Ricardo “optou pelo seu projeto político” e ela disse ter escolhido o povo, pontuando que todas as entregas que estão sendo feitas pela gestão em 10 meses não foram para a prefeita, mas para a população como um todo.

Ônus e bônus

Emília Corrêa disse que Ricardo decidiu ser secretário de Comunicação, como também optou por deixar a Pasta recentemente, e que depois disso o vice-prefeito “ficou em silêncio” e não participou de momentos difíceis da gestão, de decisões com ônus e bônus, e não esteve presente em entregas importantes como a revitalização do Parque da Sementeira, na aprovação do PL que legitimou o transporte alternativo da Zona Sul e na criação da Feira Livre do Centro.

Ignorou o grupo

Emília explicou que trabalhou o nome de Ricardo Marques como candidato a vice-prefeito do agrupamento, conseguiu a unidade e eles venceram a eleição. “O povo nos escolheu, mas ele (Ricardo) não está levando em consideração nem o grupo político que o apoiou. Em muitas situações teve ausência e isso não é política feita para o povo, mas uma política feita para si. Ele não se faz presente nem nas entregas significativas para a cidade. Ele está silencioso e as perguntas devem ser feitas a ele”.

Ricardo falou

Em suas redes sociais, o vice-prefeito de Aracaju disse estar “100% dedicado às atividades do seu cargo. Meu compromisso sempre foi e sempre será com Aracaju e com as pessoas que confiam no meu trabalho. Mudanças de função dentro de uma gestão são normais e fazem parte da dinâmica política. Ficarei mais próximo da população, escutando as demandas e ajudando a resolver os problemas. É isso que eu tenho feito todos os dias e é isso que eu vou continuar fazendo”.

Exclusiva!

Chega a informação para este colunista que as recentes associações feitas contra o ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado, André Moura (UNIÃO), sobre o INSS, teriam a “participação”, mesmo que indiretamente, do senador Rogério Carvalho (PT), que está prestes a ser anunciado pelo governador Fábio Mitidieri como seu segundo senador para as eleições de 2026.

Bomba!

Este colunista vai um pouco além e faz um alerta para André Moura e seus liderados: o comentário em Brasília (DF) é que a estrutura governamental (leia Polícia Federal) poderia “entrar em cena” em meados do próximo ano, apenas para atender “fins eleitoreiros” e tirar e/ou prejudicar André na disputa para o Senado. Neste sentido, o leitor é inteligente: quem seriam os beneficiados, diretamente? Quem avisa…

Perseguição

Outra informação é que adversários de André Moura estariam trabalhando, na surdina em BSB, mas deixá-lo inelegível e fazer com que ele fique fora da disputa por uma das duas vagas ao Senado Federal. Fala-se em movimentos junto ao Supremo Tribunal Federal e com a participação do governo Lula. É mole? A impressão é que a campanha de 2026 já começou…

Breno Garibalde I

O último sábado, 1º de novembro, foi de cuidado e solidariedade para os tutores e seus animais de estimação no Bairro Porto D’anta. A comunidade recebeu a 1ª edição do Projeto Bicho Feliz, uma iniciativa do vereador Breno Garibalde, em parceria com a ativista animal Layse Santiago, que reuniu diversos serviços gratuitos voltados à causa animal.

Breno Garibalde II

A ação aconteceu na Associação de Moradores do Bairro Porto D’anta e contou com consultas veterinárias, vermifugação, vacinação antirrábica, fornecidas e aplicadas pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde e cadastros para castração, através do Programa Aju Animal, realizados por uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA). Para o vereador Breno Garibalde, o projeto é um exemplo de como parcerias podem fortalecer a causa animal e aproximar o poder público das comunidades.

Breno Garibalde III

“A 1ª edição do Projeto Bicho Feliz foi um sucesso. A comunidade participou em peso, levando seus bichinhos para terem atendimento veterinário. Quero agradecer à Dona Lídia, que abriu as portas da associação, aos veterinários e veterinárias que estiveram junto com a gente, à ativista animal Layse Santiago, uma das idealizadoras da ação e às equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente por terem levado seus serviços ao Porto D’anta. Que Aracaju um dia seja exemplo de políticas públicas efetivas para a causa animal!”, destacou o parlamentar.

Layse Santiago

A idealizadora Layse Santiago ressaltou a importância de ações como o Bicho Feliz, especialmente em regiões onde o acesso ao atendimento veterinário ainda é limitado. “A realização de eventos como o Bicho Feliz é super importante, porque a gente sabe que existe uma deficiência do poder público, tanto a nível municipal quanto estadual. Sergipe está começando agora a se tornar referência na causa animal, e quanto mais projetos como esse aconteçam, melhor. Os animais são seres sencientes, sentem fome, sede, frio, e muitos tutores ou protetores não têm condições de arcar com esses cuidados. Por isso, quando a gente tem atendimento veterinário gratuito, vermifugação e vacina, é de extrema importância para a população animal da região”, afirmou.

Olha o IBGE I

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará, nesta quarta-feira (5), os resultados do “Censo Demográfico 2022: Nupcialidade e Família: Resultados preliminares da amostra”. A coletiva pública começará, às 9h30, no Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa, em Aracaju. O credenciamento iniciará às 8h30. A divulgação traz informações referentes à nupcialidade das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com desagregação por estado conjugal e natureza da união conjugal, além de dados de família detalhados por existência ou não de famílias conviventes, quantidade de componentes e composição familiar.

Olha o IBGE II

Os resultados estão desagregados também por idade, sexo, cor ou raça, grandes grupos de religiões declaradas, nível de instrução e classes de rendimento per capita, e serão disponibilizados para Brasil, grandes regiões, estados e municípios e outros recortes geográficos compostos a partir de municípios. Além da coletiva presencial, a divulgação também contará com transmissão pelas redes sociais do Instituto e pelo Portal do IBGE, na seção IBGE Digital. Os resultados poderão ser acessados no portal do IBGE, Agência IBGE Notícias, SIDRA e no Panorama do Censo.

Eduardo Amorim I

Faltando menos de um ano para a eleição, o ex-senador Eduardo Amorim tem destacado na imprensa, durante entrevistas e redes sociais muitos dos seus resultados positivos alcançados quando representou Sergipe em Brasília. A atuação de Eduardo lhe rendeu um reconhecimento não mais conquistado por outro senador sergipano. Em 2014 foi eleito ‘o melhor Senador do Brasil’; já em 2018 foi destaque mais uma vez ao ser apresentado como ‘Senador nota 10’.

Eduardo Amorim II

Somente esta semana, o itabaianense relembrou dois fatos: o Projeto de Lei que facilitou e expandiu a produção de veículos elétricos no país; e a instituição da campanha nacional ‘Novembro Azul’, que trata da conscientização de exames e tratamento precoce contra o câncer de próstata. Sempre bem pontuado nas pesquisas de intenção de voto, Eduardo Amorim segue bastante competitivo na disputa por uma das duas vagas para o Senado.

Eduardo Amorim III

Pré-candidato já apoiado por lideranças a exemplo da prefeita Emília Corrêa, Valmir de Francisquinho e André Davi, Eduardo tem dito que “vivo o meu melhor momento; se eu fiz muito por Sergipe, sendo destaque nacional, estou pronto para fazer muito mais. Sergipe merece voltar a ter um senador que te orgulhe”. Vale destacar que a última vez em que Eduardo foi candidato em uma eleição com duas vagas para o Senado, ele teve mais de 620 mil votos.

Alessandro Vieira I

O Senado Federal instalou, nessa terça-feira (4), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar a estruturação, expansão e atuação do crime organizado no país, com foco em facções e milícias. A comissão foi proposta em fevereiro pelo senador Alessandro Vieira (MDB/SE), que agora foi eleito relator da CPI. O senador Fabiano Contarato (PT/ES) foi escolhido presidente do colegiado, e o senador Hamilton Mourão (Republicanos/RS) assumiu a vice-presidência.

Alessandro Vieira II

A decisão de instalação ocorre após as operações policiais deflagradas no Rio de Janeiro no fim de outubro, que resultaram em mais de 120 mortos, reacendendo a urgência do debate sobre segurança pública e o fortalecimento das políticas de enfrentamento às organizações criminosas. Durante a reunião de instalação, Alessandro Vieira defendeu que a CPI seja conduzida com rigor técnico e foco na apresentação de soluções concretas.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) foi oficializada como vice-líder do maior bloco partidário da Câmara dos Deputados, que reúne 275 parlamentares de oito legendas: União Brasil, Progressistas, PSD, Republicanos, MDB, Federação PSDB-Cidadania e Podemos. O bloco é liderado pelo deputado Pedro Lucas Fernandes (MA).

Yandra Moura II

Com o novo cargo, a parlamentar sergipana passa a poder integrar as reuniões de líderes da Câmara, se convocada e na ausência do líder, onde são discutidas as pautas de votação do Plenário e as principais decisões políticas da Casa. Além disso, poderá presidir reuniões da bancada quando convocada pelo líder. Yandra já havia exercido a vice-liderança e volta ao posto, consolidando sua atuação entre os principais nomes do Congresso. Ela também preside a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE), uma das mais estratégicas da Câmara.

Yandra Moura III

“O nosso trabalho é sério, baseado na realidade do brasileiro, do nosso dia a dia. Eu caminho com propósito, ouvindo as pessoas em Brasília e em Sergipe. Estar novamente na vice-liderança é o resultado de uma construção coletiva, feita com diálogo, responsabilidade e compromisso com o nosso país. Agradeço ao líder Pedro Lucas Fernandes pela confiança e pela parceria constante em favor de um Parlamento forte e de um Brasil que avança”, afirmou a deputada.

Ajuste fiscal

O bloco terá papel estratégico nas articulações políticas e econômicas do Legislativo, especialmente nas votações de projetos sobre ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas, temas que devem dominar a agenda nacional nos próximos meses. Para Yandra Moura, assumir a vice-liderança neste momento é uma oportunidade de fortalecer a representação do Nordeste e de Sergipe nas grandes decisões nacionais, ampliando a voz da região dentro do Parlamento. Ela foi reconhecida neste ano entre as 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional para o biênio 2025-2026. Yandra é a mais jovem e a única nordestina em primeiro mandato presente no ranking, que reúne apenas 12 mulheres.

Alô Canindé!

A Prefeitura de Canindé de São Francisco, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizará a assinatura da ordem de serviço para a reforma e ampliação da Escola dos Quilombolas, no Povoado Curituba. Este será um passo importante para garantir mais qualidade e conforto aos estudantes e profissionais da rede municipal de ensino. A assinatura ocorrerá no próximo dia 14, às 9 horas, no próprio povoado.

Luz do Sol I

De 28 a 31 de outubro, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Luz do Sol, de Nossa Senhora da Glória, brilhou no I Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde Mental e no XV Encontro Catarinense de Saúde Mental, realizados na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A participação marcou um importante reconhecimento nacional ao trabalho desenvolvido pelo serviço, que é referência em arte, inclusão e cuidado em saúde mental no estado de Sergipe.

Luz do Sol II

Representando a instituição, a assistente social Gicelia Santos Andrade apresentou, na sala Goiabeira da UFSC, a experiência exitosa do CAPS Luz do Sol, destacando a força transformadora das ações culturais no cuidado psicossocial. No hall de entrada da universidade, a coordenadora Natasha Milet, acompanhada da cordelista Emylle Barreto, apresentou o case de sucesso “Cordelteca Jorge Henrique”, com a exposição dos primeiros cordéis acessíveis produzidos nas oficinas do serviço — uma iniciativa pioneira que une arte, literatura e acessibilidade.

Luz do Sol III

A arte sergipana também esteve presente com o grupo de percussão Tambores do Sertão, que encantou o público com sua apresentação em formato on-line — disponível no canal oficial do congresso. Encerrando as participações, a Cia Loucurarte emocionou o auditório Guarapuvu com um espetáculo de arte e acessibilidade, unindo andantes e cadeirantes no mesmo palco, em uma celebração da diversidade e da inclusão.

Gicelia Andrade

A presença do CAPS Luz do Sol neste grandioso evento reafirma o compromisso do serviço com o cuidado humanizado e criativo em saúde mental, e demonstra que o trabalho desenvolvido em Nossa Senhora da Glória tem repercussão e reconhecimento em todo o país. “Participar deste congresso foi um momento de fortalecimento e orgulho. Saímos com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que nosso trabalho transforma vidas todos os dias”, destacou Gicelia Andrade.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

