Licitação do Transporte vai onerar prefeituras em quase R$ 11 milhões/mês 

A campanha eleitoral está apenas no começo, mas um assunto não pode deixar de ser pauta durante os debates políticos dos quatro municípios que compõem a Grande Aracaju: o processo de licitação do transporte público, cuja primeira fase já foi concluída pelo Consórcio do Transporte Metropolitano, onde as vencedoras foram as empresas Auto Nossa Senhora Aparecida, do Estado de Minas Gerais, e a Viação Atalaia, que já é velha conhecida do sistema atual.

A primeira empresa contemplada vai operar as frotas do primeiro lote de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju; já a segunda empresa, além da capital, também atuará em São Cristóvão. O início das atividades está previsto para o término deste processo licitatório, ou seja, o novo sistema entra em vigor a partir de janeiro de 2025, justamente quando iniciam as novas gestões municipais, em que os prefeitos serão eleitos (ou reeleitos) em outubro, nas eleições.

Este colunista faz um alerta para um debate amplo sobre o tema, que deve ser feito pelos candidatos a prefeito e a vereador dos quatro municípios da Grande Aracaju, porque esta licitação do transporte público terá consequências, boas e ruins, sobretudo, para quem mais interessa: a parcela da população que é usuária do serviço. Se por um lado a expectativa é que a prestação seja mais qualificada, por outro a tendência é que os custos sejam maiores para o povo!

Hoje a tarifa do transporte coletivo integrado da Grande Aracaju custa R$ 4,50; com a licitação a previsão é que o valor da tarifa passe para R$ 5 a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Mas a “melhoria” na prestação dos serviços não vai reajustar em apenas R$ 0,50 para o povo, como vão tentar propagar. Haverá ainda um subsídio financiado pelo poder público, onde o valor global das passagens chegará em R$ 8, ou seja, direta ou indiretamente a “conta” vai chegar para a população.

Estamos falando em quase R$ 11 milhões por mês, R$ 10.920.000,00 para ser mais preciso. Tudo custeado pelas Prefeituras de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. Os futuros gestores dos quatro municípios terão que assumir esta demanda financeira, que por enquanto sequer tem previsão orçamentária e também não iniciaram as discussões nas respectivas Câmaras Municipais pelos vereadores de cada cidade da Grande Aracaju.

A Barra dos Coqueiros, por exemplo, terá um subsídio mensal de 525 mil (R$ 6,3 milhões/ano); a prefeitura de São Cristóvão arcará mensalmente com R$ 1,2 milhão (R$ 15,1 milhões/ano); já em Nossa Senhora do Socorro o subsídio de responsabilidade do futuro gestor será de R$ 2,73 milhões/mês (R$ 32,7 milhões/ano); já a nossa capital, que terá uma nova gestão a partir de janeiro, arcará mensalmente com R$ 6,4 milhões (o equivalente a R$ 76,8 milhões por ano). Tudo com dinheiro do povo! Cenas dos próximos capítulos…

Veja essa!

Para deixar bem claro para os leitores: o valor da tarifa do transporte coletivo é atualmente de R$ 4,50; com a licitação do transporte coletivo, a partir de 1º de janeiro de 2025 a tarifa custará R$ 5 em um serviço totalmente explorado pelas empresas Auto Nossa Senhora Aparecida, do Estado de Minas Gerais, e a Viação Atalaia, que já atua aqui.

E essa!

Só que o valor global será de R$ 8 com as prefeituras de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão pagando um subsídio para garantir a prestação dos serviços da ordem de R$ 10,9 milhões/mês. É isso mesmo que você está lendo! Se as prefeituras não honrarem, a qualidade do serviço vai cair…

Para refletir!

Se a Prefeitura de Aracaju, por exemplo, tem dificuldade de pagar pela prestação de serviços do Hospital São José e atrasa com frequência os pagamentos das parcelas, chegando a suspendê-los e prejudicando a população mais pobre, imagine se essas prefeituras não pagam os subsídios do transporte coletivo?

Atenção candidatos!

Não custa lembrar que em janeiro de 2025 os atuais prefeitos de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão estarão “de pijamas” e sem mandatos; o único que disputa a reeleição é o da Barra dos Coqueiros. Quem terá que honrar com esses subsídios serão os futuros gestores destes municípios. É melhor debater isso antes para o povo pobre não sofrer depois…

Subsídios

A Barra dos Coqueiros terá um subsídio mensal de 525 mil (R$ 6,3 milhões/ano); a prefeitura de São Cristóvão arcará mensalmente com R$ 1,2 milhão (R$ 15,1 milhões/ano); já em Nossa Senhora do Socorro o subsídio de responsabilidade do futuro gestor será de R$ 2,73 milhões/mês (R$ 32,7 milhões/ano); já a nossa capital arcará mensalmente com R$ 6,4 milhões (o equivalente a R$ 76,8 milhões por ano).

Exclusiva!

Este colunista antecipou aqui e vai reforçar: o cenário político em um município da Grande Aracaju está mudando assustadoramente. Quem já “cantava vitória” antecipada, hoje já começa a ver “água entrando no bote”. Eleição se ganha no fechamento dos colégios eleitorais, quando se inicia a apuração dos votos. Até lá tudo é possível. Quem continua “morrendo de véspera” ainda é o peru…

Com Yandra

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, recebeu a adesão da candidata a vereadora Luciana Déda (PSB) ao seu projeto que apresenta ideias modernas e eficientes para fazer com que a capital possa avançar. A chegada de Luciana marca uma nova etapa da candidatura de Yandra, que, nos últimos dias, recebeu apoio e confiança de diversas lideranças importantes da capital.

Luciana Déda

“Uma jovem cheia de ideias, que já mostrou que sabe fazer, ela não é de balela, não, ela fez e faz na Câmara de Deputados e vai nos representar na administração da cidade de Aracaju”, declarou a candidata a vereadora. Com coragem e responsabilidade, Yandra apresentou o seu projeto de governo, que escutou os moradores de todos os bairros e destacou o trabalho de Luciana, que representa a força da mulher aracajuana.

Legado

“Luciana já mostrou competência nos órgãos por onde passou como gestora, uma mulher forte e que tenho certeza que fará um grande trabalho na Câmara de Vereadores. Você, hoje, carrega mais responsabilidade sobre os ombros, ciente de que tem um legado a cumprir e, pode ter certeza, vai honrar, e eu também honrarei esse legado e estarei lá para cumprir ao seu lado”, afirmou Yandra.

Bomba!

É bom a assessoria jurídica de Luciana Déda já ficar de olhos bem abertos: a turma do PSB, que apoia a candidatura de Luiz Roberto (PDT) para a PMA, agora está pressionando a Executiva do partido a tentar cassar o mandato dela, caso eleita, para uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju a partir de 2025. A turma defende que o apoio dela a Yandra representa infidelidade partidária. Só que além de Luciana, outros nomes do PSB estudam fazer o mesmo movimento político…

Laércio Oliveira I

O Senado da República aprovou o projeto de renegociação das dívidas dos estados. O PLP 121/2024 cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) para promover a revisão dos termos das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. O senador Laércio Oliveira (PP) trabalhou para que mais de 1% do valor do estoque da dívida fique para o estado de Sergipe, porque isso acrescentará mais de R$ 170 milhões à Receita para investimentos em educação, saneamento, habitação, adaptação a mudanças climáticas, transporte e segurança pública.

Laércio Oliveira II

Laércio lembrou que os quatro estados superendividados (Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo) respondem por 90% do estoque de dívidas com a União. “No entanto, estávamos defendendo que os estados do Nordeste fossem contemplados nesse processo de renegociação, para que não se agravem as desigualdades regionais”, disse. O ingresso no Propag será por pedido de adesão do estado que tiver dívidas com o Tesouro Nacional até 31 de dezembro de 2024. A estimativa é a de que as dívidas estaduais somam hoje mais de R$ 765 bilhões — a maior parte, cerca de 90%, diz respeito a quatro estados: Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Laércio Oliveira III

A proposta autoriza desconto nos juros, prazo de 30 anos para pagamento, a possibilidade de os estados transferirem ativos para a União como parte do pagamento e exigências. Segundo ele, o objetivo do Propag é apoiar a recuperação fiscal dos estados e do DF, além de criar condições estruturais de incremento de produtividade, enfrentamento das mudanças climáticas, melhoria da infraestrutura, segurança pública e educação.

Reoneração

Estava prevista a votação da reoneração da folha de pagamento, mas foi adiada. “O Senado tem feito gestos importantíssimos para que se resolva esse problema. A gente quer discutir o assunto, mas a gente não aceita sob hipótese alguma, aumento de carga tributária e nesse sentido o Senado também se debruçou. Bom seria se a desoneração fosse para todos os setores da economia”, afirmou Laércio.

Danielle Garcia I

Em visita ao bairro Soledade, a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, ouviu dos moradores as demandas mais urgentes na localidade, como a melhoria dos serviços de saúde, geração de emprego e renda e acesso à educação. “Eu tenho visitado os quatro cantos de Aracaju, conversando com as pessoas e entendendo as demandas mais urgentes em cada localidade. Nessas conversas, mesmo em bairros diferentes e distantes, alguns assuntos se repetem, como as reclamações quanto ao serviço público de saúde, a falta de emprego e as dificuldades enfrentadas para ter acesso à educação pública de qualidade”, destacou a delegada Danielle Garcia.

Danielle Garcia II

Os moradores apontaram os problemas enfrentados na saúde como uma das principais queixas na Soledade. “A saúde na Soledade está horrível, dividimos os serviços da Unidade Básica de Saúde com os moradores do Lamarão. Os atendimentos dos moradores da Soledade são pela manhã e à tarde apenas os moradores do Lamarão são atendidos. Além disso, os usuários da Área Amarela estão sem médico e sem agente de saúde. A médica que estava responsável só atendeu até a última sexta-feira”, ressaltou a moradora Alexandra Santos.

Danielle Garcia III

Após ouvir as pessoas, Danielle afirma que a zona Norte da cidade está clamando por atenção especial do Poder Público. “Os aracajuanos das regiões menos favorecidas da cidade estão sofrendo para ter acesso à saúde, educação, infraestrutura e segurança. Esse é o compromisso que estamos firmando com os cidadãos, o de promover uma gestão eficiente, mas com a sensibilidade de ouvir e cuidar das pessoas, e com a firmeza para tomar as decisões necessárias para enfrentar e resolver os problemas da nossa Aracaju”, disse Danielle.

Georgeo Passos I

Para Georgeo Passos, presidente estadual do Cidadania, a eleição deste ano será uma oportunidade para o crescimento da sigla em Sergipe. Para isso, o partido vem com importantes candidaturas na capital e no interior. Ao todo, são 128 candidatos a vereador e 4 a prefeito. Além disso, o partido terá 8 candidatos à vice-prefeito – a exemplo de Ricardo Marques, que compõem a chapa encabeçada por Emília Corrêa (PL) em Aracaju. A meta é conseguir um resultado positivo no pleito de outubro.

Georgeo Passos II

“Estamos com bons nomes, que trabalharam muito e se prepararam para essa disputa. Candidatos que desejam contribuir com suas cidades, trabalhar em prol do povo. Estamos otimistas e vamos buscar uma campanha bonita em todo Sergipe”, disse Georgeo. O próprio Georgeo Passos estará no pleito, disputando a Prefeitura de Ribeirópolis, sua cidade natal. Ele destaca também a grande participação feminina que o Cidadania terá este ano. “Teremos 46 candidatas à vereadora, uma a prefeita e 2 vices. Mostrando a força da mulher no nosso partido”, afirmou.

Georgeo Passos III

Além disso, Georgeo ressaltou a importância de a campanha ser conduzida de forma ética e transparente, buscando sempre o diálogo com a população. “Queremos uma campanha limpa, onde o foco seja apresentar propostas concretas para melhorar a vida das pessoas. O Cidadania está comprometido com a integridade e com o desenvolvimento sustentável nas cidades, e acreditamos que nossos candidatos estão prontos para fazer a diferença”, concluiu.

Emília & Ricardo

Nos primeiros minutos da madrugada dessa sexta-feira (16), Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania), candidatos à prefeita e vice-prefeito, respectivamente, se reuniram com apoiadores na sede do comitê e fizeram o primeiro adesivaço com plotagem de carros. Mesmo sendo na madrugada, muitos apoiadores compareceram. Uma oração foi feita para marcar o início dos trabalhos. Emília e Ricardo estavam visivelmente emocionados e querem aproveitar os próximos 45 dias para apresentar propostas e soluções para transformar Aracaju em uma cidade de oportunidades para todos. Às 19h, será realizada a inauguração oficial do comitê localizado na Avenida Murilo Dantas, 1700, no Bairro Farolândia.

Elber Batalha

“É com grande satisfação que convido todos vocês para o lançamento da nossa campanha de reeleição como vereador de Aracaju. O evento será nesta segunda-feira (19), às 18h30, na Orla de Atalaia. Este momento é muito especial, pois marca o início de uma nova jornada, onde continuaremos a defender os direitos de todos os aracajuanos e trabalhar para uma cidade com ainda mais qualidade de vida. Nos próximos 40 dias, estarei percorrendo Aracaju, rua por rua, praça por praça, relembrando ao nosso povo tudo o que realizamos durante nossos mandatos e apresentando as propostas que irão garantir um futuro melhor para nossa cidade”, anuncia o candidato a vereador Elber Batalha (PSB).

Márcio Macedo I

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, esteve nessa sexta-feira (16) em Aracaju para participar do lançamento do programa ‘Acredita no Primeiro Passo’ em Sergipe, uma iniciativa estratégica do Governo Federal que visa reestruturar o mercado de crédito, estimular a geração de renda e promover o crescimento econômico no estado. O evento também marcou o anúncio de novos investimentos do Banco do Nordeste (BNB) na região.

Márcio Macedo II

Márcio Macedo destacou o compromisso do Governo Federal em transformar a realidade econômica do Brasil, especialmente no Nordeste, onde o programa ‘Acredita no Primeiro Passo’ surge como uma ferramenta essencial para fortalecer a autonomia socioeconômica das famílias. “Este programa é um marco na nossa luta para garantir que todos os brasileiros tenham acesso ao crédito e possam prosperar. Em Sergipe, estamos dando os primeiros passos para promover um desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável, valorizando o trabalho e as capacidades empreendedoras do nosso povo”, afirmou o ministro.

Márcio Macedo III

O ‘Acredita no Primeiro Passo’ é uma das principais apostas do Governo Federal para revitalizar a economia do país, com foco especial na população mais vulnerável. Durante o evento, Márcio Macedo reforçou a importância de iniciativas como essa para combater as desigualdades e criar novas oportunidades: “Estamos trabalhando para que, ao final dos quatro anos do governo Lula, possamos olhar para trás e ver que cumprimos nosso dever de construir um país melhor para todos. O que estamos fazendo aqui hoje em Sergipe é um exemplo claro desse compromisso”.

Novos repasses

Além do lançamento do programa, Márcio Macedo também anunciou, em parceria com o Banco do Nordeste, novos repasses do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ao Banco do Estado de Sergipe (Banese), que serão fundamentais para impulsionar a economia local. Durante o evento, o Governo de Sergipe assinou a adesão ao programa ‘Acredita’ e foram celebrados os primeiros contratos de clientes sergipanos, reafirmando o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento regional.

Vagas de Residência I

O Complexo médico-hospitalar e especializado na oferta de ensino e pesquisa, o Hospital de Cirurgia (HC) disponibiliza 41 vagas para os programas de Residência Médica e Multiprofissional, através do Exame Nacional de Residência (Enare) 2024/2025. Os Interessados devem se inscrever até o dia 5 de setembro.

Vagas de Residência II

Em Residência Médica, que tem como público-alvo médicos formados ou formandos até o dia 28 de fevereiro de 2025, o HC oferece 33 vagas, sendo 4 em Cardiologia, 1 em Cirurgia Cardiovascular, 5 em Cirurgia Geral, 2 em Cirurgia Vascular, 10 em Clínica Médica, 4 em Medicina Intensiva, 2 em Neurocirurgia, 2 em Ortopedia e Traumatologia, 2 em Psiquiatria, e 1 em Urologia.

Vagas de Residência III

Em Residência Multiprofissional, que tem como público-alvo enfermeiros, fisioterapeutas e odontólogos formados ou formandos até o dia 28 de fevereiro de 2025, o HC está ofertando 8 vagas em Terapia Intensiva, sendo, 3 em Enfermagem, 2 em Fisioterapia e 3 em Odontologia.

Wanessa Lordêlo

“A residência desempenha um papel essencial na formação e desenvolvimento de profissionais da saúde e o Hospital de Cirurgia tem o compromisso em formar especialistas através da oferta de 11 programas altamente qualificados, sendo 10 de Residência Médica e um de Residência Multiprofissional, proporcionando um ambiente de aprendizado intensivo e supervisionado por especialistas de excelência, onde os conhecimentos teóricos são aplicados na prática, as habilidades técnicas e de pesquisa são aprimoradas e as competências de liderança e trabalho em equipe são desenvolvidas”, destaca a gerente de Ensino e Pesquisa do HC, Wanessa Lordêlo.

Cronograma

De 7 de agosto a 5 de setembro deste ano, o candidato deve realizar inscrição. A aplicação da prova objetiva ocorrerá no dia 20 de outubro. Já a divulgação do resultado do exame escrito será no dia 20 de dezembro e da análise curricular no dia 7 de janeiro de 2025. Para realização das inscrições, os interessados devem acessar o site do Exame Nacional, por meio do site: enare.ebserh.gov.br, que tem disponível também o edital com mais informações sobre certame.

10X Mais Experience I

Prepare-se para turbinar sua carreira e seus negócios em Aracaju! Que tal um dia inteiro dedicado a impulsionar seus resultados, conectar-se com os maiores nomes do mercado e ainda concorrer a uma Scooter 0km? Parece bom demais para ser verdade? Então prepare-se para conhecer o 10X Mais Experience, o evento que vai transformar sua visão sobre empreendedorismo, liderança e alta performance! No dia 24 de agosto de 2024, o Real Classic Hotel, em Aracaju, será palco de uma imersão completa no universo do sucesso, com palestras inspiradoras, painéis com cases de sucesso reais e a energia contagiante de quem faz acontecer!

10X Mais Experience II

Imagine só ter a oportunidade de: Desvendar os segredos para construir um negócio milionário com as dicas de Rafael Bispo, da Bispo Construtora; Criar uma marca irresistível e conquistar o reconhecimento que você merece com as estratégias de branding de Maria Monezzi; Dominar as melhores técnicas de vendas e alavancar seus lucros com os insights de Enzo Machado, do Grupo Cardozo; Aprender a usar a inteligência emocional a seu favor para turbinar suas finanças com as dicas de Fernanda Oliveira, da Exytus Contabilidade; dentre outras coisas.

10X Mais Experience III

Além de toda essa carga de conhecimento, o evento será uma oportunidade única para ampliar sua rede de contatos durante o almoço e coffee breaks, trocando experiências e criando conexões valiosas com outros empreendedores, profissionais liberais e líderes do mercado. E para fechar com chave de ouro, o 10X Mais Experience terá uma noite de especial com a entrega do Prêmio Profissionais do Ano 2024, homenageando os destaques do ano em diversas áreas de atuação. Inscrições e informações: https://10xmais.net.br/aracaju

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com