Lula é a “Rainha da Inglaterra” em País “governado” pelo STF e o Congresso

Por Habacuque Villacorte

Estamos chegando na metade do terceiro ano do governo do presidente Lula (PT) com a sensação de “Déjà vu”, ou seja, com uma gestão completamente sem direção e extremamente comprometida com denúncias de corrupção. É mais do mesmo! Por conta destes excessos e desmandos, o petista foi parar na cadeia, assim como uma série de aliados naquilo que ficou conhecido como o maior esquema de corrupção da história do Brasil: o Mensalão!

Diante da liderança conservadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a “única alternativa” para confrontá-lo naquele momento por parte de seus adversários era Lula e coube ao Supremo Tribunal Federal (STF) “lavar as mãos” e permitir que o petista conseguisse ficar elegível para disputar e vencer as eleições de 2022. Agora, três anos depois, a impressão é que o presidente petista já não aspira mais a confiança em boa parte dos seus apoiadores do pleito anterior.

Assim como em Sergipe, o Partido dos Trabalhadores atravessa uma crise de credibilidade e parece perder força em quase todo o País; outros partidos de Esquerda, como o PSOL, ainda apoiam, mas com certa desconfiança; o PDT, após o escândalo do INSS e a queda do ministro Carlos Lupi, já reavalia continuar apoiando o governo Lula. Partidos de Centro como o PSD, Republicanos e o União Progressista (fusão de União Brasil com o Progressista) também sinalizam para uma certa independência…

Enquanto isso quem parece governar o País, de fato, é o Poder Judiciário (leia o STF), com decisões colegiadas, mas quando necessário, com um estilo monocrático e ditatorial do ministro Alexandre de Moraes. “Alijado” de seus poderes, o presidente da República parece inerte apenas “contempla” as determinações dos magistrados. O “contraponto” fica sob a responsabilidade do Congresso Nacional que, com boa representação conservadora, se impõe ante às fragilidades do governo e pressiona o STF.

Sem um “plano B” para 2026, setores da Esquerda apostam todas as fichas que Lula vai suportar tantos ataques, tantos desgastes e indícios de corrupção. Tentam “empurrar com a barriga” todos os problemas e fazer com que o tempo passe rápido, inclusive com a conivência de setores da “grande mídia” que visivelmente omitem parte da realidade para impedir que a oposição (leia Jair Bolsonaro) cresça em popularidade junto ao eleitorado brasileiro.

Enquanto a nossa economia sofre com tanta instabilidade, com a alta nos preços dos alimentos e dos itens básicos, inclusive com a perda assustadora do poder de compra e as dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo do País, somos governados por uma “rainha da Inglaterra”, que nem se impõe diante dos excessos do Judiciário e nem tem força política e popularidade para pressionar o Congresso Nacional. Quem discorda ou vive uma realidade paralela ou está muito bem “contemplado” pelo governo Lula…

Veja essa!

Segundo a Revista Veja, parte da bancada federal do PDT na Câmara dos Deputados começa a pressionar o governo Lula para o voto a favor da anistia dos investigados do 8 de janeiro. Com boa parte do Centrão já apoiando a proposta, que tem como relator o deputado Rodrigo Valadares, os pedetistas alegam “pressão das ruas” pelo posicionamento favorável.

E essa!

O Diretório Nacional do PDT já se posicionou contra a anistia, mas com a renúncia de Carlos Lupi do Ministério da Previdência, aumentaram os rumores de que a legenda pode adotar uma posição de independência em relação ao governo Lula, inclusive com alguns membros defendendo que o partido siga para a oposição. Pelo visto o Planalto vai precisar “abrir o cofre” para preservar a governabilidade…

Pura hipocrisia I

O triste incidente registrado, semana passada, em Nossa Senhora das Dores, que vitimou duas pessoas, após a queda do ônibus de uma ponte, deixando oito feridos, despertou muita comoção em Sergipe. A classe política praticamente só faltou transferir a capital do Estado para aquele município em solidariedade às vítimas do acidente.

Pura hipocrisia II

Nessa segunda-feira (5), um ônibus que realiza o transporte intermunicipal, que vinha de Propriá para Aracaju, “tombou” na BR-101, felizmente sem vítimas, mas deixando vários feridos. E a impressão é que muitos políticos “esqueceram” de prestar a mesma solidariedade da semana passada.

Pura hipocrisia III

Passaram a impressão de que estavam buscando “likes” em suas redes sociais, por conta da “tragédia alheia”. Desta vez, como ninguém veio à óbito (felizmente), os registros foram mais escassos. Será que parte dessa turma ficou mesmo sensibilizada ou tudo não passou de pura hipocrisia? Respondam-me, leitores, se forem capazes…

Caiu da maca

Repercutiu bastante, durante o resgaste dos feridos no acidente da BR-101, um vídeo com o flagrante da queda de um passageiro do ônibus que tombou quando equipes do SAMU o carregavam em uma maca para que fosse transportado para o Hospital João Alves Filho pelo helicóptero do GTA (Grupo Tático Aéreo). Não se tem informações do estado do paciente, mas a queda da maca poderia ter lesionado a vítima ainda mais. Parece fácil falar à distância, mas um pouco mais de zelo não faz mal a ninguém…

Sede da CMA

Em meio à polêmica sobre a construção de uma nova sede, mais ampla e confortável da Câmara Municipal de Aracaju, o ambientalista Antônio Leite sugere que a celeuma sobre a saída do Parlamento do Centro da capital se resolve com a doação (e construção) para a CMA do antigo prédio que abrigava a sede da Prefeitura de Aracaju, em frente à Catedral Metropolitana e que há anos está abandonado pelo poder público. A ideia é boa, mantem os vereadores no Centro, mas é preciso verificar se aquele prédio é “tombado” ou não…

Luto por Raymundo Luiz

É com pesar que este colunista se despede do jornalista, radialista e escritor Raymundo Luiz da Silva, que faleceu aos 95 anos, nessa segunda-feira (5). Assim como Ivan Valença e tantos outros que já nos deixaram, Raymundo construiu uma trajetória de sucesso e era muito respeitado por todos os colegas de profissão ao ponte de ser reverenciado como um dos ícones da Comunicação sergipana. Como diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, sob a presidência do então deputado Antônio Passos, ajudou na fundação da TV Alese. Deu sua parcela de colaboração para as TVs Aperipê, a extinta Jornal, além das atuais TV Sergipe e TV Atalaia.

Vota em Edvaldo I

Quando este colunista fala que o palanque para a reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD) terá tanto “fio desencapado” dando “choque” em 2026, eis que o vereador de Aracaju, Fábio Meireles, eleito pelo PDT de Luiz Roberto e agora aliado de primeira hora da prefeita Emília Corrêa (PL), já declarou seu primeiro voto ao Senado no próximo ano: o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). O anúncio ocorreu durante uma partida de futebol entre amigos, no domingo (4), no bairro Soledade.

Vota em Edvaldo II

Aliado de primeira hora do governador Fábio Mitidieri e do chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo, Fábio Meireles já não caminha politicamente com o pré-candidato ao Senado do governo, André Moura (UNIÃO), desde a eleição anterior. A declaração de voto em Edvaldo Nogueira para o Senado ocorreu, coincidentemente, no campo da Soledade, que foi revitalizado com o apoio do ex-deputado André Moura e justamente quando o ex-prefeito da capital estava no Poder.

Vota em Edvaldo III

“Muito obrigado por prestigiar nosso pessoal nesse domingo chuvoso em que aproveito para celebrar meu aniversário. Você é meu senador. Nossa comunidade tem uma gratidão sincera, fraterna e verdadeira a você, por isso você tem nossa gratidão igualmente, porque da mesma forma em que você olhou para a Zona Norte, você tem nosso reconhecimento e vamos mostrar que o bairro Soledade responderá positivamente o quanto você respondeu para nós”, justificou Meireles, sobre o apoio a Edvaldo.

Amorim, André ou Alessandro?

Resta saber qual será o segundo voto para Senador do vereador Fábio Meireles: será que ele vai acompanhar a prefeita Emília Corrêa e apoia a pré-candidatura do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB)? Ou será que ele segue o governador Fábio Mitidieri e supera as desavenças para votar em André Moura? Ou seguirá a linha de outros governistas e vai apoiar a reeleição do senador Alessandro Vieira (MDB)? É coisa…

Olha o MPC/SE

O Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE) solicitou um planejamento formal para a convocação dos professores aprovados no concurso público de Frei Paulo. Em audiência realizada na sede do órgão, o procurador-geral do MPC-SE reuniu o prefeito Douglas Rafael Santos da Contas e representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) para discutir a situação.

Alô Frei Paulo!

A reunião foi motivada por denúncias feitas pelo Sintese sobre irregularidades no quadro do magistério municipal, além da falta de resposta da prefeitura às requisições anteriores do Ministério Público. O procurador-geral destacou a necessidade de adequação à Constituição Federal, que determina a prioridade para servidores efetivos, limitando contratações temporárias apenas para situações excepcionais.

Vagas insuficientes

Durante o encontro, o Sintese apontou que, embora o concurso já esteja homologado, o número de vagas previstas no edital é insuficiente diante da quantidade de contratos temporários em vigor no município. Logo depois dos apontamentos feitos pelo Sintese, o prefeito Douglas Rafael, que assumiu o cargo no início deste ano, alegou não ter tido tempo hábil para realizar as nomeações, mas comprometeu-se a convocar os aprovados para iniciarem as atividades no próximo semestre letivo.

Prazo e cronograma

O MPC-SE estabeleceu o prazo de 16 de maio para que a prefeitura apresente um cronograma oficial de nomeação dos concursados, além de informações sobre o número de cargos vagos, professores em atividade e detalhes sobre os contratos temporários em vigor.

Bomba!

O prefeito de Poço Verde, Roberto Barracão (UNIÃO), usou suas redes sociais para fazer um apelo dramático ao governador Fábio Mitidieri (PSD), que se encontra afastado do cargo para cumprir agenda oficial nos Estados Unidos: “diante das fortes chuvas que estão caindo em Poço Verde, com tudo alagado e pessoas ilhadas e perdendo seus móveis pela segunda vez, sem poder fazer muita coisa, gostaria de fazer um apelo ao governador Fábio Mitidieri”.

Exclusiva!

“Que o governador Fábio Mitidieri nos ajude, olhe para Poço Verde e ajude este povo que está sofrendo”, disse Roberto Barracão, que foi para a “linha de frente” tentando dar assistência à comunidade local, num vídeo onde a água acumulada está na altura dos seus joelhos. O gestor também orientou que as pessoas sejam conscientes e evitem jogar lixo em locais inadequados. “Quando os bueiros ficam entupidos, a água da chuva não escoa corretamente”.

Olha o Forró Caju!

A Prefeitura de Aracaju divulga nesta terça-feira (6), às 17h, a programação oficial do Forró Caju 2025. Reconhecido como um dos maiores festejos juninos do País, o evento atrai milhares de pessoas a cada noite, ao som de grandes nomes da música local e nacional, em uma celebração marcada por tradição e diversidade de ritmos. O anúncio será realizado no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.

Emília Corrêa

Durante coletiva à imprensa, a prefeita Emília Corrêa vai revelar os principais detalhes do evento, como as atrações confirmadas, a estrutura preparada para a festa e as novidades que marcam esta edição. Também serão apresentadas informações sobre acessibilidade, apoio cultural e ações especiais voltadas para o fortalecimento da cultura local. O anúncio será no Centro Administrativo.

Kitty Lima I

Conhecida pela forte atuação em defesa dos animais, a deputada estadual Kitty Lima usou suas redes sociais para informar que está acompanhando, junto à Polícia Civil, a apuração de um grave caso de zoofilia no município de Laranjeiras, em Sergipe. Segundo a parlamentar, as imagens do crime já circulam nas redes sociais e mostram uma mulher forçando um cachorro a manter relações sexuais com ela — prática que configura maus-tratos e é classificada como crime pela legislação brasileira. “As imagens são repugnantes e não serão divulgadas. Mas reforço que nossas equipes já estão em campo junto à polícia em busca da suspeita”, declarou Kitty.

Kitty Lima II

A denúncia mobilizou a população e agentes públicos. A Polícia Civil confirmou que está investigando o caso e realizando diligências para localizar e responsabilizar a autora do crime. De acordo com o Projeto de Lei nº 9.070/2017, o Art. 164-A prevê pena de detenção de dois a quatro anos, além de multa, para quem praticar zoofilia, bestialidade ou quaisquer maus-tratos físicos contra animais silvestres ou domésticos. Kitty Lima reforçou que seguirá cobrando rigor na investigação e na punição da suspeita, reafirmando seu compromisso com a causa animal.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com