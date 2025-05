Lula é “vaiado” por prefeitos e governo acende sinal de alerta para 2026

Por Habacuque Villacorte

O governante de plantão vive sempre uma relação de “amor e ódio” com o eleitorado. E isso passa pelo prefeito de uma cidade humilde, ao governador de um Estado até o presidente da República. Em qualquer gestão pública é comum você identificar aqueles que idolatram e reconhecem o êxito de quem administra, como também existem os que criticam tudo e todos, que conseguem enxergar defeitos e falhas em tudo o que o gestor promove durante seu mandato eletivo.

Justiça seja feita, o eleitor comum tem todo o direito de defender suas preferências, de apontar suas exigências e cobrar das autoridades constituídas. Não há nada mais democrático do que isso! Em determinados assuntos chega a ser natural se atingir quase que a unanimidade sobre isto ou aquilo, e não é razoável que o direito do cidadão deixe de ser privilegiado e/ou respeitado por conta dos interesses escusos de uma minoria privilegiada.

Para este colunista a cobrança e até determinados “xingamentos” estariam dentro da “normalidade” sobre aquilo que imaginamos por “revolta” ou “rebelião”, a depender das circunstâncias, do cidadão comum, inclusive daqueles que não têm sobre si o aparato da estrutura policial ou dos manifestantes que se identificam com movimentos organizados, que geralmente estão impedidos de frequentar determinados espaços públicos.

Mas eis que temos um “fato novo”: na abertura da Marcha dos Prefeitos 2025, em Brasília, nessa terça-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a ser vaiado por parte dos prefeitos presentes, repetindo o episódio ocorrido no ano passado. Não estamos mais falando do cidadão comum, geralmente descompromissado e que estaria livre para fazer qualquer tipo de movimento político no Estado, mas do cidadão comum que está insatisfeito com o chefe do Executivo Nacional.

Por mais que seja democrático o protesto de algum setor da opinião pública, não é razoável ver prefeitos municipais, que fazem absurdos para tentar agradar o presidente da República, vaiando e/ou cobrando atitudes mais enérgicas por parte do Planalto para conter as crises existentes e se preparar para as que estão se aproximando. Geralmente o prefeito é um ser político realizado, que representa os desejos do seu povo e que evita se expor junto ao eleitorado do time em questão…

As vaias dos prefeitos de Lula, na abertura da Marcha em BSB, sinalizam que as “coisas” não andam muito bem dentro do governo e que chamam a atenção do Palácio do Planalto. A oposição liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cada vez mais se anima sobre as expectativas para o próximo ano. Entretanto, entre os que estão na situação há sempre uma “carta na manga” do atual presidente para reverter o desgaste e vencer a eleição. É observar a vontade soberana do povo…

O governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, cumpre uma série de compromissos nesta sexta-feira (23) em Aracaju. A agenda inclui participação em seminário nacional, reuniões com autoridades locais e representantes do setor produtivo, além de evento empresarial à noite.

Pela manhã, Caiado participa do Seminário da Frente Parlamentar da Segurança Pública no Congresso Nacional, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. Em seguida, se reúne com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. No horário do almoço, o chefe do Executivo goiano participa de reunião com representantes de entidades (Fórum Empresarial, Fecomércio, CDL, Federação das Indústrias, Lide e Senar) no Vidam Hotel.

Caiado em Aracaju

À noite, Caiado será o convidado do Lide Business Dinner, que tem como tema “Quais os desafios e perspectivas para o Brasil?”. O evento promete reunir empresários, lideranças políticas e formadores de opinião.

Breno Garibalde I

Em mais um passo importante em defesa dos trabalhadores do transporte alternativo de Aracaju, o vereador Breno Garibalde se reuniu com a prefeita Emília Corrêa e representantes das cooperativas de transporte alternativo da capital. A regulamentação do transporte alternativo é uma pauta histórica do vereador, que reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais e com a melhoria da mobilidade urbana na capital.

Breno Garibalde II

“Quem acompanhou, sabe a luta que o nosso mandato travou junto às cooperativas de transporte alternativo para conseguir a regulamentação do trabalho desses pais e mães de família,”, destacou o vereador. Durante a reunião, a prefeita Emília Corrêa se comprometeu a encaminhar, em breve, à Câmara Municipal o projeto de lei que trata da regulamentação da categoria.

90 anos do JCPM

O Grupo JCPM chega aos 90 anos com uma trajetória de excelência, inovação e sustentabilidade, traduzindo o orgulho de ser nordestino em investimentos na região. Líder no setor de shopping centers no Nordeste e entre os cinco maiores do Brasil, além de ser referência nos segmentos imobiliário e de comunicação, o Grupo JCPM nasceu em 1935, em uma pequena mercearia fundada por Pedro Paes Mendonça na Serra do Machado, em Ribeirópolis, no interior do Estado. De lá se expandiu para ser uma potência do varejo, com a rede de supermercados Bompreço, vendida no ano 2000.

Evento concorrido

Dentro das comemorações, o empresário João Carlos Paes Mendonça promoveu uma celebração dos 90 anos de história do grupo no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, na noite dessa terça-feira (20), evento que foi bastante concorrido, com as presenças de autoridades políticas e civis, representantes de diversos segmentos empresariais e setores da imprensa sergipana.

Durante falas emocionantes do empresário João Carlos Paes Mendonça, inclusive em alusão ao seu amigo e ex-governador Albano Franco, ele percebeu (e lamentou) a ausência do governador Fábio Mitidieri (PSD), que se fazia representar pelo vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral. Em sua fala, JCPM fez uma crítica que chamou a atenção de todos no Teatro: “o governador perdeu a oportunidade de encontrar parte do seu eleitorado…enquanto tiver reeleição, não haverá tempo para mais nada…”.

Nos bastidores do mundo político sergipano, eis que surge a dificuldade dentro da base governista para montar as chapas para deputado federal em 2026. Comenta-se que o secretário de Estado da Saúde e pré-candidato Cláudio Mitidieri poderia deixar o PSB e se filiar no PSD do governador, atendendo ao desejo da Executiva nacional, para tentar eleger três federais, ao lado do já deputado Fábio Reis, ajudando a deputada Delegada Katarina.

Há também quem aposte que Fábio Reis poderia retornar ao MDB, deixando a chapa proporcional do PSD com Cláudio, Katarina e Nitinho. Também são especulados para composição nos bastidores o ex-deputado Capitão Samuel e o deputado federal Thiago de Joaldo. Uma fonte na base governista explicou que a turma não aceitará trabalhar para “fazer escada” para o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos), que tentará a reeleição…

Pesquisa IDPS

Este colunista teve acesso aos números de uma pesquisa de opinião pública para 2026, realizada pelo Instituto IDPS, que certamente vai dar o que falar para o governo e para o Senado Federal. O levantamento foi realizado entre 1º e 4 de maio deste ano, com 1.001 entrevistados, um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 4%, para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada em 60 municípios sergipanos.

Valmir lidera

Num primeiro cenário para o governo do Estado, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), mesmo inelegível temporariamente, lidera com 36% contra 30,1 do atual governador Fábio Mitidieri. Também especulado, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira vem em terceiro com 19,6%. 9% votariam em branco ou anulariam o voto e 5,3% não sabem ou não responderam.

Ricardo Marques

Sem Edvaldo Nogueira, Valmir de Francisquinho amplia sua vantagem com 45,2% contra 38,4% do governador. 9,4% votariam em branco ou anulariam o voto e 7% não sabem ou não responderam. Em um terceiro cenário, com o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), no lugar de Valmir, ele lidera com 43,4% contra 40,4% do atual governador. 9,5% votariam em branco ou anulariam o voto e 6,7% não sabem ou não responderam.

Para o Senado

Para o Senado Federal, como primeira opção, segundo o levantamento, surge Edvaldo Nogueira, seguido de Eduardo Amorim (PSDB) e Rogério Carvalho (PT); já para o segundo voto os mais citados são Amorim, Rodrigo Valadares e Edvaldo, nesta sequência. O ex-deputado André Moura surge em ascensão, sendo o mais lembrado considerando toda a Grande Aracaju, superando o atual senador Alessandro Vieira (MDB), que é o último colocado em quase todos os cenários.

Olha o MPC/SE!

O Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC/SE) emitiu nessa terça-feira (20), um ofício circular a todos os prefeitos municipais integrantes da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (Maes), orientando sobre a correta aplicação dos recursos provenientes da concessão parcial da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A ação ocorre após o Governo do Estado concluir, em 16 de maio, o repasse da segunda parcela desses recursos, no valor de R$ 363,2 milhões.

Eduardo Côrtes

O documento, assinado pelo procurador-geral do MPC-SE, Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, reforça que a aplicação desses valores deve seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas na Recomendação Conjunta nº 001/2024, emitida pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público de Contas, bem como na Nota Técnica nº 01/2024-DITEC/GP do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Aplicação e controle dos recursos

Segundo o MPC-SE, a legislação estabelece de forma clara que esses valores só podem ser aplicados em investimentos de infraestrutura, projetos ambientalmente sustentáveis e pagamento de precatórios transitados em julgado. Em contrapartida, a normativa proíbe expressamente o uso dos recursos para custear despesas com pessoal, manutenção da máquina administrativa, pagamento de dívidas ou transferências a entidades privadas, exceto em casos específicos previstos no plano de aplicação.

Transparência

No que tange à transparência e controle, o ofício também orienta os gestores sobre a necessidade de elaborar um plano detalhado de aplicação desses valores, com cronograma físico-financeiro e indicadores de desempenho. “Todos os recursos devem ser movimentados exclusivamente em conta bancária específica, criada para essa finalidade, e as informações sobre sua execução precisam estar disponíveis em tempo real para a população, através de aba exclusiva no portal da transparência municipal.

Rigoroso acompanhamento

Adicionalmente, os municípios devem observar a classificação contábil correta dos valores recebidos, seguindo as diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional para garantir a adequada prestação de contas”, destacou o MP de Contas. O ofício informa que o MPC/SE, em conjunto com o TCE/SE, realizará rigoroso acompanhamento da aplicação desses recursos e reforça que qualquer irregularidade poderá configurar ato de improbidade administrativa e terá repercussão negativa na análise das contas anuais dos municípios.

Municípios beneficiados

Entre os principais municípios beneficiados nesta segunda parcela estão: Aracaju: R$ 105 milhões; Nossa Senhora do Socorro: R$ 33,3 milhões; Itabaiana: R$ 17,9 milhões; Lagarto: R$ 17,6 milhões; Estância: R$ 11,8 milhões. Vale lembrar que a terceira e última parcela do repasse, correspondente a 20% dos recursos provenientes da concessão, está prevista para dezembro de 2026, dois anos após a assinatura do contrato.

Fiscalização preventiva

De acordo com o MPC-SE, a emissão do ofício circular faz parte de uma estratégia de fiscalização preventiva, visando evitar irregularidades antes que ocorram. Além disso, o órgão busca orientar os gestores para que apliquem corretamente esses recursos, evitando problemas futuros. “Trata-se de uma abordagem preventiva, que visa proteger tanto o erário quanto os próprios gestores, que precisam estar cientes das regras a serem seguidas”, ressaltou.

Olha a Barra!

Foi aprovada a Indicação nº 188/2025, de autoria da vereadora Pastora Salete, que solicita à Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros a realização de diligências junto ao Governo do Estado de Sergipe, com o objetivo de viabilizar a reabertura do posto de atendimento da Deso (atualmente operado pela Iguá Saneamento) no município.

Pastora Salete I

A parlamentar destacou que muitos usuários dos serviços de abastecimento de água e saneamento ainda não dominam as ferramentas digitais disponibilizadas pela empresa e, por isso, encontram dificuldades para resolver demandas por meio de canais online. A reabertura do posto físico facilitaria o acesso da população a serviços essenciais, como segunda via de faturas, negociação de débitos, solicitação de ligação de água, entre outros.

Pastora Salete II

“A presença de um posto presencial é fundamental para garantir o atendimento digno aos cidadãos, especialmente os idosos e aqueles que não têm acesso ou familiaridade com meios digitais. Estamos falando de um serviço essencial à vida e à saúde das famílias”, justificou a vereadora Pastora Salete. A indicação segue agora para apreciação do Executivo Municipal, com o encaminhamento previsto para os órgãos competentes do Governo do Estado.

