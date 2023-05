Lula sem força política, estratégia e maioria! Congresso segue “dando as cartas”! 

Se não bastassem os problemas de ordem administrativa que já transparecem no governo Lula (PT), após cinco meses de gestão, agora outra dura realidade e que já incomoda, inclusive, uma legião de pessoas que foram às ruas para defender seu retorno à presidência da República: do ponto de vista político, o petista demonstra uma certa fragilidade, muito por falta de um time de bons estrategistas ao seu lado e também por não ter maioria no Congresso Nacional. Deputados federais e senadores continuam “dando as cartas” no País…

No “jogo político”, não há espaço para amadorismos, para políticos sem projetos e ultrapassados. Os petistas, os movimentos sociais, as entidades sindicais, os aliados da Esquerda, a grande maioria dos comunicadores no Brasil atualmente, artistas e até os mais jovens podem não concordar, mas é visível: Lula está “velho”, demonstra alguns posicionamentos lentos e ultrapassados, e ainda tem a preocupação com a saúde e a idade, que andam em sintonia e já lhe “cobram” pela extensa agenda de um presidente da República.

Este colunista já disse isso na publicação anterior e vai ser mais enfático: Lula e seus aliados precisam governar, precisam trabalhar para transformar as vidas das pessoas, sobretudo dos mais humildes, daqueles que mais precisam do serviço público e com quem ele se comprometeu durante a campanha eleitoral. Não dá para gerir um País com a dimensão do Brasil com o “fígado”! As pautas precisam ser apresentadas, discutidas e encaminhadas. O País precisa avançar, administrativamente falando! As eleições ficaram em 2022 e já passou da hora de descer do palanque!

Hoje o Congresso Nacional impõe pressões ao governo federal que, acuado, acaba cedendo postos estratégicos. Em síntese: é mais do mesmo! O problema é que a “lua de mel” acabou e agora é hora de Lula e seu governo já apresentarem resultados. Com a “desculpa” de “reaproximar o Brasil do Mundo, vai findar batendo o recorde de viagens internacionais no primeiro ano de mandato! Já virou “meme” na internet: “Lula (e) esbanja”! E não adianta os aliados nos Estados ficarem “esperneando”: o “projeto maior” na campanha era tirar Jair Bolsonaro (PL) do Poder. Conseguiram!

Quem não conseguiu uma “ponta” no governo Lula e do Partido dos Trabalhadores, se não quiser partir para a oposição, tem que silenciar e torcer para que os “novos aliados” apresentem resultados satisfatórios! A turma “preencheu” bem alguns espaços estratégicos e deixou muito petista “chupando dedo” e se lamentando nas redes sociais. Enquanto isso, o presidente segue “patinando”, com dificuldades administrativas e sem uma estratégia política bem definida. Por enquanto vai ser um “dizem amém” continuado, ao Congresso Nacional. Só não pode falar em “Mensalão”…

Veja essa!

Isolado, o senador Rogério Carvalho (PT) parece viver um “inferno astral” em Sergipe. Não conseguiu emplacar no governo federal a maioria dos líderes políticos que lhe apoiaram no ano passado e, agora, até dentro do PT, já enfrenta resistências. Há quem já o veja fora da disputa ao governo de 26 e, talvez, até do Senado…

E essa!

Na Barra dos Coqueiros, por exemplo, enquanto Rogério defende até o fim a reeleição do prefeito atual, o deputado João Daniel (PT) apoia a pré-candidatura de Danilo Segundo (PT) a prefeito, rompendo com o gestor. O ex-prefeito Airton Martins (PSD), que tem o apoio do governador Fábio Mitidieri (PSD), segue “rindo à toa”…

Alô Simão Dias!

O prefeito de Simão Dias lançou, recentemente, o programa “Acelera Simão Dias”, que representa um pacote de investimentos que conta com um volume de recursos de quase R$ 15 milhões para aquisições, reformas e obras no município.

Bomba!

O problema é que dúvidas pairam na cabeça dos munícipes e empresários que prestam serviços ao município. O realmente representa este programa? A coluna está tomando conhecimento de denúncias de licitantes já buscando órgãos de controle e fiscalização e setores da imprensa. “Estão acelerando para beneficiar alguns aliados que batem o escanteio e correm para pegar a BOLA e fazer o gol”, brinca um denunciante.

Exclusiva!

O mesmo cita um conhecido fiscal de contrato que está sob vasta investigação por suspeita de fiscalizar e prestar serviços ao mesmo município. O “ruído” é de que há um “laranjal” plantado na região, com um movimento de desclassificar concorrentes sem o menor embasamento técnico/legal. Há quem diga que é melhor colocar o “café” no fogo logo…

Alô Itabaianinha!

A informação é que o Ministério Público está investigando alguns contratos formalizados pela gestão municipal. Há quem diga que o MP ainda não alcançou as licitações de obras públicas do município! Um “gaiato” soltou essa: “É um verdadeiro escândalo conduzido pelo setor de licitação junto com pareceres técnicos supostamente manipulados do setor de engenharia do município, que em cumprimento a determinação superior, pintam e bordam, com licitantes que são desclassificados na tora e sem cumprimento da legislação”,

Olha o GAECO!

A turma já pensa em acionar o GAECO porque se sentem impotentes diante da forma ousada, audaciosa e destemida, praticada por de servidores que não demostram receio em serem imputados por descumpridores da lei! Já vimos que esse excesso de confiança que, “onde tudo pode e aqui ninguém se mete”, sempre acaba ruim. Em breve maiores informações…

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, viabilizou através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Sergipe maquinários, veículos e obras para municípios sergipanos.

Yandra Moura II

Os equipamentos foram entregues aos gestores municipais durante evento na sede da Codevasf, em Aracaju nesta segunda-feira (22). “Como deputada municipalista, tenho trabalhado de forma incansável para ajudar a fortalecer os municípios sergipanos e hoje tive a satisfação de participar de um ato que foi resultado desse trabalho, entregando maquinários conquistados através da nossa intercessão junto à companhia”, afirmou a deputada.

Yandra Moura III

Na solenidade foram assinados termos de doação de retroescavadeiras, motoniveladoras (Patrol), escavadeira hidráulica e veículos tipo pick-ups. “Esse foi um pedido que recebi dos prefeitos municipais e conseguimos viabilizar, tenho certeza de que estas máquinas ajudarão bastante no dia a dia”, comemorou Yandra.

Olha o MPC!

O procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira de Mello, recebeu em seu gabinete um grupo de professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que lhe apresentaram um projeto que visa contribuir com a alfabetização nos municípios sergipanos.

Rosalvo Ferreira

Segundo o vice-reitor da instituição de ensino, Rosalvo Ferreira Santos, a ideia é que os projetos trabalhados em parceria com o MP de Contas tornem-se referência no país. “Esse vínculo maior com o MPC viabilizará o desenvolvimento eficiente e transparente, com zelo pelo dinheiro público. Um sinal para a sociedade de que a Universidade produz ciência, mas antes de tudo um trabalho voltado para o bem-estar do povo sergipano”, afirmou.

Bandeira de Mello

Já Bandeira de Mello ressaltou a preocupação social da UFS e sua “expertise para a transformação real na sociedade”. “Os integrantes da Universidade trouxeram um embrião de um grande trabalho de pesquisa em termos da alfabetização na idade certa. A UFS percebe a Corte de Contas e o MPC como parceiros essenciais nesse projeto de pesquisa, principalmente como os órgãos de controle podem ajudar a trazer subsídios para que a alfabetização seja cada vez melhor. Daremos grande avanços a partir dessa reunião”, concluiu Bandeira.

Laércio Oliveira I

Em audiência pública com o ministro das Cidades, Jáder Filho, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) alertou para a falta de moradias no país e defendeu que o governo busque facilitar o acesso da população, sobretudo a de baixa renda, à casa própria. Segundo levantamento da Fundação João Pinheiro, o Brasil tem um déficit de quase 6 milhões de moradias.

Laércio Oliveira II

O senador alertou para as dificuldades que os prefeitos sergipanos estão tendo para fechar convênios com a Caixa Econômica Federal, o que está impedindo ou adiando a retomada de programas habitacionais e do Minha Casa, Minha Vida. Laércio ainda se colocou à disposição para ajudar a agilizar e aperfeiçoar o MCMV, relançado em fevereiro deste ano em uma medida provisória que está em análise no Congresso Nacional. O governo federal espera financiar dois milhões de casas até 2026.

Sonho da Casa Própria

O senador Laércio Oliveira lembrou que a família foi contemplada com uma casa na antiga Cohab, a Companhia de Habitação Popular de Sergipe, e disse que espera poder ajudar as pessoas a realizarem o sonho da casa própria. “Na minha história de vida, senhor ministro, meu pai ganhou uma casa da Cohab. A gente vivia de aluguel e eu sei a alegria que é receber a chave para morar em uma casa popular. Isso mudou a história de nossa família. Da mesma forma que eu realizei um sonho, através da conquista do meu pai, eu quero permitir que as pessoas que necessitam uma habitação também tenham esta oportunidade”, disse Laércio.

Olha o Judô!

No próximo final de semana, dias 27 e 28 de maio, Sergipe será a casa do judô nacional e sediará disputas individuais e por equipes no CBI Aberto Nacional de Judô Sub-23. O campeonato é uma realização da Confederação Brasileira de Judô, com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, e acontecerá no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju.

Sérgio Reis I

Parcerias e convênios para o desenvolvimento agrário de Sergipe. Esse foi o tema do encontro entre Sérgio Reis, o superintendente do Ministério da Agricultura no estado, Jonielton Oliveira Dantas, o secretário de Agricultura, Zeca da Silva, e representantes da Embrapa, Luciano, e do IBGE, Diego Gonçalves.

Sérgio Reis II

Atualmente secretário de Representação do Estado de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis já atuou como secretário de Agricultura e defende a execução de parcerias entre órgãos estaduais e federais para o fomento de ações que auxiliem o produtor.

Sérgio Reis III

“É importante esse intercâmbio entre as instituições para que a gente possa ajudar o homem do campo. O desenvolvimento agrário é uma das prioridades do governo de Fábio Mitidieri e estamos buscando parcerias para fortalecer o segmento tão importante para nossa economia”, disse.

