Lula tem que negociar com Trump para impedir desemprego em massa!

Por Habacuque Vilacorte

Que a disputa de narrativas entre os presidentes dos Estados Unidos da América (EUA) e do Brasil, Donald Trump e Lula (PT), respectivamente, vão gerar inúmeras consequências, isso todos nós já sabemos, mas passou da hora de o governo brasileiro ter um pouco mais de humildade e conversar com os americanos. Do ponto de vista econômico, todos perdem, mas o nosso mercado absorverá muito mais os problemas do que nossos principais concorrentes.

O tarifaço de 50% estabelecido pelo governo dos Estados Unidos para as exportações brasileiras, a partir do próximo dia 1º de agosto, terá consequências muito preocupantes para os setores produtivos do nosso País. Considerando que os americanos representam nosso principal mercado consumidor, quando o governo brasileiro decide enfrentá-lo, do ponto de vista político ou econômico, é sabido que a “corda vai esticar” e que, em um determinado momento, ela vai romper e será pior para os mais fracos…

Do ponto vista político é evidente que o governo Lula está de olho em “dividendos” que são positivos, olhando para a campanha eleitoral do próximo ano. O discurso de defesa do nosso patrimônio agrada aos ouvidos da população, mas a grande maioria não está fazendo a leitura correta do que este impasse com os Estados Unidos pode resultar, economicamente falando, em especial a partir da próxima semana, caso tenhamos a confirmação do tarifaço de 50% sobre os nossos produtos.

Não temos condições de competir com os americanos, como muitos defendem, inclusive alguns setores da imprensa. Muitos dos que levantam esta bandeira, ou fazem por profundo desconhecimento ou por pura “militância”, por colocarem seus interesses políticos acima daquilo que realmente interessa à população. A preocupação deste “embate” fica nas consequências, que devem ser duras, com uma forte onda de desemprego nos próximos meses.

Muitos produtos brasileiros, que seguem para exportação para os Estados Unidos, estão amontoados em contêineres em nossos portos ou sequer deixaram suas respectivas zonas de produção; é evidente que, inicialmente, os preços possivelmente caiam no mercado local, mas como a maioria dos produtos não são consumidos com muita facilidade aqui no nosso País, a tendência é que haverá uma forte redução no faturamento de algumas empresas, que influenciará a produção e gerará desemprego.

Os “dividendos políticos” que o governo Lula vem colhendo com esta “batalha” contra os Estados Unidos e com o discurso de defesa da soberania nacional, logo ficarão em segundo plano, se confirmado o tarifaço de 50%, com o fechamento de incontáveis postos de trabalho. Neste momento quem governa o País tem que assumir a responsabilidade e tentar encontrar soluções. Houve o “blefe”, iludiram a população, mas agora a impressão é que a “ficha está caindo”…

Veja essa!

Este colunista fez um alerta, na publicação anterior, sobre o risco de estremecimento da base governista por conta da postura do prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), e alguns de seus liderados que não estão acompanhando a orientação de Fábio Mitidieri para o Senado em 2026.

E essa!

O governador já estabeleceu que seu primeiro pré-candidato ao Senado é o ex-deputado André Moura (União), mas o prefeito de Lagarto, por exemplo, já orientou seus liderados para o voto no senador Rogério Carvalho (PT) e, possivelmente, no também senador Alessandro Vieira (MDB).

Exclusiva!

No último final de semana, outro prefeito do PSD sinalizou que não orientará seus liderados para votarem em André Moura, indo de encontro à orientação do governador Fábio Mitidieri: o prefeito de Estância, André Graça (PSD), disse que mantém conversas bem avançadas para votar em Rogério Carvalho e Alessandro Vieira.

Alô Estância!

Na entrevista, o prefeito André Graça confirmou que votará a favor da reeleição do governador Fábio Mitidieri e que seu compromisso para deputado federal é com Gustinho Ribeiro (Republicanos). Para deputado estadual seu apoio será para o amigo e ex-prefeito de Estância, Gilson Andrade, que segundo o gestor, só não terá o apoio de André Graça se ele (Gilson) não disputar a eleição.

André, André…

Olhando para o cenário político, apesar de o governador Fábio Mitidieri orientar seus liderados que seu primeiro pré-candidato ao Senado é André Moura, dois prefeitos do PSD (Sérgio Reis e André Graça) sinalizam que não vão seguir esta orientação. Postura que deve servir de alerta para o União Brasil. As “profecias” deste colunista vão se consolidando, só não vê, quem não quer…

Bomba!

Nos bastidores da Prefeitura de Aracaju são fortes os rumores de que o vice-prefeito Ricardo Marques estaria próximo de uma filiação no PL, dentro do projeto político da legenda para o próximo ano. Parece que o presidente estadual do Diretório, o empresário Edivan Amorim, começou a articular politicamente de olho no governo do Estado em 2026…

Sem W.O.

Este colunista levantou essa discussão, há alguns meses, de que os movimentos do governador Fábio Mitidieri, de olho em sua reeleição, sinalizavam para uma tentativa de eleição de “W.O.”, onde ele trabalharia para fragilizar a oposição e ter uma disputa facilitada no próximo ano. Como esqueceram de “combinar com os russos”, a impressão nos bastidores é que haverá disputa, e das grandes…

Alô São Cristóvão!

A cidade de São Cristóvão vai dar novos passos na construção de uma educação ainda melhor, com mais qualidade, maior número de vagas e em um espaço inovador e acolhedor. Por meio do resultado do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Seleções), do Governo Federal, o município foi contemplado com R$ 3.191.418,32 destinados à construção de uma nova creche no bairro Rosa Maria.

Novo PAC

O Novo PAC está investindo na construção de creches e pré-escolas de educação infantil. Os novos espaços serão adequados para atendimento em tempo integral, em áreas de vulnerabilidade social, ampliando a oferta de vagas para crianças de 0 a 5 anos. Em todo o país, o programa irá construir 505 creches e pré-escolas de educação infantil, contemplando 455 municípios, incluindo São Cristóvão. O repasse total para essas obras foi de R$ 1,77 bilhão, sendo R$ 3.191.418,32 destinados à Cidade Mãe de Sergipe.

Projeto Profinfância

O modelo da obra, disponibilizado pelo Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escola Pública de Educação Infantil, é o Projeto Proinfância Tipo 2, que tem capacidade para atender até 188 crianças em dois turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral. A construção da nova escola de educação infantil será no bairro Rosa Maria, na Rua Venerável Valdomiro Teófilo dos Santos, nº 398.

Deise Barroso I

A secretária municipal da Educação, Deise Barroso, afirma que a educação em São Cristóvão já é referência no estado, sendo a mais bem avaliada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese). Entretanto, reforça que o compromisso com melhorias continua, em busca de resultados ainda mais positivos. Além do ensino-aprendizagem ser conduzido de forma estratégica, os bons resultados no município também se devem à infraestrutura adequada, qualificação e valorização dos profissionais.

Deise Barroso II

O novo espaço para o ensino infantil atenderá às demandas da região e contribuirá para a geração de novos empregos no setor educacional. “Além de ampliar o acesso à educação infantil, essa iniciativa contribui significativamente para a redução das filas de espera, garantindo mais vagas para as crianças do município e promovendo um avanço importante na qualidade do atendimento às famílias”, complementa Deise.

Júlio Nascimento

O prefeito da cidade, Júlio Nascimento, celebrou a aquisição de mais um investimento para São Cristóvão. “A construção da creche no bairro Rosa Maria representa mais do que uma obra, é um compromisso com o futuro das nossas crianças e o fortalecimento da educação no nosso município. Vamos ampliar o acesso, garantir mais vagas e dar condições dignas de aprendizado desde a primeira infância. A educação é nossa prioridade, e faremos o que estiver ao nosso alcance para que nossas crianças, que são nosso futuro e multiplicadoras do conhecimento, sejam bem assistidas, bem-educadas e em um espaço confortável, adequado e prazeroso”, concluiu.

Olha o Sebrae/SE!

Estudantes de escolas públicas e privadas de Sergipe já podem se inscrever na terceira edição do Desafio Liga Jovem, promovido pelo Sebrae com o objetivo de estimular a criatividade, o protagonismo e o espírito empreendedor de jovens em todo o país. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de agosto, por meio do site desafioligajovem.com.br.

Desafio Liga Jovem

O desafio é voltado para estudantes do 8° ano do ensino fundamental ao ensino superior, incluindo os alunos de educação profissional e tecnológica, que queiram propor soluções criativas para problemas reais de suas comunidades. A ação estimula o trabalho em equipe, o pensamento crítico e o uso de metodologias inovadoras para transformar ideias em projetos de impacto social, ambiental ou econômico.

Rosana Leite

“Buscamos estimular a criação de projetos inovadores e transformadores, incentivando o trabalho colaborativo, o protagonismo juvenil e o desenvolvimento das comunidades. Queremos que mais jovens se sintam inspirados a colocar suas ideias em prática, explorando soluções para os desafios de suas comunidades e construindo, juntos, um futuro mais criativo, inclusivo e sustentável”, declarou a gestora do Desafio, Rosana Leite.

Sobre a jornada

As equipes, formadas por dois a cinco estudantes e um professor orientador, devem desenvolver projetos com uso de tecnologia, seja digital ou analógica, com a possibilidade de abranger diversas áreas de e estágios de desenvolvimento, incluindo trabalhos de ciências, tecnologia, e atividades extracurriculares. A jornada inclui capacitações online e presenciais, mentorias com especialistas e etapas de avaliação, que culminam na seleção dos melhores projetos.

Premiação

Será selecionada uma equipe vencedora da etapa estadual para cada uma das três categorias: Ensino Fundamental; Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica; e Educação Superior. Cada ganhador (estudantes e professores) receberá um vale-presente de R$500 e a viagem para a final nacional do Desafio, que será realizada no evento LED, em Belém do Pará.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) participou do I Fórum de Futebol Feminino promovido pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp). A abertura do evento aconteceu no Centro de Convenções José Carlos Silva, no Delmar Hotel. Foram realizadas palestras, vivências práticas e visitas técnicas em campos de futebol.

Georgeo Passos II

O objetivo principal do fórum foi discutir os desafios e avanços do futebol, além de fomentar a criação de políticas públicas de incentivo ao futebol feminino. “É essencial dar visibilidade às mulheres e meninas que jogam futebol. Sem apoio e ações concretas elas ficam invisibilizadas. A gestão da prefeita Emília Corrêa e do secretário Aquiles Silveira tem mudado esse cenário, com iniciativas que antes não existiam na capital”, frisou o deputado.

Georgeo Passos III

Atletas, treinadoras, pesquisadoras e profissionais da área participaram da abertura do evento. “Minha filha Giovanna Passos é atleta, jogadora e vimos de perto as dificuldades, despertando para participar nesse ambiente do futebol feminino e ajudando outras meninas a realizarem os seus sonhos. Esse fórum abraçou o futebol feminino em Aracaju e com certeza trará dados importantes”, destacou Georgeo.

AjuPrev

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) obteve no dia 24 de julho, a Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP). O processo para a emissão do documento foi feito de forma estritamente administrativa, rompendo um ciclo de 7 anos de dependência de medidas judiciais para manutenção de sua regularidade previdenciária. Isso foi possível, entre outras ações, pela aprovação da Lei Complementar Municipal nº 214/2025, publicada em 7 de julho, que promoveu ampla revisão da legislação previdenciária.

Certidão assegurada

A última CRP obtida administrativamente datava de 18 de janeiro de 2018, com validade até 17 de julho do mesmo ano. Desde então, todas as renovações do certificado ocorreram por meio de medidas judiciais, em razão de pendências estruturais relacionadas à legislação, à consolidação de parcelamentos e à conformidade de informações no sistema de Cadastro dos Regimes Próprios de Previdência Social (Cadprev).

Avanço

A conquista marca um avanço substancial na estruturação do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) municipal, após a superação de pendências históricas associadas à legislação local, à ausência de vinculação formal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia de parcelamentos, e à inconsistência de informações nos sistemas da União.

Aracaju se reabilita

A CRP agora vigente, com validade até 20 de janeiro de 2026, atesta o cumprimento integral dos 25 critérios técnicos, legais e atuariais exigidos pelo Ministério da Previdência Social, conforme regulamentado na Portaria MTP nº 1.467/2022. A obtenção do certificado, sem necessidade de tutela judicial, reabilita Aracaju no Cadastro Único de Convênios (CAUC) e restabelece sua plena capacidade de formalizar transferências voluntárias, convênios, financiamentos e parcerias com órgãos da União.

Lei Complementar ajudou

A reversão desse cenário em Aracaju foi viabilizada, entre outras ações, pela aprovação da Lei Complementar Municipal nº 214/2025, que promoveu ampla revisão da legislação previdenciária local. O novo diploma legal alinhou as normas municipais às exigências da Emenda Constitucional nº 103/2019, regulamentando critérios de aposentadoria, pensão, estrutura de governança e, principalmente, incluindo a exigência da vinculação do FPM como garantia para parcelamentos e reparcelamentos previdenciários.

Pode receber recursos

O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Thyago Silva, destaca que a conquista é resultado de um trabalho técnico responsável e focado no futuro da cidade. “Regularizar a CRP é garantir que Aracaju continue podendo receber recursos importantes do Governo Federal. Isso significa mais investimentos em saúde, educação, obras e outros serviços que chegam diretamente para a população. A gente trabalhou com muita seriedade para deixar tudo certo, porque o maior beneficiado com essa regularização é o cidadão aracajuano, enfatiza o secretário.

Responsabilidade fiscal

Com a regularidade restabelecida, o AjuPrev reforça seu compromisso com a transparência institucional, a responsabilidade fiscal e o equilíbrio atuarial, pilares essenciais para a proteção dos direitos dos segurados e a sustentabilidade do regime previdenciário municipal. “A emissão da CRP administrativa simboliza o esforço conjunto das equipes técnicas, jurídicas e administrativas para restabelecer a confiança na governança previdenciária do Município. Trata-se de uma conquista institucional que resgata a credibilidade do sistema e assegura a continuidade de importantes políticas públicas”, destacou a equipe técnica do instituto.0

