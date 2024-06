Lula vê queda de popularidade e “arrisca tudo” polarizando com Bolsonaro 

O cenário político nacional continua polarizado e esta deve ser a tendência, pelo menos, até o ano de 2026, quando teremos uma nova disputa presidencial. Eleito com uma eleição expressiva em 2022, o presidente Lula (PT) exerce um terceiro governo bastante abaixo das expectativas de seu eleitorado até agora. Muitos que escolheram ele no 2º turno para não votarem na reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL), em sua maioria, possivelmente já estão insatisfeitos.

E não se trata de “achismo” deste colunista: as pesquisas de avaliação do governo federal até agora, e isso dos mais variados institutos, sinalizam que em 18 meses de gestão a aprovação do presidente ainda não é ruim ou péssima, mas também não se impõe como boa ou ótima, mas apenas regular. Com uma aceitação pouco acima dos 30%, em tão pouco tempo, a leitura mais correta é que o “Lula 3” nada mais é do que “mais do mesmo” que os brasileiros já viram antes…

E diante da queda de sua popularidade, e no momento em que Jair Bolsonaro – mesmo ainda inelegível – continua arrastando uma legião de apoiadores por onde passa, Lula vez ou outra ganha generosos espaços na mídia com sucessivas falas agressivas, atracando o ex-presidente. Esta é uma estratégia antiga (velha igual ao próprio Lula), onde o político profissional busca uma espécie de “cortina de fumaça”, talvez para tentar esconder os insucessos do seu governo.

Num País que segue politicamente polarizado, Lula já sinalizou que vai disputar a reeleição em 2026 e parece já ter escolhido seu adversário: Jair Bolsonaro. Pode ser uma estratégia para atrair o adversário para um debate que lhe desgaste e desestruture, mas também pode ser uma “roleta russa”, onde o atual presidente da República, vendo seus auxiliares já com sérios indícios de malfeitos, entende que declarações polêmicas “agitam o mercado” e aumentam a instabilidade.

Uma espécie de “estratégia suicida” que sugere uma reflexão: enquanto o eleitorado de Lula parece fazer qualquer negócio, assim como boa parte da “Grande Mídia”, para inviabilizar Jair Bolsonaro em 2026, o líder petista parece ter enxergado que só tem chances de levar adiante um governo ruim se for para o confronto direto contra seu antecessor. Daí a explicação para os ataques sucessivos agora de Lula contra Bolsonaro e seu governo.

Prejudicado por conta das condenações judiciais, Jair Bolsonaro vai precisar de uma estratégia melhor do que a de Lula. Andando pelas ruas nota-se o grau de insatisfação da maioria dos brasileiros que esperava muito mais do governo petista; quem já era contra apenas reforça o discurso crítico. Sobrou até para o presidente do Banco Central, aumentando ainda mais a instabilidade econômica! É o “vale-tudo eleitoral” de Lula polarizando com Bolsonaro, mas o povo já lhe cobra resultados…

Veja essa!

Assim como em diversos municípios do interior sergipano, a disputa pré-eleitoral em Nossa Senhora do Socorro já “entrou em ebulição”: nas redes sociais já existe uma verdadeira “guerra de narrativas” entre apoiadores do prefeito Padre Inaldo e da pré-candidata Carminha e do deputado estadual e pré-candidato pela oposição, Samuel Carvalho (Cidadania).

E essa!

De um lado sobram acusações de todos os tipos contra o deputado; do outro lado, o discurso parece “repetitivo”: “fake News”! No meio fica a população de Nossa Senhora do Socorro que, independente de quem for o prefeito eleito, troce por mais seriedade, espírito republicano e compromisso público.

Melhores festejos

Em meio a tantas festas do tradicional período junino é comum a disputa entre as cidades, sobretudo do interior, sobre quem promove os melhores festejos. Este ano a disputa promete ser uma das mais acirradas e fica difícil até de arriscar um palpite com antecedência. É melhor esperar…

Acidente com Georgeo I

Um grave acidente de trânsito em Aracaju, que resultou no capotamento do veículo do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), pré-candidato a prefeito de Ribeirópolis, gerou ampla comoção. Suas filhas também estavam no automóvel e felizmente, apesar do susto, não sofreram lesões porque usavam de forma correta o cinto de segurança.

Acidente com Georgeo II

Num gesto bastante elogiado e republicano, o atual prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, que pretende disputar a reeleição, assim que tomou conhecimento do acidente envolvendo Georgeo, tratou de manifestar seu apoio e solidariedade ao adversário, pontuando que suas divergências ficam apenas no campo da política.

Acidente com Georgeo III

Leitor assíduo desta coluna, o deputado estadual Georgeo Passos é um parlamentar que é referência no que faz pela disposição com que sai em defesa da classe trabalhadora e dos mais pobres. Há anos que, se o serviço público de Sergipe ainda responde efetivamente para alguns casos, muito passou pelo trabalho do deputado. Este colunista deixa uma excelente recuperação e muita oração para Georgeo e seus familiares celebrarem o dom da vida…

Bomba!

É grande a especulação de que o deputado federal Ícaro de Valmir (PL) pode pedir seu afastamento do cargo por quatro meses, numa articulação política que beneficiaria o suplente e ex-deputado Bosco Costa (PL). Há quem diga que seria a confirmação que Ícaro seria o pré-candidato a vice-prefeito de Itabaiana, na chapa encabeçada por seu pai, Valmir de Francisquinho.

Exclusiva!

Do que já foi dito acima sobra Ícaro já não é uma “grande novidade”, mas a confirmação da chapa remonta outra informação já trabalhada por este colunista e que poucos enxergaram: com seu filho na vice, Valmir de Francisquinho fica “pronto, preparado e querendo” para disputar novamente o governo do Estado em 2026 e, com o mesmo potencial político de 2022. Tome nota…

Yandra Moura I

A deputada federal e pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura, conversou com os moradores do bairro Porto Dantas, com o projeto ‘Novos Caminhos para Aracaju’, buscando entender ainda mais as necessidades do povo aracajuano. “Através desse projeto a gente permite que a população tenha voz para mostrar os problemas dos bairros, destacando quais devem ser as prioridades da nossa futura gestão que contará com um Plano de Governo desenvolvido nas comunidades da capital sergipana”, enfatizou Yandra.

Yandra Moura II

A deputada explicou sobre as propostas que englobam o seu Plano, destacando a necessidade de ampliação dos serviços oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), conhecidas popularmente como postos de saúde, uma meta dela para melhorar a saúde do município. Os moradores agradeceram a presença da pré-candidata, que foi recebida com muito carinho, e disseram estar esperançosos com a possibilidade de Aracaju avançar sob o comando de uma mulher jovem e preparada.

Kaká Santos I

O deputado estadual Kaká Santos (União) entregou o Título de Cidadania Sergipana ao delegado de Polícia Civil, Fábio Alan Pinto Pimentel. A honraria é concedida pela Assembleia Legislativa de Sergipe em reconhecimento aos serviços prestados ao estado.

Autor da propositura, Kaká Santos destacou o comprometimento do delegado Fábio Alan com a segurança pública e o bem-estar da população sergipana. “Por onde passou, ele liderou operações que resultaram em numerosas prisões e no enfraquecimento de redes criminosas em nosso estado”, salientou.

Kaká Santos II

O deputado também enalteceu a passagem do delegado por Tobias Barreto, município que obteve uma queda drástica no número de homicídios através de uma ação conjunta com a Polícia Militar, que tinha à frente do 11° batalhão o atual comandante-geral da PM, coronel Alexsandro Ribeiro. “Quando atuou em Tobias Barreto, uma das cidades mais violentas de Sergipe na época, que registrava aproximadamente 40 homicídios por ano, Fábio Alan conseguiu, trabalhando em parceria com a PM, reduzir drasticamente esse número para apenas cinco homicídios anuais”, frisou Kaká.

Kaká Santos III

Por fim, o parlamentar deu boas-vindas ao novo cidadão sergipano e afirmou que o Título de Cidadania é uma forma de honrar o histórico de bravura do delegado e agradecer por sua valorosa contribuição para a segurança pública. “Com o título de cidadania, manifestamos a nossa gratidão a esse profissional por tudo que ele fez em prol da segurança pública no estado. Que a sua história possa servir como inspiração para as gerações futuras e que seu trabalho continue a contribuir para tornar Sergipe um estado cada vez mais seguro para todos”, concluiu Kaká Santos.

Sérgio Reis I

O deputado estadual Sérgio Reis (PSD) recebeu, em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o lutador e campeão internacional de MMA Anderson “Astro da Maldade”. A pauta do encontro foi a expansão do esporte no município de Lagarto. “As artes marciais, com o MMA, estão dentro do nosso projeto de expansão e fomento do esporte para o município de Lagarto. A ideia é incentivar a garotada para que possamos ter mais campeões saídos aqui do estado”, afirmou Sérgio.

Sérgio Reis II

“Garanto que no município de Lagarto deve ter vários talentos escondidos. Vamos encontrar logo em breve e, quem sabe, teremos mais um campeão da América Latina”, disse Anderson. O lutador é detentor do cinturão peso-meio-médio (até 77kg) do Jungle Fight e um dos principais nomes do esporte no estado de Sergipe. A iniciativa de expandir o MMA também irá contar com outro campeão sergipano do Jungle Fight, Deninho 3D. Sérgio e Anderson confirmaram que se reunirão com o atleta em breve.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde demonstrou indignação em seu discurso no plenário da Câmara de Aracaju, ao trazer à tona mais uma vez, a destruição da biodiversidade na região da Zona de Expansão da capital sergipana. No local, cerca de 2.742 indivíduos arbóreos foram autorizados a serem derrubado, incluindo as áreas de mangue, em favor de uma obra de canalização (macrodrenagem), que será realizada pela gestão municipal.

Breno Garibalde II

Para o parlamentar, a obra precisa ser feita, mas, que seja de maneira correta, priorizando a implantação de uma rede de esgoto, para que os dejetos não sejam despejados de forma irregular no rio Vaza-Barris. “A única licença que foi liberada autorizando tamanho absurdo, é a da Sema. Inclusive, já foi aprovado aqui nesta Casa um empréstimo para realização dessa obra. Mas, é importante que a preservação dos nossos recursos naturais seja prioridade. Infelizmente, os erros estão se repetindo, e o nosso meio ambiente sendo cada vez mais afetado. É revoltante!”, criticou o parlamentar.

Breno Garibalde III

Breno ressalta que a obra de canalização pode ser feita, de forma natural, aproveitando os recursos já existentes na área. “Mas a solução que apresentam é concretar e asfaltar, para que cheguem condomínios e lotes residenciais, poluindo os nossos rios. Houve uma época que meus pais e as pessoas da geração deles, tomavam banho no Rio Sergipe. Hoje, ninguém mais faz isso. No Vaza-Barris eu ainda consigo tomar banho, mas se continuar assim, as gerações futuras não vão conhecer o rio da forma que está hoje. Se depender das gestões atuais, o único rio limpo que resta em Aracaju, será destruído. É revoltante ver o modelo de “desenvolvimento” que Aracaju está seguindo”, alertou o vereador.

Breno Garibalde IV

Ainda em sua fala, Breno chama atenção dos órgãos ambientais, para que sejam tomadas providências urgentes. “Naquela área tem rio, tem divisa e a Adema precisa também se manifestar sobre esse problema. Além disso, o Ministério Público precisa se posicionar, precisa estar atento ao problema e cobrar soluções. O que é mais grave é que não existem estudos ambientais que prevêem esse tipo de situação. Naquela área existe uma comunidade tradicional de pescadores e marisqueiras que vão perder o seu sustento por conta do que está acontecendo na região”, afirmou Breno.

Pastor Diego I

Durante a sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Pastor Diego (União) fez um discurso contundente, respondendo às críticas e boatos que circulam nas redes sociais sobre o voto contrário a uma emenda que propunha um reajuste de 4,62% para os servidores públicos. O parlamentar é presidente da Comissão de Justiça e Redação e esclareceu que, apesar de ter grande respeito pelo autor da propositura, vereador Isac (União), a emenda não passava de uma manobra política sem sustentação legal.

Pastor Diego II

“Eu não trabalho fazendo politicagem nesta Casa. Trabalho com o que acredito ser o certo para o povo de Aracaju. A emenda que ajustava de 4% para 4,62% era meramente política, já que estava viciada desde sua origem e fere a redação expressa no artigo 63 da Constituição Federal”, destacou Diego. Ele reiterou que seria incoerente votar a favor de algo que, se sabendo inconstitucional, seria vetado posteriormente.

Pastor Diego III

Segundo o vereador, a votação contrária não foi contra o servidor público, mas contra a proposta inconstitucional. “Chega a ser de uma falta de noção querer disseminar que há vereadores contra o reajuste maior. Emenda Parlamentar não pode gerar despesa em projetos de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo”, explicou.

Aprovada

Pastor Diego relembrou que a segunda emenda, considerada viável pela comissão, foi aprovada de forma unânime pela Casa, evidenciando que o objetivo não é obstruir benefícios, mas garantir que sejam implementados de maneira legal e justa. “Se a gente pudesse, de fato, emendar o reajuste, não seria para 4,62%, seria para 8%, 10% para 15% porque a nossa intenção é valorizar o servidor público”, completou.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira (PP) participou do lançamento do primeiro projeto voltado para a produção de combustível sustentável para aviação. A cerimônia ocorreu no Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e foi conduzida pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O projeto receberá um investimento de 1,8 milhão de euros do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ).

Laércio Oliveira II

Segundo o ministro, a aposta nas novas fontes de energia que vem sendo promovida pelo governo brasileiro é essencial para os objetivos visados pelo Brasil em acordos internacionais firmados pelo país, que se comprometeu em colaborar com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas globais.

Laércio Oliveira III

De acordo com o senador Laércio, esse é um importante passo no sentido de transição energética e sustentabilidade. “A Unidade de Produção de Hidrocarbonetos Renováveis, localizada nas instalações da Itaipu Binacional, produzirá 6kg/dia de bio-syncrude. Este é uma mistura de hidrocarbonetos sintetizada a partir de biogás e hidrogênio verde, destinada à produção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF)”, explicou.

Visita técnica

Antes do lançamento, o grupo realizou uma visita técnica ao aeroporto de Foz do Iguaçu. O local está em obras que incluem adequações nas áreas de segurança da pista, reforma e ampliação do terminal de passageiros, e construção de terminais de cargas. Segundo a concessionária do aeroporto, essas intervenções não só proporcionam mais conforto e comodidade aos turistas, mas também têm um impacto significativo na economia local, gerando aproximadamente 250 empregos diretos durante a fase de construção.

Alô Boquim!

A Câmara de Boquim empossou José Raimundo São Pedro Fernandes (União Brasil) como parlamentar. Ele assumiu a vaga que era do então vereador José Nivaldo Filho (PSD), que teve seu mandato cassado. Nivaldo da Bala, como era mais conhecido, ocupava o cargo de 1º Secretário na Mesa Diretora e os vereadores elegeram por unanimidade Jackson do Mangue Grande (PSD) para a função.

Alô Carira!

A atual gestão do município de Carira segue demonstrando o seu compromisso com a valorização dos professores da rede municipal de ensino. O prefeito Diogo Machado assinou o Projeto de Lei que concede o Piso Nacional 2024 ao magistério. “Durante todo esse período em que estou à frente da gestão de Carira, conseguimos avançar sete pisos salariais da categoria, um aumento de mais de 80% no total. Ou seja, estamos valorizando muito bem o nosso magistério. É com muito trabalho, compromisso e pé no chão que Carira segue avançando cada vez mais na educação e nas demais áreas”, afirmou o prefeito.

Olha o Piso!

O Projeto será enviado para a Câmara Municipal para apreciação e aprovação dos vereadores. “Pagar o piso salarial dos professores é fundamental para a valorização e motivação desses profissionais, garantindo uma remuneração justa que reflete a importância de seu trabalho na formação das futuras gerações”, salientou Diogo Machado.

Diogo Machado

O gestor reforçou o compromisso com a educação de qualidade. “Incentivando a permanência e o desenvolvimento contínuo dos professores na rede pública de ensino. Além disso, o pagamento do piso salarial é uma medida essencial para atrair novos talentos para a carreira docente, contribuindo para a construção de um sistema educacional mais equitativo e eficaz”, pontuou Diogo Machado.

Energy Legal Talk

Organizado pela Revista Advogados, o Energy Legal Talk reunirá os principais players e especialistas do setor para discutir as questões jurídicas mais atuais e emergentes, no AM Malls, em Aracaju, no dia 25 de Julho. O evento foi lançado foi lançado no auditório da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e da Tecnologia do Estado de Sergipe (Sedetec), e abordará temas cruciais como transição energética, óleo e gás. A coordenação científica do evento vem sendo dirigida pelo escritório Monteiro Nascimento advogados, que vem mantendo tratativas com diversos especialistas sobre o assunto, garantindo, portanto, debates de alto nível e relevância para o segmento.

