Mais uma “piada pronta” sobre o preço do ovo e o “protesto das galinhas”

Em tempos em que as redes sociais não costumam “perdoar” certos “deslizes” de figuras públicas, eis que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), parece não saber o que fazer para controlar a inflação que vem encarecendo os preços dos alimentos, o que vem incomodando boa parte da população brasileira e, consequentemente, contribuído para a queda de sua popularidade. Como “solução” o petista anunciou, essa semana, a isenção de imposto de importação sobre alguns produtos.

A medida do governo federal não foi bem aceita entre os produtores brasileiros, dando a entender que eles ficarão ainda mais prejudicados em relação à concorrência, o que fortalece cada vez mais a teoria de uma suposta “perseguição” do presidente Lula contra o Agronegócio que, politicamente falando, não apoia a reeleição do petista. Além de não prestigiar o mercado interno, o governo sequer chamou os representantes do setor para discutir as medidas que foram anunciadas.

Talvez orientado pelo novo marketing de seu governo, Lula “brinca” com o assunto (alta nos preços dos alimentos): primeiro em um ato público o presidente da República chegou a sugerir o consumo do “ovo de ema”, “ovo de pata”! O discurso viralizou nas redes sociais e só aumentou o desgaste da gestão junto ao povo brasileiro que está insatisfeito por ter que pagar uma média de R$ 30 por cerca de 30 ovos de galinha nas padarias, mercearias, supermercados e centrais de abastecimento.

Mas o problema não está concentrado apenas no preço do ovo, mas do café, do arroz, do peito de frango, da picanha, da gasolina e de outros produtos e serviços, atingindo principalmente as pessoas de baixa renda e a classe média brasileira. Com o olhar voltado para a sua reeleição no próximo ano, Lula tenta a todo custo encontrar soluções para os preços, mas o presidente tenta minimizar o impasse, inclusive pressionando parte do setor produtivo.

Como o anúncio feito pelo governo, essa semana, não convenceu, em uma nova exposição pública o presidente Lula tentou mais uma vez falar sobre o preço dos alimentos, externando sua preocupação, alegando ainda não ter uma solução definitiva e tentando responsabilizar os “atravessadores”, pela deficiência da política econômica de sua gestão. E mais uma vez o presidente da República trouxe uma “piada pronta” sobre a alta nos preços dos ovos:

“Eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. A galinha não está cobrando caro. Eu não encontrei uma galinha pedindo aumento no ovo. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo, mas o ovo está saindo do controle”. Seria cômico se não fosse trágico! Sem solução para a alta nos preços, o presidente de um País com dimensões continentais como o Brasil quase promoveu o “protesto das galinhas”! Missão difícil para o marketing resolver…

Veja essa!

Para quem em Sergipe caiu no “conto de fadas” de que o senador Rogério Carvalho (PT) não mantém uma boa relação com o presidente Lula (PT), este colunista anuncia: Lurian Cordeiro Lula da Silva, que mantém um relacionamento estável com Danilo Segundo, desde a última sexta-feira (7) passou a ser lotada no gabinete de Rogério no Senado Federal.

E essa!

Muita gente em Sergipe criou a ilusão que o ministro “cai mais não cai” Márcio Macedo (PT) disputará o Senado em 2026. Com o “desembarque” de Lurian no gabinete de Rogério Carvalho está mais do que claro que o senador petista terá a preferência dentro do partido, inclusive junto à Executiva Nacional, para buscar a reeleição.

Tudo definido

Este colunista alerta a sociedade sergipana e alguns políticos “encantados”: por mais que diga que sua chapa não está pronta e que só discutirá política em 2026, o governador Fábio Mitidieri (PSD) já tem o deputado Jeferson Andrade (PSD) como seu pré-candidato a vice-governador definido e o senador Alessandro Vieira (MDB) como uma de suas opções ao Senado.

“Cortina de fumaça”

O “recuo” do governador se deve ao reconhecimento de mais um erro estratégico que cometeu em anunciar uma chapa tão cedo, preterindo, inclusive, o atual vice Zezinho Sobral (PSB). É uma espécie de “correção de rota” ou “cortina de fumaça”. Inclusive sobre o apoio dele para André Moura (UNIÃO) ao Senado. Se André quiser, como ele já bem colocou, publicamente. É uma aliança difícil de se manter…

Questão nacional

Certos políticos sergipanos “constroem narrativas” em Sergipe, mas esquecem que muito do cenário político no Estado depende da conjuntura nacional. O União Brasil, por exemplo, se prepara para lançar uma pré-candidatura própria para a presidência da República, podendo ser Ronaldo Caiado ou Gusttavo Lima; já o palanque de Lula (PT) aqui no Estado certamente será o de Fábio Mitidieri.

Bomba!

Depois das denúncias proferidas pelo ex-vereador de Aracaju e diretor de espaço públicos e abastecimento da Emsurb, Bertulino Menezes, inclusive com documentações que devem ser encaminhadas para o Ministério Público Estadual, este colunista vai aguardar o desenrolar das investigações, mas faz um alerta ao governo do Estado: será que o que foi denunciado sobre a gestão anterior na Emsurb hoje se repete na SEDURBI? Com a palavra o MPE e os órgãos fiscalizadores…

Exclusiva!

Este colunista tomou conhecimento que alguns prefeitos estão insatisfeitos com supostas divergências nos projetos de obras em seus municípios. A reclamação é grande quanto a escolha de executa e passa pelos preços praticados. Há quem diga que pelo investimento que está sendo anunciado as gestões municipais conseguiriam trazer ainda mais benefícios para seus munícipes. Como as reclamações se espalham, já tem gente de “olhos abertos” acompanhando as ações da SEDURBI…

Olha o MPC/SE!

O Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) solicitou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) uma apuração na obra de infraestrutura de micro e macrodrenagem na Zona de Expansão de Aracaju. No parecer, o órgão ministerial destacou possíveis irregularidades que podem comprometer o meio ambiente. De acordo com o MPC-SE, baseado na análise técnica de engenharia do TCE, foram identificados potenciais impactos, tanto para o meio ambiente como para a eficácia do empreendimento, que integra o Programa Aracaju Cidade do Futuro, financiado pelo New Development Bank (NDB).

Possíveis irregularidades

O principal achado refere-se à incompatibilidade entre a área de abrangência das obras de drenagem e a infraestrutura de esgotamento sanitário da região. O projeto de esgoto que está em processo de licitação atende apenas parte do bairro Mosqueiro, enquanto a execução dos canais de drenagem está em pleno andamento, o que pode resultar na contaminação da rede e no lançamento de esgoto in natura nos rios e lagoas da região.

Apuração

O projeto, que visa à execução de micro e macrodrenagem, terraplanagem, pavimentação e urbanização entre as comunidades de Areia Branca e Mosqueiro, abrange 19 canais secundários e um coletor principal, e está sendo auditado preliminarmente em razão do Termo de Cooperação Técnica nº 04/2024 entre o TCE e a Prefeitura de Aracaju. O MPC-SE opinou pela autuação do processo como representação e pela citação dos gestores responsáveis para apresentarem defesa no prazo regimental.

Olha a PMA!

A Prefeitura de Aracaju publicou no Diário Oficial o Decreto nº 8.042/2025, que estabelece novas regras para a operação das empresas de transporte coletivo na cidade. A principal mudança determina que apenas veículos com vida útil máxima de 12 anos para ônibus a combustão e 15 anos para elétricos possam operar no sistema. Será dado um prazo máximo de 30 dias para a transição dessas empresas.

Emília Corrêa

A prefeita Emília Corrêa explicou que a medida visa melhorar a qualidade do transporte público e substituir gradualmente os veículos sucateados. “Antes, não havia um limite claro para a vida útil dos ônibus, o que resultou em veículos sucateados circulando pela cidade”.

SMTT fiscalizará

Outra medida determinada pelo Decreto é a participação da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) neste período de transição. “Nós estamos estabelecendo esse prazo máximo de 30 dias, e a SMTT será responsável por fiscalizar e garantir que a transição ocorra dentro do período estabelecido”, afirmou a prefeita. Além disso, o decreto também exige que os ônibus devem ser mantidos em perfeito estado de funcionamento, conservação e asseio e a SMTT fará vistorias periódicas nos veículos do transporte coletivo de Aracaju.

30 ônibus elétricos

Para reforçar a modernização da frota, a prefeitura enviará à Câmara de Vereadores, nesta terça-feira (11), um projeto de lei que pede autorização para a compra de 30 ônibus elétricos. “Estamos preparando esse projeto para enviar à Câmara, onde ele precisará ser aprovado antes da aquisição dos ônibus. Acredito que os vereadores darão celeridade ao processo, pois temos esse objetivo em comum, de melhorar o transporte coletivo de Aracaju”, destacou a prefeita Emília. Com o decreto, as empresas que não se encaixarem nas exigências passarão pelo período de transição para a substituição de seus veículos.

R$ 12 milhões

O deputado federal Rodrigo Valadares destinou R$ 12 milhões de suas emendas para o programa “Opera Sergipe” garantindo que milhares de sergipanos tenham acesso a cirurgias de alta complexidade. “Isso não é apenas investimento, mas é dignidade para a nossa gente”, destaca o parlamentar.

Elber Batalha I

Uma Audiência Pública de autoria de Elber Batalha (PSB) vai debater o Dia do Consumidor no próximo dia 13 de março, às 14h, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Com o tema “Os novos desafios na defesa do direito do consumidor”, ela é aberta ao público e deve reunir diversas autoridades e instituições envolvidas no assunto.

Elber Batalha II

Comemorado no dia 15 de março, ele foi instituído em 1983 com o objetivo de lembrar dos direitos desses cidadãos e também é usado pelo comércio de forma estratégica para grandes promoções ou vantagens. Na ocasião, será celebrado, mas também será ponto de discussão.

Elber Batalha III

Para Elber, é preciso informar cada vez mais as pessoas sobre os direitos e tocar em pautas atuais, além de locais. “Vamos tratar das questões dos valores dos estacionamentos dos shoppings da capital e ainda falar sobre a qualidade dos combustíveis vendidos em nossas cidades. Tenho certeza de que muitos outros assuntos serão abordados pelos presentes e vamos entender de forma valorosa os nossos direitos”, comentou.

Paulo Lacerda

Este colunista lamenta e se solidariza com amigos e familiares pela grande perda para o rádio sergipano com o falecimento de Paulo Lacerda, um dos maiores comunicadores do nosso Estado e que, por décadas, deu sua contribuição à nossa gente levando alegria e muita informação na sintonia, com destaque para sua participação na Rádio Jornal AM. É triste, mas os bons estão nos deixando…

Pio Décimo I

O Centro Universitário Pio Décimo – UNIPIO reafirma seu compromisso com a educação de qualidade, consolidando-se como uma referência no ensino superior em Sergipe. Com a recente elevação ao status de centro universitário, a instituição amplia sua atuação, fortalecendo a aproximação com o mercado de trabalho e a oferta de novos cursos de graduação e pós-graduação.

Pio Décimo II

Para marcar esse momento histórico, o UNIPIO realizará um evento de lançamento do novo status no dia 13 de março de 2025, às 17h, na Biblioteca do Campus Jabotiana. O evento será aberto à imprensa e a convidados, reforçando a importância dessa conquista para a comunidade acadêmica e para o estado. Parte do renomado Grupo Pio Décimo, o UNIPIO carrega a tradição e o legado do seu fundador, o saudoso Professor José Sebastião dos Santos, que por décadas transformou vidas por meio da educação.

Pio Décimo III

Com infraestrutura moderna e um corpo docente altamente qualificado, o Centro Universitário se destaca pelo ensino 100% presencial e por um ambiente acadêmico que favorece a formação de excelência. A instituição amplia sua oferta de cursos, incluindo novos bacharelados e tecnológicos, atendendo às crescentes demandas do mercado. Na pós-graduação, expande seu portfólio com especializações inovadoras, reafirmando seu compromisso com o aprendizado contínuo e a qualificação profissional.

Pio Décimo IV

Com foco na inclusão e no desenvolvimento regional, o UNIPIO segue sua missão de proporcionar uma educação superior transformadora. Seu compromisso com a excelência acadêmica garante oportunidades para que seus alunos construam um futuro promissor, contribuindo para o crescimento educacional e profissional de Sergipe.

