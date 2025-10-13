Maísa “confirma” Alessandro e “rifa” Edvaldo e Rogério da chapa governista

Por Habacuque Vilacorte

O jogo político começa a ser formado para as eleições de 2026 e, apesar de o governador Fábio Mitidieri (PSD) praticamente ter antecipado sua chapa majoritária em evento recente, coube a sua irmã e deputada estadual Maísa Mitidieri (PSD), pré-candidata à reeleição “confirmar” que o segundo nome do agrupamento governista para o Senado Federal será o delegado Alessandro Vieira (MDB), que também disputará a reeleição ao lado do ex-deputado André Moura (UNIAO).

O “anúncio” feito por Maísa Mitidieri ocorreu, na última sexta-feira (10), no município de Boquim, durante um ato administrativo do governo do Estado e que contou com a presença do governador, do pré-candidato a deputado federal e secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, e demais lideranças do agrupamento. A deputada confessou, publicamente, que já havia dito ao irmão que sua decisão era de apoiar Alessandro Vieira para o Senado.

Mas antes que algum “governista de plantão” tente “desmentir” o anúncio, gravado em vídeo, na oportunidade Maísa Mitidieri “confirma” não apenas o seu apoio para Alessandro, mas antecipou a decisão do governador, “cravando” a chapa para 2026, que já tinha o nome de André Moura. “Eu sei o quanto ele (Alessandro) te (Fábio) ajuda, a trazer emendas e benefícios para o povo sergipano. Agora com o apoio de Fábio nós vamos trabalhar”, anunciou a deputada estadual.

O “anúncio” de Maísa Mitidieri ratifica a chapa com André Moura e Alessandro Vieira, mas também “rifa” o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que sonhava com a possibilidade de ser o escolhido pelo líder do agrupamento. O pedetista se mantém pré-candidato ao Senado, mas “sem espaço” dentro da base governista. A decisão também caiu como um “balde de água fria” em quem apostava em uma reaproximação do senador Rogério Carvalho e do PT sergipano com Fábio Mitidieri.

O governador já declarou seu apoio à reeleição do presidente Lula, mas o PT também não tem espaço em sua chapa para o próximo ano, hipótese completamente descartada por Rogério Carvalho e seus companheiros. O senador petista, inclusive, continua precisando de um pré-candidato a governador para fortalecer seu projeto político para 2026, e, se tiver coragem, a “terceira via” pode se consolidar com Edvaldo Nogueira disputando o governo contra Mitidieri.

Resta saber como irão se posicionar os prefeitos e lideranças políticas da base governista que já declararam apoio para Rogério Carvalho em 2026. A chapa terá André Moura e Alessandro Vieira tentando superar as divergências pessoais, mas como o governador Fábio Mitidieri contornará esta situação? Um prefeito aliado votando no petista e em André? Ou votando em Rogério e Alessandro? Como é que “arruma” este agrupamento? Cenas dos próximos capítulos…

Veja essa!

Está dando o que falar a entrevista do prefeito de Itabaianinha, Eraldo do Frigorífico, ao radialista Cleo Menezes, na Lagamar FM em Boquim. O gestor já declarou votos para o Senado em André Moura e Rogério Carvalho, se aliou ao governador Fábio Mitidieri e disse que espera a decisão dele sobre o voto para deputado federal. Segundo o radialista, o prefeito é amigo e eleitor de André e teria compromisso com a reeleição da deputada federal Yandra Moura (União).

E essa!

Mas também entrevistado por Cleo Menezes, na sexta-feira (10), o governador Fábio Mitidieri disse que não vai se envolver porque não é pré-candidato a deputado federal e nem iria escolher o voto de um aliado, mas sinalizou para um suposto entendimento de voto do prefeito Eraldo do Frigorífico em Cláudio Mitidieri.

Voto em Rogério

Cleo Menezes questionou ao governador Fábio Mitidieri sobre a decisão do prefeito de Itabaianinha de votar em Rogério Carvalho para o Senado. “Eu não conversei com Eraldo sobre isso, mas eu digo sempre que escolha alguém do grupo. Porque eu não acho correto que você venha fazer parte do projeto do governo e dê voto da base aliada para quem está na oposição. Não vejo isso como algo saudável”.

Residência inclusiva I

A cidade de Aracaju se prepara para dar um importante passo na política de proteção social com a implantação da primeira Residência Inclusiva do município. A ordem de serviço para início das obras será assinada nesta segunda-feira (13), às 16h, no bairro 17 de Março em solenidade promovida pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas).

Residência inclusiva II

A unidade será viabilizada por meio de um investimento proveniente de emenda parlamentar e contrapartida do município. O recurso será destinado à estruturação do espaço e à aquisição de equipamentos para garantir o funcionamento adequado do serviço. A Residência Inclusiva é um equipamento da proteção social especial de alta complexidade, voltado ao acolhimento de jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estão rompidos ou fragilizados, e que necessitam de suporte.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) visitou o município de São Domingos, acompanhada do prefeito Binho (União), do ex-deputado federal André Moura (União), do deputado estadual Kaká Santos (União). A programação começou com um café da manhã com lideranças locais e seguiu com as inaugurações de pavimentações nos povoados Campanha e Mulungu, além da entrega de um trator e de insumos agrícolas destinados a fortalecer a produção rural do município. As obras e ações foram realizadas com recursos provenientes de emendas parlamentares da deputada.

Yandra Moura II

Durante a cerimônia, Yandra destacou o vínculo afetivo e político com o município, lembrando que foi em São Domingos onde fez seu primeiro discurso como candidata a deputada federal. “Aqui comecei a minha trajetória na vida pública. Hoje retorno com o sentimento de gratidão e a convicção de que o nosso mandato tem transformado a vida das pessoas. Só neste ano, já destinamos mais de R$ 3 milhões em recursos para o município”, afirmou.

Yandra Moura III

Em discurso emocionado, a parlamentar agradeceu o apoio da população e a parceria com a gestão municipal. “É gratificante saber que os recursos chegam e são aplicados de forma transparente, beneficiando quem mais precisa. O político só serve quando trabalha para servir ao povo”, disse Yandra, destacando o trabalho responsável do prefeito Binho.

Trabalho de André

A deputada também fez menção ao trabalho de André Moura, a quem chamou de “o parlamentar que mais trouxe recursos na história de Sergipe”. “Tenho orgulho de ser filha de um homem que dedicou sua vida ao serviço público e que sempre colocou o interesse do povo em primeiro lugar”, declarou.

Evento movimentado

O evento reuniu lideranças locais, vereadores, secretários municipais, agricultores e representantes de comunidades rurais, além de prefeitos de cidades vizinhas, como Itabaiana e Santa Rosa de Lima. O padre Adriano também participou da solenidade, conduzindo um momento de bênção.

Prefeito Binho

“Tivemos a alegria de receber em nossa terra o nosso futuro senador André Moura e a nossa deputada federal Yandra, dois grandes parceiros que têm olhado com carinho, respeito e compromisso por São Domingos. Cada obra, cada entrega, é resultado da força de um povo unido e de parcerias de quem acredita em nosso trabalho”, afirmou o prefeito Binho.

Compromisso

Encerrando o ato, Yandra reforçou o compromisso com o desenvolvimento do interior sergipano. “Cada obra entregue representa o resultado de um trabalho coletivo, feito com responsabilidade e fé. São Domingos faz parte da nossa história e seguirá como prioridade no nosso mandato”, afirmou.

Volta da Fafen

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, celebrou o anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de retomada da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) em Sergipe e na Bahia. A declaração do presidente ocorreu durante a inauguração da nova fábrica de veículos elétricos e híbridos da BYD Brasil, em Camaçari, na Bahia.

Márcio Macedo

Márcio, que tem atuado de maneira decisiva, dentro do governo, para viabilizar a retomada da Fábrica pela Petrobras, comemorou, nas redes sociais, o anúncio do presidente. “Queridos sergipanos e sergipanas, aquilo que falei com vocês, anteriormente, da volta da Fafen, o presidente acabou de confirmar agora: a Fafen estará de volta a Sergipe. Então, dia 16 começam os trabalhos que gerarão 450 empregos diretos e 1.400 indiretos, fortalecendo a economia do nosso estado”, disse.

Jornada 6×1

O senador Rogério Carvalho (PT) apresentou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o relatório em defesa da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 148/2015, que propõe reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas, sem alteração no limite de oito horas diárias. A medida prevê implantação gradual e é considerada um avanço histórico na defesa da qualidade de vida e dos direitos da classe trabalhadora brasileira.

Rogério Carvalho I

A sessão da CCJ contou com a presença da deputada federal Érika Hilton (PSOL), uma das principais vozes na Câmara em defesa da pauta, que tem ganhado força com mobilizações nacionais e o apoio de centrais sindicais, movimentos trabalhistas e organizações de saúde ocupacional. Durante a leitura do relatório, Carvalho destacou que a redução da jornada é uma resposta necessária ao novo mundo do trabalho, às transformações tecnológicas e à crescente sobrecarga física e mental enfrentada pelos trabalhadores brasileiros.

Rogério Carvalho II

“Em poucos países do mundo se trabalha tanto como no Brasil. O brasileiro trabalha, por semana, mais do que os norte-americanos, os coreanos, os portugueses, os argentinos, espanhóis, italianos, franceses — e muito mais do que os alemães, que estão entre os trabalhadores mais produtivos do mundo. É hora de equilibrar essa conta”, afirmou o senador.

Rogério Carvalho III

O parlamentar ressaltou que a diminuição do tempo de trabalho não significa queda de produtividade, mas sim melhoria nas condições de vida, mais segurança e estímulo à economia. “Trabalhar menos é viver mais e produzir melhor. Essa é uma medida que gera emprego, fortalece a renda e protege a saúde do trabalhador. É uma pauta de civilização e de justiça social”, defendeu Rogério Carvalho.

Próximos passos

Com a leitura do relatório nesta quarta-feira, a PEC 148/2015 segue para discussão e votação na CCJ. Caso aprovada, será analisada pelo plenário do Senado e, posteriormente, pela Câmara dos Deputados. Para Rogério Carvalho, o debate é estruturante e civilizatório. “A luta pela redução da jornada é, na verdade, a luta por uma sociedade mais justa, mais humana e mais feliz. É sobre o direito de trabalhar com dignidade e viver com plenitude”, concluiu.

SerMulher I

As Unidades de Saúde da Família Niceu Dantas, no Mosqueiro, Augusto Franco, no conjunto de mesmo nome, e Osvaldo de Souza, no Bairro Getúlio Vargas, receberam as equipes da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher). As ações, realizadas em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), integram a programação do Outubro Rosa e têm como objetivo incentivar o autocuidado e acompanhar como as mulheres estão cuidando da própria saúde.

SerMulher II

A enfermeira da USF Niceu Dantas, Camila Delgado, ressaltou a importância da iniciativa. “É muito importante esse contato da Secretaria da Mulher com as unidades de saúde, reforçando que o Outubro Rosa é um mês de prevenção ao câncer de mama, mas que o cuidado com a saúde deve acontecer todos os dias”, destacou. Durante as visitas, as técnicas da SerMulher realizaram o cadastro de usuárias do SUS e distribuíram o Cartão da Mulher, instrumento que ajuda a registrar vacinas, consultas e exames, promovendo o acompanhamento contínuo da saúde feminina.

SerMulher III

A gerente da USF Augusto Franco, Flávia Rosa, reforçou o alerta sobre a importância da prevenção. “A mulher precisa estar sempre atenta aos sinais do corpo. Aproveitamos o Outubro Rosa para lembrar que o cuidado com a saúde deve ser constante, o ano todo”, pontuou.

Grazielle Nery I

A chefe de gabinete da SerMulher, Grazielle Nery, destacou o propósito da ação, que tem como lema “A força da prevenção está em cada mulher”, e vem sendo realizada em diversas Unidades de Saúde da Família (USFs) da capital. “Essa é uma ação que busca alcançar todas as unidades de saúde ao longo do mês de outubro, em uma parceria entre a SerMulher e a Secretaria Municipal da Saúde”.

Grazielle Nery II

“Nosso objetivo é levar conscientização sobre a importância da prevenção, incentivar o autocuidado e entender de que forma as mulheres estão acompanhando sua saúde. Além da entrega do Cartão da Mulher, estamos realizando um levantamento de dados para identificar os motivos que muitas vezes levam as mulheres a deixarem de realizar exames e consultas de rotina”, explicou Grazielle.

Alô Canindé!

Nas oitavas de final da Super Copa Serigy, o município de Canindé reafirmou sua força no futebol estadual ao conquistar resultados contundentes nos dois confrontos: um no feminino e outro no masculino. A equipe feminina de Canindé venceu Capela por 2 a 0, com bom desempenho coletivo e controle da partida desde o começo. O resultado demonstra a consistência do trabalho das atletas e da comissão técnica.

Vitória no masculino

No duelo masculino, Canindé dominou amplamente e goleou Divina Pastora por 4 a 0, mostrando eficiência ofensiva e solidez defensiva. A vitória fez jus ao favoritismo e confirmou a superioridade em campo. Com essas conquistas, ambos os times garantem presença nas quartas de final da competição, mantendo viva a esperança de título para o esporte canindeense.

Veteranos do Exército I

O Grupamento de Veteranos do Exército Brasileiro em Sergipe (GVEB) realizou, no último sábado (11), um treinamento especial da Marcha Fúnebre, cerimônia que representa a última homenagem prestada aos veteranos que partem. A atividade aconteceu no Cemitério e Crematório La Pace, localizado na saída de Aracaju, reunindo parte do efetivo do grupamento.

Veteranos do Exército II

Sob o comando do veterano Genilson Santana, os integrantes do GVEB demonstraram disciplina, respeito e espírito de corpo, dedicando parte do seu sábado a uma prática de grande simbolismo e valor moral. O treinamento busca manter a excelência na execução da Marcha Fúnebre, que segue os mesmos padrões adotados pelas Forças Armadas do Brasil — incluindo o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.

Veteranos do Exército III

A cerimônia da Marcha Fúnebre é uma manifestação de honra e reconhecimento àqueles que dedicaram suas vidas à pátria. O momento solene, conduzido com precisão militar e profundo respeito, reflete o compromisso do GVEB em manter vivas as tradições e valores das Forças Armadas, mesmo após o término da vida ativa de seus membros.

Veteranos do Exército IV

O GVEB tem desempenhado um papel relevante em Sergipe, reunindo militares da reserva e reformados de todas as forças em atividades cívicas, sociais e de apoio institucional. Além de fortalecer o vínculo entre os veteranos, o grupo atua na preservação da história e da cultura militar, promovendo o patriotismo, a solidariedade e o respeito àqueles que serviram à nação.

Genilson Santana

Durante o treinamento, o comandante da equipe, veterano Genilson Santana, destacou a importância do gesto simbólico e da continuidade do espírito militar entre os veteranos: “A Marcha Fúnebre é mais do que uma homenagem — é um ato de gratidão e respeito. Cada passo dado nessa cerimônia representa o reconhecimento àqueles que dedicaram sua vida à pátria. Nós, veteranos, seguimos firmes na missão de manter a disciplina, a união e o amor ao Exército Brasileiro vivos em nossos corações”. Para o GVEB, manter o preparo e o espírito de disciplina é uma forma de continuar servindo ao Brasil, honrando o lema que marcou toda a trajetória de seus integrantes: “Uma vez soldado, sempre soldado.”

III Cortejo Afro

A Associação de Cultura Afro-Brasileira em Ritos ao Culto dos Orixás Ilê Axé Oyá Abassá Courangandessy Bamirê, através do seu presidente Aristeu de Jesus Reis, protocolou ofício pedindo autorização à Prefeitura Municipal de Simão Dias para a realização do III Cortejo Afro “Os Filhos de Oyá”, no dia 21 de novembro, das 13h às 17h30, pelo combate ao racismo estrutural e religioso.

Prefeitura negou

A Prefeitura de Simão Dias já emitiu um comunicado explicando que não poderá autorizar a realização do evento “em virtude da realização do II SIMNEGRO – Simão Dias em Movimento Negro e Africanidades”. A gestão explica que o evento está instituído por Lei Municipal e integra o Calendário Oficial de Eventos. A prefeitura alega que despesas já foram previstas para o II SIMNEGRO, com um detalhe: este evento está previsto para ocorrer no dia 20, um dia antes do III Cortejo Afro.

Intolerância ou perseguição

Por entender que as festas tradicionais do município duram dois ou três dias consecutivos, com vastas programações, o babalorixá Aristeu estranhou a postura da prefeitura de Simão Dias, alegando que a negativa ou se deve a um caso de suposta intolerância religiosa ou por questões de perseguição política.

Alô Ministério Público!

A coluna recebeu a informação que o babalorixá Aristeu veio até Aracaju e já protocolou uma denúncia na sede do Ministério Público Estadual. Na oportunidade, o MPE de Simão Dias também já está sendo notificado para que se manifeste acerca da decisão da prefeitura municipal de não autorizar a realização do evento, um dia após outro evento religioso. A coluna vai acompanhar o caso…

