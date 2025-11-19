Majoritária do PSOL com Iran Barbosa pode ser “plano B” para Rogério

Por Habacuque Vilacorte

A cena política muda bastante nos bastidores a cada dia que se aproxima do ano eleitoral. É natural que neste período as especulações se amontoam, mas é inegável que todas as possibilidades devem ser consideradas porque todo mundo que pleiteia se eleger (ou se reeleger) em 2026 vai analisar bem todos os cenários para escolher qual o caminho mais “convidativo” para seguir. Este colunista já citou alguns exemplos que, um movimento errado na política, pode comprometer todo o processo.

Quem sempre tem aparecido bem-posicionado é o senador Rogério Carvalho (PT), que após a derrota na eleição de 2022 e o fraco desempenho de seu agrupamento em Aracaju, no ano passado, parece que vem “surfando” numa onda de positividade para sair vitorioso do pleito do próximo ano. Mas este colunista já lembrou, mais de uma vez, que o petista precisa de um candidato majoritário a governador “para chamar de seu”, algo que ele ainda não tem…

Rogério ensaia uma reaproximação do governador Fábio Mitidieri (PSD), mas precisa do aval do presidente Lula (PT), que deverá se reunir com o chefe do Executivo sergipano em breve. Ser o “segundo escolhido” por Mitidieri para a disputa ao Senado (André Moura já é o primeiro) é tudo que o petista sergipano deseja, mas até que o anúncio seja feito, até que o governador tenha uma solução para o também senador Alessandro Vieira (MDB), Carvalho se mantém em silêncio sobre a aliança.

De olho no apoio já anunciado à reeleição do presidente Lula, o governador Fábio Mitidieri parece manter o “acordão” com o PT no radar e a impressão para a formalização é apenas uma questão de tempo. Já Rogério tem consciência de muitas resistências que irá encontrar, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, uma legenda “plural” e que está cheia de opiniões diversas. E se a aliança com Fábio Mitidieri não der certo? Tudo deve ser considerado…

E, competitivo do jeito que é, Rogério deve avaliar um “plano B”, que naturalmente seria ao lado PSOL, para superar o discurso de “chapa puro sangue” dentro do Partido dos Trabalhadores. E o vereador de Aracaju, Iran Barbosa (PSOL), seria a “cereja do bolo” por ser um político experiente, “ficha limpa” e que não tem mais nenhum impedimento, ou seja, além de ter uma “chapa própria” para 2026, o senador teria um “grito de independência” em relação ao governador.

Em síntese, dentro dos diversos cenários já especulados por diversos setores da imprensa sergipana, inclusive por este colunista, eis que o PSOL pode apresentar um nome para disputar o governo do Estado, com o PT viabilizando Rogério Carvalho, e sem o desgaste e a contradição de um “acordão” com o governador Fábio Mitidieri. Assim como a “moeda”, a política tem dois lados, cada um com sua forma e seu estilo. Assim é a política! Vale a reflexão…

Veja essa!

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública contra o município de Itabi, a União e o Estado de Sergipe para que seja regularizada a gestão dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

E essa!

A ação requer que, em até 45 dias, a administração municipal providencie a abertura de conta única e específica para gestão das verbas da educação e outras providências destinadas a garantir a aplicação e a fiscalização dos recursos públicos. Segundo o MPF,

em Itabi não foi constatada a existência de conta única do Fundeb, o que impede o acompanhamento adequado das despesas e compromete o cumprimento da destinação constitucional do Fundo.

Descumprimento

A ação foi ajuizada após o descumprimento da Recomendação nº 30/2025, expedida pelo MPF em 9 de junho, que concedia um prazo de 45 dias úteis para que a prefeitura de Itabi promovesse a adequação às normas legais. No entanto, mesmo após a notificação e o esgotamento do prazo, o município não deu qualquer resposta nem comprovou o cumprimento das medidas, esgotando as vias extrajudiciais.

Determinações

Caso o pedido seja acolhido pela Justiça, o município de Itabi será obrigado, sob pena de multa diária de mil reais, a cumprir uma série de obrigações no prazo de 45 dias úteis, incluindo: abrir uma conta única e específica, na Caixa ou no Banco do Brasil, para os recursos ordinários do Fundeb, vedada a transferência dos valores para outras contas da prefeitura; abrir uma segunda conta exclusiva, nos mesmos bancos, para eventuais precatórios do Fundeb; dentre outras coisas. O MPF requer, ainda, que a União e o Estado de Sergipe sejam proibidos de repassar novas verbas do Fundeb ao município e que suspendam as transferências voluntárias e a contratação de operações de crédito até que Itabi cumpra integralmente as medidas.

Fernandinho vem aí!

O ex-prefeito de Muribeca, Fernandinho Franco (PSB), é pré-candidato a deputado estadual no próximo ano. Ele já teve seu nome aprovado pela Executiva do partido e aposta que a legenda poderá eleger até três deputados estaduais. Já teria recebido apoios importantes, como do ex-prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Zé Franco.

Zona de Expansão

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) falou sobre a audiência pública realizada para debater sobre a delimitação da Zona de Expansão. O encontro organizado pela Prefeitura de Aracaju ouviu a comunidade, lideranças locais, políticos e o relator do PLP nº 6/2024, deputado federal Thiago de Joaldo (PP/SE).

Georgeo Passos I

“Para decidir essa questão da Zona de Expansão precisamos desse projeto aprovado na Câmara Federal, pra na sequência ir ao senado, ser aprovado, o presidente sancionar. Para na sequência a Assembleia Legislativa de Sergipe convocar o plebiscito. Ontem foi uma noite onde a população da Zona de Expansão compareceu para ouvir e falar, afinal, é uma luta de muito tempo”, explicou Georgeo.

Georgeo Passos II

O parlamentar ressaltou que essa luta iniciou com a manifestação popular e ganhou força ao despertar a classe política. “Nas gestões passadas a gente não via os gestores defendendo aquela população. Mas a prefeita Emília Corrêa comprou essa briga e está ao lado do povo da Zona de Expansão, lutando para que aquela área permaneça sendo de Aracaju”, disse Passos.

Audiências públicas

Georgeo lembrou ainda as audiências públicas realizadas na câmara de vereadores, na Alese e os encontros para discussão dessa questão em Brasília/DF. “As pessoas que residem na área do Mosqueiro, no Robalo, Areia Branca, Matapuã querem permanecer como sendo de Aracaju. E muitos investimentos estão sendo feitos pela gestão de Aracaju como UBS e obras de infraestrutura de grande porte na região”, frisou.

Priscila Felizola

O auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) foi palco de homenagens. Ao todo, 52 pessoas foram agraciadas, distribuídas entre a outorga do Colar e do Diploma do Mérito “Gumercindo Bessa”, a Medalha e o Diploma “Amigo do Tribunal” e a Medalha e o Diploma do Mérito Cultural “Conselheiro Carlos Pinna”. Entre os homenageados, a superintendente do SEBRAE Sergipe, Priscila Felizola, foi lembrada pelo trabalho de excelência que vem desempenhando no comando de sua instituição.

Alô Moita Bonita!

Moradores do povoado Capunga, em Moita Bonita, denunciam o mau cheiro e o descaso no posto de Saúde da área, que tem uma fossa séptica estourada e que parece transmitir muitos gases tóxicos. Os populares temem pelo risco de contaminação e exigem uma resposta imediata da prefeitura municipal e das autoridades competentes. Alguns comerciantes da região já estariam sendo prejudicados.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com