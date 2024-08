Marketing de Luiz Roberto “escala” JB para humilhar Danielle Garcia

Nos bastidores da eleição de Aracaju, dentro do agrupamento liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), estão bem definidas três pré-candidaturas para a PMA: o ex-secretário Luiz Roberto (PDT); a delegada Danielle Garcia (MDB); e a deputada federal Yandra Moura (União). E uma “velha figura”, uma “raposa” bem conhecida da política sergipana, o ex-governador Jackson Barreto “ressurgiu” na cena política, essa semana, na linha de frente para fazer a defesa expressa do indicado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e apoiado pelo governador.

Em uma entrevista dura ao radialista Marcos Aurélio, Jackson Barreto até “relutou” em falar sobre Danielle Garcia, anunciando que só faria suas análises na próxima semana, após o término do prazo das Convenções Partidárias, mas além de fazer a defesa expressa da gestão muito contestada de Edvaldo Nogueira, JB findou ironizando o “isolamento” da Delegada Danielle Garcia, externando toda a sua mágoa com a emedebista que, nas eleições de 2020 e de 2022 fazia oposição e duras críticas ao agrupamento governista, que ela passou a compor a partir do 2º turno da eleição de estadual.

Jackson Barreto chegou a “ironizar” o desejo de Danielle Garcia de, em um determinado momento, tentar ser a “pré-candidata a prefeita do agrupamento político” liderado pelo governador Fábio Mitidieri. Com muito “sarcasmo”, o ex-governador já deu o “tom” de como será a sua postura de agora em diante e, principalmente, de como atuará o marketing do pré-candidato Luiz Roberto que, até pouco tempo, diga-se de passagem, manifestava publicamente o desejo de ter a Delegada como sua vice na chapa que hoje tem o vereador Fabiano Oliveira (Progressistas).

Quem conhece os bastidores do mundo político sergipano sabe a forma de atuação do ex-governador Jackson Barreto, principalmente sobre o perfil do marketing que hoje coordena a pré-candidatura de Luiz Roberto e já defendeu Edvaldo Nogueira, está claro que com a proximidade do início da campanha eleitoral deste ano, JB está sendo “escalado” para combater as principais pré-candidaturas contrárias ao projeto de continuidade do PDT na Prefeitura de Aracaju. Neste caso, mais específico, Jackson atua para humilhar Danielle Garcia.

Na avaliação deste colunista, Edvaldo Nogueira e Fábio Mitidieri jogaram um “balde de água fria” nas pretensões da deputada federal Delegada Katarina (PSD) e de Fabiano Oliveira que, junto com Danielle Garcia, sonhavam em construir um “projeto moderno” para a PMA. Os dois primeiros foram convencidos a recuar e apoiar Luiz Roberto e como Danielle tem resistido, a impressão é que ela se tornou um alvo do “fogo amigo”, e visivelmente está sendo empurrada ao “ostracismo” político, ao lado de seu “padrinho”, o senador Alessandro Vieira (MDB). Uma humilhação para a ex-secretária!

Para quem não lembra esta mesma “estratégia de marketing” foi usada recentemente quando o senador do MDB, possivelmente para agradar o governador Fábio Mitidieri ou o prefeito Edvaldo Nogueira, passou a fazer ataques agressivos e gratuitos contra o ex-deputado André Moura, com o objetivo de atingir a pré-candidatura de Yandra Moura, que tem o ex-governador Belivaldo Chagas (PODE) como pré-candidato a vice. É o mesmo “método de JB” que, sem mandato e pretensões eleitorais, hoje apenas se diverte atacando todos aqueles que se opõem aos seus desejos políticos…

Veja essa!

Na entrevista que concedeu a Marcos Aurélio e Fábio Henrique, na RIO FM, Jackson Barreto disse, ao se referir sobre Danielle Garcia, que “eu só quero falar sobre esta cidadã na próxima semana, após a Convenção de Luiz Roberto e do PDT. Deixe essa figura inexpressiva que não merece a minha atenção!”.

E essa!

“Aliás, ela (Danielle) recebeu de todos os partidos (que compõem a coligação liderada por Mitidieri) o que ela merecia: o ostracismo político, o isolamento. Desde o início eu falava que dentro do agrupamento do governador e do prefeito tinha um cavalo de troia, que se chama Danielle”, alfinetou o ex-governador.

Humilhação I

Jackson Barreto ainda disse que Danielle Garcia “achou que ia enganar todo mundo, preparou tudo achando que ia ser a pré-candidata do grupo, mas todos sabem perfeitamente quem é essa figura! Eu não me preocupo com o que ela falou sobre JB porque o cargo mais importante que ela teve em Sergipe, além de secretária das mulheres, foi dado por Jackson Barreto que lhe deu espaço, lhe prestigiou e lhe botou no governo, lhe dando condições para trabalhar”.

Humilhação II

Ainda na entrevista, o ex-governador seguiu buscando humilhar a pré-candidata Danielle Garcia dizendo que “eu não vejo nela nenhuma autoridade para fazer qualquer crítica a JB. Seu trabalho não me toca, não me interessa! Fiz um governo honrado, lindo e decente. E a sociedade sergipana é a maior testemunha da nossa lisura. Ela só se preocupa em aparecer, nas recepções, nos eventos, desde quando estava na DEOTAP”, provocou.

Humilhação III

Por fim, Jackson Barreto praticamente “sepultou” qualquer chance de Danielle Garcia, Alessandro Vieira e o MDB estarem no palanque de Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, pelo menos no 1º turno da eleição municipal de Aracaju. “(Danielle) Veio de mansinho, no 2º turno das eleições de 2022, achando que ia ser a pré-candidata do grupo, mas aí deu errado (risos). Ela achou que ia chegar de gaiata e ia ser a candidata de todo mundo, a iluminada (risos). Agora eu estou satisfeito!”.

“Silêncio ensurdecedor”

A coluna está aberta para ouvir a manifestação da Delegada e ex-secretária Danielle Garcia sobre as declarações do ex-governador, mas já antecipa que estranha o “silêncio ensurdecedor” do senador Alessandro Vieira, presidente estadual do MDB, que até o fechamento desta coluna não emitiu sequer uma nota de repúdio às falas de JB ou nota de solidariedade à pré-candidata de seu partido.

“Pá de cal”

Na avaliação deste colunista, que já não é segredo para ninguém, Alessandro Vieira com sua postura política de isolamento, já prejudicou Danielle Garcia nas eleições de 2020 e 2022 e agora parece jogar a “pá de cal” nas pretensões da Delegada que sonha com a Prefeitura de Aracaju. Como após uma eleição sempre vem outra, em 2026 o senador também “sonha” com a reeleição…

Convenção confirmada

A presidente do Diretório Municipal do MDB em Aracaju, a delegada Danielle Garcia, convida a imprensa para a convenção partidária, que será realizada neste domingo, 4, a partir das 10h30, no Colégio Estadual 24 de outubro, no bairro 18 do Forte. No evento, a sigla confirmará o nome da delegada Danielle na disputa pela Prefeitura de Aracaju e também revelará quem irá compor a chapa na condição de vice. Além disso, serão apresentados os nomes que estarão na disputa a vereador pelo partido.

Falando nele

O senador Alessandro Vieira (MDB) apresentou nesta semana o Projeto de Lei nº 3020/2024, que visa assegurar assistência técnica e financeira a municípios que não possuem os meios necessários para desenvolver e manter atualizados seus planos diretores. O projeto também condiciona o repasse de recursos federais para desenvolvimento urbano à elaboração ou revisão do plano diretor municipal.

Plano Diretor

Este projeto inovador foi elaborado por estudantes e professores sergipanos que participaram da edição de 2023 do programa Muda Sergipe, uma iniciativa inovadora do senador Alessandro Vieira. O programa tem como objetivo a formação de uma rede de educação para a cidadania ativa, incentivando a participação cívica e o engajamento de jovens e educadores na construção de políticas públicas.

Alessandro Vieira I

“É com grande orgulho e esperança que apresentamos este projeto, fruto do engajamento cívico e da solidariedade de nossos estudantes e professores. A proposta reflete a necessidade de um planejamento urbano sustentável, capaz de resistir aos impactos das mudanças climáticas,” destaca o autor. O PL 3020/2024 propõe alterações na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade.

Alessandro Vieira II

O Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Contudo, dados de 2021 da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) do IBGE apontam que 10% dos municípios com mais de 20 mil habitantes ainda não instituíram um plano diretor, e entre os que possuem, apenas 40% estão atualizados. O projeto de lei busca corrigir essas deficiências, incentivar a revisão dos planos diretores e garantir que os municípios estejam preparados para enfrentar os desafios do desenvolvimento urbano sustentável.

Alessandro Vieira III

“A pura aplicação de sanções, sem assegurar as condições para o cumprimento das obrigações legais, pode, paradoxalmente, prejudicar a população”, explica Vieira. “Nossa intenção é incentivar os gestores municipais a tomarem medidas proativas, assegurando que os recursos sejam aplicados com um planejamento adequado que atenda às necessidades dos cidadãos,” conclui.

Yandra Moura I

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, visitou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Aracaju, para entender sobre os serviços ofertados e como o poder público pode ajudar a ampliá-los. O objetivo da visita foi conhecer mais de perto a atuação da instituição e estudar meios de estabelecer parcerias com uma futura gestão municipal.

Yandra Moura II

A APAE é uma instituição sem fins lucrativos que cuida de pessoas com deficiências física e intelectual, proporcionando acesso a tratamentos com profissionais competentes e mais qualidade de vida aos assistidos de diversos bairros da capital e do interior sergipano.

Yandra Moura III

Na visita, a candidata conheceu todas as alas do instituto e conversou com o presidente para entender a melhor forma do poder público agir para que esse importante e eficiente equipamento de tratamento continue funcionando. “Vimos o tamanho do esforço que é feito por todos os profissionais que doam suas vidas pelos bem-estar dos outros. Então acho justo que a prefeitura seja uma grande parceira da APAE, é com isso que sonhamos”, disse Yandra.

Emília & Ricardo I

Os vereadores Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania), candidatos à prefeita e vice-prefeito de Aracaju, respectivamente, estiveram no Bairro Industrial e visitaram as lavadeiras e moradores do Manoel Preto. A reunião foi convocada pelos residentes da localidade que queriam conversar com Ricardo e Emília para ouvirem suas ideias e propostas para a construção de uma Nova Aracaju. O pedido principal da comunidade é pela reativação e investimento público para a revitalização da lavanderia.

Emília & Ricardo II

“Estou muito feliz em visitar este local tão importante para Aracaju. Eu sou filho dessa região, fui criado aqui entre o Bairro Industrial, 18 do Forte, Santos Dumont e Cidade Nova. A lavadeira é mais que apenas um local para lavar as roupas, além de garantir a renda para essas mulheres fortes, é uma tradição e identidade do bairro que precisa ser valorizada e reconhecida”, disse Ricardo Marques.

Sargento Byron I

Retomando as atividades parlamentares na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) aproveitou a ocasião para registrar as expectativas para o novo semestre, ressaltando também seu compromisso com pautas como os direitos da pessoa com deficiência, segurança pública, esporte, saúde, educação, emprego e renda.

Sargento Byron II

“Chego ao segundo semestre de 2024 grato pelas conquistas até aqui e ciente do compromisso que assumo diariamente com o povo de Aracaju. Inicio os trabalhos na Casa falando sobre Segurança Pública, onde faço questão de reforçar, enquanto policial também, o quão importante é falarmos de segurança e proteção em todas as esferas, seja pela população, pelo servidor em atuação ou pelo patrimônio público”, pontuou o parlamentar que é policial militar.

Sargento Byron III

Sobre as atuações no âmbito municipal, Byron destacou a Lei 5921/2024 que institui o Dia da Guarda Municipal Feminina em Aracaju, além da Lei 5808/2023 que institui o Fundo Penitenciário Municipal de Aracaju – FUNPEMAJU. “A Câmara Municipal de Aracaju se somou às proposituras que apresentei nesta Casa e , juntos, podemos celebrar o servidor que atua em prol da segurança , de forma que ressaltemos pontos que, por vezes, a própria sociedade não tem conhecimento”, declarou Sargento Byron.

Kaká Santos I

O mês de julho foi marcado pela sanção da Lei nº 9.481/2024, de iniciativa do deputado estadual Kaká Santos (União), que cria a Semana de Incentivo à Participação Juvenil no Processo Eleitoral, a ser realizada, anualmente, na primeira semana de agosto. O objetivo, segundo o parlamentar, é estimular a presença dos jovens nos debates políticos para que a juventude não fique à margem das decisões que afetam diretamente seu futuro e o desenvolvimento do país.

Kaká Santos II

A Lei insere a Semana de Incentivo à Participação Juvenil no Processo Eleitoral no Calendário Oficial do Estado e, além de buscar envolver a juventude sergipana na construção do futuro político de Sergipe e do Brasil, traz um artigo que trata da necessidade de conscientizar os pais e responsáveis dos jovens sobre o papel da família na formação do conhecimento político-eleitoral.

Kaká Santos III

“Queremos proporcionar meios efetivos para que os jovens compreendam e exerçam plenamente seu direito ao voto e sua capacidade de influenciar positivamente o curso político do país. Para isso, precisamos enxergar os pais e responsáveis como aliados, como figuras que vão encorajar e respaldar seus filhos na sua jornada de conscientização política, fomentando um ambiente familiar que enalteça o engajamento cívico e a prática da cidadania”, destaca Kaká Santos.

Kaká Santos IV

Na visão do deputado, a lei “contribuirá não apenas para a consolidação da democracia, mas também para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, na qual todas as vozes, incluindo as dos jovens, sejam ouvidas e valorizadas”.

Breno Garibalde I

Para o pleito de 2024, a Rede contará com nove pré-candidatos para o legislativo municipal. Entre eles, o vereador Breno Garibalde. Para o parlamentar, a escolha para se filiar à Rede, foi fundamental por ser um partido que tem a sua identidade, defendendo pautas como a preservação do meio ambiente.

Breno Garibalde II

“Eu não poderia estar em outro partido, porque eu acredito que dá para fazer diferente na política. Por isso, que diariamente estou aqui nessa tribuna para lutar pelos ideais de vocês, para lutar pela cidade que a gente acredita. Uma cidade ambientalmente correta, equilibrada e pensada para os mais necessitados”, declarou o vereador.

Breno Garibalde III

Ainda segundo Breno, é urgente e necessário ampliar a discussão sobre a preservação do meio ambiente na capital sergipana, pois os mais afetados com o desequilíbrio ambiental são justamente as comunidades mais carentes.

“Cidade do Agora”

“As soluções precisam ser urgentes, Aracaju não é a cidade do futuro, é a cidade do agora. Durmo e acordo pensando que podemos fazer sim, uma Aracaju melhor para todo mundo, e não vou relaxar enquanto a gente não conseguir fazer isso. Quero agradecer aos oito pré-candidatos e pré-candidatas que acreditam na Rede Sustentabilidade e que podemos sim, fazer uma Aracaju diferente. Agradecer também ao meu pai, que apoiou minha decisão de me filiar à Rede. Vou continuar fazendo política da forma que eu acredito, e para isso, preciso estar onde estou, junto a Rede, e com todos vocês. Então, bora nessa! Força luta, garra e que Deus abençoe a todos nós!”, ressaltou o parlamentar.

Rebeca Sousa

Mostrando a força da juventude na política, estudante de Ciências Sociais e pré-candidata pela Rede, Rebeca Sousa, afirmou que mantém a chama da política acesa há muitos anos. Tenho 21 anos e para mim é fundamental que a juventude ocupe mais espaços de poder. A juventude é o caminho! Nós jovens queremos fazer grandes coisas, e por isso busco como Aracaju pode melhorar pensando em emprego, mobilidade urbana, maneiras de a juventude conseguir acessar saúde e educação de qualidade”, concluiu Rebeca.

