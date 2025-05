“Marketing do Mal” articula contra André e Rogério de olho em 2026!

Por Habacuque Villacorte

Ele voltou! Para quem pensava que o “Marketing do Mal” havia “encerrado suas atividades” após a derrota na disputa pela Prefeitura de Aracaju, em 2024, se enganou! Após ser “humilhado” pela campanha franciscana da prefeita eleita Emília Corrêa (PL), o “poderoso”, que estava recolhido desde então, ressurgiu e parece reestruturado e fortalecido para as eleições de 2026. Com um viés “governista”, a impressão é que ele já fez suas “escolhas” para o Senado Federal.

Em um intervalo de menos de 48 horas, essa semana, o “Marketing do Mal” partiu para o ataque contra o ex-deputado André Moura (UNIÃO) e o senador Rogério Carvalho (PT), por questões diferentes, mas com um único objetivo: tentar desgastá-los como pré-candidatos ao Senado no próximo ano. André é o pré-candidato “da preferência” de Fábio Mitidieri (PSD); Rogério tem sido estimulado a buscar uma reaproximação da base governista.

Também são pré-candidatos pelo mesmo agrupamento o já senador Alessandro Vieira (MDB) e o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). São quatro nomes disputando dois espaços, o que naturalmente é impraticável. O governador Fábio Mitidieri não consegue liderar o processo, não se impõe, aí os aliados entendem que este é o momento de tentar desgastar seus “adversários” para que até meados de 2026 estejam entre os dois “escolhidos” como candidatos do agrupamento.

Com André Moura, diante da prisão de um ex-vereador de Umbaúba, envolvido no escândalo dos descontos ilegais dos aposentados do INSS, rapidamente o “Marketing do Mal” tentou fazer uma “associação” leviana porque, politicamente, Alexsandro Prado, o “Lequinho”, vota no agrupamento liderado pelo ex-deputado. Uma exposição descabida, absurda e desnecessária, com um direcionamento esdrúxulo, com o intuito de tentar “queimar” André do “processo seletivo” para ser pré-candidato ao Senado.

Com Rogério Carvalho, a “associação” foi feita usando uma sociedade empresarial (já desfeita), formalizada por sua filha com um lobista, que veio a ser apontado pela Polícia Federal numa ligação com o empresário José Marcos Moura, o “Rei do Lixo”. A esposa do ex-sócio da filha do senador teria trabalhado em seu gabinete parlamentar. Até que se prove o contrário, esta é a única relação que a história tem com o mandato do petista, mas o “Marketing do Mal” também atuou para tentar desgastá-lo, politicamente.

Este colunista não é advogado e nem assessor de André Moura e, muito menos, Rogério Carvalho, com quem nunca teve uma relação profissional, mas pelo compromisso com os leitores alerta: é importante verificar tudo o que será publicado de agora em diante. Os “olhares” já estão voltados para 2026 e a esta disputa pelas duas vagas de Senador na base governista prometem dar o que falar, porque são quatro nomes que se “suportam”, mas difíceis de “tanger” até pela fragilidade na liderança.

Os ataques contra André Moura e Rogério podem ter “um fundo de verdade” ou não passarem de um clássico “fake News”, mas tudo tem relação direta com o velho conhecido “Marketing do Mal”, que botou “as unhas de fora” para proteger os seus! Foi assim que perderam a eleição de 2024 em Aracaju. Tudo armado, estudado e bem orientado. Por trás dos ataques existem CPFs bem conhecidos da sociedade sergipana e um “amontoado” de interesses eleitoreiros…

Veja essa!

O debate na base governista da prefeita Emília Corrêa entre o líder e vice-líder faz parte da democracia do parlamento, mas não é saudável para a gestão municipal. São dois cargos que, do ponto de vista político, refletem na articulação da base prefeita de Aracaju.

E essa!

Para esse colunista, independente da proposta que está em discussão no parlamento, houve uma falha de articulação política da base da prefeita, que poderia ter ampliado esta discussão “nos bastidores do Poder”. A impressão, às vezes, é que falta um pouco mais de experiência, de estratégia e de malícia política, que faz parte do jogo…

Fogo amigo

Quem ninguém se engane: no comentário acima este colunista trouxe uma “fotografia” da cena política, mais precisamente da disputa pelas vagas de Senado na base governista, onde dois dos quatros postulantes são atacados. O problema é que, neste caso, o “inimigo” mora ao lado…

Olha o MPC/SE!

O Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC) apresentou, durante sessão plenária do Tribunal de Contas do Estado (TCE), um diagnóstico preliminar sobre a aplicação dos recursos provenientes da concessão parcial dos serviços de saneamento básico nos 74 municípios sergipanos. Na apresentação, o procurador-geral destacou a existência de 13 casos classificados como “graves”, que demandam atenção imediata.

Informações detalhadas

Em sua explanação, o procurador-geral de Contas esclareceu que os dados foram obtidos após solicitação feita diretamente aos prefeitos em fevereiro deste ano, por meio de ofício circular. Na ocasião, o órgão ministerial solicitou informações detalhadas, com documentação comprobatória, sobre os valores recebidos em 24 de dezembro de 2024, incluindo dados da conta bancária específica e extratos de movimentação. O Plano de Aplicação dos recursos e o cronograma físico-financeiro das ações previstas também constavam entre as informações requisitadas.

Levantamento e classificações

De acordo com o procurador-geral, a equipe técnica do MPC avaliou a situação de cada município e os categorizou segundo critérios específicos, identificando 13 municípios em situação “grave”, com gastos em desacordo com a legislação, comprometendo grande parte ou a totalidade dos recursos, com transferências para outras contas. Outros 25 municípios foram classificados como em situação “séria”, com gastos expressivos realizados sem cronograma financeiro ou Plano de Aplicação.

Em conformidade

Já os 23 municípios encontram-se em situação “controlada”, com recursos aplicados em poupança ou em conformidade com a lei. O caso de São Cristóvão foi classificado como “judicializado”, pois não recebeu os recursos por contestar judicialmente sua inclusão no processo. Além disso, 12 municípios não responderam à solicitação do MPC-SE, sendo categorizados como “sem dados”.

Pulverização dos recursos

O levantamento constatou práticas recorrentes nos municípios beneficiados, como pulverização dos recursos para outras contas bancárias, ausência de plano de aplicação dos recursos e falta de aba específica sobre os recursos no Portal de Transparência. Também foram identificados casos de utilização de recursos para pagamento de folha salarial, despesas de custeio como serviços de sonorização, iluminação e combustíveis, pagamento de despesas de capital classificadas incorretamente, quitação de precatórios já pagos, não observância da ordem de prioridade no pagamento de precatórios, pagamento de despesas correntes de exercícios anteriores já quitadas e serviços de adequação e substituição de iluminação pública com instalação de lâmpadas LED.

Saldo zerado

Sem mencionar nomes específicos, o procurador-geral citou casos alarmantes identificados durante o levantamento, como um município que recebeu R$ 11.302.401,53 e apresentou saldo remanescente de apenas R$ 14,99. Outro caso destacado foi o de um município que, após receber R$ 12.148.273,26, zerou completamente seu saldo em 1º de janeiro deste ano.

Próximos passos

Após a apresentação do diagnóstico preliminar, o procurador-geral informou que encaminhará representações aos conselheiros responsáveis pelas respectivas áreas – principalmente em relação aos 13 municípios com irregularidades classificadas como “graves” – além de solicitar a adoção de medidas cautelares. Quanto aos gestores que não responderam ao ofício, o MPC-SE procederá com a lavratura de autos de infração pelo não fornecimento das informações solicitadas.

Mais recursos

O órgão ministerial reforçou a importância da vigilância sobre o tema, especialmente porque os municípios estão prestes a receber mais recursos relativos ao leilão da outorga, correspondentes a 20% da operação. As representações e medidas cautelares visam resguardar a integridade dos recursos, os princípios constitucionais e as disposições da Lei Complementar que disciplina essa matéria urgente.

Base legal

O diagnóstico preliminar foi elaborado com base nas normas e parâmetros regulatórios estabelecidos para a operação da outorga da concessão. A Lei Complementar nº 398/2023 determina que os recursos arrecadados devem ser aplicados exclusivamente em investimentos de infraestrutura, projetos ambientalmente sustentáveis e pagamento de precatórios transitados em julgado, vedando expressamente o pagamento de despesas correntes.

Recomendação

Complementarmente, Nota Técnica do TCE/SE e a Recomendação Conjunta nº 001/2024, emitida pelo MPC-SE e pelo Ministério Público Estadual, orientam os gestores municipais quanto à necessidade de utilização de conta bancária específica, elaboração de plano de aplicação e cronograma financeiro, apresentação de relatório circunstanciado e criação de aba específica no Portal da Transparência para o acompanhamento dos gastos.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) destacou a importância do projeto de lei de sua autoria que proíbe fogos com barulho em Sergipe. O PL aguarda aprovação em algumas comissões para ir ao plenário da Casa. “As barracas de fogos já começam a serem instaladas e nós temos o Projeto de Lei nº 406/2023, aprovado na CCJ, mas que ainda não avançou para outras comissões.”, relatou Georgeo

Georgeo Passos II

Georgeo lembrou ainda que em Itabaiana um projeto semelhante foi aprovado pela câmara municipal. “Mais uma vez faço um apelo aos colegas deputados e deputadas, principalmente, os presidentes das comissões onde esse projeto tem que tramitar. Que a gente possa avançar!”, comentou.

Georgeo Passos III

Durante discurso, o deputado apresentou um vídeo do jovem Emanuel no qual pede apoio aos deputados para aprovação do projeto. “Emanuel representa as pessoas autistas do nosso estado. E tem as pessoas da melhor idade, os animais que sofrem muito, crianças (recém-nascidos). Iremos iniciar mais um período junino e esse projeto desde 2023 tramita nessa Casa”, disse Georgeo.

Maria da Penha I

A Educação de Aracaju, representada pela diretora pedagógica Valdecir Santos, participou de reunião no Ministério Público de Sergipe (MP/SE), intitulada “Dialogando com as Escolas: vamos conversar sobre a Lei Maria da Penha”, com a promotora de Justiça, Dra. Verônica de Oliveira Lazar.

Maria da Penha II

A reunião, que recebeu representantes dos municípios sergipanos, teve como foco sugerir atividades pedagógicas nas escolas que possam garantir a aplicabilidade da Lei nº 14.164/2021, publicada em 10 de junho de 2021, que alterou a Lei nº 9.394/1996, sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica.

“Escola sem violência”

Em uma iniciativa do Ministério Público de Sergipe, as escolas recebem o selo “Escola sem Violência”, nas categorias ouro e prata, reconhecendo as unidades escolares que se destacam na prevenção e no combate à violência contra a mulher. Ao fazer um balanço da reunião, Verônica Lazar destacou que o encontro serviu para ouvir demandas e dar as mãos para resolver os problemas de violência contra mulheres que chegam ao ambiente escolar.

Verônica Lazar

“A cartilha que foi produzida aqui no Ministério Público apresenta sugestões de atividades educativas que os professores podem desenvolver na sala de aula, como rodas de conversa, palestras, elaboração de trabalhos artísticos e concurso de redação. Então, podemos dizer que existe um leque de atividades que os alunos podem desenvolver, sendo estimulados pelos seus professores, para tentar obter o selo Escola sem Violência.”

Valdecir Santos

Ao falar das ações que a Educação de Aracaju está fazendo para promover o combate à violência contra a mulher, Valdecir Santos explicou que formações de professores e reuniões com pais têm sido realizadas. “Nessas ações, sempre são pensadas propostas que envolvam professores, alunos e família, para que, juntos, possamos combater a violência.”

Luciano Pimentel I

Em aparte ao pronunciamento do deputado estadual Luizão Donatrampi (União Brasil), o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) fez duras críticas à postura do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que sugeriu levar os eleitores de Jair Bolsonaro (PL) para a “vala” junto com o ex-presidente. A declaração do governador baiano foi feita durante um discurso realizado após a visita a uma escola em Salvador, e gerou grande repercussão na mídia nacional.

Luciano Pimentel II

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Jerônimo Rodrigues falando ao público, e está registrado o momento em que ele diz: “Tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia sentindo falta de ar. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia no pacote. Bota uma ‘enchedeira’. Sabe o que é uma ‘enchedeira’? Uma retroescavadeira. Bota e leva tudo para a vala”, afirmou.

Luciano Pimentel III

Para Luciano Pimentel, é lamentável que um governador tenha feito uma fala infeliz como essa, que o diminui enquanto governante. “A Bahia é um estado que foi governado por expoentes da política brasileira e hoje tem como chefe do Executivo um governante minúsculo, um homem capaz de fazer uma fala tão baixa como esta”, destacou, ao mencionar as palavras usadas por Jerônimo Rodrigues em seu discurso.

Impeachment

De acordo com o deputado, dentro da concepção atual da política, talvez o governador não sofra as consequências que um pronunciamento como este merece. “Para mim, ele deveria sofrer um impeachment, porque assim teria noção da gravidade de sua fala. Enquanto governador de um estado da importância da Bahia, ele deveria ter dignidade e não proferir um absurdo como esse. Então, deputado, mais uma vez, parabéns pela sua fala. Sua indignação é, hoje, a indignação não só do brasileiro de direita, mas de todos os brasileiros”, concluiu Pimentel, ressaltando que pessoas notáveis da esquerda também criticaram o governador.

Kitty Lima I

A deputada estadual Kitty Lima se reuniu com a secretária municipal de Saúde de Aracaju, Débora Leite, para discutir medidas urgentes diante do avanço da esporotricose animal na capital sergipana. O encontro também contou com a participação da coordenação e equipe técnica do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Kitty Lima II

Durante a reunião, Kitty defendeu a implantação permanente do tratamento gratuito para animais infectados e cobrou a realização de campanhas de conscientização sobre a zoonose, que representa um risco direto à saúde coletiva. “É preciso agir com urgência. A esporotricose está se espalhando, e precisamos garantir atendimento veterinário, orientar a população e combater o abandono de animais”, alertou a parlamentar.

Kitty Lima III

Outro ponto abordado foi a situação crítica do CCZ, que enfrenta problemas estruturais e operacionais há anos. Kitty também cobrou explicações sobre a paralisação do castramóvel — unidade móvel essencial para a realização de castrações itinerantes, que está inativa desde a gestão anterior. “A castração é uma ferramenta essencial no controle populacional e na prevenção de doenças. É inadmissível manter o castramóvel parado enquanto a demanda só aumenta”, criticou.

Débora Leite

A secretária Débora Leite reconheceu os desafios enfrentados e se comprometeu a avaliar medidas emergenciais para reativar os serviços, além de ampliar o atendimento a animais com esporotricose. Também foi sinalizado o reforço em ações educativas sobre a doença. Ao final da reunião, Kitty Lima reafirmou seu compromisso com a saúde animal e pública. “Seguiremos fiscalizando e cobrando políticas eficazes e permanentes para Aracaju”, concluiu.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), que preside a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados, esteve em audiência com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para tratar de um tema estratégico para o futuro do país: a Rota de Integração Latino-Americana.

Yandra Moura II

O projeto faz parte de uma iniciativa do Governo Federal para retomar a agenda de integração regional entre os países da América do Sul. O objetivo é claro: aproximar o Brasil de seus vizinhos, fortalecer o comércio internacional e reduzir custos e prazos no transporte de mercadorias, especialmente rumo à Ásia.

Yandra Moura III

“Durante séculos, o Brasil olhou para o Atlântico, para a Europa e os Estados Unidos. Mas agora, com o crescimento das exportações para a Ásia e a mudança do eixo produtivo para o Centro-Oeste e o Norte, precisamos olhar para dentro do nosso continente”, afirmou Yandra.

Yandra Moura IV

Segundo a deputada, o Ministério do Planejamento desenhou cinco rotas estratégicas em diálogo com os 11 estados brasileiros que fazem fronteira com países sul-americanos. São mais de 190 projetos incluídos no Novo PAC, com potencial de transformar a realidade dessas regiões. “Nosso papel no Congresso é garantir que essa integração aconteça com responsabilidade, diálogo e desenvolvimento regional”, concluiu Yandra.

Simone Tebet

A ministra conhece a pauta, defende o seu avanço e reforçou que será uma honra ampliar os debates sobre as Rotas de Integração Latino-Americanas. Simone Tebet deve ir a Comissão de Desenvolvimento Regional a convite da deputada Yandra para detalhar o projeto.

Delegada Katarina I

Em um discurso marcado por firmeza e comprometimento, a deputada federal e terceira secretária da Câmara, Delegada Katarina (PSD) reafirmou seu apoio incondicional à PEC 66/2023, proposta que visa enfrentar a grave crise financeira vivida por grande parte dos municípios brasileiros em decorrência de dívidas previdenciárias.

Delegada Katarina II

A fala da parlamentar ocorreu durante a instalação da Comissão Especial destinada a analisar a proposta, momento classificado por ela como “histórico” para o municipalismo. “Ocupo esta tribuna com a responsabilidade e o sentimento firme da importância deste dia”, declarou Katarina, ressaltando que a aprovação da PEC representa um avanço estruturante para a sustentabilidade financeira das cidades.

Cenário crítico

De acordo com dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) citados pela deputada, 81% das cidades brasileiras enfrentam um cenário crítico, com dívidas que, apenas com o INSS, somaram mais de R$ 248 bilhões em 2023. Somadas aos débitos dos regimes próprios de previdência, esse passivo ultrapassa os R$ 312 bilhões.

Parcelamento de dívidas

Dessa forma, a PEC 66, já aprovada pelo Senado, propõe medidas como o parcelamento das dívidas previdenciárias em até 300 vezes, limites escalonados para o pagamento de precatórios e a desvinculação parcial das receitas municipais, permitindo que sejam utilizadas prioritariamente para cobrir débitos previdenciários e, quando possível, em projetos de impacto direto na vida da população. “Reafirmo nesta Casa, com absoluta convicção, meu apoio incondicional à aprovação desta PEC”.

Breno Garibalde I

A suspensão das catracas duplas no transporte público do município de Aracaju foi o tema do pronunciamento do vereador Breno Garibalde na CMA. O parlamentar relembrou a decisão judicial que trouxe essa determinação. “Estou muito feliz com essa notícia, foi uma luta que o nosso mandato travou em favor da população, inclusive junto a vereadores de outros municípios. Porém, fico triste com alguns posicionamentos que tenho visto a favor das catracas, pensando apenas no lucro das empresas”.

Breno Garibalde II

“Precisamos pensar nas pessoas, em atraí-las para o transporte público e as catracas duplas estão totalmente ao contrário disso. O que tem sido falado é que essa modalidade é utilizada em várias cidades do país, o que é mentira”, ressaltou o vereador, acrescentando que em cidades como Maceió, Fortaleza e Belo Horizonte as catracas duplas foram revistas.

Breno Garibalde III

Outro ponto destacado por Breno em seu pronunciamento, é que a Lei Orgânica do Município rege que, qualquer mudança relacionada à tecnologia de transporte público, precisa passar por aprovação da Câmara de Vereadores. Porém, com a instalação das catracas duplas, isso não foi feito. “A instalação de catracas duplas nos ônibus de Aracaju foi feita sem passar pela aprovação desta casa. Então precisamos cobrar o nosso poder como legislador, pensar em alternativas e soluções para melhorar o acesso dos aracajuanos ao transporte público. Quero aproveitar para parabenizar o trabalho da promotora Euza Missano e do juiz Marcos de Oliveira Pinto, da 12° Vara Cível de Aracaju pelo trabalho em favor dessa causa”, pontuou.

Danielle Garcia I

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia participou do Encontro Nacional com Gestoras Estaduais de Políticas para as Mulheres, realizado em Brasília. A agenda de compromissos na Capital Federal incluiu ainda uma reunião promovida pelo Consórcio Nordeste e visita ao Congresso Nacional.

Danielle Garcia II

Segundo a secretária, o Encontro de Gestoras foi um momento importante de troca, alinhamento e fortalecimento das ações em todo o país. “Uma oportunidade valiosa para criar conexões, compartilhar experiências e pensar em novas estratégias para uma atuação cada vez mais eficaz e equitativa em Sergipe”, afirmou.

Danielle Garcia III

Danielle Garcia também participou da reunião da Câmara Técnica da Mulher do Consórcio Nordeste, que reuniu gestoras da região. “Mais uma oportunidade de fortalecer o diálogo e alinhar estratégias conjuntas em prol das mulheres nordestinas”, salientou.

Apoio do CRA/SE

Após um incêndio de grandes proporções atingir a oficina Divina Car Soluções no sábado (3), o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) colocou seu corpo técnico e institucional a disposição do empreendedor que teve seu meio de sobrevivência devastado. A empresa fica localizada no bairro Orlando Dantas, em Aracaju.

Gildson Mendes I

O presidente do CRA-SE, Adm. Gildson Mendes, junto com o vice-presidente, Adm. Renan Tavares, estiveram no local e afirmaram que o conselho está colocando à disposição sua equipe técnica e sua capacidade de gestão para planejar e gerir os recursos arrecadados na reconstrução da empresa, que teve um prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil.

Gildson Mendes II

“Estamos aqui para dar suporte técnico e fazer o que temos de melhor: oferecer nossa mão de obra e capacidade de gestão. Vamos disponibilizar nosso corpo técnico e também tentar mobilizar nossos registrados, pessoas físicas e jurídicas, para ajudar esse empresário a se reerguer”, declarou Gildson.

Arrecadar fundos

O CRA-SE também criará uma campanha de arrecadação de fundos junto aos registrados, como forma de solidariedade e apoio à retomada das atividades da oficina. O incêndio causou comoção em torno do caso e mobilizou diversos nomes da sociedade sergipana, como os influenciadores Agamenon Almeida Filho (Agabas) e Carlos Maynard (Pokas) que se uniram à campanha, ajudando a divulgar um Pix solidário destinado à arrecadação de recursos para reconstrução do negócio.

Apelo comovente

Em suas redes sociais, o empreendedor conhecido como Tico fez um apelo comovente. “Ver tudo virar cinzas do dia para a noite é devastador. Criamos essa vaquinha para tentar juntar recursos e ajudar a recomeçar. Qualquer valor, por menor que seja, já é uma grande ajuda. Se não puder contribuir com dinheiro, pedimos que compartilhe. Vamos juntos ajudar a reconstruir esse sonho”. A chave Pix solidária é: 79 99979-9442, no Banco PicPay, em nome de Kelbert Gouveia Falcão.

Alô Socorro!

A Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (Setrab), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abre novas vagas para cursos de qualificação profissional do Qualifica Socorro. Ao todo, são mais de 85 novas vagas em dois cursos: Informática Básica e Eletricista Automotivo. As inscrições podem ser feitas até o dia 13.

Qualificação

Essa é mais uma iniciativa da Prefeitura para ampliar as oportunidades de qualificação para jovens e adultos que desejam ingressar ou se destacar no mercado de trabalho. Os interessados podem se inscrever das 7h às 13h, na sede da Setrab, localizada na avenida Aracaju, 486, no bairro João Alves, ao lado da Igreja Católica. Para se inscrever para as vagas de eletricista automotivo é necessário ter idade a partir dos 16 anos, e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência atualizado e certidão de nascimento. São 56 vagas disponíveis.

Requisitos

Os interessados em cursar Informática Básica devem ter idade a partir de 14 anos, com 7º ano do Ensino Fundamental completo. Para a inscrição é necessário levar RG, CPF, comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento e comprovante de escolaridade. São 32 vagas disponíveis. Dúvidas podem ser tiradas por meio do whatsapp (79) 99914-9156.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com