Menos política, mais gestão! Momento é oportuno para Sergipe se desenvolver!

Em uma recente conversa com um político bem experiente do nosso Estado, e fazendo uma análise sobre o cenário político em que vivemos, chegou-se à conclusão que Sergipe atravessa um momento bastante especial e que reúne todas as condições para ser excelência em desenvolvimento. Pode parecer até direcionado, mas o cenário é sim positivo para o governador Fábio Mitidieri (PSD) que, apesar de sua gestão enfrentar alguns problemas com alguns setores do funcionalismo público, em um contexto geral segue bem avaliado.

Mas voltando ao Estado, não custa frisar que temos um governo do Estado que mantém uma relação bem amistosa com o governo federal; além disso, os três senadores são bem relacionados e reúnem totais condições de viabilizarem o envio de recursos para obras e, consequentemente, garantir qualidade de vida para o nosso povo. Até o senador Rogério Carvalho (PT), que disputou o governo com Mitidieri ano passado, tem apresentado números sobre o envio de dinheiro federal para Sergipe.

O mesmo vale para os nossos deputados federais que, em quase sua totalidade, caminham em sintonia com o governador. Em síntese, o cenário é propício para Sergipe crescer! É hora de deixar as questões políticas de lado e tentar viabilizar o que for de melhor para o nosso Estado. E, para isso, a nossa bancada federal precisa se unir cada vez mais, manter o alinhamento. A defesa não é de “A”, “B” ou “C”, mas dos interesses sergipanos. É manter o foco nesse cenário e elencar as prioridades para a nossa gente.

São décadas, por exemplo, esperando a conclusão da duplicação da BR-101, que corta o nosso Estado. Em determinados momentos essa obra “parou”; mais recentemente ela avançou; agora é preciso garantir a sua efetividade, acelerar o seu término. O turismo terrestre e até os investidores agradecem! Quem não quer apostar seu dinheiro em um Estado viável e com uma linha de desenvolvimento positiva? E tudo isso pode ser viabilizado agora, neste momento, pelo governo do Estado e pelo governo federal.

Não custa lembrar que, além de tudo o que já foi colocado, também temos em um ponto estratégico, o ministro Márcio Macedo, além de outros auxiliares sergipanos, que estão em contato direto com a presidência da República e, principalmente, com quem faz a “engrenagem rodar”! Precisamos da BR-101, mas também da BR-235, do Canal de Xingó, da nova ponte Aracaju/Barra dos Coqueiros, além de outras obras importantes. É tempo de menos política e mais gestão…

Falando um pouco de política, nos bastidores da corrida eleitoral em Aracaju, um dos temas mais comentados tem sido a possibilidade de uma pré-candidatura a prefeito do ex-governador Belivaldo Chagas (PSD). O “galeguinho” não confirma ainda, mas é visível sua animação com o cenário atual.

O entendimento de um empresário que conhece o mundo político sergipano é que Belivaldo, mesmo com seu estilo mais “duro”, transmite credibilidade naquilo que se propõe a fazer. Este colunista obteve a informação que o ex-governador já começou a conversar com as lideranças do seu agrupamento em busca de apoio para 2024.

Caso se concretize uma pré-candidatura de Belivaldo Chagas a prefeito de Aracaju, o entendimento é que a vaga de vice seja dedicada a uma mulher. A ideia é valorizar cada vez mais a participação feminina na gestão, como bem vem fazendo o governador Fábio Mitidieri.

E que ninguém tome por surpresa se uma possível “vice” de Belivaldo Chagas for a delegada e secretária de Políticas voltadas para a Mulher, Danielle Garcia. Seu nome é cotado até para disputar a PMA novamente, mas sua relação com seu agrupamento atual é bem positiva e um “convite” pode acontecer no próximo ano.

Luciano & Agnaldo

O momento é de adequação e avaliação do cenário político para o agrupamento liderado pelo deputado Luciano Bispo (PSD) em Itabaiana. Diante de um adversário bem estruturado, o grupo avalia a indicação do empresário Aguinaldo de Verso para disputar a prefeitura em 2024.

Mudança no MDB

A notícia política da semana certamente é o novo comandante do MDB sergipano: o senador Alessandro Vieira está migrando (novamente) de partido: desta vez ele sai do PSDB e assume o comando do MDB no Estado. Considerando que Alessandro é aliado de Mitidieri, pode-se dizer que a mudança deverá ter sim reflexos na oposição ao governo de Sergipe.

Olha o TCE I

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) programou para o próximo dia 28, a partir das 9h30min, um plantão de dúvidas on-line acerca do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). Voltada a todos os controladores internos e demais responsáveis pelos portais de transparência dos órgãos públicos sergipanos, a ação ocorrerá por meio da plataforma Teams, com link a ser disponibilizado um dia antes.

Olha o TCE II

No último dia 6 foi iniciado o período de autoavaliação dos portais, cujo prazo final segue até 14 de julho. Ao todo, serão analisados mais de 100 itens para posterior definição dos índices de transparência das prefeituras e câmaras municipais sergipanas, além do Tribunal de Justiça (TJSE), Assembleia Legislativa (Alese), Ministério Público (MPE), Defensoria Pública, Governo do Estado e do próprio TCE/SE.

Ana Stella I

O plantão de dúvidas do TCE será conduzido pela equipe técnica da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), através da Coordenadoria de Auditoria Operacional (Caop). “Neste encontro vamos tratar de dúvidas que já recebemos e esclarecemos nos últimos dias, mas que podem ser de interesse também de outros órgãos; além disso, nossos técnicos estarão disponíveis em tempo real para esse diálogo direto com os jurisdicionados”, comenta a diretora da Dceos, Ana Stella Barreto Rollemberg Porto.

Ana Stella II

Ainda segundo ela, de modo a antecipar esse conteúdo e abordar os questionamentos mais comuns, a Caop já disponibilizou um arquivo prévio em pdf com perguntas e respostas. “A ideia é que possamos atualizar esse documento justamente com os novos aspectos que serão tratados no plantão de dúvidas”, acrescenta a diretora. Este é o segundo ciclo do PNTP, iniciativa da Atricon, juntamente com o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT).

OAB e Velho Chico I

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) empossou os membros da nova comissão da Ordem: a Comissão Especial do Rio São Francisco. A posse aconteceu na sede da seccional, no gabinete da presidência. A presidente da Comissão, Manuella Vergne, ressalta que a criação desse grupo de trabalho é um marco para o estado, no que diz respeito à proteção do Rio São Francisco, e irá integrar a OAB/SE a outras seccionais que desenvolvem trabalhos em defesa do Velho Chico.

OAB e Velho Chico II

“Junho é muito importante porque é um mês dedicado a proteção do Rio São Francisco, e justamente nesse momento a OAB/SE cria essa comissão, que irá atuar de forma integrada com outras seccionais, a exemplo da Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas, que já desenvolvem esse trabalho. É um projeto que foge as fronteiras. Eu digo que nossa fronteira se chama Rio São Francisco, então, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de trazer essa luta para dentro da Ordem, a gente demonstra o trabalho em prol da sociedade que a OAB desempenha”, afirma.

Danniel Costa

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, reforça o papel social da Ordem e lembra que as comissões são braços da instituição que atuam na defesa de temas específicos, importantes para a sociedade. “A OAB não é um órgão apenas que defende a advocacia, mas também uma instituição que protege a sociedade e os direitos previstos na Constituição. Hoje foi criada e empossada uma comissão que irá atuar na defesa e proteção do Rio São Francisco, que é tão importante para os nordestinos”, enfatiza

Paulo Júnior I

Membro da comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) cobra licitação para o transporte público da Grande Aracaju. Em pronunciamento, o deputado informou que protocolou ofício junto à Comissão solicitando audiência pública sobre o tema.

Paulo Júnior II

“O povo de São Cristóvão não está sendo respeitado pelas empresas que gerenciam o transporte. São ônibus antigos, em péssimo estado. Recebo, diariamente, reclamações, relatos de veículos quebrados e dificuldade de mobilidade. Isso atrasa a rotina do usuário, além do desgaste de quem utiliza o transporte”, disse.

Paulo Júnior III

Atualmente, o transporte da Grande Aracaju é gerenciado por um consórcio presidido por Aracaju. Juntos, os quatro municípios somam mais de 973 mil pessoas. Paulo Júnior informou que está em contato com os prefeitos de São Cristóvão, Socorro, Aracaju e Barra dos Coqueiros para discutir a licitação juntamente com a sociedade.

Vontade política

“Falta vontade política para a licitação. É preciso que a prefeitura de Aracaju, que hoje preside o consórcio, convoque os demais prefeitos e que o Estado faça intermediação. A Assembleia é elemento mediador, temos que chamar os envolvidos. Não existe transporte de qualidade sem licitação e a Assembleia tem muito a contribuir com a melhoria da mobilidade”.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está preocupado com as condições das estradas em Sergipe. O parlamentar protocolou recentemente duas indicações solicitando ao Governo do Estado a revitalização de rodovias. A primeira indicação solicita o recapeamento da Rodovia SE-240, que liga os municípios de Santa Rosa de Lima a Moita Bonita. Já a segunda pede a revitalização da SE-230, que liga Poço Redondo a Canindé do São Francisco.

Georgeo Passos II

Segundo Georgeo, cuidar das estradas significa preservar vidas. “Diariamente, motoristas se colocam em risco pelas péssimas condições das vias. Queremos que o Estado se atente a isso e faça as intervenções necessárias”, afirmou. O parlamentar destaca ainda os benefícios para a economia desses municípios. Afinal, por se tratar de vias que interligam essas cidades, as rodovias SE-240 e SE-230 recebem um grande fluxo diário de pessoas e produtos.

Netinho Guimarães I

Através de indicação nº. 251/2023, aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual Netinho Guimarães (PL), propõe ao governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, juntamente ao secretário estadual de Saúde, Walter Pinheiro, a instalação de Centro de Tratamento para pacientes de Hemodiálise na Região do Baixo São Francisco.

A propositura tem o intuito de proporcionar aos habitantes da Região do Baixo São Francisco, uma unidade de tratamento para os cidadãos que sofrem de insuficiência renal aguda ou crônica graves.

Netinho Guimarães II

De acordo com o parlamentar, muitos cidadãos que residem naquela localidade, vêm sofrendo com a falta de atendimento específico nas unidades de saúde locais e por isso, infelizmente precisam se deslocar com frequência a outras regiões ou à capital sergipana, no mínimo três vezes por semana para serem tratados. “A temática é de extrema importância com uma necessidade urgente a fim de minimizar o sofrimento de pacientes tutelados pelo Estado e lhes proporcionar o atendimento devido, sem fazê-los sofrer, ainda mais especialmente com cansativos deslocamentos em busca de hemodiálise”, justifica.

Netinho Guimarães III

O deputado menciona ainda, que a maior parte das pessoas que se submete ao tratamento da hemodiálise são acometidos de uma ampla variedade de ouros distúrbios reflexos, a exemplo do desequilíbrio de fluidos e eletrólitos, como sobrecarga de volume, acidose metabólica e hiperfosfatemia, bem como outras anormalidade relacionas à disfunção hormonal ou sistemática, como anorexia, náusea, vômitos, fadiga, hipertensão, anemia, desnutrição e doenças ósseas.

Tratamento adequado

O deslocamento em busca do tratamento médico adequado é fisicamente desgastante para os enfermos e também oneroso, fato que não pode ser ignorado, sobretudo, porque boa parte das famílias destes enfermos da região não tem condições suficientes de arcar com as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, daí se faz necessária a unidade de tratamento para estes pacientes. O parlamentar ressalta que conta com a sensibilidade do governador Fábio Mitidieri para acatar o objetivo proposto pela indicação providenciando a instalação da unidade com a maior brevidade possível para atender os cidadãos da Região do Baixo São Francisco.

