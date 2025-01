Mitidieri errará se levar o desgaste e a rejeição de Edvaldo para sua gestão

Nos bastidores da política sergipana um dos principais assuntos que está sendo comentado é sobre a possível reforma administrativa que poderá ser conduzida pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Já estamos no terceiro ano de seu governo e o entendimento de muita gente é que a gestão precisa de “oxigenação”, de renovação, agora já olhando para sua pré-candidatura à reeleição em 2026. Quem já está “sentado na cadeira”, por sua vez, valoriza o espaço e vê êxito em tudo o que está sendo feito.

Nomes “sonoros” da política como o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), o agora ex-vereador Fabiano Oliveira (PP) e o ex-deputado Valadares Filho (PSB), por exemplo, aguardam um possível encaminhamento do governador. Por sua vez, quem já auxilia Fábio Mitidieri faz uma avaliação muito positiva da gestão, inclusive até fora da realidade, talvez com o intuito de agradá-lo, com palavras que fazem bem para quem houve, mas que omitem problemas que precisam ser corrigidos.

A política é um ambiente extremamente profissional hoje em dia e não há espaço para erros infantis! Nos bastidores há uma grande expectativa para que Edvaldo Nogueira seja anunciado como secretário de Estado, possivelmente na SEDURBI, após mais oito anos no comando da Prefeitura de Aracaju. Se isso ocorrer cria-se outro impasse: para onde irá o candidato derrotado recentemente na disputa pela PMA, Luiz Roberto (PDT), que, após a eleição, foi “acomodado” na Pasta do Desenvolvimento Urbano?

E, como perguntar não ofende, o governador Fábio Mitidieri erra ou acerta ao promover uma reforma administrativa para “acomodar” Edvaldo Nogueira? Este colunista volta a insistir na necessidade de se oxigenar a máquina que, após mais da metade do governo, parece “acomodada” e sem “grandes ambições”. Por sua vez, o titular deste espaço entende que até para promover este tipo de mudança o chefe do Executivo precisa ser visão, estratégia e, principalmente, muita sensibilidade.

Edvaldo Nogueira saiu da Prefeitura de Aracaju pela “porta dos fundos”, com débitos milionários, deixando a cidade sem a coleta do lixo por dois dias consecutivos, gerando um transtorno desnecessário para a população e os turistas que visitam a cidade. A prefeita Emília Corrêa (PL) assumiu a gestão sob forte expectativa por uma “mudança dos rumos administrativos da capital, já Edvaldo hoje carrega muito desgaste e caminha para o “ostracismo político”!

E, quando o governador sinaliza para aproveitá-lo na gestão, para este colunista trata-se de um erro estratégico, avaliando que Mitidieri errará se levar o desgaste e a rejeição de Edvaldo para o seu governo. Fábio é o líder de um agrupamento e deve promover ações que beneficiem a coletividade, criando um ambiente favorável para a sua reeleição. Não custa lembrá-lo que, politicamente falando, não estamos em 2025, mas já se iniciou a montagem da eleição de 2026. E hoje Edvaldo mais lhe atrapalha do que ajuda…

Veja essa!

Com débitos milionários deixados para Emília Corrêa pagar a prestadores de serviços da Prefeitura de Aracaju, na Saúde, na Emsurb e em outras áreas, qual é o “benefício” que Edvaldo Nogueira levará para Fábio Mitidieri e sua gestão assumindo uma Secretaria agora em 2025?

E essa!

Fábio Mitidieri estará levando para seu governo, que já tem muitos problemas, o desgaste político de Edvaldo Nogueira, que a cada dia piora à medida que a prefeita Emília Corrêa vai abrindo a “caixa preta” da Prefeitura de Aracaju, revelando fatos da gestão anterior até então supostamente omitidos pelo seu marketing.

Bomba!

Em entrevista ao radialista Luiz Carlos Focca, na manhã dessa quinta-feira (9), o empresário do setor de transporte coletivo, Adierson Monteiro, defendeu que seja realizada uma CPI da SMTT de Aracaju, se colocou à disposição para ser ouvido e até para uma suposta acareação com o ex-prefeito Edvaldo Nogueira, defendendo até o uso de um “detector de mentiras”.

Exclusiva!

Na entrevista para Focca, Adierson revelou que a Prefeitura de Aracaju, na gestão anterior, pouco fazia para ajudar o setor de transporte coletivo e se sentiu prejudicado pelos subsídios dispensados pelo ex-prefeito Edvaldo Nogueira para sua empresa. “Não precisa me convocar, me convidem vereadores e façam uma CPI da SMTT. O ex-prefeito não pagou os subsídios de novembro e dezembro passados”.

Devia a André Moura

Na entrevista de Focca, Adierson Monteiro relatou que quando ganhou a reeleição para prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira fez muitas manifestações em conversas pessoais sobre a importância do ex-deputado André Moura para a realização de obras na capital. “Mas na campanha recente (a campanha de) Edvaldo atacou e falou da filha de André, a deputada federal Yandra Moura (União). Isso é ingratidão”.

Alô Socorro!

O Governador do Estado, Fábio Mitidieri, anunciou a obra de infraestrutura do bairro Guajará, que vai trazer mais dignidade ao povo socorrense. O anúncio foi feito durante o lançamento oficial da Campanha de Matrículas 2025 da Rede Estadual de Educação, que aconteceu no Colégio Estadual João Batista Nascimento, no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

Samuel Carvalho I

O prefeito, Dr. Samuel Carvalho, ressaltou a importância da obra para o município e garantiu celeridade na confecção dos projetos iniciais. A obra fará parte do programa Acelera Sergipe, iniciativa do Estado que visa acelerar obras de infraestrutura em diversos municípios e conta com a participação de várias instituições da administração pública.

Samuel Carvalho II

Para Samuel Carvalho, esse grande presente atende um desejo de anos do povo socorrense. “O governador acabou nos dando essa excelente notícia. Esse é um sonho muito grande, não só dos moradores do Guajará, como da comunidade socorrense como um todo. Agora é fazer os projetos, apresentar ao governador e iniciar essas obras o mais breve possível”, ressaltou.

Georgeo Passos I

Em Brasília, ocorreu a posse da nova diretoria executiva da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). A deputada Tia Ju (RJ) foi empossada como presidente da entidade, enquanto o deputado Georgeo Passos (Cidadania) assumiu a função de secretário do Estado de Sergipe.

Georgeo Passos II

A principal função de Georgeo será atuar como interlocutor entre a Assembleia Legislativa de Sergipe e a Unale. O parlamentar demonstrou entusiasmo com a nova responsabilidade e destacou os desafios que virão pela frente. “É um momento de grande responsabilidade”, afirmou.

Georgeo Passos III

“Receber o apoio de colegas deputados de todo o Brasil para integrar a diretoria executiva é uma honra. Esta missão nacional implica em um compromisso de zelar pela nossa entidade no Estado de Sergipe. Sem dúvida, trabalharemos incansavelmente para defender os interesses do nosso estado”, declarou Georgeo. O deputado também parabenizou a nova presidente da Unale e se colocou à disposição para colaborar com a gestão. “Tenho plena confiança de que sua presidência conduzirá a entidade com dedicação e empenho, levando a Unale a novos patamares”, concluiu.

Olha o Procon!

A expectativa é de muito trabalho no Procon Aracaju com a chegada da nova coordenadora Elaine Oliveira, que vem com muitas propostas para a melhorar os serviços e proteger os consumidores aracajuanos. Sua intenção é dar ao Procon Aracaju o protagonismo que ele merece.

Cristiano Cavalcante I

Habilitar e reabilitar profissionalmente pessoas que se recuperaram da dependência, reduzindo as consequências sociais do abuso do álcool e drogas. Com esse objetivo, o deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB) apresentou o Projeto de Lei nº 55/2024, que institui o Programa Estadual de Reinserção Social para Dependentes Químicos Recuperados.

Cristiano Cavalcante II

Segundo o parlamentar, a proposta representa uma nova chance aos dependentes químicos que se recuperaram e seguem a luta contra o vício, promovendo sua reinserção social e sua reintegração no mercado de trabalho.

Cristiano Cavalcante III

“Um cidadão que conseguiu vencer a dependência precisa ter meios de manter distância dos vícios e das substâncias. E mais do que isso, precisam ser devidamente capacitados e qualificados. Por pensar dessa forma, apresentamos esse projeto de lei que, ao mesmo tempo que busca conscientizar a sociedade e proporcionar a reabilitação profissional, também busca incentivar a sua inserção no mercado de trabalho”, explicou Cristiano.

Marcha para a Família I

O presidente e fundador do movimento conhecido como Marcha da Família Cristã pela Liberdade (Foro Conservador), Lúcio Flávio Rocha, retomou as atividades do grupo nessa quarta-feira (8), após interrupção dos trabalhos ao longo do período eleitoral. As atividades de 2025 foram iniciadas através de uma reunião que contou com a presença de lideranças de vários estados do país, a exemplo de Sergipe, São Paulo, Maranhão, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, Rondônia, Minas Gerais e Distrito Federal.

Marcha para a Família II

Na pauta principal da reunião de retomada estava o anúncio do lançamento do primeiro livro oficial da Marcha da Família, que foi organizado pela Presidente de Honra da entidade, Dra Mayra Pinheiro. Com o título “O mundo precisa de pais”, o livro trata da importância da família para o bem da sociedade, auxiliando em temáticas que ajudarão no fortalecimento dos vínculos e na superação dos desafios. Os líderes da Marcha pretendem percorrer todo o país em eventos de lançamento desta novidade.

Lúcio Flávio

Alem do lançamento do livro, a reunião também pretendia lançar o projeto do calendário anual e fixo de atos de rua ou manifestações, além de ações voltadas para questões ambientais. “A pauta ambiental foi sequestrada pela esquerda, que vive a vociferar contra o agronegócio e contra o desenvolvimento urbano. Nós conservadores precisamos tirar esta pauta das mãos sujas deste pessoal. Pessoas extremistas como a Marina Silva tratando deste tema só atrapalham o progresso e a liberdade econômica do nosso país. Temos muita coisa pra fazer”, afirma Lúcio Flávio.

Sobre o Livro I

“O Mundo Precisa de Pais – 14 temas fundamentais para transformar a educação dos seus filhos” é uma obra singular, organizada pela Dra Mayra Pinheiro, que também é coautora. Reúne profissionais das mais diversas áreas – Medicina, Direito, Pedagogia, Teologia, Comunicação e Economia – trazendo informação e boa formação, de modo a conscientizar as famílias sobre os desafios na criação dos filhos, que vão desde o papel que desempenham na vida escolar, na fé e no período da adolescência para a vida adulta, passando por temas como alienação parental, capacidade criativa das crianças, até educação financeira e sexual, gravidez na adolescência, aborto e drogas lícitas e ilícitas.

Sobre o Livro II

Como bem descreveu a jurista Ângela Gandra no prefácio: “por detrás de cada capítulo, nascido de uma real preocupação pelas famílias, há uma meta paralela, mas decisiva, pois os cuidados apresentados fortalecem os vínculos familiares. Esta obra é um tesouro, não só como alerta, mas como proposta positiva, apresentando caminhos plausíveis para afogar o mal em abundância de bem”. Também são coautores: Hélio Angotti Neto, Marília Rebouças, Jacqueline Taumaturgo, Leo Cristovão, Mabel Portela, Marcel Pinheiro, Felipe Salgueiro, Rodrigo Constantino, Ana Cristina Malheiros, Raphael Câmara, Akemi Scarlet Shiba e Renata Figueredo.

