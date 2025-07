Mitidieri se declara para Lula e Rogério pode ser senador da base aliada

Por Habacuque Villacorte

Este colunista fala muitas vezes que a política é muito subjetiva e a turma faz “ouvido de mercador”, aí vem o governador Fábio Mitidieri (PSD) e, segundo o site nacional “Metrópolis”, o sergipano disse ao petista que “planeja apoiar sua reeleição em 2026, mas rejeitou endossar a pré-candidatura à reeleição do senador Rogério Carvalho (PT)”. Detalhe: a notícia veio à tona logo após a vitória acachapante de Rogério para presidente estadual do PT sergipano.

Rogério como pré-candidato a senador, se tiver um nome competitivo disputando o governo do Estado, poderá surpreender no próximo ano e a leitura foi a ação acelerada do governador Fábio Mitidieri declarando apoio a Lula, talvez temendo não ter o apoio do presidente da República em seu palanque no próximo ano. Em recente declaração, o chefe do Executivo Estadual animou-se em declarar um possível apoio a um presidenciável do seu PSD, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

A impressão é que o governador atravessa um momento de “instabilidade política”, onde ele parece não ter uma referência nacional, e buscou anunciar seu apoio para o presidente Lula. Só que chama a atenção o posicionamento de Fábio Mitidieri porque ele descarta, segundo a reportagem do Metrópolis, apoiar a pré-candidatura de Rogério para o Senado que irá buscar a reeleição. Agora, como perguntar não ofende, tem como separar o apoio a Lula do apoio a Rogério?

O senador acabou de ser eleito presidente estadual do PT, vai ser a “voz mais forte” dentro da legenda em Sergipe, superando o agrupamento liderado por Márcio Macedo. É visível o “esfriamento” de qualquer projeto majoritário do ministro e os partidos de Esquerda devem fechar questão para apoiar Lula para presidente e Rogério para o Senado. Sendo assim, como Fábio Mitidieri trará o presidente da República para seu palanque sem o senador?

Como o governador já declarou apoio para a pré-candidatura de André Moura (UNIÃO) para o Senado, é importante que o senador Alessandro Vieira (MDB) e o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que sonham em compor a chapa de senador, fiquem atentos porque por mais que Rogério Carvalho pareça distante de Mitidieri, um entendimento nacional pode unir os dois desafetos até o próximo ano, forçando os outros dois a se lançarem “pré-candidatos independentes” caso não queiram romper com o governo.

Vejam como é dinâmica a política! Em 2022, Rogério e Mitidieri eram adversários ferrenhos e na própria entrevista ao Metrópolis, o governador relata ressentimentos com os ataques proferidos pelo petista na eleição anterior. Agora, olhando para 2026, Fábio se declara para Lula, mas tenta negar o senador petista, cuja composição seria quase que inevitável. É tudo o que Rogério precisa! Resta sabe como a população sergipana irá reagir diante desta articulação…

Veja essa!

Segundo reportagem do jornalista Paulo Cappelli, do Portal Metrópoles, o governador sergipano Fábio Mitidieri (PSD) declarou seu apoio à reeleição do presidente Lula (PT) em 2026, mas se negou a endossar seu apoio à pré-candidatura de Rogério Carvalho (PT) para o Senado no próximo ano.

E essa!

O problema é que, recentemente, o governador sinalizou seu apoio para a pré-candidatura à presidência da República do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), seu colega de partido. Outra coisa: a reportagem diz que o “preferido” de Mitidieri para o Senado pelo PT é o ministro Márcio Macedo.

Márcio fora

O processo de eleição interna dentro do PT deixou Márcio Macedo extremamente fragilizado em relação a Rogério Carvalho, que foi eleito presidente estadual da legenda. Além de já ser mandatário, o senador tem maioria e liderança dentro do PT sergipano, e certamente o pré-candidato será ele.

Mitidieri & Rogério

Quem poderia imaginar que, após os conflitos registrados em 2022, agora Fábio Mitidieri e Rogério Carvalho vão superar todas as “rusgas” para caminharem juntos no próximo ano? O governador ainda guarda ressentimentos sobre os ataques de Rogério, mas parece que o presidente Lula conseguirá misturar “água e óleo” em 2026…

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde voltou a falar sobre a necessidade de urgência na votação do projeto de lei de sua autoria que dispõe sobre a proibição do manuseio, queima e utilização de fogos de artifício com alto estampido no município de Aracaju. O requerimento de urgência protocolado pelo parlamentar foi aprovado e o PL deverá ser votado nos próximos dias.

Breno Garibalde II

“Volto a falar nesse tema pela urgente necessidade da votação desse PL que está em tramitação desde o ano passado nesta casa. Tivemos essa tratativa na legislatura passada, conseguimos avançar em discussões e audiências públicas com a participação de barraqueiros, associações do espectro autistas, de animais e idosos que sofrem muito nessa época por conta do incômodo causado por esses fogos”, pontuou o vereador.

Breno Garibalde III

Em sua fala, Breno relembrou que durante a audiência pública realizada sobre o tema em junho do ano passado, os vendedores de fogos afirmaram que os produtos com alto estampido não estavam sendo comercializados por conta de uma proibição do Corpo de Bombeiros sobre fogos com mais de seis gramas de pólvora. Porém, na prática, a realidade é diferente. Durante o pronunciamento, Breno demonstrou algumas das bombas compradas nas barracas.

Kitty Lima I

A vice-líder do Governo de Sergipe na Assembleia Legislativa, deputada Kitty Lima (Cidadania), celebrou a apresentação dos atletas contemplados com a nova edição do programa Bolsa Atleta Sergipe. A solenidade aconteceu no Teatro Atheneu, e contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, da secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, além de atletas, técnicos e familiares.

Kitty Lima II

Emocionada, Kitty falou como parlamentar, mas também como atleta apaixonada pelo esporte. “Ver o brilho nos olhos de cada atleta hoje foi a prova de que quando o Governo acredita nas pessoas, o impossível se torna só mais um desafio a ser vencido”, declarou. Durante o pronunciamento, a deputada destacou o compromisso da atual gestão estadual com o desenvolvimento do esporte e lembrou de sua própria trajetória. Kitty é atleta de flag football e revelou ter crescido competindo, o que lhe ensinou valores como disciplina, superação e trabalho em equipe.

Kitty Lima III

“O Bolsa Atleta não é um benefício. É uma política pública. É o reconhecimento de que talento precisa de incentivo. De que não basta cobrar medalha — é preciso criar condições para que ela seja conquistada”, afirmou a parlamentar. Kitty ainda fez um apelo para que o programa seja ampliado e chegue aos atletas dos interiores, dos projetos sociais e das modalidades menos visíveis. “Porque é lá também que nascem campeões”, defendeu.

Olha a AMO!

Há quase três décadas, a Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) tem transformado desapego em esperança através do Brechó Permanente “Pró-Cura”. O espaço, que representa um pilar importante na arrecadação de recursos para a manutenção dos serviços assistenciais oferecidos a pessoas carentes com câncer, conta com peças de moda masculina, feminina e infantil, que incluem desde calças, camisas, vestidos, até bolsas, sapatos e acessórios.

Endereço

Localizado estrategicamente próximo à sede da instituição, na Rua Permínio de Souza, 305, no Bairro Cirurgia, o brechó funciona de segunda a sexta-feira, exceto às quintas, das 9h às 11h30, oferecendo uma excelente oportunidade para adquirir itens de qualidade por preços acessíveis e, ao mesmo tempo, contribuir com uma causa nobre.

Doação Consciente

Para que o Brechó continue beneficiando efetivamente os serviços assistenciais da AMO, é fundamental que as doações sejam realizadas de maneira consciente. Doar vai muito além de simplesmente se desfazer de algo que não é mais útil, e representa um gesto de empatia, respeito e responsabilidade social.

Alzeni Gama I

A voluntária Alzeni Gama de Menezes, de 67 anos, coordena o Brechó há três anos e explica que no Brechó Permanente chegam muitos tipos de doações, desde peças em bom estado até as que precisarão ser descartadas. “Às vezes, chega para nós peças sujas e rasgadas, roupas íntimas, calçados sem o par. Fazemos então a garimpagem e já colocamos à venda quando está bom, mas para as que não estão, tentamos ainda doar caso dê para recuperar. As que não dão, precisamos descartar”, afirmou com tristeza.

Alzeni Gama II

Ela ainda destaca a importância de doar com consciência e responsabilidade para ajudar de fato quem precisa. “É importante selecionar os itens com carinho, separando apenas aquilo que ainda está em bom estado. Devemos sempre fazer a pergunta básica: ‘Eu usaria essa roupa? Ela serviria para mim?’ As respostas desses questionamentos vão direcionar a nossa ação, garantindo ao doador que a sua contribuição tenha real utilidade, ajudando efetivamente”, alertou a voluntária.

Para doar

Ao escolher doar itens em bom estado, você não apenas contribui diretamente com a causa, mas também valoriza o trabalho da instituição e a vida dos pacientes que enfrentam o câncer. O Brechó da AMO está de portas abertas, aguardando a sua visita e, principalmente, a sua doação consciente. Cada peça doada com carinho e responsabilidade se transforma em apoio e esperança para quem luta contra o câncer. Para mais informações sobre como doar e apoiar a causa, entre em contato pelo telefone (79) 2107-0077 ou pelo e-mail contato@amigosdaoncologia.org.br.

