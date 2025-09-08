Mobilização nacional dos conservadores foi muito maior no 7 de setembro

Por Habacuque Vilacorte

Mesmo com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), temporariamente inelegível e sob prisão domiciliar determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, as mobilizações do eleitorado de Direita e mais conservador, em vários pontos do País, foi muito maior e mais organizada do que os atos patrocinados e/ou organizados pela Esquerda e pelo governo do presidente Lula (PT) nesse domingo (7), feriado da Independência do Brasil.

O julgamento de Bolsonaro e dos envolvidos no “8 de janeiro” prossegue esta semana, gerando muita expectativa, principalmente em setores da Esquerda e parte da imprensa que criam um ambiente totalmente favorável para a condenação do ex-presidente por um Supremo Tribunal Federal que, conforme vem sendo reiterado, já está “politicamente” decidido a dar sua sentença judicial. Para os adversários a condenação é apenas uma questão de tempo…

Mas por mais que todos estes setores tentem esconder a realidade do povo brasileiro, a verdade: muitos setores da economia nacional já estão sentindo da pior maneira possível as consequências do tarifaço comercial imposto pelo governo norte-americano de Donald Trump a alguns produtos produzidos no Brasil e que servem para exportação. O que a “Esquerda” joga como “interferência/ingerência” dos Estados Unidos em algo que seja de preservação total do governo federal.

Mas voltando às manifestações do 7 de setembro, comparando os atos organizados pela Direita e pela Esquerda, chega a impressionar o poder de mobilização dos conservadores, que chegaram a superar até o volume de pessoas registradas no tradicional desfile cívico-militar de Brasília (DF), com a participação do presidente Lula. Quase que “incomunicável” com o mundo externo, Bolsonaro ainda mantém um eleitorado determinado e Bastante fiel.

Mas não foi apenas o “poder de mobilização” da Direita que chamou a atenção no Dia da Independência, mas um aspecto que muitos setores da imprensa não perceberam (ou fingiram não ter visto para não registrar) foi a unidade daqueles líderes e partidos mais conservadores e que fazem oposição ao governo Lula. E aí vale até para os pré-candidatos à presidência da República, caso Bolsonaro se mantenha impedido. Espalhados pelo País, através das redes sociais, todos fortaleceram a causa.

De um lado os movimentos defendem a anistia completa para Jair Bolsonaro e os envolvidos no 8 de janeiro, mas também condenam o governo Lula e o ministro Alexandre de Moraes do STF; do outro lado, os manifestantes condenam qualquer possibilidade de anistia e adotaram o discurso governista de “defesa da soberania nacional”. Cada lado está olhando para as eleições de 2026 de uma forma, mas considerando o “volume”, a Direita continua bastante competitiva…

Em Sergipe I

Sob a liderança do deputado federal Rodrigo Valadares e da vereadora de Aracaju, Moana Valadares, diversos movimentos da Direita sergipana organizaram e participaram de uma grande carreata, na tarde desse domingo (7), saindo da Orla da Atalaia e percorrendo ruas e avenidas da capital.

Em Sergipe II

Durante o ato, em defesa da anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra o governo Lula e o ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo chegou a anunciar Moana como futura presidente do Diretório Estadual do PL em Sergipe. Participaram das mobilizações deputados estaduais, vereadores e pré-candidatos de olho em 2026.

Veja essa!

O governador Fábio Mitidieri se licenciou do cargo para cumprir agenda oficial fora do país, em Milão, na Itália, onde participa da Gastech, maior exposição e conferência do mundo sobre gás natural, GNL, hidrogênio e tecnologias climáticas. Até o dia 16 de setembro, o vice-governador Zezinho Sobral estará à frente do Executivo estadual.

E essa!

A Gastech reúne líderes do setor energético, formuladores de políticas e especialistas em inovação. Em sua 53ª edição, a Gastech abordará o papel do gás natural no fornecimento de energia acessível, confiável e de baixo carbono para atender à crescente demanda global. A programação reunirá participantes de mais de 150 países, expositores e palestrantes especialistas.

Sérgio e Suely cassados

A Justiça Eleitoral da 12ª Zona, em Lagarto, determinou a cassação dos mandatos do prefeito Artur Sérgio de Almeida Reis e da vice-prefeita Suely Silva Nascimento Menezes. A decisão declarou os dois inelegíveis por oito anos, até 2032. A ação foi movida pelo partido Republicanos, que acusou a chapa de quatro práticas irregulares: ocultação de gastos de campanha, abuso de poder econômico e midiático, uso de bens públicos para fins eleitorais e compra de votos.

Irão recorrer!

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, esclareceu, em entrevista à rádio 102.7, que continua à frente da administração municipal, ao lado da vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Suely Menezes. Sérgio reforçou que não houve afastamento do cargo e que a decisão judicial divulgada recentemente será recorrida. “O nosso compromisso com a população de Lagarto segue firme. Continuamos trabalhando com transparência e dedicação para entregar resultados, investir em infraestrutura, educação, esporte e assistência social”, declarou o prefeito.

Apoio à reeleição

Em entrevista ao Jornal da Fan, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Luiz Roberto, declarou apoio à reeleição da deputada federal Delegada Katarina. Luiz foi candidato a prefeito de Aracaju na última eleição, quando contou com o apoio de Katarina. “Não serei candidato e apoiarei Katarina Feitoza”, disse Luiz.

Delegada Katarina

Para a deputada Katarina, o apoio é muito importante e chega num momento decisivo. “Estamos a um ano da eleição, e ter Luiz ao meu lado nessa caminhada será fundamental. Ele é um grande técnico, que conhece nosso Estado, além de um amigo que admiro e respeito muito”, destacou a parlamentar.

Olha o “pé frio”!

Não custa lembrar que, em 2014, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira foi candidato a deputado federal e perdeu; em 2018, o grupo apoiou Lucimara Passos e perdeu novamente; em 2022 que foi para o “sacrifício” foi o próprio Luiz Roberto e o resultado? Derrota! Agora o mesmo agrupamento declara apoio para a Delegada Katarina, que já não tem uma reeleição facilitada. É bom ter cuidado porque o apoio do “pé frio” ela já tem…

Elber Batalha I

O vereador Elber Batalha (PSB) fez um apelo para que o Legislativo cobre explicações da superintendência local do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) sobre a demora nas perícias médicas. Na oportunidade, ele propôs uma convocação para maiores esclarecimentos em uma audiência na casa.

Elber Batalha II

Na tribuna, Elber contou que têm casos de segurados com graves problemas de saúde, como pacientes com câncer, estão sendo agendados para mais de seis meses depois do pedido e muitas vezes reagendados logo depois. “Como uma pessoa em tratamento de câncer vai sobreviver até janeiro do ano que vem sem o benefício? É absurda a demora atualmente. Pessoas que sofrem acidentes de trabalho, acidentes de moto, problemas de saúde ou que se acidentaram meses passados, estão tendo suas perícias marcadas para fevereiro do ano que vem”, comentou.

Elber Batalha III

O parlamentar lembrou ainda que o número de servidores do órgão em Sergipe caiu drasticamente nos últimos anos, passando de 1.400 funcionários durante o governo Temer para pouco mais de 250 atualmente. O que, para ele, contribui para o atraso, mas não justifica a falta de respostas à população. “É necessário que a gente faça um convite a superintendência local do INSS, vou propor isso e conto com a ajuda dos colegas, para, de uma forma incisiva, cobrar explicações e nos somarmos à colaboração”, falou afirmando que os parlamentares precisam se somar à solução para um melhor serviço para a população.

Breno Garibalde I

O vereador Breno Garibalde voltou a abordar o imbróglio judicial referente a divisão territorial entre Aracaju e São Cristóvão. Na visão do parlamentar, a comunidade da Zona de Expansão é a única prejudicada com a decisão de pertencer ao município de São Cristóvão e precisa ser ouvida nesse processo.

Breno Garibalde II

“Esse processo está se arrastando na justiça há décadas e com o passar dos anos, a população daquela região continua sem saber a que município pertence. Para se ter uma ideia, meu pai tem sete mandatos como deputado estadual, e um dos primeiros projetos dele foi justamente tentar fazer a regularização da demarcação dos dois municípios. Mas infelizmente, nenhum avanço foi dado esse sentido.”, ressaltou o vereador.

Breno Garibalde III

Em sua fala, Breno aproveitou para destacar o empenho da gestão municipal em reverter a decisão judicial que retira a Zona de Expansão do território aracajuano. “Queria aproveitar para parabenizar a prefeita Emília Correa por ter puxado as rédeas e entrar com uma ação rescisória para tentar reverter a situação e impondo que aquela região pertence de fato à Aracaju. Fica aqui minha reivindicação para que a justiça tenha um novo olhar para essa questão. A justiça precisa priorizar o pertencimento daquela população. Estamos falando de pessoas, não é sobre território”, declarou.

Breno Garibalde IV

Ainda em seu discurso, Breno lembrou os investimentos já realizados naquela região pela gestão municipal de Aracaju. “São 14 escolas municipais, três postos de saúde, 300 milhões em investimentos. A prefeitura de São Cristóvão vai arcar com tudo isso? Espero que a ação rescisória da prefeitura dê resultado, que a Assembleia Legislativa também puxe a rédea para resolver junto aos dois municípios. É possível resolver da melhor forma para beneficiar a população. Basta que a prefeitura de São Cristóvão entenda que não tem capacidade de assumir aquela área”.

Emendas impositivas

Finalizando seu discurso, Breno falou sobre as emendas impositivas correspondentes ao ano de 2023 para 2024. Segundo ele, as verbas não foram pagas pela gestão do prefeito Edvaldo Nogueira. “Isso é um desrespeito com o povo de Aracaju. É um investimento que nós parlamentares temos direito, para que seja revertido na melhoria da saúde, e simplesmente o então prefeito fechou os olhos e resolveu não pagar. É triste ver as nossas emendas impositivas sendo ignoradas e ver o povo de Aracaju sem ter acesso aos benefícios que essas emendas trariam”, lamentou o vereador.

Netinho Guimarães I

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) visitou o município de Itabaianinha, acompanhado da comitiva do governador Fábio Mitidieri e do prefeito Eraldo do Frigorífico. O parlamentar prestigiou a inauguração do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital São Luiz Gonzaga, unidade filantrópica referência na região que recebe atualmente R$ 359,9 mil em repasses do Estado para fortalecer o atendimento ao SUS.

Netinho Guimarães II

O deputado visitou ainda uma feira de produtos da agricultura familiar, as obras de drenagem da rodovia SE-290 e a reforma do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, que ganha quadra de esportes com vestiário e arquibancada. O município de Itabaianinha recebeu o Programa Ciranda Sergipe, levando serviços públicos, cidadania e inclusão social às famílias em situação de vulnerabilidade. O programa ofertou atendimentos de saúde, emissão de documentos, oficinas e oportunidades de capacitação profissional à população do município.

Netinho Guimarães III

A caravana do governador Fábio Mitidieri seguiu para Tobias Barreto. Lá o deputado Netinho Guimarães prestigiou o anúncio de mais de R$ 30 milhões em investimentos que vão transformar a estrutura e a saúde do município. O parlamentar prestigiou ainda a assinatura da ordem de serviço da reurbanização e melhoramentos em rodovias, com a duplicação do trecho da Avenida Rotary Club (SE-290) no entroncamento da SÉ-170, acesso 280, com extensão de 1,46 km. “É mais desenvolvimento e dignidade para o povo tobiense”, reconhece o deputado Netinho Guimarães.

Câncer de Mama I

Pelo terceiro ano consecutivo, Aracaju receberá um dos mais completos eventos científicos da área de saúde e da pesquisa. O III Simpósio Sergipano de Câncer de Mama acontece nos dias 12 e 13 de setembro, no Vidam Hotel, na Orla de Atalaia, e reunirá renomados especialistas da mastologia, oncologia, radiologia de Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O evento é uma organização da Sociedade Brasileira de Mastologia – Seccional Sergipe (SBM-SE) com apoio da Escola Brasileira de Mastologia.

Câncer de Mama II

O III Simpósio Sergipano de Câncer de Mama contará com a presença de pesquisadores e profissionais de saúde que discutirão avanços, desafios e inovações no combate a essa doença que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. De acordo com a médica mastologista Aline Valadão, presidente da SBM-SE, a edição de 2025 destaca-se pelo compartilhamento de conhecimento, análises sobre avanços na prevenção e no tratamento, na conscientização pública, educação continuada, na modernização das técnicas e nos impactos positivos que podem causar na sociedade e na cura.

Aline Valadão

“Estaremos reunidos com profissionais de todo o Brasil para compartilhar descobertas recentes e avanços na pesquisa sobre o câncer de mama, incluindo novos tratamentos e tecnologias. Será um momento para avaliarmos o cenário atual em Sergipe e no Brasil, além de trocar experiências, discutir casos clínicos e práticas exitosas. Trataremos estratégias de prevenção e detecção precoce, reforçando a importância do rastreamento, além de discussões sobre tratamentos inovadores que podem oferecer mais qualidade para pacientes com câncer de mama”, pontua a presidente.

Programação

A programação inicia no dia 12 de setembro com o Curso Pré-Simpósio com atividade prática (hands-on), um workshop em centro cirúrgico com vagas limitadas, além de além de arena multidisciplinar concomitante à sala principal. Já no dia 13 de setembro, o Simpósio será aberto com a palestra “O Cenário Atual do Câncer de Mama em Sergipe em 2025″ e, ao longo do evento, os participantes assistirão a painéis sobre ‘Diálogo entre Patologia, Mastologia e Oncologia’, ‘Mesa Oncoplastia – Revisitando conceitos, refinando resultados: o estado da arte em mastologia’, ‘Inteligência Artificial: rastreamento do câncer de mama: cenário atual e perspectivas futuras”, ‘Diretrizes para rastreamento de câncer de mama em portadores de variantes patogênicas e provavelmente patogênicas’, entre outros temas.

Sobre o Simpósio

O Simpósio é um evento essencial para todos os envolvidos no combate ao câncer de mama, contribuindo para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas que vivem a batalha da doença. O III Simpósio Sergipano de Câncer de Mama tem a comissão organizadora os médicos Aline Valadão, presidente da SBM – SE, Thiers Deda Gonçalves, vice-presidente da SBM – SE, Thatiane Oliveira, presidente da Comissão Executiva, e Karina Ferreira, presidente da Comissão Científica. Todas as informações como palestrantes e programação científica completa estão disponíveis no site simposiocancermama-se.com.br.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está cobrando do Governo do Estado a convocação dos aprovados no concurso da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese). Georgeo considera o preenchimento das vagas importante diante da necessidade de fiscalização dos serviços em vários órgãos.

Georgeo Passos II

“Esse concurso está homologado desde o dia 14 de fevereiro de 2025 e até hoje não foi feita nenhuma convocação. Então, se a Iguá que é responsável pela distribuição de água em Sergipe não está dando conta do recado é necessário que a Agrese faça o seu papel (fiscalizar). Mas para isso é preciso o governador convocar a primeira turma, que está aguardando”, disse Georgeo.

Falta de água

O deputado voltou a falar sobre a constante falta de água em vários municípios e diz temer que a situação piore no verão, principalmente, nas regiões agreste e sertão. “Cada dia que passa essa situação envolvendo a Iguá vem prejudicando o povo de Sergipe. Não vou dizer que está Iguá a Deso, pelo menos nesse momento está pior. Inclusive, obrigando escola a suspender aula por falta de água, como aconteceu em Itabaiana”, comentou o deputado.

Estamos no inverno

Georgeo disse que não recorda no período do inverno, sob o comando da Deso, tantas reclamações como estão surgindo esse ano. “Disseram que a solução seria passar o serviço público para iniciativa privada, que iria resolver os problemas de Sergipe. Sabemos que a operação tem mais de 100 dias, mas as reclamações só aumentam”, pontuou Passos.

Reajuste nas faturas

O aumento na conta de água também foi ressaltado pelo deputado. “Quase 8% de reajuste na conta de água a partir desse mês de setembro. Todo mundo que pegou sua conta de água em agosto viu o aviso. Será se a Iguá melhorou seu serviço em pelo menos 8%? Não consigo enxergar até o presente momento. Espero que melhore. Todo mundo quer que o serviço funcione e as pessoas não sofram”, disse Georgeo.

Manieri em Aracaju

No próximo dia 1º de novembro, Aracaju recebe o cantor Maurício Manieri no Salles Multieventos para uma noite de romance, nostalgia e grandes sucessos ao vivo. Ingressos já estão à venda com exclusividade na Livraria Escariz Shopping Jardins e pelo Sympla. Os setores disponíveis são: mesas (venda individual por cadeira), plateia em pé e mezanino em pé com open bar (cerveja, refrigerante e água). Mais informações: (11) 9 3090-6045 ou no Instagram @nproducoesoficial.

