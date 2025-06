“Movimentos” da oposição colocam governistas em “alerta” para 2026

Por Habacuque Vilacorte

“Sergipe é terra de muro baixo, onde todos se conhecem”! Expressão mais do que repetida pelo ex-governador Albano Franco. Estamos dentro do período junino, com festas espalhadas por todo Sergipe e, falando em forró, o governo do Estado repetiu o feito de 2024 e vai manter uma estrutura na Orla de Atalaia por 60 dias, num investimento milionário que incentiva o turismo e aquece a economia, valorizando a cadeia produtiva.

Pelo que foi dito até agora, não existe cenário melhor para quem governa como Fábio Mitidieri (PSD), inclusive dando demonstrações claras de que trabalha para sua reeleição em 2026 com a proposta de fortalecer ainda mais seu agrupamento, “inchando” a máquina administrativa, prestigiando os novos aliados. Como fora antecipado meses atrás por este colunista, o governador tentar construir um cenário de “W.O.” dentro do processo eleitoral.

Mas tem tudo é calmaria no “reino das águas claras”! Até então setores da imprensa noticiavam, repetidas vezes, que o governador caminhava para uma reeleição tranquila e que a oposição estava “dividida”, “desestruturada” e “sem unidade”. Os adjetivos se multiplicavam para tentar minimizar a importância daqueles que são adversários da “rica” estrutura administrativa. Entre uma festa e outra, entre um mutirão e outro pelo interior, as “narrativas” iam se acumulavam…

Chegamos na metade do terceiro ano do governo Mitidieri e bastou a oposição começar a dialogar, fazer reuniões, visitar amigos e lideranças pelo interior, que o cenário já começou a mudar. Setores da imprensa e institutos de pesquisa já se apressaram em colocar o governador em uma situação “confortável” para a reeleição, aliados da base começaram a fustigar alguns adversários com declarações polêmicas e provocativas e algumas declarações do próprio governador “subiram o tom”…

Tudo isso faz parte do jogo eleitoral, mas a realidade é uma só: alguns “movimentos” da oposição acenderam a “luz amarela” dentro do Palácio dos Despachos e estruturas associados. Para uma oposição “desarticulada” como vinham propagando, já surgiram diversas alternativas para disputarem o governo como o prefeito Valmir de Francisquinho (PL), o ex-prefeito Adaílton de Valmir (PL), o deputado federal Thiago de Joaldo, o vice-prefeito Ricardo Marques e até a prefeita Emília Corrêa (PL)…

Tudo pode acontecer, inclusive nada! Mas voltando à sabedoria de Albano Franco, todo mundo se conhece em Sergipe e sabe muito bem como as coisas funcionam. As “pedradas” em Emília e Ricardo não foram em vão; os ataques contra Valmir e Thiago de Joaldo também não; sobrou até para Rogério Carvalho (PT)… e logo teremos algo contra Lúcio Flávio, Moana e Rodrigo Valadares, Georgeo Passos…é o velho “modus operandi” que já foi derrotado em 2024. Práticas envelhecidas e ultrapassadas…

Clube dos 15

Em entrevista ao radialista Luiz Carlos Focca, na estreia de seu novo programa na TV Atalaia, essa semana, o governador Fábio Mitidieri chegou a afirmar que liderava 15 vereadores que dão sustentação à prefeita Emília Corrêa em Aracaju e que teria orientado todos eles a garantir a governabilidade na capital.

Almoço polêmico

Mas no dia seguinte, após alertar a prefeita que liderava 15 membros de sua bancada, o governador ofereceu um almoço polêmico para 19 vereadores, quando quatro deles manifestaram o desejo de deixar a bancada, mas até agora apenas Fábio Meireles (PDT), se pronunciou oficialmente. O encontro que seria de confraternização, se transformou em pauta de alinhamento político…

Exclusiva!

Um vereador que participou da reunião com o governador disse para este colunista que o chefe do Executivo Estadual ficou “surpreso” com estrutura que os vereadores da situação têm na gestão municipal, o que deixou inviável a “saída em massa” como se propagou por alguns setores da imprensa. O governo não tem como acomodar a maioria…

Bomba!

Pelo menos dois vereadores que estariam dispostos a entregar os cargos na PMA, assim que perceberam que não teriam a mesma estrutura no governo do Estado, optaram por silenciar. É evidente que quem determina os movimentos é o governador, mas optaram por silenciar. E, segundo a mesma fonte, já teve gente que se manifestou, e se desgastou com a PMA e Emília Corrêa, e já se arrependeu. É mole?

Veja essa!

O radialista Narcizo Machado (FAN FM) chama a atenção nas redes sociais para um evento recente do governo do Estado, pelo interior, onde o governador Fábio Mitidieri pratica anuncia sua chapa majoritária para 2026, com o deputado Jeferson Andrade como pré-candidato a vice e Alessandro Vieira (MDB) e André Moura (União) como seus nomes para o Senado.

E essa!

“Nós temos tudo para ter praticamente a chapa arrumada, mas eu vou deixar isso lá para frente! Mas está bem encaminhado. As coisas vão acontecendo naturalmente, a gente vai caminhando e as coisas vão se tornando cada vez mais evidentes”, anunciou o governador Fábio Mitidieri, durante o “Sergipe é Aqui”, em Feira Nova.

Georgeo reage!

Quem não silenciou diante da fala do governador foi o deputado da oposição, Georgeo Passos (Cidadania). “Governador utilizando toda a estrutura do Estado, através deste Sergipe é Aqui, para divulgar a chapa do próximo ano? Misturaram mesmo a coisa pública com as eleições?”, questionou o parlamentar.

Alô MPF!

O deputado Georgeo Passos aproveitou o ensejo para chamar atenção do Ministério Público Federal. “Quanto o ente público gastou de dinheiro público para o lançamento desta chapa? Pode isso Ministério Público Federal?”, questiona o parlamentar, através das redes sociais.

Bala para estadual

Em Laranjeiras não se fala outra coisa: a pré-candidatura de Antônio Bala, filho do prefeito, Juca de Bala, para deputado estadual em 2026. A informação é que ele vem conversando com seu agrupamento, mas também vem abrindo diálogo com setores da oposição e deve sair bem votado do município.

Fábio Meireles I

O vereador Fábio Meireles (PDT) anunciou a saída da base aliada ao governo municipal da prefeita Emília Correia. “Depois da nossa fala com a prefeita Emília Corrêa na reunião que nós tivemos, tivemos uma reunião muito calorosa e respeitosa. Falamos e ouvimos, ouvimos o presidente falar, ouvimos cada um dos colegas e eu me manifestei. Em nenhum momento da reunião a prefeita Emília Corrêa usou, fez as colocações que ela fez de público na reunião comigo”.

Fábio Meireles II

“Ela fez com o presidente Ricardo Vasconcelos e aqui não tem um que me desminta aqui. Ela fez com o presidente, ela rebateu a fala com o presidente. Tô tornando público porque ela mesma tornou público depois da reunião, porque por mais algumas pessoas que me acham de 48 anos, acho que eu tenho 16 e sou um menino. Ela tem um pouquinho mais idade do que eu e ela fez o que eu não fiz, a prefeita fez o que eu não fiz. E eu não falei nada do que aconteceu na reunião. Porque me respeito, tenho palavra e lado”, expressou.

Fábio Meireles III

“Eu acho que faço a minha fala para deixar sempre claro, as minhas posições. Não vou atacar a prefeita Emília Corrêa, no que eu puder ajudar, ajudarei, mas entrego os meus espaços que estão lá na prefeitura de Aracaju e vou seguir minha caminhada com a população aracajuana e vamos para frente”, finalizou Fábio Meireles.

“Eis-me-aqui”

Não é de agora que o vereador Fábio Meireles se envolve em polêmicas por questões políticas. Antes, aliado de primeira hora do ex-deputado André Moura, ele trocou a aliança para apoiar o projeto político do então prefeito Edvaldo Nogueira. Filiado ao PDT, foi eleito em 2024, fazendo campanha para o então candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT) e, meses depois, ganhou repercussão nas redes sociais quando se colocou à disposição para apoiar a gestão da prefeita Emília Corrêa, onde em um vídeo nas redes sociais usou a expressão ‘eis-me-aqui’ prefeita’. Agora ele anuncia o rompimento e volta para a oposição…

Olha o MPC/SE!

O Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE) participou da audiência extrajudicial, realizada pelo Ministério Público Estadual, para tratar da compensação ambiental do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo, obra do Governo do Estado que vem sendo executada em Aracaju.

Eduardo Côrtes

O procurador-geral Eduardo Côrtes destacou que o MPC/SE recebeu denúncias com relação a obra e por isso solicitou a participação na audiência extrajudicial. Segundo Côrtes, o órgão está apurando o cumprimento pela obra pública de todos os licenciamentos e os impactos ambientais.

Previdência Social

Os servidores ativos e inativos da Prefeitura de Aracaju vão às urnas no dia 18 deste mês, para escolher os novos representantes dos Conselhos Municipal de Previdência e Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social. A votação acontecerá em quatro locais distintos, sendo um específico para os aposentados, outro para os servidores da Saúde, um terceiro para os lotados na Educação e o último para os demais servidores.

Eleição

Para votar, cada servidor deve se dirigir ao local indicado, munido de um documento de identificação oficial com foto. A escolha dos representantes será feita em urnas eletrônicas. Os votantes deverão escolher sete representantes, sendo um diretor de Relacionamento do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev), quatro conselheiros municipais, sendo dois ativos e dois inativos, cujos mandatos serão para o triênio 2025-2028; e dois conselheiros fiscais – para o biênio 2025-2027.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

