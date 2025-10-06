“Movimentos políticos” podem viabilizar Amorim e Rogério para o Senado em 26

Por Habacuque Vilacorte

De um lado temos o ex-deputado e ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) como pré-candidato ao Senado para 2026 e do outro temos o já senador Rogério Carvalho (PT), que muito provavelmente disputará a reeleição no próximo ano. Ambos não atravessavam um bom momento político e seus projetos de Senado estavam sendo bem questionados até que alguns “movimentos políticos”, em especial de alguns dos seus concorrentes diretos, que neste contexto mais erram do que acertaram até agora.

A base governista mais parece uma “torre de babel” com tanta gente tentando falar a mesma linguagem, mas com muitos “choques” rolando na base aliada; o senador Alessandro Vieira (MDB), que trabalha com frequência para ser o “segundo escolhido” pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), já declara abertamente que não votará e nem pedirá votos para André Moura (UNIÃO), pré-candidato já anunciado pelo chefe do Executivo.

Olhando para a oposição, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) já declarou seu apoio para as pré-candidaturas a senador do deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO) e do ex-deputado Eduardo Amorim. O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), assumiu seu protagonismo e “botou fogo no parquinho”, anunciando o ex-prefeito serrano, Adaílton Souza, como um dos seus pré-candidatos ao Senado Federal.

Rogério Carvalho optou por “correr por fora”, ou seja, aposta quase tudo em “colar” sua imagem no presidente Lula”, mas sem um pré-candidato a governador para “chamar de seu”, o petista tinha tudo para “nadar e morrer na praia”, mas os movimentos de Alessandro Vieira contra André Moura só aumentam as tensões na base aliada, que “dividida”, pode beneficiar o “segundo voto” em Rogério, um “filme” que já “rodou” em uma eleição anterior…

Já a disputa pelo comando do Diretório Estadual do PL, que agora tem o controle político de Rodrigo Valadares, pode afastar os prefeitos Valmir e Emília (duas grandes lideranças da política atual), como também outros nomes importantes que devem migrar para outra legenda. Esse “entrevero” é ruim para Rodrigo, que vai precisar desses apoios. Ponto para Eduardo Amorim, desacreditado por muitos, mas que agora vê seu nome se tornar uma realidade na oposição e junto aos mais conservadores.

Em síntese, ainda é muito cedo para se tirar qualquer conclusão, tudo ainda pode acontecer (inclusive nada!), mas este colunista apresentou apenas dois movimentos que intensificaram toda a realidade política atual e são capazes de promover uma mudança substancial no grau de favoritismo de quem acha que a vitória na eleição do próximo ano é apenas uma questão de tempo. Um “simples movimento”, se não for bem calculado, pode ser fatal! Resta saber para quem…

Veja essa!

O Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da 6ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, especializada na Defesa do Direito à Educação, emitiu a Recomendação nº 04/2025 direcionada às Secretarias de Educação do Estado e do Município de Aracaju, e às escolas particulares da capital, para fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher.

E essa!

O documento orienta que todas as instituições de ensino públicas e privadas incluam, de forma expressa e documentada, no calendário escolar de 2026, a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada no mês de março, conforme estabelece a Lei nº 14.164/2021.

Atividades pedagógicas

A Recomendação também destaca a necessidade de promover atividades pedagógicas voltadas à divulgação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e à reflexão crítica sobre a prevenção e o combate à violência de gênero. Além disso, determina a inclusão, nos currículos da educação básica, de conteúdos relativos a direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra crianças, adolescentes e mulheres, em consonância com a legislação vigente. Para tanto, deverá haver produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino.

Verônica Lazar

Segundo a Promotora de Justiça Verônica Lazar, a medida reforça a importância do ambiente escolar como espaço estratégico na formação cidadã e na construção de uma cultura de paz. “A educação é um instrumento fundamental para desconstruir padrões que naturalizam a violência de gênero e para formar novas gerações comprometidas com o respeito, a igualdade e os direitos humanos”, destacou. As instituições de ensino têm o prazo de 45 dias para informar ao MPSE, por meio do e-mail educacao@mpse.mp.br, as providências adotadas para o cumprimento da recomendação.

Georgeo Passos I

Diante da lentidão de inúmeras obras do Governo de Sergipe em várias regiões, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) apresentou o Requerimento nº 08/2025 convidando o secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura – SEDURBI, Luiz Roberto Dantas, para explicar sobre a execução das obras.

Georgeo Passos II

“Nosso objetivo com essa propositura, para que o secretário Luiz Roberto venha a Assembleia é que ele venha prestar contas do andamento das obras que estão acontecendo no estado de Sergipe. Até porque percebemos que o ritmo dessas obras ainda é muito lento”, disse Georgeo Passos.

Georgeo Passos III

O requerimento foi aprovado na Assembleia Legislativa. “É muita propaganda e poucas entregas. Assim sendo, o objetivo nosso é ouvir o representante da secretaria responsável pela maioria dessas obras. Esse foi o motivo do nosso requerimento, aprovado por unanimidade. E, agora, caberá ao secretário prestar contas até porque recurso público exige também muita transparência”, frisou Passos.

Obras inacabadas

Segundo o parlamentar, são diversas obras que estão na mesma situação: inacabadas, paralisadas ou num ritmo muito lento. “Não sei se a ideia do governador é que não avance para chegar a 2026 e mostrar algo que venha a iludir os sergipanos. As obras nesse governo não andam. Estamos observando, fiscalizando com frequência e agora exigindo esclarecimento do secretário responsável pela SEDURBI”, finalizou Georgeo.

Laércio Oliveira I

No povoado Porto do Mato, em Estância, foi assinado o convênio para a instalação do píer flutuante no Porto N’angola, acompanhado do anúncio de R$ 2 milhões em investimentos destinados pelo senador Laércio Oliveira. O projeto atende a uma demanda antiga da comunidade e deve transformar o Porto N’angola em referência para o turismo náutico no litoral sul sergipano. “Esse investimento é fruto do nosso mandato, que destinou R$ 2 milhões para transformar o turismo de Estância. Aqui, o turismo não é apenas lazer, é motor da economia e ferramenta de inclusão”, afirmou o senador.

André Graça

Para o prefeito André Graça, a iniciativa concretiza um desejo antigo dos estancianos. “Estamos realizando o sonho da comunidade com a ordem de serviço do píer, que será ponto de chegada e saída de embarcações, jet skis e lanchas. Além disso, com o apoio do senador Laércio, vamos ter um espaço completo com bares, restaurantes e estacionamento, transformando a região em parada obrigatória para quem visita Sergipe”, ressaltou.

Fabiano Oliveira

O presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira, destacou a importância estratégica do equipamento. “O turismo é desenvolvimento, é indústria que não polui. Este atracadouro será um símbolo do futuro, trazendo emprego, renda e autoestima para toda a nossa sergipanidade”, disse.

Daniela Mesquita

A secretária executiva da Setur, Daniela Mesquita, reforçou que o momento representa um marco para o município. “A população clamava por esse atracadouro, e agora, com a emenda do senador, entregamos mais segurança, conforto e oportunidade para quem vive e visita Estância”, falou. Com localização estratégica, o Porto N’angola integra a Rota do Rio Real e o Polo Costa dos Coqueirais, sendo porta de acesso até Mangue Seco (BA). A expectativa é de aumento de até 40% no fluxo de visitantes, impulsionando o comércio, os empreendedores locais e a comunidade pesqueira.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) realizou mais uma edição do Programa FelizCidade, desta vez no bairro Japãozinho, em Aracaju. O evento, que faz parte das comemorações do Mês da Criança, levou um dia repleto de atividades recreativas, brincadeiras e integração para as famílias da comunidade. A ação contou com o apoio do ex-vereador Augusto do Japãozinho, liderança local que contribui com o fortalecimento do projeto.

Yandra Moura II

Durante o evento, Yandra destacou o carinho especial que o bairro tem pelo ex-deputado federal André Moura, parceiro da iniciativa e responsável por viabilizar recursos que resultaram em obras e melhorias importantes para o Japãozinho. “O trabalho do ex-deputado André deixou marcas positivas aqui. A população reconhece e agradece com carinho todo o esforço dedicado à melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida da comunidade”, ressaltou a deputada. Com o sucesso de mais uma edição, o FelizCidade segue fortalecendo o compromisso de Yandra Moura com as crianças e famílias aracajuanas, levando alegria, atenção e esperança a cada novo bairro visitado.

Marcha para Jesus I

A edição 2025 da Marcha para Jesus reuniu milhares de fiéis na tarde deste sábado, 4, em Aracaju, e contou com a presença da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef), que garantiu estrutura acessível e acompanhamento durante todo o percurso. A concentração começou na Praça da Bandeira e seguiu até a Praça de Eventos do Mercado Central, em uma grande celebração de fé, música e união.

Marcha para Jesus II

Para o secretário da Semdef, Antônio Luiz dos Santos, a presença da pasta reforça o compromisso da Prefeitura de Aracaju com a inclusão em todos os espaços da cidade.

“A inclusão é um valor que precisa estar presente em tudo o que fazemos, inclusive nas manifestações de fé. A Marcha para Jesus mostrou que a cidade é para todos, sem exceção. É isso que buscamos: uma Aracaju acessível e acolhedora”, destacou.

Marcha para Jesus III

O organizador do evento, Adelson da Marcha, ressaltou que o evento foi planejado para ser acessível e inclusivo desde o início. “A Marcha para Jesus é para todos. Trabalhamos para que pessoas com deficiência pudessem participar com conforto e segurança. A fé não tem barreiras, e a inclusão é parte da nossa missão”, afirmou. Com apresentações de Damares, Marcos Semeador, Juninho Alê e Pedro Erick, a Marcha para Jesus 2025 consolidou-se como um dos maiores eventos de fé do estado — agora também reconhecido como um exemplo de inclusão e respeito à diversidade.

