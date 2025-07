Nem Lula e nem o Congresso! A “caneta cheia” é de Alexandre de Moraes!

Por Habacuque Villacorte

Sem articulação política e com deficiências na Comunicação e na interlocução com os outros poderes, o governo do presidente Lula (PT), mesmo com baixa popularidade, estava decidido a apostar todas as fichas junto à população mais pobre para entrar em um embate direto com o Congresso Nacional. Enquanto o Executivo “chorava” a derrubada do seu decreto que aumentou o IOF, boa parte do Legislativo celebrava a postura de “independência” e o veto impedindo a cobrança de mais impostos.

Ao subestimar o Congresso, Lula achava que sua “caneta” estava cheia ao ponto de intimidar a maioria dos políticos a atender suas vontades. Pior ainda foi o movimento do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que passou a pressionar os congressistas questionando as regras para o pagamento das emendas parlamentares impositivas. O Legislativo enxerga as medidas do magistrado como uma interferência indevida do Judiciário, desrespeitando a autonomia dos poderes.

Diante do conflito entre o STF e o Congresso, o governo Lula, que se dizia pressionado para liberar as emendas, ficou acompanhando a discussão “em cima do muro”, já que aquela divergência lhe deixava numa posição mais cômoda. Os parlamentares fizeram a leitura do cenário e entenderam que, sem uma reação enérgica, poderiam sair fragilizados do processo e decidiram questionar não apenas o ministro, mas também os gastos excessivos e acima da previsão orçamentária pelo governo Lula.

Nas dificuldades apresentadas sobre a delicada situação das contas públicas, onde o governo Lula estava propondo o aumento do IOF sob o argumento de que precisava de uma arrecadação extra para cumprir as metas fiscais, o Congresso entendeu que o Executivo poderia “cortar gastos” retendo o pagamento das emendas parlamentares impositivas, individuais e/ou coletivas e correu para vetar o reajuste do IOF. Em síntese, o Executivo gastou sem controle e agora quer cortar de onde puder…

Diante da reação do Congresso, Lula adotou o discurso populista de que iria “taxar os ricos”, deixando transparecer que os benefícios sociais estariam em risco. Uma narrativa “covarde” para os mais pobres que são facilmente manipulados a defender Lula e sua narrativa politiqueira. O governo apostou alto e passou a jogar uma parcela da população contra deputados federais e senadores e acionar o Supremo Tribunal Federal contra o Legislativo. O Parlamento não recuou e o clima “azedou” de vez…

Mas quando tudo parecia pronto para um grande embate de narrativas entre o presidente da República e o Congresso Nacional (que não é nada inocente), eis que quem assume o papel de “articulador político” do Executivo é o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que, numa “canetada só”, determinou a suspensão dos decretos do Governo e do Congresso sobre o IOF, ou seja, remontamos a 22 de maio, antes das alterações promovidas por Lula, provando quem realmente tem a “caneta cheia”…

E não foi só isso: Alexandre de Moraes também determinou que o Governo e o Congresso sentem, dialoguem e tentem chegar a um consenso em uma reunião no próximo dia 15. É a última chance para o Executivo se recompor do “vexame” que passou recentemente e tentar um entendimento com um Legislativo bastante desconfiado. É um jogo de interesses do Parlamento, de Lula e do STF. Enquanto isso o povo brasileiro assiste a tudo, em cima do muro…

A vitória do senador Rogério Carvalho para presidente estadual do PT já começou a movimentar o jogo político em Sergipe. É bem verdade que alguns setores apostavam na vitória de Cássio e no fortalecimento do ministro Márcio Macedo, que gostaria de ser pré-candidato na base aliada do governador Fábio Mitidieri.

Com Rogério amplamente fortalecido dentro do PT e com Márcio Macedo sem poder de decisão, há uma reviravolta e já há quem aposte que o Partido dos Trabalhadores consiga se unir a outras legendas, como o PDT e o PSOL, por exemplo, para a formação de uma Frente de Esquerda, inclusive tentando atrair o presidente Lula para o palanque no próximo ano.

Pré-candidato natural à reeleição em 2026, agora presidente estadual do PT, Rogério Carvalho ganhou um “presente” da maioria da militância petista: para fazer uma composição com o governador Fábio Mitidieri certamente um dos nomes ao Senado será o petista, já que André Moura (União) já foi anunciado pelo governo.

Bastou o senador vencer a eleição interna no PT para que voltassem à tona os rumores de que o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) pode disputar o governo do Estado no próximo ano com o apoio dos petistas e com Rogério Carvalho na chapa para o Senado. Podemos ter uma repetição da disputa registrada em 2022…

O senador concedeu entrevista à TV Itnet e falou sobre os próximos passos do PT no estado após o Processo de Eleições Diretas (PED 2025). “A militância disse, em alto e bom som, o que quer: quem deve comandar, quem deve liderar, qual é o grupo que tem hegemonia e que deve definir os rumos do partido. Isso foi um recado dado pela militância à sociedade sergipana. Um recado positivo: o PT tem direção, tem uma maioria consolidada. O PT é conhecido por ser um partido democrático, que faz eleições para escolher seus dirigentes. Não é uma imposição. Passamos por várias etapas, com debates e escolha de nomes. Isso fortalece ainda mais a sigla partidária”, reforçou.

O ex-prefeito de Boquim, Eraldo de Andrade praticamente confirmou quem serão seus pré-candidatos para deputado estadual e deputado federal em 2026: para a Alese seu compromisso é com o já deputado Pato Maravilha e para a Câmara Federal o apoio vai para a deputada Yandra Moura (União).

Articulações de André I

Mesmo com um volume alto de atribuições administrativas no Rio de Janeiro, o ex-deputado e pré-candidato a Senador, André Moura (UNIÃO) usa os intervalos em sua agenda para visitar os diversos municípios do interior sergipano e fazer política. Ele tem articulado seu projeto ao Senado e tem contribuído bastante para o fortalecimento do nome de Yandra Moura, que buscará a reeleição no próximo ano.

Articulações de André II

Só nessa segunda-feira (7), André Moura esteve reunido com oito (8) prefeitos do interior sergipano que já declararam apoio à sua pré-candidatura e ouviu diversas demandas dos seus respectivos municípios. André é reconhecido pelo bom relacionamento que mantém nos Ministérios e órgãos federais em BSB e se comprometeu em ajudar os gestores na capital federal e junto ao governo de Sergipe.

Emília com Sindicatos I

A Prefeitura de Aracaju recebeu representantes de 13 categorias sindicais para dialogar sobre a reforma da previdência municipal, cujo Projeto de Lei Complementar (PLC) já se encontra em tramitação na Câmara de Vereadores. A iniciativa atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que obriga os estados e municípios a adequarem seus regimes próprios de previdência às normas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

Emília com Sindicatos II

A reunião teve como objetivo inicial ouvir as propostas dos dirigentes sobre o conteúdo do projeto e construir, a partir do diálogo, alternativas viáveis que preservem direitos e atendam à legislação vigente. A prefeita Emília Corrêa reforçou o compromisso da gestão com a escuta e o respeito com os funcionários públicos municipais. “Todos sabem da nossa boa vontade para resolver o que for melhor para os servidores. Essa não é uma narrativa, é uma prática. Estamos aqui para solucionar, corrigindo uma obrigação legal, mas, acima de tudo, valorizando aqueles que tanto contribuíram com Aracaju”, destacou.

Emília com Sindicatos III

Durante a reunião, a administração municipal destacou a necessidade de avançar na pauta, considerando que o município está, desde o fim de junho, com o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) suspenso, o que impossibilita o recebimento de transferências voluntárias da União e compromete o andamento de diversas políticas públicas.

Luciano Paz

O presidente do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev), Luciano Paz, avaliou a reunião como produtiva. “Foi um momento de compreensão mútua, com uma conversa madura. Todos reconhecem a necessidade da reforma. É natural que existam divergências, mas percebemos espaço para construir consensos, o que é fundamental”, ressaltou.

Thyago Silva

Para o secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju, Thyago Silva, o diálogo tem sido essencial para os ajustes necessários na proposta. “Existem alguns ajustes que são delimitados por alterações na Constituição Federal e outros para manter a saúde financeira da previdência, para que ela possa se prolongar por muitos e muitos anos. A prefeita esteve na reunião e deixou bem claro que a ideia dela é ajustar. A gente não pode deixar de avançar, nem deixar de ouvir as classes dos representantes sindicais”, destacou.

Mais tempo

Além de debater as propostas, os dirigentes sindicais pediram mais tempo para que o PLC seja analisado pelas categorias. A presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, Shirley Morales, defendeu o adiamento da votação na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), prevista para a próxima quinta-feira (10).

Shirley Morales

“A gente sabe que há o entendimento da gestão de que isso precisa ser feito neste momento, mas este momento não precisa ser quinta-feira. Estou vendo que há um diálogo, há uma abertura, mas eu gostaria de fazer essa proposta. Eu sei que o tempo está corrido, mas a proposta é que isso não seja discutido na Câmara de Vereadores esta semana, para que a gente possa ter uma nova rodada de discussões”, pontuou durante a reunião.

Mesa de Negociação

No encontro, ficou definida a realização de uma nova reunião nesta quarta-feira (9), às 15h, desta vez no formato de Mesa de Negociação, com o objetivo de avançar no debate e acolher as propostas apresentadas pelos sindicatos. O vereador Isac Silveira, líder da prefeita na CMA, que participou da reunião, informou que também na quarta-feira deve participar de um encontro com o presidente da Casa, Ricardo Vasconcelos, e com a base aliada, para ouvir os representantes das categorias. “Estamos todos caminhando com o mesmo objetivo: retirar da proposta qualquer medida que seja excessivamente dura, para que possamos negociar de forma real o que de fato precisa ser ajustado”.

Nitinho e São Cristóvão I

“Mais uma tradição cultural sergipana será imortalizada. O tradicional tapete de grãos de São Cristóvão será reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”. O anúncio foi feito pelo deputado federal Nitinho Vitale (PSD), autor do Projeto de Lei nº 3.146/2025, que propõe o reconhecimento do tradicional tapete de grãos de Corpus Christi, confeccionado nas ruas históricas de São Cristóvão, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Nitinho e São Cristóvão II

A proposta visa proteger e valorizar essa manifestação centenária de fé, arte e identidade popular, preservando uma das expressões mais autênticas da religiosidade nordestina. “Estamos dando um grande passo para a preservação desta manifestação de fé, com o registro nacional no Livro de Bens Culturais do IPHAN”, comemora Nitinho.

Origem

De origem portuguesa, a tradição foi trazida ao Brasil no período colonial e consolidou-se em São Cristóvão entre os séculos XVII e XVIII. “Desde então, todos os anos, os moradores da cidade se mobilizam para confeccionar os tapetes que enfeitam o percurso da procissão de Corpus Christi, no coração do centro histórico, já tombado pelo IPHAN”, explica Nitinho. “Mais do que decoração, os tapetes simbolizam reverência ao Santíssimo Sacramento e representam um gesto coletivo de fé e devoção, unindo gerações e diferentes segmentos da sociedade local”, relata o autor.

Quase R$ 1 bilhão!

Segundo revela em suas redes sociais, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) diz que o Governo do Estado enviou um projeto de lei para Alese para contratar um empréstimo de R$ 850 milhões. “E, entre os possíveis usos desse valor, está a proposta de criar um Programa de Desligamento Voluntário. Isso é para reduzir o número de servidores públicos efetivos de Sergipe? Governador, como assim? O senhor diz que valoriza os concursados, mas agora quer contrair uma dívida milionária pra diminuir o quadro de funcionários públicos?”, questiona o parlamentar, anunciando que votará contra a proposta. Com a palavra o Governo de Sergipe…

Alessandro em Socorro

O senador Alessandro Vieira (MDB) participou da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Castelo, em Nossa Senhora do Socorro. A unidade é mais uma das cinco UBS viabilizadas só neste ano no município, fortalecendo a rede de atenção básica à saúde. A iniciativa integra as comemorações pelos 161 anos de Socorro e simboliza um presente concreto para a população: mais acesso à saúde pública de qualidade. A obra será realizada com recursos do governo federal, viabilizados graças à articulação direta do senador Alessandro Vieira, que tem atuado para garantir investimentos estruturantes na saúde pública de Sergipe.

Simpósio de Psicologia I

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) receberá, entre 6 a 8 de agosto, o IV Simpósio de Psicologia Social – SIMPS, evento que reúne docentes, estudantes e instituições parceiras para debater temas relevantes da área. Nesta edição, o foco principal será o enfrentamento ao racismo nas escolas do estado.

Simpósio de Psicologia II

O simpósio, que reforça o compromisso da Psicologia Social com a promoção da equidade racial, visa contribuir para a construção de práticas antirracistas no ambiente escolar. O evento reconhece o papel histórico das instituições educacionais tanto na reprodução quanto na superação das desigualdades raciais. Realizado na Didática 7, a programação contará com mesas-redondas, sessões coordenadas, minicursos e apresentações de pôsteres, oferecendo um espaço plural para diálogo, escuta e troca de saberes entre diferentes atores do ensino, pesquisa, extensão e prática profissional.

Dalila Xavier I

A professora doutora Dalila Xavier de França destaca que o simpósio busca fortalecer os vínculos entre esses campos, promovendo um ambiente crítico e engajado na transformação social. “O evento posiciona a UFS na vanguarda do debate científico, promovendo a diversidade e impulsionando avanços no combate ao racismo na educação. Reafirmando seu compromisso social como espaço de discussão de temas relevantes socialmente e urgentes”. Dalila também reitera a interdisciplinaridade do evento e a importância para a formação desses alunos.

Dalila Xavier II

“O SIMPS integrará diferentes áreas de conhecimento, como a psicologia, educação sociologia e antropologia em benefício da reflexão e combate ao racismo na escola, através das diferentes conferências, mesas e painéis que a programação do evento oferecerá. Os participantes, entre alunos e profissionais já em suas práticas profissionais, nos espaços onde atuam, podem aproveitar o evento para ampliar conhecimentos, aprofundar-se em temas específicos e levar para suas instituições, disseminando os conhecimentos, reflexões e discussões produzidas sobre a importância da diversidade e combate às desigualdades sociais, impactando escolas e políticas públicas”, completa.

Evento gratuito

O evento é aberto a toda comunidade acadêmica e reafirma seu propósito de ser um momento de aprendizado, compartilhamento e mobilização em torno de temas fundamentais para a Psicologia e a sociedade. As inscrições são gratuitas e seguem até 27 de julho.

Escola do Legislativo I

Com auditório lotado, a Escola do Legislativo de Aracaju promoveu mais uma ação voltada à formação cidadã, com a palestra “O órgão mais sensível do corpo é o bolso”, ministrada pelo economista e especialista em investimentos Bruno Macedo. O evento reuniu servidores e membros da comunidade interessados em compreender como a educação financeira pode transformar a realidade econômica.

Escola do Legislativo II

Com uma abordagem dinâmica, Bruno Macedo destacou a importância de tratar as finanças pessoais com o mesmo zelo que se dedica à saúde e ao bem-estar. “A forma como lidamos com o dinheiro reflete diretamente na nossa qualidade de vida. O bolso impacta decisões familiares, saúde emocional e até relações pessoais. Por isso , digo que é o órgão mais importante do corpo”, afirmou o economista, que tem se dedicado à popularização do conhecimento financeiro por meio de cursos, palestras e ações educativas.

Marcos Aurélio

O diretor da Escola do Legislativo, professor Marcos Aurélio, ressaltou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da cidadania. “A missão da Escola é justamente esta: levar conhecimento que impacta a vida das pessoas. A educação financeira é uma ferramenta poderosa de inclusão social e autonomia, e ficamos muito felizes com a receptividade do público nesta manhã”, destacou. A Escola do Legislativo de Aracaju segue com programação contínua de atividades formativas, abertas ao público, e reforça o compromisso com a construção de uma sociedade mais consciente, informada e preparada para os desafios do cotidiano.

