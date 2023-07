“Nó tático?”! Fábio Mitidieri supera expectativas e “esfria” a oposição 

Qualquer governante, seja ele presidente da República, governador de Estado ou prefeito municipal vai ter pela frente uma oposição; horas mais raivosa, horas mais propositiva, mas ela sempre estará lá. Os “governos de plantão” podem ter uma oposição fortalecida ou bem fragilizada, mas ainda assim, presente. E, aqui em Sergipe, isso não tem sido diferente. E este colunista não seguir a linha de outros colegas que, lamentavelmente, diminuem o trabalho daqueles que se opõem ao governo.

Olhando “de fora”, este colunista entende e reconhece que não é fácil fazer oposição em Sergipe, mas, convenhamos, quando o governante tem mais êxitos do que equívocos, esse trabalho fica ainda mais complicado. Se partir para “procurar agulha e palheiro”, pode agradar uma minoria, mas a coletividade ficará esquecida; se procurar o governo, pode perder dividendos políticos e perder votos! Talvez a solução mais eficaz seja tentar construir uma oposição propositiva, aberta ao diálogo.

É evidente que alguns setores do funcionalismo público estão incomodados e já criticando o governo, mas outras categorias estão apostando, acreditando; muitos deram um voto de confiança e preferem esperar, considerando que são apenas seis meses de gestão. Isso deixa alguns setores da oposição sem ter o que dizer! Ou seja, eis a constatação de que Mitidieri entre vários acertos e alguns erros, está sim superando as expectativas. E não é exagero reconhecer isso!

Um setor muito cobrado por este colunista aqui, por exemplo, a falta de políticas de Turismo, de incentivo para o setor, de investimentos e eventos para aquecer a economia e movimentar a cadeia produtiva, agora durante os festejos juninos não tem o que reclamar. É evidente que há muito para ser melhorado, mas já existe um olhar para o setor. Fábio não para, tem dialogado com todo mundo, tem ouvido empresários, políticos e tem percorrido os Ministérios e órgãos federais.

Em Sergipe tem “batido as sete freguesias”, ou seja, está rodando todo o Estado, seja em eventos festivos, seja em inaugurações, atos políticos dos prefeitos e/ou do seu próprio governo. Tem buscado movimentar o centro comercial de Aracaju, não tem receio de se expor; quando os problemas surgem, mesmo sem uma solução, senta para dialogar, tenta acertar. Se erra aqui ou ali, no contexto geral tem sido bem efetivo, ou melhor, tem sido eficiente no que se propõe. E vai conquistando o carisma do povo. Um “nó tático” que, até agora, a oposição não consegue desatar…

Diante da negação do agrupamento governista para os nomes até agora propostos pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), para a sua própria sucessão em 2024, o pedetista decidiu “mandar recados” para os líderes do bloco sinalizando que “poderia se reaproximar do PT”. O “movimento” de Edvaldo não é só indevido, mas arriscado!

Primeiro que o PT e seus dirigentes estaduais não “morrem de amores” (e nem confiam) no prefeito de Aracaju; segundo que, ao “jogar alto” com essa “simulação”, o gestor pedetista pressiona o governador Fábio Mitidieri (PSD) que, diga-se de passagem, tem sido decisivo para ele ter sido prefeito eleito e reeleito (2016 e 2020). Não é botando o chefe do Executivo “contra as cordas” que Edvaldo terá suas vontades atendidas. Depois vai reclamar da desconfiança dos amigos…

Déda ajudou

A verdade é que Edvaldo chegou à PMA como vice de Marcelo Déda (in memoriam) em 2000, sendo reeleito em 2004, na mesma chapa; com a saída do petista para o governo em 2006, “ganhou de presente” a PMA e se reelegeu em 2008, novamente graças a atuação de Déda e de Jackson Barreto, que findou sendo decisivo naquele pleito na capital.

2014 não deu!

Após deixar a prefeitura em 2012, muito desgastado, Edvaldo não conseguiu eleger Valadares Filho (PSB) para sucedê-lo naquele pleito, como também não foi feliz, dois anos depois, de tentar se eleger deputado federal. Depois disso parecia que não havia mais espaço no meio político.

Chama o Edvaldo I

Em 2016, diante dos problemas de saúde e a gestão pouco eficiente de João Alves Filho (in memoriam), Edvaldo “ressurgiu” como pré-candidato a prefeito, mais por imposição do então governador Jackson Barreto que não aceitava uma pré-candidatura de Valadares Filho, ainda por conta das divergências no 2º turno da eleição presidencial de 2014.

Chama o Edvaldo II

Edvaldo foi eleito com uma vitória, até surpreendente e, literalmente, no “apagar das luzes”, considerando que em nenhuma pesquisa daquele ano ele figurava como o favorito a vencer aquele pleito contra Valadares Filho. Em 2020, contra Danielle Garcia, que disputava sua primeira eleição, a diferença foi de 41 mil votos, em um confronto direto já no segundo turno.

2022 também não!

Na eleição estadual do ano passado, desta vez Edvaldo não convenceu os líderes do agrupamento a apoiá-lo para governador e decidiu apostar todas as fichas em Luís Roberto para deputado federal, que também findou não conseguindo êxito.

Missão Impossível?

Agora, sem uma liderança própria, Edvaldo quer a todo custo eleger a secretária da Saúde bem contestada (que digam os farmacêuticos) Waneska Barboza, como prefeita de Aracaju. Em tempos de “missões impossíveis”, Edvaldo parece entender que tudo é possível. Sei não…

Yandra Moura I

A vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, deputada federal Yandra Moura, elogiou no Plenário os festejos juninos em Sergipe. Segundo ela, o estado, sob a administração do governador Fábio Mitidieri, teve um excelente planejamento e organização, transformando uma das maiores tradições nordestinas em um produto cultural e turístico altamente lucrativo.

Yandra Moura II

De acordo com Yandra, embora os dados econômicos ainda estejam sendo analisados e formatados, alguns índices já foram divulgados, com alta taxa de ocupação dos hotéis durante o período dos festejos juninos, e a procura por passeios turísticos também aumentou, com um crescimento de 30%.

Yandra Moura III

A deputada ressaltou o impacto econômico do período junino, com ruas movimentadas, supermercados lotados, shoppings em pleno funcionamento e o centro comercial de Aracaju registrando boas vendas. Yandra afirmou que o governo antecipou o pagamento dos servidores, injetando mais de R$ 330 milhões na economia, pouco antes do dia de São João. “O sucesso dessa iniciativa do nosso governador Fábio Mitidieri foi tão grande que o povo pediu e ele atendeu. A Vila do Forró continuará com atrações locais ao longo do mês de julho e a Rua de São João vai até o final do ano”.

Com Belivaldo I

O empresário do município de Tomar do Geru e presidente municipal do PSD, Jal Construções, visitou o ex-governador e presidente estadual do PSD, Belivaldo Chagas, em sua residência em Simão Dias. Ao lado das vereadoras Nena Marques e Leide da Silva, ambas do PSD, Jal se deslocou para o município para conceder entrevista ao programa Cidade Notícias, na Cidade 99, com apresentação do radialista JC, e aproveitou a oportunidade para visitar o ex-gestor estadual para dialogar sobre o fortalecimento do partido.

Com Belivaldo II

Quem também visitou o “galeguinho” em Simão Dias, foi o ex-secretário de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura e empresário, Marcelo Carregosa (sem partido). Na ocasião, ambos discutiram acerca de assuntos referentes ao município e Marcelo enalteceu o trabalho realizado por Belivaldo quando da sua passagem pelo Governo do Estado, principalmente em Simão Dias. Estiveram presentes, o empresário Edy Brito e o radialista Rodrigo Boy.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) apresentou na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 06/2023 com o objetivo de criar um ranking das empresas mais reclamadas no Procon/SE. A proposta busca aumentar a transparência e fornecer informações claras aos consumidores sobre a reputação das empresas antes de realizar uma contratação ou compra.

Georgeo Passos II

O projeto prevê a divulgação dos rankings dos 10 fornecedores mais reclamados pelo Procon, que seriam disponibilizados pelas próprias empresas de maneira visível e clara em seus pontos de venda físicos e virtuais. A ideia é que os consumidores tenham acesso fácil a essas informações, permitindo que eles avaliem os riscos antes de realizar uma contratação ou adquirir produtos.

Georgeo Passos III

O deputado Georgeo explica que a intenção é promover a transparência e fortalecer os direitos dos consumidores em Sergipe, permitindo que façam escolhas mais informadas e protegendo-os de empresas que não atendem adequadamente às suas necessidades. “A informação é um direito e uma necessidade muito importante nesse sentido”, afirmou.

Ranking

“Apesar dos mecanismos legais existentes para proteger os consumidores, muitas pessoas continuam sendo vítimas de empresas que desrespeitam seus direitos. Queremos criar mais um mecanismo de defesa, permitindo que o cidadão tenha acesso ao ranking e avalie de forma mais clara os riscos envolvidos ao contratar uma determinada empresa”, completou Georgeo.

“Sergipe é Aqui”

Durante a sétima edição do ‘Sergipe é aqui’, os moradores do município de Frei Paulo, no agreste sergipano, receberam cerca de 250 mudas de árvores variadas como a craibeira, os ipês rosa e roxo, o pau-brasil e as frutíferas nativas araçá, jenipapo e pitanga. A ação foi promovida pelo Governo do Estado, por meio do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Evillyn Silva

De acordo com a responsável técnica e engenheira agrônoma da Biofábrica e gestora de tecnologia do SergipeTec, Evillyn Silva, o intuito foi mostrar parte do trabalho desenvolvido pelo órgão, disponibilizando espécies nativas cujas sementes foram coletadas nos biomas sergipanos Mata Atlântica e Caatinga. “Distribuindo as mudas, podemos continuar o nosso trabalho de reflorestamento e recuperação de área, porque cada visitante agraciado com uma muda planta na sua propriedade”, explica.

Valmor Barbosa

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, ações como essa não apenas beneficiam as pessoas atingidas, como também aproximam o governo da população. “O governo e nossas vinculadas estão de parabéns pelo trabalho que promovem levando serviços e orientações por meio do Sergipe é Aqui”, pontua.

Esporte e Lazer

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, atua para garantir a participação dos atletas sergipanos em todas as competições esportivas de alto nível. Para isso, retomará o programa ‘Sergipe no Pódio’, que disponibiliza passagens aéreas para que os atletas sergipanos tenham a oportunidade de participar de competições nacionais e internacionais.

“Sergipe no Pódio”

Por meio do ‘Sergipe no Pódio’, o Governo disponibilizará o valor de até R$ 20 mil em passagens aéreas para cada federação aderente, através de edital de chamamento público disponível no site (esporte.se.gov.br) com todas as informações e documentação necessárias para adesão. O período de inscrições segue até o dia 21 de julho.

Mariana Dantas I

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, comemora o retorno do ‘Sergipe no Pódio’. “Estamos incentivando e oportunizando a participação dos atletas sergipanos nas competições esportivas nacionais e até internacionais. Sabemos que tem muitos atletas que deixam de competir devido aos custos das viagens”.

Mariana Dantas II

“Por isso criamos esse programa em que o Governo do Estado oferece as passagens, apoia o intercâmbio e o desenvolvimento na modalidade. Estamos retomando o programa e aumentando o valor do investimento em passagens aéreas, esse ano serão R$20 mil. Com isso, teremos ainda mais atletas sergipanos nos representando nas competições Brasil afora”, disse a secretária.

Alô Campo do Brito!

O Colégio Estadual Guilherme Campos, em Campo do Brito, unidade de ensino da rede pública estadual, comemora 70 anos de tradição na cidade do agreste sergipano. E para celebrar as festividades, a instituição inicia uma série de atividades até o dia 7 de novembro, data da fundação do colégio.

70 anos

O cortejo junino do Guilherme Campos já é uma tradição há mais de 20 anos na cidade e tem como simbologia o encerramento das festas juninas em Campo do Brito. Fazendo jus à tradição, alunos, professores e direção se apresentaram pelas principais ruas da cidade com a temática do aniversário de 70 anos do estabelecimento de ensino.

Heliana Meireles

A gestora da escola, Heliana Meireles, relata que foi abordado o tema de diversas maneiras e a preservação da tradição manteve-se em todos os momentos. “Como todo ano, saímos pelas ruas todos com vestimenta especial junina e desfilamos em direção ao ginásio de esportes da cidade para finalizarmos o evento. Lá, houve lindas apresentações de grupos de dança, quadrilhas, envolvendo todos os estudantes. Além disso, tivemos uma quermesse com várias barracas com comidas típicas, várias guloseimas e brincadeiras”, disse.

