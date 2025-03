Novos auxiliares e “salto de Mitidieri” confirmam que “2026 já começou”! 

Dois fatos políticos marcaram o fim de tarde dessa terça-feira (18) em Sergipe: o primeiro deles foi o anúncio do governador Fábio Mitidieri (PSD) do ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade) para assumir a Secretaria Especial da Cultura, recriada no final do ano passado pelos deputados estaduais e que estava aguardando um nome; e a indicação do empresário e candidato a vice-prefeito de Aracaju em 2024, Fabiano Oliveira (PP), para a presidência da Emsetur.

Os anúncios feitos pelo governador repercutiram assustadoramente nas redes sociais, com muitos que aprovam os nomes de Valadares Filho e Fabiano Oliveira e outros que não enxergam avanços nas indicações e avaliam como o “pagamento” de negociações políticas firmadas ainda em 2024, dentro das pretensões do chefe do Executivo de tentar eleger Luiz Roberto (PDT), indicado por Edvaldo Nogueira (PDT), para o comando da Prefeitura de Aracaju contra a então candidata Emília Corrêa (PL).

Para quem não está lembrado, o Solidariedade presidido por Valadares Filho, foi uma das primeiras legendas a apoiar o projeto derrotado de Luiz Roberto, ou seja, acreditaram na liderança de Fábio Mitidieri, que agora faz o reconhecimento mesmo não tendo êxito nas urnas; já Fabiano Oliveira, que para este colunista renunciou a uma tentativa de reeleição na Câmara Municipal encaminhada, foi “premiado” por aceitar se “aventurar” como candidato a vice-prefeito.

Este colunista não vai antecipar qualquer tipo de avaliação sobre os novos auxiliares de Fábio Mitidieri por entender o tempo trará as respostas se as indicações foram eficientes ou não, tanto do ponto de vista administrativo quanto do aspecto eleitoral, considerando que o governador está de olho em sua reeleição no próximo ano. Coincidentemente com estes anúncios, eis que surge o segundo fato político da terça-feira: uma nova pesquisa do Instituto França sinalizando para uma aprovação popular do governo Estadual.

O levantamento feito entre 10 e 14 desse mês, com 2.398 sergipanos, revela que 60,20% aprovam a gestão; 22,64% desaprovam; 12,95% são indiferentes; e 4,21% não sabem ou não responderam. O intervalo de confiança é de 95%. Só que, curioso, este colunista pesquisou sobre outro levantamento recente, também do Instituto França, feito em janeiro passado, mas divulgado em meados de fevereiro, com 49,86% aprovando o governo; 35,97% desaprovando; 10,22% indecisos e 3,95% que não se manifestaram. E os mesmos 95% de confiança.

Ou seja, em menos de dois meses, olhando apenas as duas pesquisas do Instituto França, o governo de Fábio Mitidieri deu um “salto” em sua aprovação e uma queda considerável em sua rejeição. Este colunista não vai questionar os números, mas chama a atenção para a preocupação de setores governistas em tentar propagar a suposta aprovação. Em síntese, as duas indicações políticas e o levantamento em questão apontam que “2026 já começou”. Entendedores, entenderão…

Veja essa!

No cenário nacional a terça-feira foi marcada pela licença do cargo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP) para passar um tempo residindo nos Estados Unidos onde encamparia a luta pela democracia contra os desmandos e perseguições políticas lideradas pelo Supremo Tribunal Federal (leia ministro Alexandre de Moraes).

E essa!

Logo após o anúncio de Eduardo Bolsonaro e da manifestação pública de seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro, configurando a perseguição política, a Procuradoria-Geral da República negou o pedido do PT para apreender o passaporte do deputado federal. Coincidentemente o pedido também foi negado pelo próprio Alexandre de Moraes, também nessa terça-feira.

Ditadura da Toga

Não é de agora que o Supremo Tribunal Federal tem buscado interferir nas decisões políticas e administrativas do País. Como reação a falta de diálogo, inclusive por parte do Executivo, até agora o Congresso Nacional (Poder Legislativo) não votou a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, ou seja, o governo Lula está dirigindo o Brasil, apenas autorizado a fazer despesas essenciais e/ou obrigatórias.

Exclusiva!

Derrotado na eleição municipal de Aracaju, Luiz Roberto foi convidado para assumir a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEDURBI). Mas, para lá, ele levou junto praticamente todo o “time” do ex-prefeito Edvaldo Nogueira: os ex-secretários Jeferson Passos, Carlos Cauê, Sérgio Ferraria, Evandro Galdino, Marcelo da Emurb, Bruno Moraes da Emsurb e Renato Teles da SMTT.

Breno Garibalde I

As denúncias de atrasos salariais e falta de condições de trabalho na Maternidade Lourdes Nogueira foram abordados pelo vereador Breno Garibalde no plenário da Câmara de Aracaju. Em sua fala, o parlamentar declarou que tem recebido diversos relatos de atraso no pagamento dos funcionários, por parte da empresa que administra a unidade de saúde, além da falta de materiais básicos como papel higiênico e lençóis.

Breno Garibalde II

“Já são três meses de salário atrasado! Muitas dessas pessoas sobrevivem de um salário-mínimo, e ainda precisam passar por uma situação dessa, passar tanto tempo sem receber seu salário. Isso precisa ser solucionado com urgência”, disse Breno, acrescentando que o Conselho Regional de Medicina esteve na maternidade para uma fiscalização.

Breno Garibalde III

“Durante essa fiscalização foi constatado também a superlotação da unidade, ocasionada pela falta de funcionários. Essas questões precisam ser solucionadas com urgência para que o atendimento à população não seja ainda mais prejudicado. Se a empresa não consegue administrar a unidade, que peça para sair! A prefeitura também precisa chamar o feito à ordem, para não deixar esses profissionais sofrendo e consequentemente a população. Se o profissional não recebe corretamente os seus salários, com certeza não vai proporcionar um bom atendimento à comunidade”.

Breno Garibalde IV

Ainda em sua fala Breno ressaltou que espera providências para que a Maternidade Lourdes Nogueira volte a funcionar com o propósito com que ela foi inaugurada. “Uma maternidade que foi propagada como uma das melhores do Nordeste, com uma grande estrutura, e hoje está passando por tantos problemas. Que eles sejam solucionados, para que volte a prestar um serviço de qualidade para a população”, concluiu o vereador.

Olha a PMA!

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclareceu informações sobre a oferta de leitos de UTI Neonatal (UTIN) na Maternidade Lourdes Nogueira, reforçando seu compromisso com a transparência e a qualidade da assistência prestada à população. A decisão inicial de readequação da estrutura foi baseada em análises técnicas e na média histórica de ocupação dos leitos.

Assistência

No entanto, diante do cenário atual identificado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), a SMS adotou prontamente medidas para garantir a manutenção da assistência neonatal, suspendendo os efeitos do Termo Aditivo firmado e preservando a oferta de leitos conforme a necessidade da população.

Nota da Saúde I

“A redução foi definida em conjunto com o INTS, tendo como base a série histórica de ocupação dos leitos de UTIN (Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal), que apresenta uma média histórica de 42% de ocupação. Dessa forma, a decisão inicial foi fundamentada em dados técnicos e no padrão de demanda previamente identificado. No entanto, diante da atual situação relatada pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) em visita técnica recente, onde foi constatada lotação total dos leitos de UTIN, a SMS reconhece que esse cenário se apresenta como uma condição excepcional e imprevista, diferente da média histórica de ocupação”.

Nota da Saúde II

“Urge esclarecer ainda que o Termo Aditivo firmado já previa a possibilidade de readequação dos serviços de acordo com a demanda apresentada. Diante desse novo contexto, e visando garantir a ampla manutenção da assistência à população, a SMS decidiu suspender os efeitos do Termo Aditivo, mantendo os termos originais do contrato firmado, assegurando assim a continuidade da oferta de leitos de UTIN conforme a necessidade atual”, conclui a nota a secretaria, reforçando seu compromisso com a transparência e a qualidade da assistência à saúde.

Samuel no MDB

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, oficializará sua filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nesta quinta-feira (20), às 18h, em cerimônia realizada no Colégio Didático, localizado na Avenida Prefeito Fausto Góes Leite, número 116, bairro Fernando Collor.

Evento prestigiado

O ato reunirá diversas lideranças políticas a nível municipal, estadual e nacional, e conta com a expectativa da participação do presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, da ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do governador Fábio Mitidieri, do senador Alessandro Vieira, dentre outras autoridades.

Alô Bancada federal!

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) subiu à Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para cobrar maior empenho da bancada federal na conclusão das obras da BR-101 Norte. Durante seu pronunciamento, o parlamentar destacou o longo tempo de espera da população sergipana pela finalização da rodovia. “Há mais de 30 anos o povo do estado sofre com a BR-101 Norte. Semana passada, o conselheiro José Carlos Felizola afirmou que buscará contato com o Tribunal de Contas da União (TCU) para avaliar possíveis soluções”, declarou.

Adailton Martins I

O deputado ressaltou que, na legislatura passada, houve uma reunião com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mas sem avanços concretos. “Nesta legislatura, estivemos em Maruim durante a visita do presidente Lula e ficamos esperançosos de que o projeto finalmente seria concluído, pois houve um anúncio positivo por parte das autoridades”, disse.

Adailton Martins II

Adailton Martins observou a falta de atuação da bancada federal sergipana para destravar a obra. “Temos uma bancada federal, mas não vemos movimentação para resolver o problema da nossa BR-101. Vamos pedir aos deputados e senadores que se empenhem mais nesse projeto, pois muitas vidas já foram perdidas e, diariamente, enfrentamos dificuldades com essa situação”.

Adailton Martins III

O parlamentar também fez um alerta sobre o futuro das obras. “Este ano, a BR-101 Norte não será concluída. Procuramos informações e sabemos que não há previsão orçamentária para continuidade. O inverno está chegando e, sem recursos, a obra não avançará”, lamentou. Por fim, Adailton Martins convocou seus colegas parlamentares a entrarem em contato com a bancada federal para buscar alternativas e soluções que viabilizem a finalização da BR-101 Norte, garantindo segurança e melhores condições de trafegabilidade para a população sergipana.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) denuncia a constante falta de água no município de Nossa Senhora das Dores. O parlamentar disse que segundo a vereadora Ana Yris (Cidadania/Dores) a população vem sofrendo muito. “No Sergipe é Aqui que aconteceu em Nossa Senhora das Dores ano passado aconteceu um protesto em virtude da falta de água naquele município. No momento, o governador de pronto disse que iria resolver ou amenizar o sofrimento da população nesse sentido”, lembrou Georgeo.

Georgeo Passos II

O deputado disse que essa foi mais uma promessa não cumprida pelo governador com o povo de Dores. “Várias pessoas reclamando da prestação do serviço da Deso. Esperamos que o serviço seja melhorado. As contas chegam, mas o serviço de distribuição de água ainda é muito precário”, ponderou.

Georgeo Passos III

Georgeo relatou que em diversas áreas da cidade a situação é a mesma: sem água por muitos dias. “Abrimos mão do patrimônio do estado e o serviço ainda continua ruim, como vemos em Nossa Senhora das Dores, Ribeirópolis, Nossa Senhora Aparecida, Moita Bonita”, frisou.

“Todos pela Educação”

Zezinho Sobral, vice-governador de Sergipe, secretário de Estado da Educação e presidente do Conselho Nacional dos Secretários da Educação, Zezinho Sobral, participou do ‘Encontro Anual Educação Já 2025’, promovido pelo movimento Todos Pela Educação, em São Paulo. O encontro reuniu governadores, gestores, secretários e especialistas internacionais para debater avanços das políticas públicas educacionais no Brasil. O gestor reforçou o compromisso de Sergipe com a educação transformadora e com práticas inovadoras que fazem do estado uma referência. Na ocasião, Zezinho Sobral, que é presidente do Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Sergipe, esteve ao lado de João Campos, prefeito de Recife e membro do PSB.

Ônibus elétrico

A Prefeitura de Aracaju enviou à Câmara Municipal um projeto para financiamento da compra de 30 ônibus elétricos, além de infraestrutura para operação, como carregadores, terminal elétrico e uma usina solar. A prefeita Emília Corrêa defende que investir no transporte público é essencial para o desenvolvimento de Aracaju. Segundo ela, a cidade precisa de soluções concretas para garantir um serviço eficiente e digno para a população.

Emília Corrêa

“O financiamento para os ônibus elétricos não é um gasto, mas um investimento que trará benefícios diretos, como economia, sustentabilidade e mais conforto”. Ela ressalta que cidades que desejam crescer “não podem esperar recursos caírem do céu”, mas devem planejar e buscar meios para modernizar sua infraestrutura.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com