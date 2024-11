O 2025 de Emília Corrêa poderá definir o governador em 2026

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), nem assumiu seu mandato de quatro anos que o povo lhe concedeu pelo voto democrático e ela já desperta muita expectativa, tanto de sua legião de apoiadores quanto de seus principais adversários políticos. A vitória de Emília tem um diferencial porque ela representou a quebra de um protagonismo sucessório de um agrupamento que “envelheceu” e “cansou” após quase quatro décadas comandando a PMA.

Durante esses quase 40 anos, tivemos apenas o intervalo com a gestão do ex-prefeito João Alves Filho (in memoriam), que representava outro agrupamento político. Só o atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), por exemplo, está dentro da gestão municipal de Aracaju desde janeiro de 2001, quando chegou ao lado de Marcelo Déda (in memoriam), mas antes deles já tínhamos as gestões de Jackson Barreto, Almeida Lima, Viana de Assis, Wellington Paixão e João Augusto Gama.

Após fazer história como a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Aracaju e vencer seus adversários nas urnas, agora Emília Corrêa terá que vencer o “machismo” e o preconceito de muitos. O fato de não ter sido gestora até agora é outra “desculpa” para críticas e pensamentos negativos. Já há, inclusive, uma “narrativa” que talvez seja mais uma obra do “MARKETING DO MAL” circulando pelas ruas em rodas de conversa questionando a capacidade administrativa da vereadora eleita.

Mas além de corrigir os “erros maquiados” na “Ilha da Fantasia” de Edvaldo Nogueira e tocar uma gestão moderna e propositiva, com um olhar diferenciado para o servidor público e para a população mais pobre, que clama por uma saúde pública eficiente que funcione de verdade, Emília terá que superar algumas “barreiras políticas” que seus adversários tentarão criar já com um olhar para as eleições estaduais de 2026, quando o povo de Sergipe vai escolher quem deseja para governar o Estado.

Emília já explicou que manterá o diálogo e uma relação institucional saudável com o governador Fábio Mitidieri (PSD), mas não custa lembrar que eles são adversários no campo político e ele representa um projeto de poder que ela condenou durante toda a campanha eleitoral chamando de “Sistemão”. Ter o apoio da prefeita de Aracaju, a capital do Estado, tem um peso enorme para qualquer candidato a governador e muita gente já está fazendo suas avaliações.

Colocando um pouco mais de “pressão” na prefeita eleita, este colunista avalia que se o 2025 administrativo de Emília Corrêa conseguir superar as expectativas, se ela apresentar bons resultados, que ninguém se engane: ela ajudará a definir a escolha do futuro governador em 2026, muito também pelo processo de transformação que atravessa a política de Sergipe. Sem contar que uma gestão exitosa de Emília fará bem a todos os aracajuanos, que votaram nela ou não. O foco é na “leoa”…

Veja essa!

A atual gestão do prefeito Edvaldo Nogueira já teria enviado para a Câmara Municipal de Aracaju a Lei Orçamentária para o exercício de 2025, que será executado pela prefeita eleita Emília Corrêa. Aparentemente não houve discussão sobre esse assunto e a gestão cumpriu os prazos.

E essa!

O orçamento enviado para a CMA seria praticamente o mesmo do exercício de 2024 e agora caberá à prefeita eleita chegar a um entendimento com seus colegas de parlamento para fazer os ajustes e modificações necessárias na proposta referente ao próximo ano. Já será um “teste” no diálogo com a Câmara…

Olha o Sistemão!

Este colunista trouxe na publicação anterior que o famoso “Sistemão” já estaria trabalhando para impedir que a prefeita eleita Emília Corrêa possa “furar a bolha” já em janeiro próximo e revelar o que está sendo apurado pela equipe de transição. Não há interesse na exposição de alguns contratos…

Bomba!

Uma fonte deste colunista, que teve acesso a informações da transição na Prefeitura de Aracaju, explicou que a gestão de Edvaldo Nogueira não tem negado alguns dados, mas só está disponibilizando o que tem sendo requerido pela equipe de Emília Corrêa no prazo limite, ou seja, indiretamente estaria retardando a análise dos documentos. O “barulho” só terá efeito até 31 de dezembro…

Exclusiva!

O vereador de Aracaju reeleito, Elber Batalha Filho (PSB), entrou em contato com este colunista, estranhando que alguém queira atrapalhar a prefeita eleita e para pontuar que fará oposição à gestão de Emília Corrêa, mas sem radicalismos, seguindo a orientação do governador Fábio Mitidieri (PSD) e do ministro Márcio Macedo (PT).

Elber Batalha Filho

“Essa história de que querem atrapalhar o começo da gestão de Emília não procede em relação ao governador e a Márcio. Eles entendem que, do ponto de vista político, nós vamos fazer oposição a partir de janeiro, mas faremos tudo o que for possível para ajudar a prefeita no campo administrativo”, garantiu Elber.

Almoço I

Elber disse que 12 dos 15 vereadores que já se comprometeram em seguir a orientação do governador se reuniram com ele, em um almoço recente, quando o próprio Mitidieri parabenizou o grupo pela vitória nas urnas e sugeriu uma oposição política, mas de uma forma que não atrapalhe a relação institucional com Emília.

Almoço II

“No almoço com o governador ficou claro para todos nós que não haverá oposição radical. A ideia é dar as condições para que Emília possa fazer seu trabalho. Agora, do ponto de vista político, é evidente que nós temos nosso lado e nosso projeto definido para 2026, ao lado de (Fábio) Mitidieri. Sou grato a ele por ter ajudado a estruturar o PSB, postura que também ajudou na minha reeleição”, acrescentou Elber.

Transição

Elber explicou que não está participando da transição entre as gestões de Edvaldo e Emília, mas explicou que entrou em contato com auxiliares do atual prefeito e ouviu que tudo o que foi solicitado está sendo disponibilizado e que, se existe alguma dúvida, foi a equipe da prefeita eleita que não requereu.

Indefinição

Apoiadores de Emília Corrêa estão na expectativa para o anúncio dos secretários e dirigentes de órgãos da PMA que deve ocorrer ainda esta semana. A turma acha que com o anúncio feito fica mais fácil de trabalhar a transição. Muitos concordam com este colunista, em reserva, que ela já está demorando para anunciar…

Natal milionário

Um leitor da colunista chamou a atenção para o volume de recursos (cerca de R$ 2 milhões) investidos pela Prefeitura de Aracaju com a iluminação natalina de 2023; já em 2024 com os rumores de um investimento superior a R$ 10 milhões, o leitor está ansioso para uma capital quatro vezes mais iluminada agora no Natal de 2024. A coluna vai apurar…

Saúde no SOLLO

Este colunista traz uma informação sobre uma dispensa emergencial (DM 0438/2024) da Prefeitura de Aracaju, através do Fundo Municipal de Saúde, com a empresa SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA no valor de R$ 6.650.000,00 (é isso mesmo que você está lendo), ou seja, mais de R$ 6,5 milhões para a Prestação de Serviços Técnicos para a Manutenção Predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde!

Emergencial para manutenção

A dispensa emergencial pode ser um instrumento legal dentro da administração pública, mas, convenhamos, se existe um contrato de manutenção dos prédios e este serviço é continuado, com qual justificativa a Prefeitura de Aracaju não promoveu a licitação e permitiu a dispensa? Falta de planejamento? Quais os critérios para a SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA ser a escolhida? O povo quer saber…

Valadares Filho I

Na última sexta-feira (22), a direção nacional do partido Solidariedade promoveu um encontro em São Paulo para tratar de estratégias políticas e debater os desafios do cenário atual no Brasil. O evento contou com a presença de lideranças estaduais e nacionais, incluindo o presidente do partido, Paulinho da Força.

Valadares Filho II

“A pauta central do encontro abordou a avaliação do contexto econômico, social e político do país, além do planejamento das próximas eleições e do fortalecimento das ações partidárias. O objetivo é consolidar o papel do Solidariedade no cenário político e reforçar a defesa dos direitos dos trabalhadores”, explica Valadares Filho, presidente do partido em Sergipe e que participou do evento em São Paulo.

André Moura I

O presidente estadual do União Brasil, André Moura, esteve nesse domingo (24) no município de Itabaianinha, onde participou da tradicional Cavalgada do Coração Forte, realizada no povoado Poxica. O evento contou com a presença de lideranças, como o deputado estadual Kaká Santos e o prefeito eleito Eraldo do Frigorífico, ambos do União Brasil, além de moradores e representantes da região.

André Moura II

Em diálogo com as lideranças locais, Moura destacou a importância de eventos como a cavalgada para valorizar a cultura e o potencial econômico da região. André Moura parabenizou Eraldo do Frigorífico pela vitória nas eleições e reafirmou o compromisso do União Brasil com iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social do Centro-Sul de Sergipe.

André Moura III

“Quero parabenizar Eraldo do Frigorífico pela vitória nas eleições, que reflete a confiança da população em sua liderança e trabalho. Reafirmo aqui o compromisso do União Brasil em apoiar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do Centro-Sul de Sergipe, fortalecendo nossa região e promovendo avanços que beneficiem diretamente a vida das pessoas”, finalizou.

Rafael Bonfim I

Fruto de suas contribuições para o município de Monte Alegre de Sergipe, desde 2016 onde reside, Rafael Bonfim foi condecorado essa semana com o Título de Cidadão Monte-Alegrense. “Cheguei a esta terra com grandes sonhos e construí aqui minha família, que é meu maior orgulho. Sou pai da pequena Maria Cecília, de 5 anos, que é minha maior inspiração. Desde 2021, ocupo o cargo de Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, trabalhando incansavelmente para fomentar o desenvolvimento econômico, cultural, turístico, religioso e esportivo de Monte Alegre”, destacou o homenageado.

Rafael Bonfim II

“Receber este reconhecimento, concedido pelo vereador Roberto Fonseca (Betinho de Jocinha) e aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores, é uma alegria imensa e reforça minha dedicação ao bem-estar e progresso deste município. Agradeço a cada cidadão monte-alegrense pela confiança e apoio ao longo dessa jornada. Este título é muito mais do que um reconhecimento; é um incentivo para continuar trabalhando com ainda mais amor por esta terra que me acolheu tão bem”, completou Rafael. A coluna destaca a homenagem e parabeniza o mais novo cidadão Monte-Alegrense.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com