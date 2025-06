O brasileiro já vive sua própria “guerra”: sem poder de compra e com tudo caro!

Por Habacuque Villacorte

Mesmo que de forma tímida, através de manifestações oficiais, com a emissão de notas públicas, o presidente Lula (PT) tem demonstrado a preocupação do governo brasileiro com a escalada da violência no Oriente Médio, iniciada recentemente pelo conflito entre Irã e Israel, que já ceifou centenas de pessoas, e que agora se intensifica com a entrada dos Estados Unidos, que atacou com uso de sua força militar, instalações nucleares em território iraniano.

O presidente brasileiro, que já havia se manifestado contra os ataques trocados entre Israel e Irã, agora condenou “com veemência” os ataques proferidos pelos Estados Unidos, expressando “grave preocupação”, pontuando que os americanos violaram a Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) a soberania do território iraniano. Bastou esta nota oficial para crescerem nas redes sociais os “memes” e especulações sobre uma possível aproximação do Brasil desse conflito militar.

É evidente que hoje seria praticamente remota a possibilidade de o nosso País participar do confronto e, por mais que governo brasileiro tenha feito um movimento diplomático, condenando os ataques, em especial dos Estados Unidos, é fundamental que o nosso governo se contenha em suas críticas e foque nos “conflitos internos” a que estamos submetidos. Que o presidente Lula compreenda que nós já convivemos com a nossa própria “guerra”, tentando sobreviver sem poder de compra com tudo caro!

O reflexo disso afeta toda uma cadeia produtiva, ainda mais em um País onde “competimos” para conquistar o “título” no “ranking dos impostos”. A redução no consumo é uma consequência direta quando os produtos ficam mais caros nas prateleiras e com os brasileiros sofrendo cada vez mais com uma renda incompatível. Sem essa “movimentação financeira” a “engrenagem não roda”, o comércio “trava” e muitos empreendimentos entram em crise e/ou ficam inviáveis.

Aí são comuns os atrasos de salários, a redução ou o fechamento de postos de trabalho, principalmente de carteira assinada, com muita gente partindo para a informalidade. A “luz amarela” foi acesa no primeiro semestre de 2025 com uma redução das vendas no Varejo, que só teve uma breve melhora por conta do Dia das Mães, mas com um registro de queda no comércio brasileiro nos quatro primeiros meses do ano. Outro problema crônico e associado é o endividamento da população.

Segundo dados do próprio Banco Central, o endividamento das nossas famílias chegou a 48,3% em março passado, chegando a comprometer 26,8% do orçamento mensal dos brasileiros apenas para o pagamento de dívidas. Atingimos o maior índice desde 2023 e, sem poder de compra, com a inflação e a alta dos juros impactando nos preços, principalmente dos alimentos, as pessoas que já são “reféns” dos auxílios estarão ainda mais dependentes e vulneráveis.

A “conta não fecha” e a tendência é que tenhamos ainda mais problemas com os juros exorbitantes e a inflação pressionando os preços. Ou seja, pelo menos pelos próximos meses, o presidente Lula precisa ter consciência das dificuldades que muitos brasileiros estão atravessando, muita gente já não tem emprego e comida, muitas famílias estão em crise ou se dissolvendo. Com todo respeito aos povos de Irã e Israel, é importante que o Brasil permaneça “neutro” neste conflito. Já temos as nossas “guerras”…

Veja essa!

Levantamento realizado pelo influencer “Gordinho do Povo” em suas redes sociais, onde ele especula sobre possíveis pré-candidatos ao Senado, chama a atenção a aprovação do nome do deputado federal Rodrigo Valadares (União) em relação aos demais pelos seguidores daquele perfil. A aprovação de Rodrigo deve aumentar com a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Sergipe para apoiar seu nome…

E essa!

Além de Rodrigo Valadares, disputam o “segundo voto” o ex-deputado André Moura (União), que é o pré-candidato do governador Fábio Mitidieri (PSD), e o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), que já teria o apoio da prefeita Emília Corrêa (PL), mas vai precisar do apoio do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), para ver seu projeto político prosperar pelo interior.

“Gato de Botas”

Repercutiu nas redes sociais um vídeo do governador Fábio Mitidieri elogiando uma bota de confecção sergipana, na região de Lagarto, que ele aprova e chega a divulgar a marca e incentivar a compra. Nada contra! Mas, como perguntar não ofende, será que os “críticos de plantão” da imprensa local farão as mesmas cobranças ao governador e no mesmo tom que foram feitas à prefeita Emília?

Bomba!

Um grupo de servidores da Deso, insatisfeitos com os rumos que a empresa vem tomando, estudam formas de denunciar alguns “descasos” dentro da Companhia em rede nacional. Já tem gente querendo acionar o famoso jornalista Roberto Cabrini para uma “pauta” que promete dar muito o que falar dentro do órgão estadual…

Exclusiva!

Começam a “brotar” denúncias dos mais variados tipos dentro da empresa pública, inclusive que após a entrada da Iguá, a Deso viu suas atividades serem reduzidas, mas a contratação de comissionados e terceirizados está “bombando” e, até onde se comenta, alguns contratos foram “reajustados para cima”!

20 cidades?

O grupo de servidores conversou com este colunista e colocou uma questão em discussão que realmente chama a atenção: segundo os denunciantes, o governo do Estado, através da Deso, “bancava” o abastecimento de cerca de 20 municípios do interior. Como perguntar não ofende, novamente, será que a investidora Iguá tinha conhecimento disso? Será que a empresa vai manter essa “caridade”? Com a palavra os envolvidos…

Falando na Iguá

É grave a denúncia do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) que externa uma portaria publicada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), datado do último dia 17, em que o governo do Estado autoriza o reajuste de 7,74% do valor do m3 da água tratada fornecida pela DESO à Concessionária Iguá Sergipe, passando o m3 de água produzida e tratada a custar R$ 2,21 a partir do próximo dia 28 de junho. É mole?

Água mais cara?

Se a DESO vai reajustar o valor cobrado à Iguá, e que como estamos dentro de uma cadeia de distribuição onde o consumidor sergipano é a parte final do negócio, alguém aí acredita que a Iguá não irá cobrar da população e deixar a conta da água mais cara na casa do nosso povo? E o pior: sem água nas torneiras em diversas cidades!

Georgeo Passos

“Não é possível governador! Muitas pessoas reclamam da falta de água, que a conta chega, mesmo diversos dias sem o abastecimento. A gente espera que a palavra dada na Assembleia Legislativa de que não teríamos reajustes por dois anos seja cumprida. Seria um contrassenso!”, denuncia o deputado.

Alô MPE/SE!

O governador Fábio Mitidieri não tinha prometido que não haveria reajuste até a eleição do próximo ano? Já passou da hora do Ministério Público chamar o feito à ordem e sair em defesa da coletividade e do patrimônio do povo sergipano. Ou não? A Alese poderia contribuir realizando uma grande audiência pública neste sentido. Fica a dica para o deputado Georgeo Passos e os demais….

Sobral pelo Sertão

Nas Companhias do ex-deputado e pré-candidato a senador André Moura e da deputada federal Yandra Moura (União), o deputado estadual Marcelo Sobral percorreu municípios do Alto Sertão sergipano durante os festejos juninos e reafirmou suas parcerias com o prefeito e vereadores de Porto da Folha. O jovem deputado também acompanhou André Moura em visitas realizadas em Canindé do São Francisco, atendendo convites do prefeito Machadinho e do vice-prefeito Pank.

Marcolino Joe I

O estrategista sergipano Marcolino Joe será um dos palestrantes do COMPOL 2025, Congresso de Comunicação Política e Institucional, o principal evento do país voltado à comunicação pública e ao marketing político. A edição nacional acontece nos dias 24, 25 e 26 de junho, em Florianópolis (SC), reunindo especialistas de todo o Brasil dentro do Summit Cidades 2025.

Marcolino Joe II

Referência em inteligência artificial aplicada à produtividade saudável, Joe já palestrou em edições regionais do COMPOL na Bahia e em Sergipe, e agora se junta à programação nacional ao lado de nomes reconhecidos do setor público, da imprensa e do marketing institucional. A participação do sergipano marca um reconhecimento à sua atuação estratégica em campanhas políticas, mandatos e governos, com destaque para a aplicação prática e crítica de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, no dia a dia de equipes de comunicação.

Marketing político

O COMPOL 2025 trará debates sobre marketing político, engajamento digital, gestão de crises e inovação na comunicação pública. Com uma programação intensa e um público altamente qualificado, o evento é considerado o mais relevante do Brasil para quem atua na linha de frente da comunicação institucional.

Seasic & Setransp I

A parceria entre a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) foi consolidada por meio da entrega do cartão Vale-Transporte Estação Acolher. A iniciativa promove a distribuição de cartões de transporte público personalizados para os catadores de materiais recicláveis da Estação Acolher que atuam no Arraiá do Povo, com recargas financiadas pelo Governo de Sergipe.

Seasic & Setransp II

Por meio da ação, foram entregues 50 cartões Mais Aracaju personalizados pela Aracajucard com o layout do projeto, garantindo mais acessibilidade e segurança na mobilidade dos trabalhadores acolhidos pela iniciativa. “Essa ação é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho dos catadores. A Secretaria de Assistência Social está de parabéns pela iniciativa. E para nós é uma oportunidade de reforçar o compromisso do setor de transporte com a responsabilidade social”, comentou a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

