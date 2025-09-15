O carro-pipa e o retrocesso vergonhoso no abastecimento hídrico de Sergipe

Por Habacuque Vilacorte

Vergonha! Esta expressão resume o sentimento que a população sergipana tem expressado após a falta de habilidade e desastrosas medidas adotadas pelo governo do Estado no quesito “abastecimento hídrico”! O rompimento da adutora do São Francisco, convenhamos, não é novidade para ninguém e isso já se repete há muito tempo, desde os tempos em que a responsabilidade pelos serviços cabiam, exclusivamente, à DESO (Companhia de Saneamento de Sergipe).

Recentemente, o governador Fábio Mitidieri e alguns dos seus principais secretários chegaram a enaltecer o projeto de privatização de parte dos serviços da DESO para a Iguá Saneamento, que há um ano venceu o leilão de concessão parcial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 74 dos 75 municípios do Estado de Sergipe. A Iguá assumiu o compromisso de fornecer água e coletar e tratar esgoto para cerca de 2,3 milhões de habitantes durante os 35 anos da concessão.

Um ano depois, temos uma DESO que tenta contornar os problemas mesmo com sua composição defasada (sucateada e ultrapassada) e uma Iguá que não consegue atender dignamente a sociedade sergipana, com vários problemas de desabastecimento em diversos municípios, com falta de água nas torneiras por mais de 10 dias consecutivos, sem contar a “fatalidade” de mais um rompimento da adutora do São Francisco, deixando inúmeras famílias desassistidas desde a última sexta-feira (12).

É evidente que a responsabilidade não é exclusiva do governador Fábio Mitidieri, considerando que estas “fatalidades” são registradas constantemente, passando por vários governos estaduais, mas não se atentaram para os avisos continuados de especialistas sobre os riscos severos de desabastecimento de água que todos nós sergipanos estamos expostos. Um deles, o ex-deputado José Carlos Machado, cansou de alertar sobre a necessidade do Canal de Xingó, obra já descartada pelo governo Lula.

Em tempos de “Brasil Soberano”, o povo de Sergipe está a mercê de uma adutora antiga e que, por anos, não recebeu a manutenção e os investimentos devidos. Os riscos de novas interrupções são constantes. Ao longo do domingo (14), já com muita gente reclamando sem água nas torneiras, em vários bairros da capital e nos municípios que compõem a Grande Aracaju, eis que os reparos chegaram a ser concluídos, mas um novo rompimento deixou a sociedade atônita, sem acreditar no que estava ocorrendo.

Da França, onde cumpre agenda oficial, o governador gravou um vídeo, tentando justificar o que é injustificável e falou em “fatalidade e transparência”; por sua vez, a tão criticada pelos governistas, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), se posicionou na “linha de frente” do problema e, com o aval do governo do Estado, montou uma força-tarefa para tentar minimizar o sofrimento das pessoas, garantindo o fornecimento de água potável aos serviços essenciais da capital.

Mais cedo a prefeitura de Aracaju já havia disponibilizado carros-pipa pelos bairros tentando reduzir o impacto do desabastecimento de água nas torneiras, desde a sexta-feira. A prefeita também acionou o Comitê Operacional de Aracaju (COA) para acompanhar todas as ações do Estado na cidade. Agora, muito embora este colunista reconheça o esforço da prefeita em promover ações emergenciais para amenizar o drama dos sergipanos, é preciso aprofundar a discussão.

Apesar de não ser um crítico da privatização de alguns serviços públicos, quando eles não contemplam a coletividade, é preciso que haja um “freio de arrumação”! A impressão é que a DESO e a Iguá não se entendem e o governo do Estado “apenas assiste a tudo, em cima do muro”! Alguns aliados do Executivo Estadual não gostam, mas o carro-pipa que hoje salva, representa o retrocesso vergonhoso no abastecimento hídrico de Sergipe. Se hoje falta água, em 2026 podem faltar votos…

Veja essa!

Na avaliação deste colunista o problema do desabastecimento de água em Sergipe, após dois rompimentos consecutivos da adutora do São Francisco é de responsabilidade da DESO (sucateada), da Iguá (desencontrada) e de todos os governadores de plantão que não trataram de promover as devidas manutenções e os investimentos necessários.

E essa!

E se a “fatalidade” aconteceu quando o governador Fábio Mitidieri cumpre uma agenda oficial na França, a impressão é que o governo do Estado demorou demais para se posicionar sobre o problema, para ter a dimensão dos transtornos causados às famílias sergipanas, apenas no domingo à noite.

Pegou mal

Nas redes sociais, não bastasse o sofrimento do povo sergipano, desde sexta-feira sem água nas torneiras, aí alguém do governo do Estado, para tentar “minimizar” o prejuízo político diante do desabastecimento, ordenou que centenas de cargos comissionados e até secretários de Estado fossem à rede social para “parabenizar” o governador pela postura, pela transparência. É mole? Irritaram ainda mais o povo…

Ponto para Emília

Nas redes sociais, até a maioria dos críticos da prefeita Emília Corrêa reconheceram sua postura no enfrentamento ao desabastecimento, disponibilizando carros-pipa para bairros da capital, acompanhando o problema de perto, capitaneando os trabalhos, montando uma força-tarefa e garantindo o abastecimento aos serviços públicos essenciais. Isso é gestão!

Bomba!

Falando em Emília, chega a informação de uma fonte da PMA, que a prefeita de Aracaju deve aproveitar as mudanças naturais que já promoveria no secretariado, no final do ano, para quem vai disputar as eleições do próximo ano, para possivelmente renovar e oxigenar a máquina administrativa.

Mudanças no Estado I

Pessoas próximas do governador informam para este colunista que ele até gostaria de trazer mais nomes da oposição para tentar facilitar seu projeto de reeleição, mas o problema é, chegando o momento decisivo, privilegiar um hoje adversário em detrimento de fragilizar alguém que o acompanha desde o começo pode soar negativamente dentro da base…

Mudanças no Estado II

Mas o governador precisa ter uma atenção maior com sua equipe de trabalho. Tem muita gente que guardou as “sandálias da humildade” e já o acha reeleito e com o emprego garantido por mais quatro anos. O problema do desabastecimento de água provou que vem uma eleição dura pela frente. A soberba…

Breno Garibalde I

O Projeto de Resolução nº 14/2025, de autoria do vereador Breno Garibalde, dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Centro de Aracaju. O projeto foi aprovado em redação final e segue para sanção ou veto do Poder Executivo. De acordo com o projeto, a criação da Frente Parlamentar tem a finalidade de promover o debate, a articulação e o acompanhamento de políticas públicas voltadas à valorização, proteção, revitalização e desenvolvimento sustentável do Centro do Município de Aracaju.

Breno Garibalde II

Além disso, o documento elenca os objetivos dessa criação, que abrangem a discussão e proposição de medidas legislativas que incentivem a revitalização urbana e a reocupação do Centro de Aracaju, a colaboração com todas as entidades da sociedade civil que representam os diversos segmentos estabelecidos neste território, bem como com a população residente, assim como o incentivo às políticas de preservação do patrimônio histórico e cultural e a melhoria da mobilidade urbana, acessibilidade e segurança pública na região central, dentre outras medidas.

Alô Aparecida!

O município de Nossa Senhora Aparecida recebeu uma nova caçamba, avaliada em R$ 574.444, para reforçar a frota de máquinas utilizadas nos serviços públicos. O equipamento foi viabilizado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), por meio de recursos destinados pela deputada federal Yandra Moura (União). A entrega contou com a presença da prefeita Jeane da Farmácia, do vice-prefeito Edson Muniz, dos vereadores José Lima, Tutu e Priscila, além do presidente estadual do União Brasil em Sergipe (UB/SE), André Moura, e da própria deputada Yandra Moura.

Jeane da Farmácia

Durante o evento, a prefeita Jeane destacou que a nova caçamba representa um reforço importante para a gestão municipal. “O município contava apenas com uma caçamba antiga. Esta nova aquisição ajudará muito a melhorar os serviços que prestamos à população”, afirmou.

André Moura

Em sua fala, André Moura informou que, além da caçamba, Nossa Senhora Aparecida será contemplada com novos recursos já assegurados. “O trabalho de Yandra tem trazido bons frutos. O município receberá R$ 500 mil alocados no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e mais R$ 2 milhões destinados por meio da Comissão de Desenvolvimento Regional, presidida por ela. Não estou com mandato, mas pela minha experiência no Parlamento Federal, sempre que solicitado para auxiliar na obtenção de recursos para nossos municípios sergipanos, estou a postos”, declarou.

Yandra Moura

A deputada Yandra Moura reafirmou o compromisso com o município e com Sergipe. “Esse é o papel que desejo exercer: cuidar das pessoas e transformar vidas, assim como meu pai fez e sigo seu exemplo. Sempre peço seu direcionamento, e tenham certeza que eu e meu pai vamos continuar nos esforçando para apoiar todos os municípios de Sergipe”, disse.

Olha a Zona de Expansão!

Na próxima terça-feira (16), a Câmara Municipal de Aracaju realizará uma Audiência Pública para discutir a transferência de parte do território da Zona de Expansão de Aracaju para o município de São Cristóvão. A iniciativa, de autoria do vereador Lúcio Flávio, tem como objetivo garantir que os moradores das duas cidades, diretamente impactados pela mudança, sejam ouvidos no processo. A audiência será conduzida pelo presidente da Câmara, o vereador Ricardo Vasconcelos. O encontro contará com a presença de representantes da população de Aracaju e São Cristóvão, além de membros do governo do Estado.

Lúcio Flávio

Durante a sessão, o parlamentar destacou a importância do protagonismo da Casa Legislativa: “quero apenas chancelar que, em conversa com o presidente Ricardo Vasconcelos e com o vereador Isaac Silveira, nós consideramos realizar uma audiência pública coletiva de todos os vereadores que estão participando dessa discussão, na terça-feira, às 14h30”, afirmou Lúcio Flávio.

Entenda

A determinação de ajuste territorial partiu da Justiça, que ordenou que Aracaju devolva cerca de 11% de sua área a São Cristóvão. O novo traçado começa no bairro Mosqueiro e segue até a região de expansão do Conjunto Santa Lúcia, no bairro Jabotiana. A redefinição dos limites foi consolidada no ano passado, após o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmar a decisão da Justiça Federal em Sergipe, de 2012.

Os repasses

À época, ficou estabelecido que a alteração feita em 1989, quando os limites foram alterados sem consultar a população, foi inconstitucional. Além do impacto direto na vida dos moradores, a mudança também influencia nos repasses financeiros da União e do Estado, que serão ampliados para São Cristóvão e reduzidos para Aracaju.

Alô Canindé!

O primeiro dia do Canindé Agroshow 2025 foi marcado por muita animação, grandes apresentações musicais e a presença maciça do público, que lotou a praça do Forródromo em uma noite inesquecível. A abertura oficial contou com a participação de autoridades e deu início a uma programação que une agronegócio, cultura e lazer. Logo depois, o palco principal foi tomado pela energia contagiante dos shows que embalaram a multidão até o amanhecer.

Canindé Agroshow I

As apresentações começaram com João Cantor, que trouxe romantismo e sucessos que conquistaram a plateia. Em seguida, Natanzinho Lima agitou a festa com seu carisma e repertório envolvente. Já na madrugada, foi a vez de Helinho Ventura colocar todo mundo para dançar, preparando o terreno para o encerramento em grande estilo com Lucas Passos, que manteve a animação até o sol nascer.

Canindé Agroshow II

O evento, promovido pela Prefeitura de Canindé de São Francisco, mostrou sua força já na estreia: público lotando todos os espaços, segurança organizada e uma estrutura que impressionou quem compareceu. O Canindé Agroshow reuniu exposições, palestras, feira de negócios e grandes atrações musicais.

Congresso de Espiritualidade

A capital sergipana será palco do 1º Congresso Nordestino de Bem-Estar, Felicidade e espiritualidade, no Shopping Riomar, dia 20 setembro. Este será o maior evento sobe o tema do nordeste e tem como objetivo abrir um espaço de diálogo e transformar Aracaju na “capital nordestina da felicidade”. O congresso reunirá os principais especialistas do Brasil nas áreas de ciência da felicidade, psicologia positiva, felicidade corporativa, saúde mental com palestras e painéis inspiradores, além atrações musicais e vivências.

Antônio Soares

O evento foi idealizado por Antônio Soares que é especialista em ciência da felicidade e psicologia positiva a partir do MOVIMENTO VOCÊ MAIS FELIZ realizado pelo mesmo em 2019, ficou adormecido por algum tempo e volta em 2025 em forma de congresso. Para reforçar esse time Antônio Soares convidou seus amigos Alex Araxá e Raimundo Saturnino, com expertise em inteligência espiritual, ciência da felicidade, marketing e felicidade corporativa para fazer parte do projeto. É esperado um público de 400 pessoas e o evento será realizado das 08 às 19hs, no Shopping Riomar.

Kitty x Carroças I

A história da luta pelo fim das carroças em Aracaju é marcada pela persistência. Desde 2017, a então vereadora e hoje deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) vem travando batalhas dentro e fora do parlamento para pôr fim a uma prática que simboliza não apenas o sofrimento animal, mas também a precarização do trabalho de centenas de famílias.

Kitty x Carroças II

Em agosto de 2018, Kitty levou ao plenário da Câmara Municipal de Aracaju o Projeto de Lei nº 106/2017, que previa o fim gradativo das carroças na capital. O texto foi aprovado em primeira votação, após um debate intenso que trouxe à tona a necessidade de conciliar justiça social, inclusão produtiva e proteção animal.

Kitty x Carroças III

Mas a esperança durou pouco. Em setembro do mesmo ano, na segunda votação, o projeto foi rejeitado pela maioria dos vereadores ligados à base do então prefeito. A derrota não foi apenas parlamentar. Ela veio acompanhada de uma mobilização de carroceiros organizada por políticos contrários ao projeto, baseada em fake news e no medo de perda de sustento. Apesar da pressão, Kitty se manteve firme, e entre os votos favoráveis estava a então vereadora Emília Corrêa, hoje prefeita de Aracaju.

Resistência

O revés de 2018 não encerrou a luta. No mesmo ano, Kitty foi eleita deputada estadual e passou a defender a pauta em uma esfera ainda maior. Do parlamento à gestão pública, a causa contra a exploração animal em carroças e pela inclusão digna das famílias carroceiras permaneceu em sua agenda como prioridade inegociável.

Oportunidade histórica

Hoje, já em 2025, a realidade é outra. Kitty segue como uma das vozes mais firmes nessa discussão, e a Prefeitura de Aracaju está diante de uma oportunidade histórica de transformar em política pública aquilo que foi rejeitado por conveniência política no passado.

Cobrou da PMA

Em encontro recente com a prefeita Emília Corrêa, Kitty voltou a cobrar coerência: quem votou a favor do fim das carroças em 2018 agora tem a responsabilidade de colocar em prática aquilo que defendeu. O diálogo foi aberto, mas não houve compromisso firmado. Após quase uma década de resistência, Kitty reafirma que não basta mais discutir o tema em notas ou reuniões. “A prefeita Emília, que já defendeu o fim das carroças como vereadora, precisa agora provar que a sua coerência se traduz em ação”.

Pode faltar gás!

A Sergas informa que nos dias 16 e 17 de setembro ocorrerá uma parada programada para manutenção de um gasoduto de transporte da TAG. Por conta desta intervenção, haverá interrupção temporária no fornecimento de gás natural em alguns postos de combustíveis durante 48 horas. A Sergas reforça que a medida é necessária e destaca que há outros 11 postos abastecendo normalmente em Aracaju, de modo que os usuários de Gás Natural Veicular (GNV) não ficarão sem alternativas de abastecimento.

