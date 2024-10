O descaso com a Saúde culminou na “tragédia” de Nestor Piva em 2021

Há quem diga que “gravar é viver”! Reviver bons momentos geralmente faz um bem imensurável para a nossa saúde mental e para o coração, mas nós não vivemos apenas momentos de alegria. Quando se trata da eficácia da prestação do serviço público pelos poderes constituídos, mesmo que “algumas” não sejam positivas, este colunista entende que é democrático reviver alguns “recortes”, considerando que quem está no Poder caminha para uma avaliação das ruas, onde irá uma soberania popular.

A eleição municipal ocorrerá no próximo domingo (6) e o “gestor de plantão” passará pelo crivo da população, seja tentando uma reeleição, seja apresentando uma alternativa de sucessão. A gestão pública tem começo, meio e fim, mas a participação política costuma ser continuada. O atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), já está encerrando seu quarto mandato no comando da PMA e tem defendido um nome que, para ele, representa a continuidade de seu projeto político e/ou modelo de administração pública. Mas isso também é um momento de prestação de contas…

Após oito anos de gestão no comando da PMA, Edvaldo colecionou alguns fatos, mas também muito equívocos. Sua gestão pecou, ​​especialmente, na forma de converter sua política de saúde, com muitos discursos e narrativas, mas que deixou a população mais pobre desassistida, prejudicada e se humilhando, seja por uma consulta, um procedimento cirúrgico ou até uma determinada medicação. Faltou o lado humano da coisa, faltou ter uma atenção maior com os servidores da Pasta e, principalmente, aqueles que precisaram da “mão amiga” do poder público.

A Saúde, definitivamente, não foi prioridade na gestão de Edvaldo Nogueira e dos noticiários sergipanos, quase todos os dias, traz reclamações de populares, sobre mazelas registradas nas inúmeras unidades de Saúde da capital. Como não “recordar” da “tragédia” da UPA Nestor Piva, na Zona Norte da capital? Como não lembrar daquele maio de 2021, daquele triste incêndio na ala Covid-19, que resultou em cinco óbitos, com famílias destruídas? Quem foi responsabilizado? Foi uma fatalidade, mas o povo de Aracaju ficou se questionando sobre aquela tragédia…

A informação à época era que o Nestor Piva não tinha Atestado de Regularidade e estava funcionando! Isto é segundo o próprio Corpo de Bombeiros! Logo a Secretaria Municipal de Saúde de Edvaldo Nogueira tentou responsabilizar o Centro Médico do Trabalhador, empresa terceirizada responsável pela gestão da UPA. No “jogo de empurrar”, cinco aracajuanos tiveram óbito naquele incidente, algo trágico que parece ter ficado esquecido, como tudo o que são qualidades para Edvaldo Nogueira e seu candidato à PMA.

Voltando às prestações de contas, este colunista reforça que teremos domingo as eleições provisórias e o gestor público, seja ele quem for, será sim testado nas urnas, direta ou indiretamente, quando a população dirá se aprovará ou não o atual modelo de gestão. Cinco pessoas que sonharam com a recuperação da Covid se foram! Foram 50 internadas e muitas vidas foram salvas graças ao envolvimento dos próprios servidores da UPA Nestor Piva! Isso em uma gestão que recebeu recursos milionários no enfrentamento da pandemia!

Pouca gente lembra do que aconteceu no Nestor Piva! Este colunista deu vez e voz não apenas para os familiares vítimas de incêndio, mas para uma parcela da sociedade que precisa da eficiência na prestação dos serviços de saúde pelo poder público. Gente pobre, humilde, invisível para alguns setores, mas bem lembrado neste momento de campanha eleitoral. Será que havia manutenção dos aparelhos de ar condicionado? O recebimento é que este risco também se estende para outras unidades de Saúde da capital. É hora de “prestar contas”! Cada um com a sua consciência…

Veja essa!

A Coligação do candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), denuncia que durante uma caminhada pelo bairro São Cristóvão, nessa terça-feira (1º), foram testados com drones e alguns veículos, terminados por candidatos a vereador da coligação adversária.

É isso!

O deputado federal licenciado Ícaro de Valmir (PL) e o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) gravaram um vídeo com a identificação de diversos veículos, inclusive com as respectivas placas, informações que serão encaminhadas para que a SSP tome providências, porque de um desses veículos foram disparados quatro tiros.

Violência em Frei Paulo I

Este colunista já tratou do assunto Frei Paulo e na noite de segunda-feira (30) outro absurdo: quatro homens armados foram flagrados abordando e ameaçando populares. Tudo foi filmado e os vídeos circularam pelas redes sociais. Policiais Militares foram acionados e conseguiram identificar e prender os autores das ameaças.

Violência em Frei Paulo II

Detalhe: três moram em Nossa Senhora do Socorro e um em Aracaju. Como perguntar não ofende, o que estava fazendo em Frei Paulo? E foram contratados por quem? Infelizmente, apesar do esforço das forças de segurança, neste período eleitoral a impressão é que Sergipe virou terra sem lei…

Propriá pega fogo I

Aliados do prefeito Valberto (PSD) comemoram um vídeo onde uma viatura da Polícia Militar faz uma suposta abordagem contra o também candidato Luciano de Menininha (PP), em um povoado. Aliados do candidato do PSD insinuaram que o candidato do PP estaria tentando “comprar votos”.

Propriá pega fogo II

Por sua vez, a Justiça Eleitoral havia cancelado o evento do agrupamento de Valberto, na noite desta terça-feira (1º), mas ainda assim ele não só especificação, como recebido em um ato público o ministro Márcio Macedo (PT), o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o deputado estadual Jorginho Araújo (PSD).

Vergonha PMA!

Vergonhosa a entrega das casas populares no Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres pela Prefeitura de Aracaju. A TV Atalaia fez uma reportagem dentro das unidades habitacionais, ouvindo as reclamações dos contemplados e a impressão é que se trata sim de uma obra eleitoreira, entregue sem as mínimas condições de moradia, sem o devido acesso à rede de esgoto, sem água e de forma incompleto. O povo pobre merece respeito e dignidade! As autoridades sergipanas precisam se manifestar…

Maratá com Rafaela

O Grupo Maratá está empenhado e na torcida para que a jovem Rafaela Ribeiro (Republicanos) vença a eleição para a prefeita de Lagarto. Uma das proprietárias, Dona Josete, e Zé Augusto Vieira, junto com seus filhos, declararam apoio político para a candidatura da atual prefeita Hilda Ribeiro. Houve um encontro na sede da empresa e, que acompanha a política do município, avaliando que este apoio sempre é decisivo para decidir quem vence a eleição na cidade pela importância e respeitabilidade do grupo empresarial.

Bomba!

A informação é que apoiadores de uma candidatura a vereadora de Aracaju foram descobertos por forças de segurança, chegando a serem incluídos sob a suspeita de compra de votos. A coluna ainda está apurando, mas estranha que o fato não tenha sido propagado. Por que razão?

Exclusivo!

Em Estância a concessão da DESO está dando muito o que falar e o sentimento é de revolta da população por conta do SAAE. Ontem veio à tona uma informação sobre recursos milionários que foram direcionados para uma unidade de Saúde do município, mas para a prestação de serviços à população continuamente deficiente. A pergunta que não quer calar na cidade: para onde foi o dinheiro?

Fiscalização policial

Outra informação exclusiva é que a polícia teria “visitado” as dependências de uma empresa conhecida (e muito respeitada) na região Centro-Sul do Estado sob suposta acusação de influência política. Uma ação policial deste porte jamais teria acontecido e muita gente não está entendendo o que vem acontecendo em Sergipe…

Moura da Farmácia I

Candidato a vereador bem conhecido do Conjunto Augusto Franco, o empresário Moura da Farmácia (DC) também está empenhado em ajudar sua candidata à prefeita, a deputada federal Yandra Moura (União) a vencer a eleição em Aracaju. Moura tem 62 anos, casado e pai de três filhos, mas construiu uma trajetória de mais de 40 anos de dedicação à sua comunidade, com um olhar especial para as questões sociais.

Moura da Farmácia II

Alinhado com o ex-deputado André Moura e com a deputada Yandra, o empresário Moura da Farmácia conseguiu o compromisso de mais de R$ 5 milhões para obras de pavimentação e saneamento do Barroso; cobertura e revitalização do antigo Canal 3, além da verba necessária para a construção da EMEI – “Escola Municipal de Educação Infantil Irmãos Mirella e Marcell Moura”, que hoje beneficia cerca de 300 crianças e suas famílias, prestando uma bela homenagem aos seus filhos ” in memoriam”.

Sargento Byron

O vereador e candidato à reeleição sargento Byron-Estrelas do Mar (MDB) realiza carreata do Bem nesta quinta (3), com saída da rua Rosina Matos, no bairro Aeroporto. A partir das 19h, amigos e apoiadores percorreram as ruas do bairro e adjacências até a Orla de Atalaia, levando uma mensagem de inclusão e de melhorias que Aracaju precisa.

Perseguição na Barra I

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo (União Brasil), candidato à reeleição, tem enfrentado perseguição política, alimentado por denúncias infundadas. O cenário se intensifica com a reta final da campanha eleitoral. Ele acusa o presidente da Câmara Municipal, vereador Fernando Freitas, de integrar a chapa do candidato Airton Martins como vice-prefeito.

Perseguição na Barra II

“Uma onda de perseguição política está se instalando na Barra, como se esqueceram que o poder vem do povo. A população não quer voltar ao tempo dos coronéis, em que meia dúzia de pessoas controlavam a cidade. Estamos construindo uma Barra democrática, com oportunidades para todos. A minha gestão é limpa, sem nenhum tipo de prática irregular”, reforça Alberto.

