O “fiasco” da “FLOP30”: investimentos bilionários e ausências de líderes mundiais

A Conferência do Clima (COP 30), que está ocorrendo em Belém (PA), era uma das grandes apostas do governo do presidente Lula (PT) para sua campanha à reeleição em 2026, mas na prática a impressão é que “entrou água” não apenas nos sonhos do petista, como também na expectativa gerada em torno do evento. Lula transferiu a capital do Brasil para Belém (PA) com projeto político bem definido, e os investimentos previstos para o evento ultrapassam R$ 7 bilhões.

Mas, na prática, o evento não correspondeu a proporção dos recursos investidos. Vieram à tona problemas estruturais, denúncias de superfaturamento e dispensas de licitações (algo comum para nós brasileiros), mas tudo isso era superado se a COP 30 fosse sucesso de representatividade internacional, se do ponto de vista ambiental o evento acumulasse êxitos, mas a participação de apenas 57 chefes de Estado, a menor desde a reunião de 2019, diminui as expectativas sobre o encontro aqui no Brasil.

Primeiro porque, segundo os analistas do assunto, três das potências que mais emitem gases do efeito estufa (Estados Unidos, China e Índia) não participaram da COP 30, ou seja, por mais que haja o esforço entre alguns líderes, dificilmente nós teremos fortes mudanças nos próximos anos. Isso independente de quem governa o Brasil. A crítica aqui é pelo volume absurdo do investimento para trazer um evento, que afronta completamente a realidade da região Amazônica, por exemplo.

Estamos falando em bilhões gastos para receber líderes mundiais em uma região que é carente há décadas de saneamento básico, da atenção do Estado. Mas o “militante” ou “adorador”, em defesa do governo, vai dizer que o povo do Pará foi beneficiado com a COP 30. Algumas obras realmente mudam a configuração e podem trazer avanços, mas, na prática, algumas estruturas se tornam “elefantes brancos”, sem grandes relevâncias para a sociedade local.

Não custa lembrar que há meses já se arrastava uma polêmica com os preços abusivos cobrados pelas diárias de hotéis, que chegaram a ameaçar até a realização do evento em Belém, gerando críticas até de aliados do governo Lula. É bem verdade que, na reta final para o início do evento, após tantas polêmicas e ações judiciais, os preços foram reduzidos, mas principalmente porque a demanda era muito maior que a procura, chegando a pouco mais de 50% de ocupação em alguns hotéis.

Do ponto de vista ambiental, não custa lembrar que muito pouco do que fora estabelecido (e prometido financeiramente) no “Acordo de Paris” (2015) virou realidade. Estamos falando de 10 anos passados! Imagine o que esperar de uma COP no Brasil sem as presenças de grandes líderes mundiais? É evidente que o governo Lula vai usar toda a sua estrutura, inclusive boa parte da “grande mídia” para valorizar o evento de demonstrar otimismo com o futuro.

Mas também é aceitável que parte do Mundo olhe a COP 30 com desconfiança, muito mais pelas ausências, pelo processo de transformações geopolíticas que o globo terrestre atravessa, do que propriamente pelos bilhões investidos em Belém em um evento que tem uma “agenda verde”, mas que de “plano de fundo” tenta potencializar o governo brasileiro e criar uma “narrativa” favorável para o palanque petista do próximo ano, assim como foi feito na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil.

A “FLOP 30” – batismo crítico que ganhou o território livre da internet diante do fiasco iminente pela ausência de grandes líderes mundiais – carregará como principal pauta a “Declaração de Belém sobre Fome, Pobreza e Ação Climática Centrada nas Pessoas”, que foi assinada por 43 países e pela União Europeia, associando o “social com o verde”, ou seja, o documento trata do combate à desigualdade junto com a adaptação climática, mas, convenhamos, tem País mais “desigual” que o Brasil?

É uma “retórica” que choca com a nossa própria realidade! Temos problemas sociais crônicos, sem o compromisso, a atenção do Estado, sem os investimentos de uma COP 30, mas nosso País tenta estabelecer um movimento político e ambiental para fazer este enfrentamento no Mundo? É evidente que algo precisa ser feito, que tudo é importante, mas o que é fundamental para nós, brasileiros? A diplomacia internacional e o suposto protagonismo ou as transformações efetivas? Sairão do papel?

A informação é que o governo do Estado decidiu suspender os discursos durante a realização do “Sergipe é Aqui” pelo interior. No último, realizado em Cristinápolis, o ex-ministro Márcio Macedo (PT), ao lado do governador Fábio Mitidieri (PSD), utilizou um espaço público para propagar política partidária.

Ao longo de 2025, diversas edições do Sergipe é Aqui foram marcadas muito mais pelos discursos políticos, sobre formação de chapas eleitorais, do que propriamente pelas entregas realizadas para as comunidades. Alguns discursos remontavam sempre os comícios do período eleitoral.

Com Lula e o PT

No evento realizado em Cristinápolis, Márcio Macedo fez uma manifestação política em defesa da aliança entre Fábio Mitidieri e o presidente Lula, trazendo ainda o apoio do Partido dos Trabalhadores para a reeleição do governador de Sergipe. Uma “contrapartida” seria viabilizar uma pré-candidatura do petista para deputado federal. A outra seria a garantia de Rogério Carvalho (PT).na chapa para o Senado.

“Acordão da Contradição”

Para este colunista, ver Fábio Mitidieri e Rogério Carvalho no mesmo palanque, após as eleições de 2022, é a consolidação do “Acordão da Contradição”. E aliança do governador com Lula reforça isso; o PSD deve ter pré-candidato à presidência da República contra o PT. É coisa para acontecer até meados de 2026…

Valmir se movimenta I

Os principais líderes do agrupamento de oposição em Sergipe são os prefeitos de Aracaju e Itabaiana, Emília Corrêa (PL) e Valmir de Francisquinho (PL), respectivamente. Valmir se movimentou nos últimos dias e tem trabalhado em busca da unidade do agrupamento.

Valmir se movimenta II

No final de semana o prefeito teria se encontrado com o pré-candidato a deputado federal André David (Republicanos) e nessa segunda-feira (10), acompanhado do deputado estadual Marcos Oliveira, Valmir almoçou e conversou com o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania). De repente a oposição vai se agrupando…

Unidade da oposição

Valmir e Ricardo defenderam a unidade do grupo de oposição em Sergipe. O encontro serviu para alinhar estratégias e dissipar narrativas de um possível racha no agrupamento. Valmir elogiou Ricardo como “um quadro importante e com grande futuro”.

Sergipe em 1º lugar

Já Ricardo se posicionou como um “elo de unidade” e reforçou sua lealdade ao projeto do grupo. “A política se faz com diálogo e respeito. Estou aqui para somar”, disse o vice-prefeito. A reunião sinaliza que, apesar de eventuais divergências, o projeto de oposição para 2026 segue firme, com foco na construção de uma alternativa para Sergipe.

André Moura I

Os deputados estaduais Marcelo Sobral, Cristiano Cavalcante e Kaká Santos (União Brasil) utilizaram a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe para defender o presidente estadual do partido e pré-candidato ao Senado, André Moura, citado em publicações consideradas fake news.

André Moura II

As manifestações ocorreram após o jornalista Cláudio Nunes publicar o artigo “Como a CPI do INSS virou palco de uma narrativa eleitoral pré-fabricada”, que sugere uma articulação de parlamentares do PT para desgastar a imagem de André em Sergipe às vésperas das eleições de 2026.

Marcelo Sobral

Marcelo Sobral destacou que o ex-deputado tem exercido papel de destaque no Governo do Rio de Janeiro. “Ele vem desempenhando uma função importante ao lado do governador Cláudio Castro, mostrando mais uma vez sua capacidade de articulação e de trabalho. Com a aproximação das eleições, tentam novamente atingir uma das maiores lideranças políticas do Estado. Não podemos aceitar esse tipo de prática. Queremos eleições limpas, transparentes e baseadas em propostas e resultados”, afirmou o parlamentar.

Cristiano Cavalcante

O líder do governo no parlamento estadual, Cristiano Cavalcante, também repudiou o uso de informações falsas para fins eleitorais. “Estamos a poucos meses de uma nova campanha e nos preocupa o número de fake news que possam ser disseminadas para confundir o eleitor sergipano. É fundamental que o debate político seja pautado pela verdade e pelo respeito”, ressaltou.

Kaká Santos

Já o deputado Kaká Santos, por sua vez, reforçou que a tentativa de vincular André Moura à CPI do INSS tem motivação política. “Todo mundo sabe que essa tentativa tem fundo político, porque André Moura aparece como peça-chave na corrida eleitoral do próximo ano. A política precisa retomar o caminho da seriedade e do respeito à reputação das pessoas. O uso da mentira como arma não fortalece a democracia, apenas a desmoraliza”, disse.

Hospital da Mulher

A prefeita Emília Corrêa anunciou oficialmente, a transformação da Maternidade Lourdes Nogueira em Hospital da Mulher e Maternidade de Aracaju Lourdes Nogueira (HAMA). A iniciativa representa mais um marco na consolidação de uma rede pública de saúde moderna, humana e voltada às necessidades das mulheres e das crianças. Com a ampliação da estrutura e dos serviços oferecidos, o HAMA se torna referência regional em atenção integral à mulher e à primeira infância, sendo o segundo hospital e maternidade municipal do Nordeste, atrás apenas de Fortaleza.

Maternidade de Aracaju

Com a reestruturação, o HAMA passa a contar com novos equipamentos, equipes multiprofissionais ampliadas e ambientes modernizados, garantindo um atendimento mais ágil, seguro e acolhedor. A unidade também reforça a integração com a rede municipal de atenção básica, assegurando o acompanhamento das gestantes e puérperas desde o início do pré-natal até o pós-parto.

Fake do Marketing do Mal

Em seu discurso, Emília relembrou o período de campanha quando foi alvo de Fake News, que afirmavam falsamente que sua gestão acabaria com a maternidade. “Coincidentemente, há um ano, durante as eleições, fui alvo de mentiras, de desinformação. Como uma mulher, mãe e avó acabaria com uma maternidade? Hoje, neste dia histórico, a verdade aparece com trabalho e compromisso. Em pouco tempo a resposta veio”.

Emília Corrêa

“O trabalho é muito mais forte que as falas. A verdade é soberana. Juntamente com a força, determinação e uma equipe técnica comprometida, estamos entregando um hospital completo, preparado para cuidar integral das mulheres e das crianças de Aracaju”, declarou emocionada.

Débora Leite

Para a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, o HAMA consolida a capital como pioneira em políticas públicas de atenção integral à mulher e à primeira infância. “A transformação da maternidade em hospital é um marco para o SUS de Aracaju. Precisou uma mulher estar à frente da gestão para humanizar e buscar excelência em com grandes práticas. Estamos oferecendo uma estrutura que alia tecnologia, acolhimento e cuidado humanizado, refletindo o compromisso da gestão municipal com a saúde das famílias aracajuanas. Algo, de fato, nunca visto antes”, afirmou.

Elaine Oliveira

De acordo com Elaine Oliveira, secretária da SerMulher, que também estava prestigiando a solenidade, a transformação só foi possível porque temos uma prefeita com um olhar humano e sensível. “Um passo importante que simboliza amor, sensibilidade e compromisso com a vida e com as mulheres aracajuanas. Tinha que vir de uma prefeita”, enfatizou.

Eduardo Amorim I

Durante entrevista concedida para o jornalista Dênison Ventura, na Rádio Jornal, o médico anestesiologista Eduardo Amorim foi questionado por um ouvinte sobre a concessão parcial da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Pré-candidato a senador, ele voltou a lamentar o processo administrativo que resultou na terceirização da empresa estatal.

Eduardo Amorim II

Em setembro do ano passado a companhia – até então pública, foi arrematada por R$ 4.536.936.990,00 pela empresa Iguá Saneamento durante um leilão realizado no estado de São Paulo. Esse valor representa um ágio de 122,63% sobre o valor mínimo previsto no edital, que permitiu à Iguá Saneamento a exploração dos serviços de saneamento do estado. “Respondo ao ouvinte inicialmente com outra pergunta: você aprova o serviço realizado pela Iguá?”, questiona.

Eduardo Amorim III

“A Deso era uma empresa de economia mista, criada em 25 de agosto de 1969, um orgulho imenso para o povo sergipano e com um teor social imensurável. Infelizmente ela foi vendida por um suposto conjunto de problemas que o estado não conseguia resolver, mas privatizar não era a melhor solução. Resultado: hoje o serviço está péssimo e muita gente deixa bem claro que está com saudade de quem? da Deso!”, destacou.

Hospital do Câncer

Conforme vem destacando ao longo dos últimos cinco meses, o profissional do Sistema Único de Saúde (SUS) enalteceu a importância de Sergipe construir um Hospital de Clínicas e um Centro de Diagnóstico por Imagem, capaz de amenizar o fluxo de atendimento no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), e no Hospital Cirurgia, ambos em Aracaju.

Atendimento aos dependentes

Eduardo Amorim acrescentou ao afirmar que o estado de Sergipe é uma das poucas unidades federativas do Brasil a não ofertar aos servidores públicos, um hospital dedicado também para os seus respectivos dependentes. O entrevistado reforçou que o dinheiro resultante da venda da Deso é suficiente para estas construções. “A privatização da Empresa Energética de Sergipe (Energipe) aconteceu no ano de 1997, comprada pelo grupo mineiro Cataguazes-Leopoldina no valor de 577 milhões de reais. O que foi feito de representativo com esse dinheiro?”, questiona.

Dinheiro da DESO

“Em junho desse ano eu conversei rapidamente com Fábio Mitidieri e dei um conselho: ‘eu não teria vendido a Deso, mas já que você vendeu, construa um Hospital de Clínicas e um Centro de Diagnóstico por Imagem. Deixe um legado positivo’. Pelo visto, minha sugestão não foi acatada; o dinheiro dessa privatização está sendo repassado para os municípios, mas ninguém consegue vê aplicação apropriada dessa verba, enquanto o serviço realizado pela Iguá tem deixado as pessoas com saudade da Deso”, completou Eduardo Amorim.

Bomba!

Estranhamente alguns setores da imprensa de Sergipe, atentos a tudo o que ocorre em Aracaju, por exemplo, não tomaram conhecimento da decisão do juiz federal Edmílson da Silva Pimenta que acatou os pedidos do Ministério Público Federal e está apurando suposto ato de improbidade administrativa do secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

A decisão!

Em sua decisão, o magistrado determina que o Estado de Sergipe e a Fundação Hospitalar de Saúde sejam intimados para que informe, com urgência, no prazo de cinco dias, o cumprimento da decisão com demonstrativo de que houve a reintegração dos profissionais temporários decorrentes dos Processos Seletivos Simplificados da FHS, que teriam sido desligados indevidamente por meio de ofício circular.

Multa diária

O magistrado ainda determinou multa diária de R$ 1 mil em desfavor dos gestores da Secretaria de Estado da Saúde e da Fundação Hospitalar de Saúde (Adna de Santana Barbosa), incidindo até o momento em que houver a reintegração dos profissionais indevidamente desligados. “Ao MPF, se for o caso, instaurar procedimento criminal e procedimento para apuração de ato de improbidade administrativa”.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) está em Belém (PA) nesta semana para participar da COP30, acompanhado de uma comitiva de senadores e senadoras do Congresso Nacional. A conferência, que reúne líderes mundiais, ministros e especialistas para debater as mudanças climáticas, tem programação oficial entre 10 e 21 de novembro, incluindo a Cúpula dos Chefes de Estado nos dias iniciais.

Alessandro Vieira II

Já na capital paraense, o senador gravou um vídeo destacando os objetivos de sua participação. “Mesmo com a agenda corrida lá de Brasília, de Sergipe, deu para chegar aqui em Belém, abertura da COP-30, uma oportunidade de discutir os problemas ambientais no mundo, no Brasil, mas também de captar recursos para Sergipe, para recuperação de manguezais, caatinga e o cuidado com as nossas nascentes de rios, oportunidades interessantes que a gente vai ao longo da semana conversando com vocês”.

Alô Itabaiana!

A Semana Nacional de Mobilização contra a Dengue já passou, mas em Itabaiana, as ações continuam acontecendo. A Secretaria Municipal de Saúde segue alertando a população sobre os cuidados essenciais para prevenir e combater o Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zika vírus e chikungunya. Na semana passada, equipes do Núcleo de Combate às Endemias realizaram ações de conscientização em algumas UBSs, com o objetivo de chamar a atenção da população, sobre a necessidade de cada um fazer a sua parte.

Ações educativas

No Bairro Queimadas, que apresentou alto índice de infestação do mosquito, no último Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), as equipes realizaram recentemente, dois dias de ações educativas. Além disso, as equipes da prefeitura seguem com o trabalho que já é feito, com o recolhimento de entulhos e materiais sem serventia, por exemplo, e o trabalho diário dos Agentes de Combate às Endemias. Porém, a população deve fazer a sua parte, visto que, a prevenção precisa ser coletiva, para que seja eficaz.

Alô Simão Dias!

Superadas as polêmicas, dia 20 de novembro será realizado, em Simão Dias, a partir das 16h30, o III Cortejo Afro “Os Filhos de Oya”, celebrando os 42 anos de enfrentamento ao racismo e combate às desigualdades étnicos raciais. O Cortejo integra a programação do II SIMNEGRO – Simão Dias em Movimento Negro e Africanidades”, com a participação da banda “Descidão dos Quilombolas”, contratada pelos organizadores. A realização é uma conquista da Associação de Cultura Afro-Brasileira em Ritos ao Culto dos Orixás Ilê Axé Oyá Abassá Courangandessy Bamirê, através do seu presidente Aristeu de Jesus Reis.

