O “impacto social” das eleições unificadas que só irão beneficiar os políticos!

Este colunista tem consciência que vai “mexer num vespeiro”, mas ouvindo todos os argumentos da classe política e olhando especialmente para aqueles que precisam da ação do poder público, é hora de chamar a atenção para os “perigos” que teremos com a unificação das eleições a partir de 2034. Por enquanto a proposta está tramitando no Congresso Nacional, e há muito caminho para ela percorrer, mas existem sempre “dois lados da moeda” e já por isso é preciso ser verdadeiro com a sociedade.

Dando logo aquele “chute na canela” da maioria dos políticos brasileiros (inclusive os sergipanos), este colunista vai direto ao ponto: quem é contra as eleições a cada dois anos é porque se sente incomodado (a) em ter que gastar fortunas de dinheiro para se eleger (ou reeleger). A maioria não está pensando na população, em seus munícipes, como o “marketing” insinua a cada pleito. A compra de votos é assustadora, ano que vem o dinheiro terá um peso ainda maior e quem fiscaliza permanece em “silêncio”…

Muitos “políticos profissionais” já fazem cálculos sobre estimativa de gastos para disputar uma eleição para governador, para senador, deputado federal e estadual, para prefeito e vereador! Ex-mandatários já não querem mais disputar, alegando que o processo político “ficou muito caro”! Em breve, só disputarão a eleição para ganhar pré-candidatos “afortunados”, empresários e “laranjas” a serviço de grupos que não têm compromisso com os interesses da coletividade…

A eleição a cada dois anos é benéfica para a sociedade que, através das redes sociais e dos setores da imprensa que não se “vendem” ou “dobram” para determinados governantes, pode fiscalizar e cobrar, principalmente sobre as promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral e que não foram cumpridas. Qual o governador ou prefeito, que sabendo que não terá a reeleição, e que só haverá novo pleito cinco anos depois, vai se preocupar com as críticas do povo ou de abnegados da imprensa?

Mas “o buraco é ainda mais fundo”! Temos uma realidade onde o eleitorado brasileiro tem a cultura de apoiar este ou aquele candidato na expectativa de conseguir um emprego dentro da gestão pública. Mesmo que não haja nenhuma ilegalidade nisso, vivemos sob uma realidade difícil da redução de postos de trabalho e fechamento de alguns empreendimentos. O setor empresarial está muito ressentido e preocupado com o futuro e o desemprego tende a ser uma realidade constante!

Imaginem o “impacto social” em centenas de cidades brasileiras, inclusive aqui em Sergipe, se as gestões estaduais e municipais se estenderem por cinco anos, considerando que as poucas oportunidades de emprego estão nas Prefeituras ou no Estado em diversos municípios, que mesmo indevidamente movimentam e aquecem a economia de determinados lugares, como garantir a dignidade e a própria sobrevivência das tantas famílias?

Este colunista entende que Prefeituras e o Governo do Estado não podem servir de “cabide de empregos”, mas mandatos mais longos, com eleições a cada cinco anos, como manter o sustento de quem vai ficar fora das gestões, considerando que faltam oportunidades na maioria dos municípios brasileiros? Haverá quem ache este comentário indevido, mas ele traduz o que acontece na realidade no Brasil. E já fica a torcida para que esta proposta não evolua da forma como está colocada em BSB…

A proposta de mudança na Constituição que põe fim à reeleição para presidente, governadores e prefeitos foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O texto estabelece mandatos de cinco anos para todos os cargos eletivos e cria um calendário de transição para unificar todas as eleições em 2034.

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) também determina que os mandatos de senadores, que hoje duram oito anos, passem a ter a mesma duração dos demais cargos. A mudança segue agora para votação no plenário do Senado e, se aprovada, será encaminhada à Câmara dos Deputados.

A proposta estabelece regras específicas para a transição, com alterações graduais nos mandatos de diferentes cargos até a completa unificação das eleições daqui a nove anos. A PEC mantém a possibilidade de reeleição para presidente e governadores nas eleições de 2026, sendo esta a última oportunidade para que ocupantes desses cargos possam tentar um segundo mandato consecutivo.

A posição deste colunista é clara: unificar as eleições no Brasil a cada cinco anos é um grande risco pelo “modus operandi” que temos em prática por muitos políticos para ganhar a eleição. Na maioria das cidades pequenas do País (inclusive em Sergipe) a oferta de empregos é cada vez mais reduzida e as pessoas têm uma cultura de sobreviverem trabalhando no Governo do Estado ou nas Prefeituras Municipais.

Estamos diante de uma triste realidade onde quase metade da população brasileira já recebe algum tipo de benefício do Poder Público. Temos uma sociedade que sobrevive à base de auxílios governamentais, fruto dos pagadores de impostos, e a tendência é aumentar lá na frente quando, sem emprego e com eleições a cada cinco anos, os mais pobres perderão completamente a dignidade.

Nesse domingo (25), Samir Xaud foi eleito como novo presidente da CBF e seu primeiro discurso foi aplaudido pelos presidentes e representantes das 26 Federações de Futebol dos Estados. Em sua fala, Samir já polemizou propondo uma redução de 16 para 11 datas do Calendário do futebol de 2026 para as Federações promoverem os Campeonatos Estaduais.

Não dá para o governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju, como também as demais prefeituras do interior, que apoiam e investem no futebol profissional, mas principalmente a Federação Sergipana de Futebol se coloquem omissos diante desta proposta do novo presidente da CBF que pode “sepultar” o futebol em diversos Estados menores, inclusive aqui em Sergipe. Não custa lembrar que os Estaduais em 2025 já passaram por uma redução para 16 datas.

Este colunista não é especialista em futebol, mas nem precisa, para entender que esta medida da CBF de reduzir o calendário dos estaduais tende a fragilizar ainda mais o futebol nos Estados menores, como Sergipe, por exemplo. Basta imaginar muitos times do interior sergipano, que sobrevivem do empenho e doações dos empresários abnegados e da classe política? Quem vai investir alto em um time que só jogará, no máximo, em 11 datas no ano? O desemprego vai gritar…

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) participou do Seminário da Frente Parlamentar da Segurança Pública no Congresso Nacional, realizado no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), que contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e de outras autoridades nacionais, estaduais e profissionais da área.

Após acompanhar as explanações, o parlamentar ressaltou a importância de promover o debate sobre segurança pública no Brasil. “É um tema de tamanha relevância, e as palestras ministradas neste seminário reforçam isso. Inclusive, estive recentemente em Goiás, em agenda parlamentar com a Unale, e fui recebido pelo governador Ronaldo Caiado, que fez uma apresentação um pouco mais extensa que a de hoje, onde detalhou o trabalho da segurança pública naquele estado. Todos os deputados saíram impressionados com os dados apresentados”, destacou.

De acordo com o deputado, a sensação de segurança em Goiás é um reflexo direto desse trabalho. “Quando viajo, a primeira coisa que pergunto ao chegar em um hotel é se a área onde estou é segura, se posso transitar pelas ruas com tranquilidade. É um hábito que tenho, e em Goiânia não foi diferente, mesmo sabendo que estaria seguro no estado de Goiás. Ao questionar um funcionário do hotel, ele logo disse: ‘Aqui o senhor pode caminhar à vontade, não há risco, não há ocorrência de assaltos’. Isso é resultado do trabalho do governador Ronaldo Caiado”, salientou Luciano.

Pimentel relatou que essa sensação de segurança também é percebida em Sergipe. “O governador Ronaldo Caiado afirmou que a sensação de segurança pública em Goiás tem atraído grandes investimentos para o estado, pois as pessoas investem onde se sentem seguras. E essa sensação nós também temos aqui em Sergipe. Contamos com as forças militares, a Polícia Civil e a Polícia Militar, que merecem todo o nosso respeito, pois realmente nos transmitem essa segurança pública”, pontuou Pimentel.

Quando muitos acreditavam que a Secretaria Municipal de Cultura de Nossa Senhora do Socorro teria uma atuação limitada por conta da crença religiosa de sua gestora, a realidade provou o contrário. Sob o comando da secretária Mônica Menezes, a pasta tem surpreendido e ganhado destaque por seu trabalho dinâmico, inclusivo e respeitoso com todas as expressões culturais e religiosas do município.

Mônica Menezes, que é formada em Pedagogia, acadêmica de Direito e possui ampla experiência em gestão pública, enfrentou no início de sua gestão uma série de comentários nas redes sociais, onde muitos duvidavam da sua capacidade de liderar uma secretaria historicamente plural. No entanto, com profissionalismo e sensibilidade, ela mostrou que a fé pessoal não interfere no compromisso público de promover a cultura em toda a sua diversidade.

A secretaria, sob sua liderança, vem desenvolvendo uma série de ações que valorizam manifestações culturais das mais variadas origens, do samba ao forró, das tradições populares aos movimentos urbanos, sempre com respeito a todas as crenças e credos. A gestão tem se destacado ainda pela atuação participativa e descentralizada, promovendo atividades culturais em diversas comunidades e povoados de Socorro.

Entre as principais conquistas recentes, estão a criação de editais voltados para a cultura periférica, o fortalecimento de eventos tradicionais no calendário municipal e a reestruturação de espaços culturais que estavam abandonados, iniciativas que têm gerado emprego, renda e visibilidade para artistas locais. “Nosso compromisso é com o povo e com a cultura em todas as suas formas. A cultura une, educa, emociona e transforma. E é nisso que acreditamos”, afirma Mônica Menezes.

A cidade de Itabaiana tem mais um motivo para se orgulhar. O jovem Vinny Reis, recém-formado em Cinema, deu início às gravações do seu primeiro curta-metragem autoral, intitulado “Doação Inconsciente”, que promete provocar reflexões com uma trama instigante e cheia de mistérios.

A produção marca um importante passo na carreira de Vinny, que desde cedo demonstrava talento e paixão pelas artes visuais. Ao longo de sua trajetória, o jovem cineasta já participou de algumas produções audiovisuais, entre elas a gravação da Vila do Natal Iluminado, um conto de Natal exibido na TV Sergipe, onde operou na captação de som direto, experiência que contribuiu para seu amadurecimento técnico e artístico.

Agora, com a graduação em mãos, Vinny decidiu mergulhar de cabeça em um projeto ousado, que traz à tona um tema delicado e pouco explorado no audiovisual sergipano: o tráfico de órgãos. O curta, que está sendo gravado em Aracaju, narra a história de Lucas, um jovem que, após uma noite de festa, acorda em uma construção abandonada e se vê envolvido em uma trama sombria de tráfico de órgãos. O enredo ganha ainda mais força com um final surpreendente, que revela a repetição do padrão com uma nova vítima, ampliando a crítica social presente no roteiro.

“É uma história que, apesar de fictícia, se inspira em relatos urbanos e no medo coletivo que muitos carregam. Quero trazer à tona o debate sobre vulnerabilidade, juventude e os perigos invisíveis do cotidiano”, explica Vinny. O lançamento de “Doação Inconsciente” está previsto para o segundo semestre de 2025, com exibições em mostras independentes e festivais de cinema nacionais.

Vem aí um treinamento que promete mudar a história de algumas pessoas, melhorando o relacionamento de trabalho dentro de empresa e órgãos. No dia 14 de junho, no Espaço Conviva – Coworking, em Aracaju, haverá um treinamento com 12 horas de imersão presencial, com direito a book de atividades, coffee break e almoço. A iniciativa é voltada para quem deseja ter mais confiança para alcançar grandes objetivos e que precisa “destravar” ao tomar decisões mais assertivas. As inscrições e maiores informações podem ser tiradas com treinador Eduardo Barbosa (79) 99999-2032.

