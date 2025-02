O “Marketing” que consegue eleger um político não governará por ele!

Tem sido comum quando nos aproximamos de uma eleição, seja ela estadual ou municipal, uma intensa movimentação nos bastidores do mundo político à procura dos melhores (ou não) profissionais do marketing eleitoral com o objetivo de obter êxito nas urnas. É quase um “vale-tudo” para fazer daquele candidato ou candidata, que muitas vezes têm dificuldades até para falar, para contextualizar, um campeão ou campeã de votos na disputa em questão.

É evidente que há uma série de fatores que pesam quando da escolha de um representante por boa parte da população, como sua capacidade política, sua trajetória, seu poder de argumentação, o agrupamento político que representa e as “bandeiras” que costuma defender publicamente. Mas também é inegável o papel decisivo que alguns profissionais do marketing conseguem “agrupar” todos estes aspectos em uma candidatura robusta e com forte potencial.

Já vimos bom exemplos também de campanhas com grandes volumes de recursos investidos, sobretudo em marketing, mas que não foram exitosas e “sucumbiram” para determinadas “campanhas franciscanas”, o que também faz parte do jogo. A propaganda é boa, mas nem sempre ela faz milagre! Ela não decide uma eleição sozinha! O que é muito positivo para a sociedade! Governadores e/ou prefeitos “fabricados” pelo marketing geralmente têm “prazos de validade” estabelecidos!

Geralmente são políticos com pouca capacidade associativa e administrativa, sem experiência de gerenciamento de crises e sem o perfil de liderança, ou seja, geralmente se apresentam como “solução” dos problemas do povo, mas muitas vezes só resolvem os impasses dos agrupamentos que pertencem, “transferindo” a liderança e o poder de decisão para um ex-governador, ex-prefeito ou para alguém que tenha mais força política ou perfil de governança.

Superada a campanha política e a posse administrativa, eis que chegamos ao momento crucial de governar, de começar a cumprir as promessas de campanha, de buscar ações que podem transformar a realidade daquelas pessoas que mais precisam do poder público. É aí onde começam a surgir os problemas, sobretudo para aqueles políticos que eram “extremamente competentes, sérios, experientes e extremamente populares”, conforme pregava o Marketing Eleitoral…

A partir deste momento, há quem não saiba para onde ir porque já se desvinculou do marketing responsável por sua campanha ou até porque mantém pendências financeiras com ele; há também quem mantenha essa equipe por perto para que possa “governar” por si, tentando construir uma realidade fictícia, algo frágil e totalmente baseado em propaganda. É possível que os leitores já tenham se deparado com gestões públicas com este perfil.

Os mais críticos costumam dizer que “já não fazem homens públicos como antes”! Vivemos sob uma triste realidade de péssimos gestores, de gente que não tem capacidade administrativa e de liderança, mas que governa como “Alice no País das Maravilhas”! O resultado disso? Mais desigualdades, mais intolerância, mais fome, menos direitos, menos qualidade de vida e menos expectativa de futuro! Um alerta: qualquer semelhança com este comentário é mera coincidência! Ou não…

Veja essa!

O assunto que movimentou o mundo político sergipano foi o encontro, em Lagarto, entre o prefeito Sérgio Reis (PSD) e o senador Rogério Carvalho (PT). Na oportunidade, o gestor municipal formalizou uma aliança política e administrativa com o petista e já declarou seu apoio à reeleição de Rogério em 2026.

E essa!

Não custa lembrar que a “chapa governista” para o próximo ano já está praticamente definida com o governador Fábio Mitidieri (PSD) disputando a reeleição e o deputado Jeferson Andrade (PSD) para vice. Há quem assegure que o senador Alessandro Vieira (MDB), que disputará a reeleição, também é outro nome confirmado na chapa.

Simulação?

O anúncio de Sérgio Reis de apoio à reeleição de Rogério Carvalho não surpreende este colunista, inclusive sua defesa para que o petista se reaproxime do governador Fábio Mitidieri. Boa parte do agrupamento governista não votará em uma pré-candidatura de André Moura (UNIÃO) para o Senado e hoje apenas “fingem” esse apoio…

Apoio fake?

Das duas uma: ou o governador continua sem articulação política em sua base e não lidera o seu próprio agrupamento ou tem alguém “escondendo o jogo”; aliados de Mitidieri já declararam apoio à reeleição de Alessandro; outros já têm compromisso com Márcio Macedo (PT) e agora a família Reis com Rogério Carvalho. André Moura, André Moura…

Bomba!

Chega a informação para este colunista que a recém criada Secretaria de Estado da Cultura deverá ser ocupada pelo ex-deputado federal Valadares Filho. O que se comenta nos bastidores é que o governador teria “batido o martelo” na escolha do novo secretário para responder pela Secretaria.

Exclusiva!

Para deixar a concorrência agoniada, mais uma: Valadares Filho será o secretário e o ex-vereador e empresário Fabiano Oliveira (PP), que disputou a eleição como candidato a vice-prefeito de Aracaju, será o adjunto da Pasta. A informação é que o governador vai chamar os dois nos próximos dias para anunciar sua decisão.

Exemplo de Danielle I

O sábado (15) foi marcado pelo polêmico convite do governador Fábio Mitidieri para que a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) seja a vice-líder de seu governo na Alese. Tudo com a aprovação do senador Alessandro Vieira, o mesmo que “enterrou” o projeto político da hoje secretária da Mulher, Danielle Garcia (MDB).

Exemplo de Danielle II

Quem não gostou nada do convite foi o também deputado Georgeo Passos (Cidadania), que é um dos principais expoentes da oposição em Sergipe e que reforça a posição contrária do Cidadania, que não caminha alinhado com o governo de Mitidieri. “No mínimo indelicada a postura do governador pela indicação de uma filiada de um partido de oposição”.

Exemplo de Danielle III

Georgeo Passos demonstra coerência em sua postura e em sua fala. O gesto é mais um erro político do governador que parece lotear toda a estrutura do seu governo para tentar impedir uma candidatura de oposição em 2026. E Kitty Lima, que já perdeu a eleição de 2022, tem que tomar cuidado com o exemplo de Danielle Garcia. Basta ver o resultado dela em Aracaju no ano passado…

Mitidieri com Lula

Essa movimentação de aliados afastando André Moura e defendendo o “namoro” do governador com o PT fortalecem a tese de que o palanque do presidente Lula (PT) em Sergipe será o de Fábio Mitidieri em 2026. Decisão que afasta os bolsonaristas e conservadores, como o pré-candidato ao Senado, Rodrigo Valadares (UNIÃO).

Clima quente I

O vereador de oposição em Nossa Senhora do Socorro, Thiago Azevedo, o mesmo que denunciou os supostos “funcionários fantasmas” na gestão do prefeito Samuel Carvalho (Cidadania), agora ficou solidário com o vereador Betinho, que deve ficar impedido de presidir a Câmara Municipal pelo terceiro mandato consecutivo.

Clima quente II

Pelas redes sociais o vereador Thiago Azevedo anunciou a formatação de uma nova chapa para disputar a presidência da Câmara Municipal, possivelmente sem o conhecimento de Betinho e com divergências entre os vereadores, considerando que mais de um tem interesse em disputar a presidência. Thiago promete “dar os nomes” na sessão de terça-feira (18)…

PP esvaziado!

Apesar de comemorar alguns resultados do Partido pelo interior do Estado, o senador Laércio Oliveira apenas elegeu seu sobrinho, Levi Oliveira (PP), como vereador da capital e a tendência é que a legenda perca o ex-deputado Capitão Samuel e o deputado federal Thiago de Joaldo. Fabiano Oliveira, que foi candidato a vice-prefeito, ainda aguarda a nomeação para a Secretaria de Estado do Turismo ou da Cultura.

Emanuel Cacho

O advogado Emanuel Cacho começou a se movimentar nas redes sociais e tem sido crítico em relação ao governo de Fábio Mitidieri. Dentro da composição que tem o PL e o PSDB juntos, ele chega a se colocar como pré-candidato a governador pela oposição, ao lado de nomes como o de Valmir de Francisquinho e de Ricardo Marques.

Cidadã Aracajuana

A amiga e leitora Sandra Regina de Sena Santos, Coordenadora Estadual do Movimento Nacional ODS, será condecorada na próxima quarta-feira (19), às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal com o Título de Cidadã Aracajuana. A honraria será concedida pelo vereador Elber Batalha (PSB).

Sergio Fontes & João Alves

O ex-secretário de Estado, Sérgio Fontes, lança no próximo dia 25, às 17 horas, no Museu da Gente Sergipana, o livro “Um pouco da minha história – Meu caminhar com o ícone João Alves Filho”. Na obra ele traz algumas das inúmeras experiências que teve ao lado do maior governador da história de Sergipe e um dos maiores homens públicos do nosso Estado. Certamente teremos um bom público prestigiando o evento.

Olha o Sebrae/SE!

O Sebrae Sergipe tem se destacado como uma instituição que entende os desejos e as dores dos empreendedores. Com 8,9 pontos na pesquisa da imagem do Sebrae junto à sociedade, divulgada pelo Sebrae Nacional, a instituição supera a média nacional, que é de 8,7 pontos, consolidando-se como a mais bem posicionada do Brasil nesse aspecto, seguida dos estados de São Paulo, Roraima, Paraíba, Ceará, Amapá e Acre, com 8,8 pontos.

Priscila Felizola

“Dados como este são um reflexo de como o Sebrae tem conseguido se posicionar de maneira eficaz junto aos pequenos negócios aqui no estado. A confiança da sociedade sergipana em nosso trabalho, especialmente no que diz respeito à nossa atuação em prol dos pequenos negócios, é motivo de muito orgulho. Estamos, de fato, transformando a vida das pessoas, gerando oportunidades que impactam diretamente o cotidiano de cada um e fortalecem o desenvolvimento econômico local”, expressou a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola.

Primeiro lugar

Em 2024, o Sebrae se destacou como a marca mais Socialmente Responsável entre 1500 empresas e instituições brasileiras, segundo ranking elaborado pela Design Bridge. Neste quesito, o Sebrae Sergipe se destaca. No que diz respeito à imagem do Sebrae junto aos pequenos negócios, a pesquisa aponta que 96% dos entrevistados no estado consideram o Sebrae uma instituição social e ambientalmente responsável, colocando Sergipe em primeiro lugar no ranking nacional.

Credibilidade

A credibilidade do Sebrae Sergipe também é amplamente reconhecida, com 95% dos entrevistados afirmando confiar na instituição. Este alto índice reflete a imagem sólida construída ao longo dos anos e a confiança dos empreendedores locais nos serviços oferecidos, como consultorias, capacitações e apoio no acesso a crédito e novas oportunidades de mercado.

Cobrança na CMA

O presidente da Casa Legislativa, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), usou a tribuna para cobrar melhorias para a capital e reforçar a necessidade de planejamento no governo da prefeita Emília Corrêa (PL). O parlamentar destacou que, apesar do início recente da nova gestão, é necessário organização das ações prioritárias. “O governo da prefeita Emília está começando agora, então a gente não pode nem cobrar muita coisa ainda. Mas é preciso começar o planejamento. Já tem tempo suficiente”, afirmou.

Ricardo Vasconcelos I

Ricardo Vasconcelos elogiou a decisão da gestão municipal de abrir uma mesa permanente de negociação com os sindicatos, mas alertou que algumas questões essenciais não podem ficar apenas no discurso. “Não dá para a gente começar o suplício de Tântalo, quando parece que a solução está perto, mas escapa das nossas mãos. Está na promessa de campanha, no dia a dia, nos discursos, o compromisso com o plano de cargos e salários dos agentes de trânsito, concurso público para o magistério e para a saúde”, ressaltou.

Ricardo Vasconcelos II

O vereador reforçou que sua atuação não é baseada em discursos vazios. “Eu não faço política para a rede social. Eu faço política para o povo. Então o que nós esperamos é que se fale e se cumpra. Que saia do papel, saia do Instagram, saia dos outdoors e chegue na ponta para a população”, afirmou.

Regulamentação do táxi-lotação

Outro ponto levantado foi o compromisso assumido pelo ex-prefeito Edvaldo Nogueira de regulamentar o táxi-lotação até 31 de dezembro de 2024, o que não foi cumprido. “Homem público não pode ter duas palavras. E nós aqui não vamos por esse caminho. Passou o prazo e a regulamentação não veio. Agora, Emília disse que vai regulamentar. Vamos cobrar todos os dias”, garantiu Vasconcelos.

Plano Diretor

Além disso, ele cobrou o envio do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) para a Câmara, ressaltando que já aguarda há dois meses pela proposta. “Se a gente não cobrar, a turma não sai da zona de conforto. Parece que quando a gente cobra, estamos fazendo oposição por oposição, sendo enjoados. Mas não é isso. Nosso compromisso é com a cidade”, enfatizou.

Aécio Dantas I

O presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Aécio Dantas, assumiu, no último dia 11 de fevereiro, a presidência da União dos Contabilistas e Auditores de Língua Portuguesa (Ucalp). No biênio 2025-2026, o sergipano estará à frente do Conselho Diretivo da entidade, cuja estrutura também é formada por um Conselho Fiscal.

Aécio Dantas II

“Assumo essa presidência com orgulho e honra. Essa é uma entidade nova, mas criada com um propósito muito importante. Vejo a Ucalp como um ambiente de compartilhamento de boas práticas. Por isso, o planejamento estratégico da gestão que se inicia se baseará em dois eixos: um olhar para as entidades que integram a união e um olhar mais externo, que alcance os profissionais contábeis de todas as nações aqui representadas”, apontou Aécio.

Aécio Dantas III

O presidente empossado também destacou a experiência brasileira com a recente aprovação dos normativos contábeis sobre sustentabilidade, ratificando que o CFC está à disposição da Ucalp e das demais entidades membros para uma atuação conjunta.

Composição I

O Conselho Diretivo, além de Aécio, contará também com os vice-presidentes Virgílio Macedo e Cristina Silvestre. Macedo representa a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, de Portugal, enquanto Cristina representa a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola.

Composição II

Já o Conselho Fiscal da Ucalp terá como presidente Paula Franco, da Ordem dos Contabilistas Certificados, de Portugal; e como vogais atuarão Carlos Amaral, da Comissão Profissional dos Contabilistas de Macau, e Hamilton Barros, da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e Auditores de São Tomé e Príncipe.

Conheça a entidade

A Ucalp é uma associação sem fins lucrativos, formalizada em setembro de 2019, que congrega as entidades reguladoras, de base, das profissões de contabilista e de auditor, nos países ou regiões de língua portuguesa, e tem sede em Lisboa. A missão da entidade é reforçar o interesse público dos profissionais de língua portuguesa e as relações entre estes profissionais e as suas economias.

Zezinho Sobral I

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) elegeu na última sexta-feira (14), a nova diretoria para o biênio 2025-2026. O secretário de Estado da Educação e vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, foi eleito presidente da entidade por aclamação. Ele sucede o secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, que permaneceu à frente do Consed nos últimos quatro anos.

Zezinho Sobral II

Sobral agradeceu a confiança dos pares e disse estar honrado com a nova missão. “Espero que esteja à altura, que eu seja capaz de atender as expectativas do conjunto e que isso possa acontecer com a participação e a ajuda de todos. Nós precisamos estar juntos. Eu não posso imaginar que irei fazer um trabalho isolado, por isso quero deixar muito claro para todos que a nossa proposta é uma proposta do coletivo do Consed”, afirmou.

Yandra Moura I

a deputada federal Yandra Moura (União) fez um apelo pela melhoria da assistência às pessoas com diabetes tipo 1 no Brasil. A parlamentar classificou como “inaceitável” a situação enfrentada pelos 588 mil brasileiros que convivem com a doença e destacou a gravidade do problema em Sergipe, estado que, proporcionalmente, mais realiza amputações no país. “Talvez sejamos o único estado da federação onde há filas para amputação”, detalhou a parlamentar.

Yandra Moura II

Yandra criticou a falta de insumos básicos nos municípios, como fitas de glicemia, que deveriam ser distribuídas gratuitamente, e apontou as condições precárias de trabalho das equipes de Saúde da Família, que se esforçam para atender a população sem a estrutura necessária.

Yandra Moura III

A deputada também se posicionou contra o veto presidencial ao PL 2.687/2022, que equipara os direitos das pessoas com diabetes tipo 1 aos das pessoas com deficiência para efeitos legais. Segundo ela, a aprovação da proposta garantiria suporte financeiro para pacientes de baixa renda, isenção de impostos, adaptação de ambientes escolares e de trabalho, além de segurança jurídica para questões envolvendo planos de saúde. “Quase 600 mil brasileiros contam com a gente. Não podemos adiar as providências que esses públicos precisam e merecem”, afirmou, pedindo o apoio de parlamentares da Câmara e do Senado para derrubar o veto.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) falou do apelo popular em relação aos valores abusivos das taxas do Detran/SE. O parlamentar ressaltou que hoje o cidadão gasta em torno de R$ 2.500,00 para emissão da CNH. Georgeo disse que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto no governo Valadares fixando as taxas do Detran e outras na Unidade Fiscal Padrão – UFP.

Georgeo Passos II

“Isso acarreta que há todo mês uma mudança de forma automática nos valores das taxas.Por exemplo, hoje, para renovar uma habilitação só a taxa do Detran passa dos R$ 300,00; se precisar de uma segunda via também fica acima dos R$ 300,00”, pontou. O Detran atualmente (depois da Secretaria da Fazenda) é o órgão que mais arrecada em Sergipe. Superando, ano passado, mais de R$ 100 milhões em arrecadação. “Chegou o momento do governo rever esses valores, reduzir, congelar. É isso que a gente vem lutando aqui há algum tempo”, disse Georgeo.

Georgeo Passos III

O parlamentar frisou que não é a primeira vez que faz esse apelo ao governo. “Fica aqui mais uma vez o nosso apelo. Muitos cidadãos não conseguem manter o seu veículo em dia, inclusive, sendo muitas vezes o meio utilizado como instrumento de trabalho. E quando abordado numa blitz o cidadão pode ficar sem o único bem”, comentou Georgeo.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) promoveu uma importante reunião entre a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O encontro, realizado em Brasília, teve como foco discutir avanços em áreas essenciais para a capital sergipana, como saúde e mobilidade urbana, incluindo a ampliação da frota de ônibus urbanos.

Alessandro Vieira II

A articulação do senador Vieira foi estratégica, unindo a liderança local com o governo federal para tratar de demandas cruciais que impactam diretamente a vida dos aracajuanos. O principal objetivo foi dar sequência às discussões sobre a melhoria do transporte público e o fortalecimento da saúde, áreas que exigem atenção urgente e soluções rápidas.

Pauta

Além das questões de transporte público e saúde, a agenda também incluiu outras pautas estratégicas para o crescimento e a qualidade de vida da população de Aracaju. Para Alessandro Vieira, a aproximação constante com o Governo Federal e o trabalho conjunto com a administração municipal são essenciais para garantir que as necessidades de Aracaju sejam atendidas com urgência e eficiência. Com essa articulação estratégica, a cidade de Aracaju ganha mais uma oportunidade de resolver questões urgentes e avançar na melhoria dos serviços essenciais para sua população.

FAMES

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) anuncia a realização da cerimônia de posse da nova mesa diretora – biênio 2025/2026, eleita em setembro do ano passado. O evento ocorrerá na próxima segunda-feira (17), às 17h, na sede da FAMES, e contará com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador Fábio Mitidieri.

Presidente

A nova mesa diretora será liderada por Silvany Mamlak, ex-prefeita de Capela, que faz história ao se tornar a primeira mulher a assumir a presidência da FAMES. Sua eleição não apenas representa um marco significativo para a Federação, mas também reforça o compromisso com a inclusão e a representatividade feminina na política.

Outros membros

A vice-presidência ficará a cargo de Esmeralda Cruz, ex-prefeita de Carmópolis; o tesoureiro Alan Andrelino, ex-prefeito de Areia Branca; o 1º secretário, Marcell Souza, ex-prefeito de Campo do Brito; e o 2º secretário, Christopher Divino, prefeito de Canhoba. Além dos membros da mesa diretora, o Conselho Fiscal será composto pelos titulares Lara Moura, ex-prefeita de Japaratuba; Anderson de Zé das Canas, ex-prefeito de Frei Paulo; e Robson Martins, prefeito de Ilha das Flores.

Alô Barra!

A vereadora da Barra dos Coqueiros, Pastora Salete, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal, concedeu entrevista ao jornalista Cláudio Vasconcelos para tratar de temas essenciais para a população do município. Dentre as principais pautas abordadas, a parlamentar destacou sua indignação com a forma como o programa “Comida na Mesa” foi interrompido, afetando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade.

Pastora Salete I

O programa, que tem caráter contínuo, passou por uma paralisação inesperada devido à necessidade de recadastramento dos beneficiários, impactando cerca de 4 mil pessoas. “Sou a favor do recadastramento, mas contra a forma como foi conduzida a interrupção. Meu compromisso é resolver essa situação o mais rápido possível, pois estamos lidando com famílias que dependem desse auxílio para garantir o alimento na mesa. A Lei Municipal que assegura esse direito precisa ser cumprida, e eu seguirei acompanhando de perto para garantir que isso aconteça”, afirmou a vereadora.

Pastora Salete II

Além da questão social, a Pastora Salete também reforçou sua luta por políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, enfatizando a necessidade de cursos profissionalizantes para jovens e incentivos para que a população conquiste autonomia financeira. Segundo ela, a cidade apresenta um forte contraste entre desenvolvimento econômico e desigualdade social. “Barra dos Coqueiros é um município rico, mas com muitos necessitados. Precisamos investir em capacitação, pois um jovem sem perspectivas pode acabar sendo atraído pelo submundo do crime e das drogas”.

Alô Canindé!

Chama a atenção a sintonia entre o prefeito e o vice-prefeito de Canindé do São Francisco, Machadinho Barbosa e Joselildo Almeida Pank, respectivamente. A parceria entre os dois, baseada no respeito mútuo e no compromisso com a população, tem resultado em bons frutos. Para quem apostava em divisões internas para enfraquecer o governo municipal, percebeu que a cidade atravessa um novo momento.

“Café com Negócios”

O primeiro “Café de Negócios” de 2025 da associação “É De Sergipe” será realizado no próximo dia 25 de fevereiro (terça-feira) na Hunterh Executives. O evento é voltado para empresários e empreendedores associados ou não ao É De Sergipe e possui o objetivo de promover um networking de qualidade entre pessoas com mentes criativas e dispostas a fazer bons negócios em uma manhã repleta de conversas animadas, troca de ideias e possíveis colaborações entre empresas sergipanas. A inscrição para o evento custa R$ 40 por pessoa e pode ser feita através do site Sympla. A Hunterh Executives fica localizada na Rua Capitão Tenente Edivaldo Lima Santos, 333, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Peso das mochilas I

Com a volta às aulas, é comum ver vários estudantes com suas mochilas por aí. No entanto, é importante verificar o peso da bolsa de cada um, visto que o excesso de carga pode trazer riscos para a saúde, como problemas ósseos ou dores que podem impactar o desenvolvimento físico. Má postura e condições mais graves, como escoliose, por exemplo, podem ser agravados.

Peso das mochilas II

”O peso ideal da mochila para jovens em idade escolar, que vai de entre seis a 18 anos, deve ser de, no máximo, 10% do peso corporal. Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, a boa distribuição dos materiais também é importante: o ideal é organizá-los de forma equilibrada entre os compartimentos. Caso a mochila seja de duas alças, ambas devem ser usadas. Não se deve carregá-la em apenas um ombro”, orienta Felipe Mesquita, ortopedista da Hapvida NotreDame Intermédica.

Felipe Mesquita I

Existem outras dicas que, no dia a dia, fazem bastante diferença. Isso inclui carregar apenas o necessário para o dia e utilizar armários escolares sempre que possível. Os pais também têm um papel muito importante: organizar o material junto com os filhos, selecionando apenas o essencial, além de orientar os jovens a cuidar da postura.

Felipe Mesquita II

O ortopedista também ressalta a importância de observar sinais de que a mochila pode estar causando problemas. “Se a criança ou adolescente relatar dores frequentes nas costas, nos ombros ou no pescoço ou se você notar alterações na postura, como caminhar curvado para a frente, é importante procurar um médico para uma avaliação. Esses sintomas podem ser indicativos de que o peso da mochila está além do ideal e já está afetando a saúde do estudante”, conclui Mesquita.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com