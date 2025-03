O político que aprecia um “puxa-saco” precisa de alguém que lhe diga a verdade 

Quem conhece os bastidores do mundo político e de qualquer gestão pública, existem sempre algumas figuras que se destacam e chamam verdadeiramente a atenção, só que não pela Educação, pela liderança ou pelo perfil resolutivo e eficiente, mas sim pelo excesso de “bajulação” e “elogios” que são proferidos em favor de seu chefe. E isso vale tanto para o vereador e/ou secretário municipal quanto para o presidente da República.

O “puxa-saco” não é sempre um “incompetente” ou alguém que não tenha capacidade para exercer suas funções com excelência, mas é aquele ou aquela que se submete a exaltar e defender com afinco seus superiores em troca de algum reconhecimento, de algumas vantagens e/ou benefícios, mesmo que tenha que “passar por cima”, diminuir ou prejudicar alguém que esteja muito próximo da chefia, que faça com que o “puxa-saco” sinta a sua posição ameaçada…

Esta última é a “pior espécie” porque é quem pode colocar em risco todo o projeto, seja ele político ou empresarial. O “puxa-saco” mais comum é aquele que costuma dizer “amém” para todas as falas e ações do superior; às vezes ele tem até uma percepção diferente, mas ele opta por não contrariar o chefe, que pode ser um presidente, um governador, prefeito, senador, deputado, vereador, secretário ou dirigente de órgão público.

Alguns políticos até se relacionam bem com o “puxa-saco”; alguns deles adoram ter alguém ao seu lado que só lhe diga o que melhor convém, o que agrada os seus ouvidos. Geralmente os bastidores do mundo político e da gestão pública escondem alguns segredos e problemas. Muitos deles não gostam de enfrentar determinadas situações, de reconhecer algumas deficiências, pessoais e/ou administrativas, e criam barreiras para as críticas, e o “puxa-saco” atua minimizando as crises.

O problema é que a Política, que não é uma ciência exata, não perdoa erros infantis, “políticos mimados”, que parecem viver no “mundo da fantasia”, em uma realidade imaginária criada pelo “puxa-saco”! A política moderna e profissional é mais exigente e cobra agentes públicos eficientes, propositivos e que sabem se comportar diante de crises. São políticos que sabem vencer, mas que assumem a responsabilidade por suas derrotas e/ou fracassos.

No entender deste humilde jornalista, todo político ou gestor público que aprecia um “puxa-saco” ao seu lado, precisa ter a consciência de que ele vai precisar também caminhar ou conversar sempre, ter próximo de si, alguém que lhe diga a verdade, que “abra seus olhos” e o faça enxergar suas deficiências, erros que muitas vezes passam despercebidos porque o excesso de vaidade (inflada pelo puxa-saco) não lhe permitem uma visão equilibrada e o “choque de realidade”.

O tempo é escasso para quem é gestor público, que geralmente tem “prazo de validade”, ou seja, um prefeito, governador ou presidente, ainda na atualidade exercer um mandato administrativo por quatro ou oito anos consecutivos, mas quem não consegue enxergar seus próprios erros e prefere “dar ouvidos” apenas a quem se submete a dizer o que lhe soa atrativo, talvez nem consiga seguir adiante. São verdades que incomodam, mas nem todo mundo está preparado para esta conversa…

Veja essa!

O governador Fábio Mitidieri segue bem avaliado em duas áreas distintas: ele tem boa aprovação entre os “concurseiros” pelo volume de concursos públicos já anunciados; e pelo trade turístico, sobretudo pelo calendário de eventos estabelecido, com a retomada dos festejos juninos do nosso Estado e de projetos como o Verão Sergipe.

E essa!

Mas este colunista chama a atenção por entender que nem por isso o governo está bem avaliado. A percepção quando se conversa com as pessoas, principalmente as mais pobres e quem mora no interior do Estado, a impressão é que a gestão não conseguiu ser efetiva até agora, caminhando para a metade do terceiro ano administrativo.

Prazo de validade

Os concursos anunciados por Mitidieri têm começo, meio e fim; isso vale para os festejos juninos também, para as festas de verão e tantos outros eventos; agora, se a Saúde pública não é eficiente, se faltam medicamentos ou atendimento qualificado, algo que é continuado, todo o esforço em outras áreas acaba não atingindo todas as expectativas.

Errata sobre Ferrari

Na publicação anterior este colunista citou a “trupe” de Edvaldo Nogueira que foi nomeada na Sedurbi sob o comando de Luiz Roberto e foi colocado que o ex-presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, estaria indo para lá. Corrigindo a informação, ele não está indo para a Sedurbi e, teoricamente, estaria desempregado. Embora o titular deste espaço já tenha ouvido rumores de sua ida para a Agência Reguladora do Estado. É aguardar as “cenas dos próximos capítulos”! Feito o registro…

Olha o Sebrae/SE!

O Sebrae realizou, em Nossa Senhora da Glória, o evento Agro Delas, iniciativa do super mês da mulher para fortalecer o protagonismo feminino no agronegócio. A ação reuniu mais de 1.200 produtoras rurais de diversas regiões, promovendo capacitação e troca de experiências.

Mariana Araújo

Mariana Araújo, gestora do Sebrae Delas, destacou a relevância do evento: “Foram mais de 600 participantes presenciais e outras 600 online, mostrando que as mulheres estão cada vez mais à frente do agro. O Sebrae segue apoiando esse avanço com capacitação e incentivo.”

Priscila Felizola

A superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, reforçou o impacto da iniciativa: “Queremos que essas mulheres comandem seus negócios com mais eficiência, especialmente na agricultura familiar, que representa 70% das propriedades rurais em Sergipe.”

Liderança feminina

O evento contou com palestras sobre inovação, liderança feminina e inclusão no setor. Gessiane Guedes, produtora rural de Canindé de São Francisco, celebrou a experiência: “Foi motivador ouvir histórias de superação e aprendizado. Saímos daqui ainda mais inspiradas.” O Agro Delas reafirma o compromisso do Sebrae com a valorização das mulheres no agronegócio, garantindo mais oportunidades e crescimento para o setor.

Marcelo Sobral I

Na Assembleia Legislativa itinerante em plena região do Baixo São Francisco, o deputado Marcelo Sobral proferiu um discurso que solidifica ainda mais seu papel como um dos principais defensores do agronegócio no Estado. A presença do deputado na região não foi apenas protocolar, mas sim uma demonstração clara de seu compromisso com o desenvolvimento local e com as comunidades que fazem do agro seu modo de vida.

Marcelo Sobral II

Marcelo Sobral, um filho da terra, carrega em seu DNA as raízes do agronegócio. Crescido em meio às lutas do campo, compreende como poucos os desafios e as vitórias que permeiam a vida dos produtores rurais. Essa vivência prática é sua maior aliada na liderança da Frente Parlamentar da Agropecuária e Aquicultura.

Marcelo Sobral III

Sobral destaca a Frente como uma plataforma vital para o surgimento de políticas públicas que promovam avanços reais para o setor. Seu discurso, impregnado de fervor e empatia, reflete o compromisso em transformar as demandas do campo em soluções que reverberem desde as plantações até as mesas dos brasileiros.

Nitinho I

“Há mais de 30 anos, minha militância me apoia e se mobiliza para me manter na política. Não posso trai-la. Jamais darei um voto para criminalizar um militante seja de qualquer espectro político”. A declaração foi feita pelo deputado federal Nitinho Vitale (PSD), ao ser questionado pelo jornalista Messias Carvalho, durante entrevista ao Jornal da Rio, sobre o projeto de lei que concede anistia aos brasileiros presos nas mobilizações, em Brasília, no dia 08 de janeiro de 2023.

Nitinho II

A única medida da justiça é a lei. Se houve excessos, que sejam julgados individualmente e condenados dentro do que a legislação impõe, inclusive, no foro adequado, gozando de todas as prerrogativas de ampla defesa e de direito ao contraditório. Julgamento sem direito de ampla defesa impõe anistia”, reforçou. “Defendo um julgamento individualizado e justo para todos os militantes que estiveram presentes às manifestações de Brasília”, explicou.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) foi eleita por unanimidade para presidir a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE) da Câmara dos Deputados. Com isso, ela se torna a primeira mulher nordestina a ocupar o cargo em uma das comissões mais estratégicas da Casa. A CINDRE desempenha um papel fundamental na redução das desigualdades regionais e na promoção do desenvolvimento equilibrado do Brasil, garantindo que as políticas públicas voltadas à integração nacional sejam efetivas e inclusivas.

Yandra Moura II

Em seu discurso de posse, Yandra Moura destacou o compromisso com um mandato participativo e eficiente. “Quero conduzir esta comissão junto com cada um de vocês, em um trabalho coletivo, somando olhares e sensibilidades para enxergar as diferentes realidades do nosso país. Vamos unir forças para construir um legado efetivo pelo desenvolvimento regional brasileiro”, afirmou.

Yandra Moura III

Yandra reforçou que seu trabalho à frente da comissão será pautado na luta contra as desigualdades regionais, na ampliação da infraestrutura e na atração de investimentos. Além disso, destacou a importância de fiscalizar os recursos destinados ao desenvolvimento das regiões e atuar como um elo entre os estados, municípios e o Governo Federal. “Faremos isso sempre com olhar sustentável, pensando no impacto das nossas decisões hoje e nas futuras gerações”, completou.

Yandra Moura IV

A comissão tem entre suas atribuições a avaliação e fiscalização de programas federais voltados ao desenvolvimento regional, a análise de propostas legislativas que impactam a integração nacional e a promoção de audiências públicas para debater políticas de desenvolvimento territorial. Também atua no incentivo à infraestrutura regional, na atração de investimentos e na ampliação de parcerias público-privadas, além de monitorar o cumprimento das normas constitucionais sobre desenvolvimento regional.

Selma França I

A vereadora Selma França (PSD) prestou uma homenagem para os artesãos no dia dedicado a essa importante categoria profissional. Em seu discurso, ela ressaltou o valor cultural e econômico do artesanato, bem como a necessidade de maior apoio do poder público ao setor. A parlamentar destacou a tradição artesanal da capital sergipana, que se manifesta em diversas técnicas, como o bordado em renda irlandesa, as esculturas de madeira e as cerâmicas. “Cada peça criada pelos nossos artesãos carrega um pedaço da nossa identidade e ajuda a manter vivas as nossas raízes culturais”, afirmou.

Selma França II

Além de exaltar a riqueza cultural do artesanato, Selma França destacou a relevância econômica desse setor, que gera renda para muitas famílias aracajuanas. A vereadora também chamou atenção para a sustentabilidade, enfatizando o crescimento do artesanato feito a partir de materiais recicláveis. “Nossos artesãos não apenas criam arte, mas também contribuem para a conscientização ambiental ao transformar resíduos em novas oportunidades”, disse.

Selma França III

A vereadora cobrou mais iniciativas da Prefeitura para fortalecer o setor, como ampliação de feiras, maior acesso a espaços de comercialização e incentivo à capacitação. “O artesanato tem um enorme potencial para impulsionar a economia criativa e o turismo local, mas para isso é necessário mais apoio”, frisou. Selma França reafirmou seu compromisso com a categoria e reforçou a importância de valorizar os artesãos. “Neste Dia do Artesão, quero expressar minha gratidão a todos aqueles que fazem da arte um meio de expressão, resistência e desenvolvimento para nossa cidade”, concluiu.

Gás sergipano

O ministro Alexandre Silveira, titular da pasta de Minas e Energia, elogiou a desenvoltura de Sergipe no setor de gás natural. Segundo ele, o acerto do estado pode ser comprovado pelo primeiro lugar conquistado e mantido no Ranking do Mercado Livre do Gás Natural (Relivre). “Precisamos de modicidade tarifária, renegociar os contratos legados, recuperar receita, renegociando a sempre necessária segurança jurídica. Para isso, apoiamos as iniciativas do estado de Sergipe, que lidera com coragem o Relivre”, disse, durante cerimônia ocorrida em Brasília. O ministro defendeu ainda a revisão dos termos do contrato de concessão da Sergas para distribuição do gás canalizado. “Não podemos mais tolerar capitanias hereditárias no setor de distribuição de gás natural. Precisamos retirar as amarras dos consumidores cativos”, pontuou.

Cristiano Cavalcante I

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Cristiano Cavalcante, fez um balanço das ações e investimentos realizados, por seu mandato e pelo Governo do Estado, na região do Baixo São Francisco durante a primeira Sessão Itinerante de Propriá. Em seu discurso, o parlamentar reforçou o compromisso do governador Fábio Mitidieri com o desenvolvimento da região, destacando conquistas nas áreas de rizicultura, infraestrutura, saúde, educação e assistência social.

Cristiano Cavalcante II

“Nosso mandato tem trabalhado para fortalecer o Baixo São Francisco com ações concretas. Apresentamos projetos importantes, como o que institui a Política Estadual de Economia Solidária e o Programa Estadual de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica Associada ao Turismo, que beneficiam diretamente os trabalhadores da região. Além disso, destinamos cerca de R$ 2,5 milhões em emendas para diversas áreas estratégicas, atendendo municípios como Amparo de São Francisco, Neópolis, Muribeca, Pacatuba e Ilha das Flores. Esse é o nosso compromisso: garantir mais oportunidades e desenvolvimento para a nossa gente”, afirmou o deputado.

Cristiano Cavalcante III

Cristiano destacou também a participação da Assembleia Legislativa na defesa de pautas que beneficiam diretamente a população. “É importante destacar também o papel que a Assembleia Legislativa possui. Esta Legislatura sempre foi sensível às pautas que atendem as necessidades da população do Baixo São Francisco. Seja por meio da aprovação de projetos, por indicações e projetos apresentados por nosso mandato ou por outros parlamentares, estamos sempre dispostos a contribuir, dentro de nossas atribuições, para a criação de um cenário propício para o desenvolvimento de nossa região”, afirmou.

Hapvida I

Para fortalecer a nova marca, a Hapvida lança, nesta semana, a campanha institucional Sinal de Vida. Com filmes de 30 e 60 segundos, a peça será veiculada em TVs e canais digitais. Com uma linguagem afetiva e de conexão emocional, o anúncio apresenta ao público o cuidado, a qualidade e o acesso da maior empresa de saúde integrada da América Latina, que segue em expansão por todo o país.

Hapvida II

Produzidos pela agência Made, os filmes destacam a nova identidade visual, trazem o logo como um “sinal” nas cenas de acolhimento e enfatizam momentos importantes da jornada dos pacientes nas unidades da companhia. “Buscamos traduzir a essência da marca e seu compromisso com milhões de brasileiros, utilizando uma abordagem que equilibra emoção e proximidade”, afirma Álvaro Rodrigues, CEO e sócio-fundador do grupo Made no Brasil.

Hapvida III

“A campanha reforça nosso objetivo principal, que é levar saúde de qualidade a milhões de brasileiros e, acima de tudo, salvar vidas, sempre reforçando a nossa essência de cuidar, com acolhimento e uma jornada integrada em nossa rede própria. Ao completar 80 anos, em um processo de expansão, a nova marca da Hapvida se fortalece e é apresentada como um sinal de vida, de compromisso e de respeito aos nossos clientes”, avalia a vice-presidente de Marketing e Odontologia da companhia, Jaqueline Sena.

A campanha nacional será veiculada durante duas semanas. A partir do dia 24 de março, a Hapvida apresenta uma segunda campanha, dando continuidade a um projeto lançado no fim do ano passado. Trata-se da série Papo de Consultório, que, desta vez, por meio de diálogos leves e com bom humor, destaca a rede própria e as novas unidades que estão sendo entregues pelo país. Seis filmes serão exibidos em TVs abertas, canais digitais e mídias externas nas cidades onde serão feitas as próximas inaugurações, como São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

“Mãos que bordam”

De 14 a 31 de março, a Ferreira Costa, localizada na Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Aracaju – SE, recebe a Exposição. “Mãos que Bordam” o Nordeste, da artista sergipana Maria Góes. Durante a visita, os participantes poderão conferir cerca de 10 quadros bordados, nos quais Maria usa linha e agulha, ao invés de tintas e pincéis, para retratar suas lembranças da infância em Nossa Senhora da Glória e até mesmo pontos turísticos de Sergipe. Um dos destaques da exposição é uma toalha bordada que conta a história do estado.

Gás sergipano

O ministro Alexandre Silveira, titular da pasta de Minas e Energia, elogiou a desenvoltura de Sergipe no setor de gás natural. Segundo ele, o acerto do estado pode ser comprovado pelo primeiro lugar conquistado e mantido no Ranking do Mercado Livre do Gás Natural (Relivre). “Precisamos de modicidade tarifária, renegociar os contratos legados, recuperar receita, renegociando a sempre necessária segurança jurídica. Para isso, apoiamos as iniciativas do estado de Sergipe, que lidera com coragem o Relivre”, disse, durante cerimônia ocorrida em Brasília. O ministro defendeu ainda a revisão dos termos do contrato de concessão da Sergas para distribuição do gás canalizado. “Não podemos mais tolerar capitanias hereditárias no setor de distribuição de gás natural. Precisamos retirar as amarras dos consumidores cativos”, pontuou.

Cristiano Cavalcante I

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Cristiano Cavalcante, fez um balanço das ações e investimentos realizados, por seu mandato e pelo Governo do Estado, na região do Baixo São Francisco durante a primeira Sessão Itinerante de Propriá. Em seu discurso, o parlamentar reforçou o compromisso do governador Fábio Mitidieri com o desenvolvimento da região, destacando conquistas nas áreas de rizicultura, infraestrutura, saúde, educação e assistência social.

Cristiano Cavalcante II

“Nosso mandato tem trabalhado para fortalecer o Baixo São Francisco com ações concretas. Apresentamos projetos importantes, como o que institui a Política Estadual de Economia Solidária e o Programa Estadual de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica Associada ao Turismo, que beneficiam diretamente os trabalhadores da região. Além disso, destinamos cerca de R$ 2,5 milhões em emendas para diversas áreas estratégicas, atendendo municípios como Amparo de São Francisco, Neópolis, Muribeca, Pacatuba e Ilha das Flores. Esse é o nosso compromisso: garantir mais oportunidades e desenvolvimento para a nossa gente”, afirmou o deputado.

Cristiano Cavalcante III

Cristiano destacou também a participação da Assembleia Legislativa na defesa de pautas que beneficiam diretamente a população. “É importante destacar também o papel que a Assembleia Legislativa possui. Esta Legislatura sempre foi sensível às pautas que atendem as necessidades da população do Baixo São Francisco. Seja por meio da aprovação de projetos, por indicações e projetos apresentados por nosso mandato ou por outros parlamentares, estamos sempre dispostos a contribuir, dentro de nossas atribuições, para a criação de um cenário propício para o desenvolvimento de nossa região”, afirmou.

Thiago de Joaldo I

Em entrevista à Propriá FM, o deputado federal Thiago de Joaldo anunciou a destinação de uma emenda, no valor de R$ 2 milhões, para a instalação de luzes de led nos postes de iluminação pública na sede e em povoados de Propriá. “Assumi mais esse compromisso com o prefeito Luciano de destinar essa emenda para iluminação em led nas zonas urbana e rural do município. É algo que traz efeitos positivos para os moradores destas localidades, além de contribuir também para a melhoria da segurança”, destacou o parlamentar.

Thiago de Joaldo II

O deputado também confirmou a destinação de outros recursos para Propriá. “São mais de R$ 6 milhões que já nos comprometemos em enviar e vamos em busca de mais. São R$ 3 milhões para a saúde, mais esses R$ 2 milhões, além da patrulha mecanizada”, detalhou o Thiago de Joaldo.

Luciano de Menininha

O prefeito Luciano de Menininha destacou a importância dos recursos assegurados pelo deputado para Propriá. “A gente agradece ao deputado Thiago de Joaldo por essa parceria com a nossa gestão. Esses recursos anunciados serão essenciais para atender demandas do município e garantir mais qualidade de vida para os propriaenses. E que venham muito mais para contribuir com o trabalho de reconstrução e transformação da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Olha o Leão!

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev) informa aos aposentados e pensionistas que já está disponível o informe de rendimento para o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) no sistema da Prefeitura de Aracaju, onde são obtidos os contracheques. Mas os beneficiários que por motivo de doenças solicitaram isenção do IR, devem comparecer ou entrar em contato diretamente com o instituto para emissão do documento.

Marcelo Souza

De acordo com o diretor de Relacionamento, Marcelo Souza, o documento também pode ser solicitado no Setor de Atendimento ao Servidor, na sede da Prefeitura de Aracaju. “Os que tem mais dificuldades em lidar com a internet, orientamos que peçam ajuda de um parente para auxiliá-los. Mas caso isso não seja possível, é só entrar em contato conosco, aqui no Aracaju Previdência, que daremos todo o suporte e encaminharemos inclusive por e-mail. E os que solicitaram isenção por motivo de doenças, preferencialmente devem vir à sede do instituto ou entrar em contato conosco, para a emissão do documento de isento”, explica.

Mais informações

“A única exceção são os beneficiários do AjuPrev que são isentos de Imposto de Renda, por motivos de doença. Nestes casos, voltamos a frisar, eles precisam solicitar diretamente no instituto, porque o SAS gera de forma geral e aqui, fazemos a migração dos dados para a isenção”, reforça Marcelo Souza. Os beneficiários podem entrar em contato com a equipe de atendimento do Aracaju Previdência, pessoalmente, por telefone, por zap ou por e-mail.

“Marinete do Forró”

A Marinete do Forró agora estará aos cuidados do Clube de Carros Antigos do Farol (CAF). O termo de preservação do ônibus tipo jardineira foi oficializado na quinta-feira (21), pela Empresa Viação Progresso. O veículo se junta ao Camisildo, que foi doado ao clube no ano passado e completamente restaurado.

Clubes antigos

“O Clube Antigos do Farol possui a grande responsabilidade de preservar o patrimônio e a memória dos veículos ícones do nosso Estado. E como Sergipe é o país do forró, onde tem festividades nos quatro cantos quando chega o período junino, a Marinete do Forró é um veículo que se destaca no cenário e tem lugar cativo no coração da população e dos turistas”, destaca o presidente do CAF, Carlos Armando.

História preservada

Ele ressalta ainda que preservar a história do ônibus turístico Marinete do Forró, é uma grande missão. “Estaremos perpetuando o seu uso e legado para as futuras gerações de sergipanos e dos turistas que visitarão o nosso Estado. Quando recebemos o Camisildo em 2024, veículo histórico que pertenceu à Secretaria do Estado da Saúde, os associados juntaram esforços para podermos restaurá-lo, e conseguimos deixá-lo pronto para sair no Bloco da Prevenção, no Pré-Caju do ano passado. Faremos o mesmo com a Marinete do Forró”.

Alô Canindé!

Uma grave acusação foi levantada essa semana contra o prefeito de Canindé de São Francisco, Machadinho Barbosa. Foi dito que a gestão municipal estaria perseguindo uma paciente oncológica. No entanto, a própria professora mencionada na entrevista afirmou que não tinha nada a declarar sobre a administração e, pelo contrário, agradeceu o apoio recebido tanto da Secretaria de Saúde quanto da Secretaria de Transportes do município.

Desinformação

O caso expõe mais uma tentativa de criar um fato político onde não existe, utilizando um espaço jornalístico para disseminar desinformação e atacar injustamente a atual gestão. Desde que assumiu a prefeitura, Machadinho Barbosa tem priorizado a saúde pública, ampliando atendimentos, investindo em infraestrutura hospitalar e garantindo transporte digno para pacientes que necessitam de tratamento fora do município. A Secretaria de Saúde tem desempenhado um papel essencial no cuidado com os cidadãos, especialmente aqueles que enfrentam condições médicas graves, como o câncer.

Machadinho

“A verdade sempre prevalece, e a população de Canindé sabe reconhecer quem realmente está ao seu lado. O compromisso da atual gestão segue inabalável: governar com transparência, respeito e dedicação ao povo”, pontua o prefeito.

Exaltai em Canindé!

Após mais de uma década sem ser realizado, o Exaltai voltou a acontecer em Canindé de São Francisco, marcando duas noites de celebração, fé e louvor. O evento, que não ocorria desde 2013, reuniu diversas igrejas e líderes religiosos, lotando o Forródromo da cidade e emocionando fiéis. A festividade contou com a participação de importantes pastores e líderes evangélicos: Pr. José Diniz (AD Perus), Pr. Pedrito (AD Brás); Pr. Cícero (Bela Vista); Pr. Walter (Verbo); Pr. Rogério (Resgatando Vidas); Pr. Danúbio (Nova Aliança); Pr. Elisvaldo (AD Anápolis). A apresentação do evento foi conduzida pelo Evangelista Júnior Lima e pelo Pastor Damião.

Música e Louvor

O evento contou com apresentações que tocaram o coração do público, com a participação das renomadas cantoras Rayanne Vanessa e Valesca Mayssa, além das bandas Nova Geração e Kadosh, que levaram mensagens de fé através da música. Além das atrações nacionais, cantores locais também tiveram espaço para se apresentar, demonstrando o talento e a devoção dos artistas da região. Um dos momentos marcantes foi a participação de Linduarte, que trouxe uma mensagem inspiradora ao público.

Prefeito presente

O prefeito Machadinho Barbosa esteve presente nas duas noites do Exaltai, reforçando o compromisso da prefeitura com o fortalecimento da cultura evangélica na cidade. Seu apoio foi fundamental para a realização do evento, cumprindo mais uma de suas promessas de campanha. A última edição do evento havia sido realizada em 2013, quando a cantora Helena esteve presente. Neste retorno, ela também participou, trazendo emoção e nostalgia ao público.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) esteve no 28º Batalhão de Caçadores (28 BC), em Aracaju, para uma visita de reforço ao apoio institucional que tem prestado à corporação ao longo de seu mandato. Acompanhado por autoridades militares, o senador recebeu homenagens pela sua contribuição para a modernização e fortalecimento da estrutura do batalhão, por meio de emendas parlamentares direcionadas ao aprimoramento das condições de trabalho e da infraestrutura da unidade.

Alessandro Vieira II

A visita foi marcada por um clima de cordialidade e respeito entre o senador e os representantes do Exército, com destaque para o tenente-coronel Ricardo Pereira e o coronel Leão, assessor de relações institucionais do 28 BC, que manifestaram gratidão pelo apoio contínuo de Vieira às forças armadas.

Alessandro Vieira III

“Agradeço pela recepção e pela honra de receber uma medalha em reconhecimento ao nosso apoio. As forças militares merecem respeito da sociedade e investimentos dos agentes políticos desse país. Contem com o nosso trabalho. Segurança é um assunto que a gente leva muito a sério”, declarou o senador Alessandro Vieira, reafirmando seu compromisso com a segurança e a valorização das instituições militares.

Alô Rosário!

O município de Rosário do Catete recebeu, no ginásio de esportes, o Projeto Cozinha Itinerante, uma iniciativa de capacitação gratuita em gastronomia promovida pelo Instituto Mpumalanga. O projeto, que teve início na última quarta-feira (19) e encerrou sua etapa presencial na sexta-feira (21), contou com a participação de merendeiras das redes públicas municipal e estadual.

“Cozinha Itinerante”

Durante os três dias de curso, as participantes aprenderam novas técnicas culinárias, exploraram ingredientes regionais e participaram de experiências práticas, como a produção de ceviche de banana. A assistente de cozinha Zuleide Vieira destacou a troca de conhecimentos promovida pela iniciativa. “Hoje, por exemplo, a gente passou, nesse primeiro momento, uma receita de ceviche de banana. Elas aprenderam a fazer, fizeram os cortes, os ingredientes e tudo o que vai no ceviche. E agora estamos degustando e trocando saberes sobre as preparações”, explicou.

Qualificação profissional

O Projeto Cozinha Itinerante visa a valorização da alimentação como cultura, arte, educação e sustentabilidade, contribuindo para a qualificação profissional das merendeiras e a melhoria da alimentação escolar no município. A produtora executiva do projeto, Ângela Santos, ressaltou a importância da capacitação e a continuidade do aprendizado. “As meninas se adaptaram muito bem, estão fazendo vários preparos, degustações e harmonizações. Além da parte presencial, elas terão um acompanhamento à distância no formato EAD, com mais 40 horas de conteúdo interativo”, afirmou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com