O PT de Sergipe será dominado por Rogério se Márcio deixar o Ministério 

Depois que Eliane Aquino abandonou Sergipe para se dedicar a sua nova função junto ao governo federal, o Partido dos Trabalhadores em Sergipe ficou posicionado em meio a uma “guerra fria” entre o senador Rogério Carvalho e o ministro Márcio Macedo. O “racha” ficou ainda mais evidente durante o 1º turno da disputa pela Prefeitura de Aracaju, quando Márcio apoiou timidamente a campanha petista de Candisse Carvalho e Eliane nem sequer se manifestou.

Já no 2º turno, no embate entre a prefeita eleita Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT), o PT declarou “apoio crítico” ao pedetista, sendo que nem Candisse e nem Rogério Carvalho foram vistos nas ruas pedindo votos para o pedetista. Na realidade esse “apoio” foi uma imposição da Executiva Nacional, possivelmente provocada por Márcio Macedo que, diferente de Rogério, tem intenção de se reaproximar politicamente do governador Fábio Mitidieri (PSD).

Márcio é pré-candidato a senador da República em 2026 e sonha em ter o apoio do agrupamento liderado por Mitidieri. A postura do ministro do governo Lula vai de encontro ao pensamento de muitos integrantes do PT de Sergipe, de entidades sindicais e movimentos sociais que estão insatisfeitos com a postura do governador. O Magistério, por exemplo, vive um conflito continuado com o Poder Executivo, com uma série de paralizações já registradas em protestos.

Márcio adota a linha mais “governista”, com pouca aceitação popular, mas apostando todas as fichas na força política das máquinas administrativas. O problema é que não é apenas o Sintese que está insatisfeito com o governo, mas outras entidades também reclamam, sem contar que o governador tem o senador Rogério Carvalho como um grande “inimigo político”. Nestes moldes fica prejudicada qualquer tentativa de reaproximação com o PT sergipano…

Mas Márcio Macedo não é bem avaliado por aliados do governo Lula. Inclusive, setores da mídia nacional já especulam sua saída da Secretaria-Geral da Presidência da República. Há quem especule que o ministro assuma a tesouraria ou até o comando da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. As especulações dão conta que até setores do próprio PT defendem e “conspiram” a favor de sua saída do alto escalão do governo federal.

Na prática, se Márcio Macedo “perder a caneta” de ministro e com Eliane Aquino distante dos problemas de Sergipe, a tendência é que o senador Rogério Carvalho se fortaleça ainda mais dentro do PT no Estado, dominando o comando da legenda, inclusive fortalecendo seu projeto político de reeleição em 2026. Parece ironia do destino, mas mesmo “isolado” entre os políticos sergipanos, Rogério se mantém forte, competitivo e dominante, pelo menos dentro do Partido dos Trabalhadores…

Veja essa!

O Tribunal de Contas da União (TCU) negou o pedido para suspender as obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, que ligará os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio. A ação foi movida pelo Consórcio Celi EGTC, que questionava a regularidade do certame. O TCU destacou que a interrupção das obras causaria danos irreparáveis e declarou que a Celi não apresentou justificativas válidas para a suspensão dos serviços.

E essa!

A atuação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) também foi analisado pelo ministro relator, Jhonatan de Jesus, que argumentou no despacho que o TCE/SE atuou conforme o Acordo de Cooperação Técnica entre os tribunais de contas brasileiros, visando garantir eficiência e evitar a duplicidade de auditorias.

Exclusiva!

Lembram da Secretaria de Estado Metropolitana, que o governador tem intenção em criar para “abrigar” o ainda prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), que deixa o cargo em janeiro próximo? Chega a informação que o polêmico Consórcio Metropolitano de Transporte Coletivo, que é presidido por Edvaldo, ficará subordinado a esta secretaria. É mole? Emília, Emília…abra do olho…

Bomba!

A informação é que o presidente de um órgão público de Sergipe vai viajar, esta semana, sonhando com uma “antecipação” milionária por parte de uma megaempresa que venceu uma licitação polêmica recentemente. A turma quer antecipar o repasse antes da virada do ano a todo custo. Isso é que é disposição para trabalhar! Até lá muita água vai rolar…

Acordo superfaturado

A coluna está apurando ainda, mas tem uma informação quente de uma indenização a ser paga pelo Estado para uma empresa do setor privado que vai dar o que falar. Chama a atenção porque se tentou um acordo após décadas de negociação e a coisa não evoluiu. Falou-se até em R$ 26 milhões, mas o Estado não concordou e nada foi feito. Agora, o acordo teria sido sacramentado por R$ 138 milhões!!! É isso mesmo que você está lendo! Este colunista vai investigar…

Yandra G20 I

A deputada federal Yandra Moura (União), coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, teve sua fala ressaltada pela TV Senado durante a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), realizada em Brasília. Yandra abordou o tema “Combatendo a Desigualdade e Promovendo a Autonomia Feminina” e destacou o esforço da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados para acelerar a votação de projetos que visam reduzir as desigualdades econômicas entre homens e mulheres.

Yandra G20 II

Em sua fala, Yandra enfatizou a importância de iniciativas que reconheçam o trabalho doméstico das mulheres como contribuição significativa para a sociedade. “A ideia é estimular medidas que garantam que as mulheres responsáveis pelos afazeres domésticos sejam vistas como indivíduos que produzem e contribuem para o bem-estar da sociedade”, afirmou.

Falando nela

Yandra Moura marcou presença no 3º Encontro dos Hospitais Filantrópicos, Santas Casas e Entidades Beneficentes de Sergipe, evento que reuniu gestores e representantes do setor para discutir melhorias na gestão das unidades filantrópicas no estado. Yandra foi destacada por sua atuação em prol da saúde pública e recebeu uma homenagem da Federação das Santas Casas e Entidades Filantrópicas do Estado de Sergipe (Federase), representada por sua presidente, Carolina Teixeira.

Hospitais Filantrópicos I

Durante o evento, Yandra ressaltou a importância dos hospitais filantrópicos em aliviar a sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente em Aracaju, onde a demanda por serviços de saúde é elevada. “Em Brasília, fazemos uma união de esforços para que os hospitais filantrópicos continuem realizando seu papel fundamental, desafogando o nosso sistema de saúde”, afirmou. Ela também enalteceu o Hospital de Cirurgia, primeira unidade hospitalar do estado a receber a acreditação de qualidade, e parabenizou a diretora Márcia Guimarães pela transformação da instituição. “Márcia assumiu o hospital em uma fase difícil e fez dele um orgulho para todos nós sergipanos e aracajuanos”, elogiou.

Hospitais Filantrópicos II

Yandra destacou ainda seu compromisso com o fortalecimento da saúde em Sergipe e mencionou que destinou R$ 3 milhões em recursos para os hospitais filantrópicos do estado. “Dividi minhas emendas parlamentares de forma transparente, na capital e no interior do estado, todos sabem onde foram aplicadas”, reforçou Yandra.

Carolina Teixeira

Carolina Teixeira, presidente da Federase, expressou gratidão pelo apoio de Yandra à saúde filantrópica e lembrou que a deputada sempre manteve compromisso com o setor. “Ela sempre esteve disponível para abraçar nossas causas e abrir as portas do gabinete para nossas pautas”, disse Carolina. Ela aproveitou a ocasião para convidar Yandra a integrar a comitiva da Federase no maior evento de saúde da América Latina, em São Paulo, em maio de 2025, destacando a importância de seu papel como apoiadora das instituições filantrópicas de Sergipe.

Bombeiros Civis

O Governo do Estado e o Corpo de Bombeiros Militares de Sergipe informaram que não irão recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que obriga a substituição de bombeiros militares por bombeiros civis no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju. A medida segue determinação dos desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe, que, por unanimidade, concederam recurso parcial em provimento anulando o termo de cooperação técnica nº 2021001/CBMS que permitia que Bombeiros Militares trabalhassem de prontidão no Aeroporto.

Georgeo Passos I

Em documento oficial, o Corpo de Bombeiros informou que já não há militares da corporação atuando no local, com o serviço agora sob a responsabilidade de uma empresa privada especializada em segurança de aeródromos. A decisão é resultado de uma ação judicial movida pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), que defende que o uso de bombeiros militares em espaços geridos por empresas privadas, como o aeroporto, representa um ônus injustificado aos cofres públicos.

Georgeo Passos II

Autor da lei estadual que exige a presença de bombeiros civis em locais de grande circulação, o deputado destacou a importância da medida para o bom uso dos recursos públicos. “A utilização de bombeiros militares em um ambiente privado impõe custos ao Estado que poderiam ser evitados. Nossa legislação é clara em estabelecer que espaços como aeroportos, que recebem grande fluxo de pessoas, devem contar com equipes civis capacitadas para esse tipo de atendimento”, afirmou o parlamentar.

Georgeo Passos III

Para Georgeo Passos, a decisão do Governo de Sergipe em acatar a determinação judicial representa uma conquista e um avanço no cumprimento das leis estaduais. “O Poder Judiciário foi assertivo ao determinar essa mudança, afinal, são servidores que recebem do erário público e não deveriam estar atuando em uma área privada. Ficamos satisfeitos com essa solução, pois isso fortalece a nossa legislação e garante que o setor privado assuma a responsabilidade que lhe compete”, completou o deputado.

Alô Socorro!

O prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), participou do 1º Encontro Regional de Gestores Eleitos e Reeleitos, evento promovido pelo Governo Federal, por meio da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI-PR) e em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Palestras

Um dos intuitos do evento é aproximar os municípios do Governo Federal, a fim de possibilitar uma gestão mais integrada e eficiente. As palestras apresentaram programas federais que podem ser implementados em nível municipal, assim como discutiram diversos outros temas, como o financiamento de projetos de infraestrutura, habitação e saneamento, tudo com o intuito de incentivar o crescimento dos municípios sergipanos, entre eles, o município de Nossa Senhora do Socorro.

Samuel Carvalho

O encontro reuniu diversos prefeitos eleitos e reeleitos de Sergipe, além de autoridades que prestigiaram o evento, como a Superintendente Executiva de Governo na Superintendência de Rede de Sergipe, Vagna Cardoso Martins. “Sabemos que o Governo Federal e a Caixa Econômica são grandes aliados para o crescimento e desenvolvimento de um município, por isso comparecemos ao evento para adquirir ainda mais conhecimento e podermos planejar as ações da nossa gestão. O foco é fazer Socorro crescer e se desenvolver cada vez mais”, disse Samuel.

Laércio & Petrobras I

Técnicos da Petrobrás e da consultoria do senador Laércio Oliveira (PP/SE) se reuniram, essa semana, na sede da empresa, no Rio de Janeiro, para discutir ajustes no relatório do PATEN, especificamente no capítulo dedicado ao gás natural, incluído no texto pelo senador. A Petrobras solicitou a análise de algumas questões que, no entendimento da estatal, precisam ser aprimoradas no relatório de Laércio para o Projeto de Aceleração da Transição Energética, que está pronto ser votado na Comissão de Infraestrutura do Senado.

Laércio & Petrobras II

No relatório, estão previstas medidas que visam promover a desconcentração do mercado de gás natural, em conformidade com o artigo 33 da lei do gás, para criar competição no setor e, com isso, chegar à redução do preço do gás natural para indústria, comércio, veículos e residências.

Laércio & Petrobras III

Nas negociações foram estabelecidos pontos de convergência que assegura à Petrobras a comercialização direta de toda a sua produção própria, mas, em contrapartida, estabelece restrições à compra de gás de terceiros. O gás produzido por outras empresas deverá ser ofertado diretamente ao mercado pelos seus produtores. Com essas negociações, a Petrobrás aceita reduzir seu poder de mercado da estatal, contribuindo para a queda no preço do gás.

Produção própria

A Petrobras, além da sua produção própria, hoje compra gás de outros 16 produtores nacionais e importa gás da Bolívia, exercendo, dessa forma, significativa influência nos preços praticados no mercado. Ao ser impedida de comprar gás de terceiros, a Petrobras passará a ter a necessidade de expandir a sua produção própria como forma de assegurar uma maior fatia de mercado. “O diálogo e bom senso, venceram. E, como sempre, debates de alto nível levam a soluções que atendam, dentro do possível, todas as partes envolvidas. Minha insistência em negociar não foi em vão,” comemorou Laércio. comemorou Laércio.

Aracaju x São Cristóvão

A recente decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), que sinaliza uma revisão dos limites territoriais entre Aracaju e São Cristóvão, acendeu um sinal de alerta entre os moradores da Zona de Expansão de Aracaju. A sentença abre caminho para que o município vizinho administre bairros como Santa Maria, Mosqueiro, Robalo, Areia Branca e Matapuã — áreas atualmente em pleno desenvolvimento e investimento pela Prefeitura de Aracaju.

Pastor Diego I

Diante da situação, o vereador Pastor Diego (União) tornou de conhecimento público uma Carta Aberta da população local que teme os efeitos adversos da referida decisão. O parlamentar expressou sua preocupação sobre como essa transferência afetará o desenvolvimento e a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Pastor Diego II

“Podemos abrir esta Casa, que é a casa do povo, promover uma Audiência Pública, chamar os moradores para que possam expressar seus anseios e que esse posicionamento traga alguma sensibilidade ao juiz competente, ao desembargador do TRF-5”, afirmou o parlamentar, reiterando que uma mudança administrativa tão impactante exige a participação ativa e o consentimento da população.

Sônia Meire

A vereadora Sônia Meire (Psol) apoiou a iniciativa, reforçando que uma Audiência Pública é essencial para incluir todos os envolvidos — desde associações comunitárias até órgãos de fiscalização e as prefeituras de Aracaju e São Cristóvão. Ela destacou que além dos moradores, outros interesses, como o das comunidades tradicionais e da especulação imobiliária. “É necessário um debate conjunto, devemos agir em unidade para construir alternativas que respeitem os direitos da população local”, endossou.

Obras inacabadas

Na ocasião, Pastor Diego também criticou o abandono de uma obra de infraestrutura na estrada do Aloque, situada na região que corresponde ao bairro Jabotiana. Segundo relatos dos residentes, a prefeitura de Aracaju iniciou melhorias na via de acesso antes das eleições, mas após o pleito, os trabalhos foram interrompidos sem justificativa. “Toda a comunidade estava esperançosa, pois há muito tempo sofrem com falta de saneamento básico e estrutura adequada. Entretanto, a obra foi abandonada, gerando revolta e indignação entre os moradores”, relatou Diego, cobrando uma resposta do prefeito Edvaldo Nogueira sobre o destino da obra e pedindo a retomada urgente dos trabalhos.

Netinho Guimarães I

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) aproveitou visita que fez ao Diretor-Presidente do DER/SE (Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe), engenheiro civil, Anderson Neves das Neves para pedir celeridade à reforma da Ponte entre Tobias Barreto e Itapicuru-BA.

Netinho Guimarães II

A ponte localizada entre os municípios de Tobias Barreto e Itapicuru na Bahia, foi interditada para a realização de serviços de recuperação. Um desvio foi criado para que os motoristas possam trafegar durante os dias de interdição, para assegurar a passagem de pedestres, ciclistas, motociclistas e veículos de passeio.

Netinho Guimarães III

Segundo o DER a necessidade de reparo foi constatada durante uma vistoria da Defesa Civil no local para identificar avarias na superestrutura da construção. “A população reivindica o conserto e nós colocamos nosso mandato para atender as demandas populares, por isso estive pessoalmente com o diretor do DER para reforçar”, explica o parlamentar.

Emília Corrêa I

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), acompanhada de seu vice, Ricardo Marques (Cidadania), foi recebida pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), no Palácio Augusto Franco. Em uma visita de cortesia, os líderes discutiram possíveis parcerias entre a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado para avançar em projetos nas áreas de saúde, transporte, geração de empregos e educação.

Emília Corrêa II

Durante o encontro, Emília destacou a importância da colaboração entre as esferas municipal e estadual para acelerar o desenvolvimento da capital sergipana. “Foi uma visita necessária para quem quer ver a capital crescer, uma visita de parceria para fazer Aracaju avançar o mais rápido possível. Nós temos quatro anos para cuidar de Aracaju, e uma parceria com o governo do estado certamente acelera esse processo, trazendo resultados elevados para a população”, afirmou a prefeita eleita. Ela ainda acrescentou que pretende manter diálogo constante com o governo estadual e federal para atender as necessidades de Aracaju.

Emília Corrêa III

Um dos temas centrais da reunião foi a questão do transporte público, atualmente envolta em um impasse jurídico. Emília solicitou ao governador que o estado contribua para viabilizar uma licitação justa e eficaz para o setor. “Temos que nos antecipar. Janeiro está logo ali, e a população espera um transporte digno. O governo do estado pode sim nos ajudar, em algum momento”, reforçou Emília.

Áreas prioritárias

Além do transporte, a prefeita eleita e o governador discutiram iniciativas na saúde e na educação, incluindo a construção de novas creches. Emília pontuou que todas essas áreas são prioritárias para a cidade e que a parceria entre o município e o estado é fundamental para a modernização da cidade. “Aracaju está muito atrás de capitais vizinhas, e parcerias como essa são sempre bem-vindas”, enfatizou.

Olha o Sebrae!

De acordo com relatório do Sebrae, utilizando os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de janeiro a setembro de 2024 os Micro e Pequenos Negócios (MPEs) foram responsáveis por 79,2% do saldo de contratações em Sergipe. Os indicadores representam a importância do pequeno negócio para a economia e a sociedade sergipana.

Contratações

Como apontado, o número faz referência ao saldo de contratações, que é diferença entre admitidos e desligados e se trata de empregos com carteira assinada. O total desse saldo, em Sergipe, é de 15.894 empregos, com 12.586 dos advindos das MPEs e 2.610 das Médias e Grandes Empresas (MGEs), 16,4%.

Números positivos

Maria Auxiliadora Alves, gerente da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae, falou sobre a relatório: “O saldo de empregos gerados em Sergipe, no acumulado de nove meses, coloca em dados o quão importantes são as MPEs para a economia do estado. Celebramos este resultado, são números muito positivos que sinalizam que o Sebrae tem feito a sua parte no cumprimento de seu propósito de promover o desenvolvimento dos pequenos negócios, contribuindo assim para a geração emprego e renda”.

Gerando empregos

Os setores que mais geraram empregos também foram identificados no relatório. Em primeiro lugar está a construção de edifícios, com 2.034 empregos gerados; em seguida, restaurantes e similares, responsáveis por 493 empregos; e em terceiro lugar, com saldo de empregos de 282, a incorporação de empreendimentos imobiliários. Durante o mesmo período de 2023, o saldo de contratações foi de 10.879 empregos, com 10.281 com origem nas MPEs e 586 nas MGEs.

Agosto

Ainda de acordo com os dados, o mês com maior saldo de contratações pelas MPE foi agosto, com 2.155 empregos. Setembro veio em seguida, com 1.812, e depois abril, com 1.453.

Cícero do Santa Maria I

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) voltou a cobrar melhorias na infraestrutura do bairro Santa Maria. De acordo com o parlamentar, muitas ruas do bairro estão com os esgotos expostos, dificultando a vida das pessoas. “A rua 23, é um exemplo disso. Já tem vários meses que o esgoto está correndo pela rua e ninguém faz nada. Os moradores já cansaram de pedir uma solução e é preciso que a Emurb tome uma providência, urgente”, cobrou Cícero do Santa Maria.

Cícero do Santa Maria II

E esse é um antigo apelo do vereador. “Inclusive, eu sugeri que a Emurb criasse uma comissão para percorrer as ruas da cidade e verificar os problemas, mas não fui ouvido, enquanto isso, a população fica no sofrimento”, lamentou. Ainda em seu discurso, Cícero revelou que no último final de semana esteve na cidade de Porto da Folha e ficou preocupado com a situação dos moradores do povoado Lagoa do Rancho. “A população está sem água nas torneiras desde o mês de setembro”, denunciou.

Cícero do Santa Maria III

Segundo o parlamentar, a única forma da região receber o abastecimento de água é através de carro pipa. “E o mais incrível é que a conta de água continua chegando todos os meses, mesmo sem que tenham uma gota de água nas torneiras. Sei que sou vereador por Aracaju, mas essa é uma situação que impacta a vida de muitos sergipanos e não posso me calar”, completou Cícero do Santa Maria.

Alô Carira!

Ações para garantir mais avanços na saúde e na economia do município de Carira foram discutidas pelo prefeito Diogo Machado em reuniões com a direção do Hospital Santa Isabel e a do Banese. A agenda, que ocorreu na capital, foi mais um passo do gestor visando a melhoria dos serviços prestados à população carirense.

Diogo Machado

Na unidade hospitalar, Diogo Machado foi recebido pelo presidente e diretor-geral Rubens Moreira. “Apresentamos para ele um apanhado dos serviços realizados no Hospital Municipal de Carira, que atende a nossa população e de cidades vizinhas. E discutimos possíveis melhorias na estrutura e, consequentemente, nesse atendimento”, destacou o prefeito.

Olha a Defensoria!

Em virtude da transferência das 23ª e 25ª varas de família e sucessões, localizadas nos Fóruns Integrados III, no Inácio Barbosa, a Defensoria Pública do Estado informa que os atendimentos das defensoras e defensores públicos que atuam nas respectivas varas serão realizados, a partir do dia 11 de novembro, na unidade da Defensoria Pública localizada no Fórum Gumercindo Bessa, no bairro Capucho, em Aracaju.

Julgamento I

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) informa que, nesta segunda-feira (11), terá início o julgamento, em plenário do Tribunal do Júri, do caso envolvendo o homicídio de Henrique José de Andrade Matos, jovem universitário de 23 anos. O réu, também universitário, dividia apartamento com a vítima nas proximidades de uma universidade particular em Aracaju.

Julgamento II

O crime, ocorrido em dezembro de 2022, causou grande repercussão devido à sua gravidade e aos atos cruéis que o caracterizam. A vítima sofreu múltiplos golpes de faca, teve seu corpo esquartejado e partes dele foram deixadas nos fundos do condomínio após uma tentativa frustrada de transporte.

Julgamento III

O MP de Sergipe, por meio da 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Aracaju, apresentará a acusação de homicídio triplamente qualificado – com base nas circunstâncias qualificadoras de meio cruel, dificuldade de defesa da vítima e motivo torpe (interesse financeiro) –, além das acusações de ocultação de cadáver e fraude processual. A sustentação será feita pelas Promotoras de Justiça Luciana Duarte Sobral e Isabel Christina Prazeres Rodrigues.

Julgamento IV

A Promotoria de Justiça, no plenário do Júri, argumentará pela aplicação rigorosa da lei, fundamentando as qualificadoras com base nas provas firmes produzidas em juízo, que revelaram, indiscutivelmente, que o acusado se apropriou de valores pertencentes à vítima após o ato.

Olha o Sintese!

Durante a XVIII Conferência Estadual de Educação aconteceu assembleia unificada das professoras e professores da Rede pública de Sergipe. Na Rede Estadual de Ensino, professores e professoras decidiram paralisar suas atividades na próxima terça-feira (12). A categoria fará ato no Calçadão da Rua João Pessoa, em frente à Caixa Econômica, em Aracaju, às 8h. “O ato será marcado pela denúncia da política do Governo Fábio Mitidieri que desrespeita e criminaliza professoras e professores, a partir de avalições e premiação excludentes e pela solidariedade da sociedade à luta da nossa categoria e do nosso Sindicato que vem sendo sistematicamente perseguido”, dia a nota do sindicato.

Alô Canindé!

O “caos administrativo” em Canindé de São Francisco ganhou as manchetes nacionais, numa sequência de má gestão e abandono de serviços públicos. A cidade, que já foi um polo de desenvolvimento na região do Alto Sertão de Sergipe, enfrenta uma série de problemas que afetam diretamente a qualidade de vida de seus moradores.

Muita crise

A crise se reflete na saúde precária, com o hospital municipal funcionando de forma inadequada, escolas interditadas, ruas esburacadas, e uma grave crise de abastecimento de água, evidenciada pela necessidade de caixas d’água nas portas das casas. O cenário atual é fruto de uma série de administrações falhas e acordos políticos controversos que deixaram a cidade à beira do colapso.

Machadinho Barbosa

O novo prefeito eleito, Machadinho Barbosa, terá que encarar esse desafio desde o primeiro dia de seu mandato. Durante a campanha, ele destacou a urgência de implementar um plano de ação emergencial para resgatar os serviços essenciais e promover uma gestão voltada para o bem-estar da população, com foco em justiça social e desenvolvimento econômico.

Mudanças necessárias

A expectativa da população é alta, e o início do mandato será crucial para definir a trajetória da nova administração. O destaque negativo que a cidade recebeu na imprensa nacional ressalta a urgência de mudanças e coloca uma grande pressão sobre o novo gestor para que traga soluções rápidas e eficazes para a retomada da dignidade e qualidade de vida em Canindé de São Francisco.

Alô Lagarto!

O administrador João Rogério foi indicado por Sérgio Reis para assumir a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Lagarto, cargo que ocupará no mandato de 2025. Com um perfil técnico e vasta experiência em gestão pública e privada, João traz consigo 15 anos de atuação como gestor no Banco do Brasil, onde liderou iniciativas de desenvolvimento sustentável e administrou agências que atendiam órgãos federais e estaduais em Sergipe.

João Rogério

Formado em Administração pela Associação Internacional de Educação Continuada, João possui MBA em Gestão de Pessoas pela Faculdade Unileya, além de aperfeiçoamento no Setor Público pelo IBMEC. Sua formação inclui ainda uma extensão em Desenvolvimento de Competências Gerenciais pela Fundação Getúlio Vargas e um curso extensivo em Meditação e Qualidade de Vida pela Universidade Federal de Sergipe, fortalecendo uma visão holística para tratar com os munícipes.

Novembro Azul I

O câncer de próstata é o segundo tumor mais incidente entre os homens brasileiros, excetuando-se o de pele. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam para 71.730 novos casos da doença em 2024, ou seja, 196 diagnósticos de câncer de próstata por dia. De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, no Brasil, em 2023, foram registrados 17.093 óbitos em decorrência dessa neoplasia, portanto, 47 mortes por dia, uma a cada 30 minutos.

Novembro Azul II

Embora a doença seja predominante em todas as regiões do Brasil, o câncer de próstata é a neoplasia mais incidente do Nordeste brasileiro (73,20 a cada 100 mil habitantes), seguido do câncer de mama feminina (52,20/100 mil) e da neoplasia do colo do útero (17,59/100 mil). Em Sergipe, a estimativa é de 830 casos/ano de tumor maligno prostático, sendo 230 deles diagnosticados somente na capital, Aracaju.

Novembro Azul III

Diante de dados tão alarmantes, a Sociedade Brasileira de Urologia realiza mais uma edição do “Novembro Azul”, mês destinado à intensificação dos trabalhos de conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde global masculina, através da realização periódica de exames e consulta com o especialista, visando a prevenção de doenças ou detecção em estágio inicial, aumentando as chances de cura, como no caso do câncer de próstata.

SBU/SE

A Sociedade Brasileira de Urologia – Seccional Sergipe (SBU/SE) aderiu à campanha nacional, e durante todo o mês de novembro, os médicos urologistas de Sergipe darão ainda mais ênfase às dicas sobre a doença, e realizarão a busca ativa dos pacientes.

Mutirão

Além do trabalho já realizado nos consultórios, os urologistas também participarão de palestras e, no dia 30 de novembro, está previsto um mutirão de atendimento clínico em instituições da capital, com a realização do exame do toque retal e exames laboratoriais complementares à avaliação da saúde do homem. Os locais onde as ações serão realizadas, e como os interessados deverão fazer para participar, serão divulgados posteriormente.

Weslley Santiago

De acordo com o vice-presidente e presidente interino da SBU/SE, Dr. Weslley Santiago, os urologistas têm focado na necessidade de os homens cuidarem da saúde de uma maneira ampla e integral, pois os fatores que causam o câncer de próstata, além da hereditariedade, também estão ligados aos hábitos alimentares, e de vida.

