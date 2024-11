O “Sistemão” já atua para não deixar que Emília “fure a bolha” em janeiro

O dito popular no ensina que “se conselho fosse bom, não se dava, vendia”, mas este colunista entende que precisa fazer um “alerta” à prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL): nos bastidores, mas bem lá nas “profundezas”, o comentário é que o famoso “Sistemão”, muito propagado durante a campanha eleitoral esse ano, já estaria usando de todas as suas influências para impedir que, já em Janeiro próximo, Emília “fure a bolha” tão prometida e revele “segredos inimagináveis”…

O “furar a bolha” é um compromisso assumido pela prefeita eleita. Uma proposta ousada e que foi abraçada por uma parcela considerável da população que parece cansada se “só servir” e agora entende que pode e merece ser beneficiada com uma “fatia maior do bolo”. Geralmente o “Sistemão” é composto por grandes empresários, industriais, políticos e profissionais liberais que financiam campanhas políticas e costumam “cobrar a fatura” no pós-eleitoral e, indiretamente, direcionam os “futuros passos” da gestão.

Emília se comprometeu com um modelo administrativo independente, que priorizava os mais pobres, aqueles que mais precisam da presença do poder público. Essa “minoria bem resolvida” que constitui o “Sistemão” chega a “se tremer” diante da possibilidade de uma redução de espaços, de se ver diante de uma diminuição de Poder. A vitória da prefeita eleita literalmente “travou” três máquinas: a própria Prefeitura de Aracaju, o governo do Estado e o ministro que usa (e desgasta) a imagem do governo federal.

Há uma forte expectativa pela abertura deste “baú” por Emília Corrêa, após quase três décadas de pouquíssima alternância de Poder aqui na capital. E, voltando ao conselho e ao ditado popular, este colunista manda outra “dica” para a prefeita eleita: “neste momento de transição, não custa ela manter um olho no peixe e o outro no gato”, ou seja, Emília tem que se atentar para o começo de sua gestão, mas sem deixar de se atentar para o que vem sendo levantado por sua equipe de transição.

Estamos caminhando para o fim de novembro, entraremos de fato na reta final (ALELUIA) da gestão de Edvaldo Nogueira e é preciso que a prefeita eleita comece a enumerar alguns “mal feitos” que talvez estejam escondidos e, principalmente, aqueles que são visíveis para qualquer um. Não precisa ser especialista em gestão pública para entender e enxergar algumas contradições de Edvaldo e sua turma! A verdade precisa vir à tona…

E aqui este colunista não está defendendo uma política de perseguição ou de “caça às bruxas”, mas por se tratar de dinheiro do povo, de dinheiro NOSSO, não custa uma profunda investigação, promovendo um encontro de contas e um breve comparativo sobre o volume de receita arrecadado ou tomado de empréstimos e qualidade dos serviços prestados, sobretudo para os mais pobres. Emília, Emília! O “Sistemão” está de olho nessa transição e, principalmente, nas suas futuras indicações…

Veja essa!

Sobre o secretariado da prefeita eleita Emília Corrêa, além dos nomes já citados por este colunista que ganham força nas rodas políticas e na onda de especulações, chega a informação que a professora Edna Amorim pode assumir a Secretaria de Educação da PMA. Ela, inclusive, já teria participado de reuniões ao lado da jornalista Gleice Queiroz, que também deve compor a gestão.

E essa!

Este colunista trouxe uma informação, na publicação anterior, de que o vice-prefeito eleito Ricardo Marques (Cidadania) poderia assumir a Pasta, mas segundo o que se comenta nos bastidores do PL é que ele deverá indicar o nome para comandar outra Secretaria muito importante e que ele dará sua contribuição ao lado de Emília, mas como vice-prefeito.

Emurb e Emsurb I

Para a Emurb o nome já “ventilado” por este espaço é o de Sérgio Guimarães, que participa da transição. Sua função será vital para Emília porque ele responderá por contratos no órgão que precisam ser continuados, mas que devem passar por uma análise bem crítica, até para que tudo seja bem esclarecido.

Emurb e Emsurb II

Na Emsurb, apesar das especulações de que o ainda prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, como já dito por este espaço, houve uma mudança de rumo e o nome mais cotado para gerir o órgão é Hugo Esoj, que foi um dos articuladores políticos da campanha e é uma pessoa da confiança da prefeita eleita.

Exclusiva!

Este colunista tomou conhecimento de um forte rumor sobre quem será o secretário de Fazenda da PMA. Há quem diga que o nome já participa da transição, mas o titular da coluna vai deixar muita gente na expectativa durante o final de semana. A impressão é que Emília virá com um nome extremamente técnico…

Bomba!

A coluna tomou conhecimento de uma fonte que tem bom acesso no Palácio dos Despachos que, durante a campanha eleitoral recente, havia um acordo político para que o ex-deputado Valadares Filho, assumisse a secretaria de Estado do Turismo já a partir de janeiro próximo. Isso resultaria na saída de Marcos Franco do cargo. É aguardar a pequena “reforma administrativa” que vem por aí no Estado…

Olha o Valdevan!

O ex-deputado federal Valdevan 90 parece determinado a retomar uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2026. A informação é que ele já vem se movimentando politicamente neste sentido e já teria o apoio da vice-prefeita Vaneide, de Nossa Senhora da Glória, além de um importante apoio em Monte Alegre e outro também em Estância. A informação é que Valdevan pode se filiar e fazer uma composição no PL.

Alô Socorro!

O prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), participou da inauguração da fábrica de cimentos Mizu, instalada no Povoado Estiva. O empreendimento será responsável por gerar aproximadamente 1.500 empregos diretos e indiretos, impactando diretamente a economia e desenvolvimento do município, que a partir de janeiro será gerido por Samuel.

Cimento Mizu I

A fábrica, que antes era operada por outro grupo empresarial, estava desativada desde 2015. “Eu era fiscal de tributos quando a fábrica estava em operação há quase dez anos atrás e pude ver de perto o quanto Socorro perdeu durante o período que a unidade ficou sem funcionar. Quero parabenizar a todos que fazem parte da Mizu por essa grande iniciativa de investir no município de Socorro, gerando emprego e impulsionando ainda mais o nosso setor industrial”, disse Samuel.

Cimento Mizu II

O diretor da Organização Polimix, a qual a fábrica Mizu faz parte, José Antero dos Santos, ressaltou que a fábrica irá cumprir sua função social gerando emprego e renda para a população de Socorro, assim como reforçou a importância de manter um contato próximo com a futura gestão do município: “o prefeito eleito já nos visitou, se colocou à disposição para nos ajudar no que for possível e nós estamos muito contentes com essa parceria, inclusive o recebendo aqui na nossa solenidade”, relatou. A fábrica, uma indústria de grande porte, estará entre as mais modernas do país, e quando estiver em pleno funcionamento produzirá cimento para abastecer Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco.

Samuel Carvalho

Para Samuel, Nossa Senhora do Socorro tem capacidade para se desenvolver ainda mais. Segundo ele, o intuito é trazer novas indústrias para o município e incentivar a qualificação profissional dos trabalhadores socorrenses. “Reconhecemos o potencial estratégico do nosso município, que possui localização privilegiada e uma população trabalhadora. Com a chegada da Mizu e de outras empresas, impulsionaremos o crescimento econômico e criaremos mais oportunidades para o nosso povo, consolidando Socorro como referência no setor industrial”, afirmou o prefeito eleito.

Laércio Oliveira I

O senador Laércio Oliveira destinou para o Hospital e Maternidade Santa Isabel R$ 5 milhões em emendas. Para conferir as melhorias de atendimento à população, o parlamentar visitou o hospital nesta quinta, 21. “Trago meu apoio incondicional ao Santa Isabel por sua história e tradição de cuidados materno-infantis, que trabalha em prol das pessoas mais necessitadas de atenção e saúde”, disse o senador Laércio.

Laércio Oliveira II

Ele foi recebido pelo diretor-geral da instituição, Dr. Rubens Moreira, que destacou a conversa sobre a transformação que o hospital está passando e também sobre a gestão. Estavam na reunião também a diretora executiva, Andrezza Cardoso; o diretor administrativo, Max Oliveira; o diretor comercial, Cristiano Melo; e o superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Tiago Rangel.

Laércio Oliveira III

“Todos os sergipanos conhecem a importância e a trajetória centenária da Maternidade que se destaca pelo atendimento materno-infantil e cirurgia geral. Há dois anos visitei o hospital e pude constatar que havia muitas carências financeiras, para a prestação de um serviço de excelência aos sergipanos e, por isso, além de destinar recursos, fiz um apelo para que outros parlamentares sergipanos também ajudassem o hospital”, disse o senador.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) usou o grande expediente da sessão plenária desta quinta-feira (21) para solicitar ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER) melhorias no Anel Viário Ceramista Hildebrando Dias da Costa, mais conhecido como rodoanel de Itabaianinha. A obra, construída com recursos do Proinvest em 2016, já está deteriorada em vários locais.

Georgeo Passos II

Para comprovar o problema, Georgeo exibiu um vídeo enviado pelo vereador eleito por Itabaianinha, Geobaldo, mostrando que o rodoanel apresenta diversos buracos na pista, trazendo um perigo constante aos motoristas. “O asfalto está deteriorado em vários lugares. Além disso, a via não tem iluminação, tornando-se um risco constante de acidentes fatais”, alertou.

Georgeo Passos III

“Somente naquela localidade, mais de 10 pessoas já perderam a vida desde que a obra foi feita. Uma intervenção que era para trazer segurança para quem estava trafegando, para quem queria ir para Tobias Barreto, até acessar a BR sem precisar entrar pela cidade de Itabaianinha. Porém, que hoje não traz segurança alguma e que pode trazer outras mortes se nada for feito”, completou o parlamentar.

Monte Alegre

Georgeo também levou à Alese um pedido feito pelo vereador eleito de Monte Alegre, Tonda Taxista, solicitando redutor de velocidade na Rodovia SE-230, principalmente na entrada para o Povoado Baixa Verde. O deputado explicou que no local também há uma constância de acidentes. “As pessoas acabam entrando de vez na estrada e causando colisões. Que o DER ouça esse apelo e possa instalar um redutor na localidade”, finalizou Georgeo.

Alô Propriá!

O prefeito eleito de Propriá, Luciano de Menininha, cumpriu agenda em Brasília, durante esta semana. Ele participou do Seminário para Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM e visitou os gabinetes dos parlamentares que compõem a bancada federal de Sergipe no Congresso Nacional.

Luciano de Menininha

No seminário, foram abordados os desafios e caminhos para uma gestão inovadora e eficiente. “Foi um evento muito importante para nós que iremos assumir a gestão municipal a partir de janeiro de 2025, adquirindo mais conhecimentos para que possamos implementar um modelo de gestão que promova o desenvolvimento do município, cuide das pessoas e que utilize os recursos públicos de forma responsável e eficiente”, afirmou Luciano de Menininha.

No Congresso

Após o seminário, o prefeito eleito de Propriá esteve no Congresso para dialogar com os deputados e senadores sobre a destinação de recursos de emendas parlamentares para o município do Baixo São Francisco. “Reforcei o quanto é essencial o apoio deles para que possamos desenvolver ações e projetos que promovam um novo tempo para Propriá e mais qualidade de vida para a população”, salientou Luciano.

Busca de recursos

“A eleição passou, desarmamos o palanque e agora é hora de trabalhar pelo futuro de Propriá. Por isso, buscamos o apoio de todos os parlamentares sergipanos e pedimos que sejam parceiros do Município, destinando recursos de suas emendas e colaborando na viabilização junto aos ministérios de outros projetos que beneficiem Propriá”, completou Luciano de Menininha.

União de forças

Ainda na capital federal, o prefeito eleito de Propriá visitou a Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília – Serese. “Também contamos com a parceria do Governo do Estado e vamos buscar ainda o apoio dos deputados estaduais. Queremos uma união de forças para promover o desenvolvimento de Propriá e fazer o nosso povo feliz”, enfatizou Luciano de Menininha.

