Oposição reage e “aquece” os bastidores da política de Sergipe 

Este colunista vem externando a linha do agrupamento governista de buscar fragilizar todos os seus possíveis adversários com o objetivo claro de facilitar o projeto de reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD) em 2026. Já existe, inclusive, a concepção de que a chapa majoritária estaria formada com a tendência de que o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD) será o pré-candidato a vice-governador. Para uma das duas vagas ao Senado, tudo indica que Alessandro Vieira (MDB), que também quer a reeleição, será ratificado como alternativa dentro do agrupamento.

A outra vaga para o Senado, segundo tem dito o governador, seria do ex-deputado André Moura (União), embora alguns governistas já tenham antecipado que têm compromissos firmados com Alessandro, com o ministro Márcio Macedo (PT) – estando ele na base ou não – e com o senador Rogério Carvalho (PT), que também buscará a reeleição no próximo ano e que tem como principal “cabo eleitoral” o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), o Grupo Saramandaia e a família Monteiro. Ou seja, o governo já teria um planejamento pré-definido para as próximas eleições.

Em recente comentário, este colunista falou que o governo dava demonstrações que queria uma eleição de W.O. para 2026, aproveitando a falta de alinhamento dos seus adversários. Provocado, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) “vestiu a carapuça” e “chamou o feito à ordem”, defendendo publicamente que os partidos e líderes da oposição se sentassem para iniciar as tratativas para o pleito do próximo ano. Ele defendeu um entendimento entre os prefeitos de Aracaju e Itabaiana, Emília Corrêa (PL) e Valmir de Francisquinho (PL), respectivamente.

Emília tem se mantido em silêncio, assim como seu vice Ricardo Marques (Cidadania), mas Valmir se manifestou assegurando não ter compromisso político ou proximidade com o governador Fábio Mitidieri e nem com o senador Rogério Carvalho. Pelo contrário! Ele reclamou do “fogo amigo” que vem sofrendo dentro do próprio PL, sinalizando que alguém estaria “lhe vendendo”, “negociando seu posicionamento político indevidamente”. O prefeito de Itabaiana pontuou que caberá a ele próprio decidir sobre os seus próximos passos e sobre 2026.

Os deputados estaduais Marcos Oliveira (PL) e Paulo Júnior (PV) também já se movimentam com suas assessorias, preparando pautas estratégicas para serem debatidas na Alese e que certamente irão incomodar muito a “silenciosa” bancada governista. Alguns temas, diga-se de passagem, serão difíceis de se encontrar um contraponto, até porque estão relacionados a promessas não cumpridas e obras paralisadas ou em “marcha lenta”! Hoje não é exagero dizer que a “Oposição reagiu ‘aquecendo’ os bastidores da política de Sergipe”.

E mesmo que diminuída, uma oposição qualificada, fiscalizadora e propositiva contribui muito para o processo democrático de Direito e para a sociedade como um todo. Ajuda até o próprio governo do Estado, apontando possíveis equívocos e buscando soluções para quem mais precisa do poder público. Se os governistas praticamente estão com suas chapas definidas, a oposição demorou, mas parece ter despertado para começar a se agrupar. Mesmo sem definição de nomes, este “contraponto” pode transformar completamente a cena política do Estado até o próximo ano. É aguardar…

Veja essa!

Depois de chamar a oposição ao governo do Estado de “capenga”, o deputado estadual Adaílton Martins (PSD) não contava com a “invertida” que recebeu do também deputado Marcos Oliveira (PL). “Capenga é aquilo que a gente não vê ser resolvido há tanto tempo no Estado, é não conseguir dar solução a um Ceasa que custou R$ 50 milhões em Itabaiana”.

E essa!

“Capenga é mais de dois anos depois não ter solução para a rodovia que liga Itabaiana a Itaporanga! Capenga é o tratamento de câncer no Estado, são as estradas sem meio-fio e o sofrimento dos servidores públicos com os aumentos sucessivos do Ipesaude. Capenga é o fornecimento de água para o povo sergipano em vários municípios e povoados”, rebateu Marcos Oliveira.

Fogo amigo?

O “desabafo” de Valmir de Francisquinho reclamando do “fogo amigo” de dentro do PL é mais do que compreensível. No 2º turno da eleição para prefeito de Aracaju, o governo do Estado em 2024 acionou o líder político Luciano Bispo (PSD) para caminhar na capital e tentar ajudar o então candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT). E Valmir, já eleito, praticamente se mudou para Aracaju sendo decisivo para a vitória da prefeita Emília Corrêa.

Crise no PL?

O interessante é que, mesmo tendo sua importância inegável em 2024, Valmir de Francisquinho ainda não teve, publicamente, qualquer solidariedade da prefeita Emília Corrêa, que nesta celeuma toda parece não querer contrariar alguém dentro da legenda e optou por silenciar. Assim fica difícil liderar o processo e a oposição como um todo.

Segurou a onda

Por uma questão de Justiça, quando muita gente da oposição não tinha espaço político em Sergipe, quem dava um suporte ao agrupamento era o então prefeito Valmir de Francisquinho, que foi ajudado, mas também ajudava a muita gente. Hoje há quem queira vê-lo bem longe da Prefeitura de Aracaju. É mole?

Convite do Cidadania

O deputado Georgeo Passos e presidente estadual do Cidadania colocou sua legenda à disposição de Valmir caso ele opte por sair do PL e tenha interesse em disputar o governo de Sergipe em 2026. O parlamentar ratificou que a legenda seguirá na oposição ao governador e que Francisquinho ou qualquer outro podem se somar ao projeto do seu partido.

Cacho no DC

O Advogado Emanuel Cacho recebeu o convite da Executiva Estadual do Democracia Cristã para que ele seja pré-candidato a governador para fazer o contraponto ao governo de Fábio Mitidieri.

Olha o MPC/SE!

O procurador-geral Eduardo Côrtes, do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE), recebeu representantes do Fórum de Controle Interno, que atuam em municípios sergipanos, para orientar e esclarecer dúvidas referentes ao ofício emitido que solicita informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos provenientes da outorga da concessão parcial dos serviços de saneamento básico da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Yandra Moura I

Como municipalista, a deputada federal Yandra Moura (União) prestigiou a solenidade de posse da nova diretoria da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames) e lembrou do trabalho e luta constante em favor dos municípios brasileiros. A deputada destacou que a entidade tem um papel fundamental em defesa e fortalecimento dos municípios.

Yandra Moura II

“A Fames faz hoje uma nova história aqui ao empossar pela primeira vez uma mulher na presidência da federação. Silvany sempre que esteve em nosso gabinete em Brasília pedia o nosso apoio nas pautas favoráveis aos municípios brasileiros. Então é merecido ela estar aqui representando a todas as cidades sergipanas”, elogiou Yandra.

Olha o Sinpol/SE!

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) convida os filiados e toda sociedade para um ato de empatia e compromisso com a vida! No próximo dia 20 de fevereiro, às 7h, será realizado o “Dia D de Doação de Sangue”, no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), em Aracaju. A iniciativa tem como principal objetivo reforçar os estoques de sangue do Hemose para o período do Carnaval, um momento em que a demanda por transfusões aumenta significativamente.

Jean Rezende

O presidente do Sinpol/SE, Jean Rezende, destaca a importância da ação. “Os oficiais investigadores são agentes de proteção à sociedade, e essa iniciativa reforça nosso compromisso não apenas com a segurança, mas também com a vida. Doar sangue é um gesto simples, mas que salva inúmeras vidas. Essa deve ser uma preocupação de todos”, afirmou.

Agendar a doação

Os filiados que desejarem participar do Dia D podem confirmar presença pelo telefone (79) 3214-0103. Caso não possam comparecer na data estipulada, ainda podem contribuir realizando a doação em outra ocasião e informando que estão atendendo à mobilização do Sinpol/SE.

Pré-requisitos

Para ser doador, é necessário atender a alguns critérios, como estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 kg, dormir bem na noite anterior e evitar alimentos gordurosos antes da doação. Além disso, é fundamental apresentar um documento oficial com foto no momento da doação. O Sinpol/SE reforça o convite a todos os filiados e à sociedade para aderirem a essa causa e contribuírem para salvar vidas. A solidariedade de cada um faz a diferença!

Olha a PM!

Em celebração aos 190 anos da Polícia Militar de Sergipe, o RioMar Aracaju promove uma exposição especial que destaca a história, o trabalho e a atuação da Corporação. A mostra, que acontece de 19 a 23 de fevereiro, no Piso L2, ao lado da Camicado, oferece ao público uma imersão no universo militar.

Motivação

A exposição conta com um acervo diversificado, incluindo fotografias, equipamentos, uniformes e material bélico utilizados nas operações da PMSE. Além disso, a ação destaca o trabalho desenvolvido pelas unidades especializadas da Corporação, como Getam, GTA, BPATI, BPChoque, BPCaatinga, BPRP, BPTran, BPRv, Cioe, CIPCães, Getam/3º BPM, Museu da PM, Cipam, Proerd, Pró-Vida e Ronda Maria da Penha.

Horário de funcionamento

Durante a programação, militares estarão presentes para atender os visitantes, esclarecer dúvidas e compartilhar informações valiosas sobre o trabalho da PM na segurança pública do Estado. A visitação será das 10h às 22h nos dias 19, 20, 21 e 22, e das 12h às 20h no domingo, dia 23.

Laércio Oliveira I

O Senado Federal inicia uma nova etapa de trabalhos com a instalação das comissões permanentes, prevista para esta quarta-feira (19). A definição dos nomes que ocuparão as presidências e vice-presidências das comissões será debatida em reunião de líderes com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senador Laércio Oliveira (Progressistas-SE) destacou a importância desse momento para a organização do Legislativo e para a definição da pauta de votação dos próximos dias.

Laércio Oliveira II

Entre as comissões mais relevantes estão a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), por onde passam todas as propostas antes de seguirem para o plenário, e a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que trata de questões financeiras e orçamentárias. Nos bastidores, a escolha dos cargos é resultado de intensas articulações entre os parlamentares, considerando o tamanho das bancadas e os interesses partidários.

Laércio Oliveira III

Como quarto secretário da Mesa Diretora do Senado, Laércio Oliveira ressaltou a necessidade de avançar na tramitação de projetos represados em 2024, devido ao período eleitoral. “O ano passado foi marcado pelas eleições municipais, o que impactou os trabalhos no Congresso. Agora, temos o compromisso de votar propostas que beneficiem a população e promovam o desenvolvimento econômico”, afirmou o senador.

Prioridades

Entre as prioridades, ele citou a infraestrutura, a educação e a economia, além de projetos específicos para Sergipe, como o Profert o Pro-escoar de sua autoria. Outro ponto de destaque é a exploração das riquezas minerais do Estado, incluindo a implementação da Lei do Gás, da qual foi autor na Câmara dos Deputados. “Sergipe tem potencial na exploração de petróleo e gás. Estamos aguardando a licitação dos navios-plataforma pela Petrobras, que marcará um novo ciclo de desenvolvimento para o Estado. Fico muito feliz por ter sido arquiteto, através da Lei do Gás, de um momento tão importante para Sergipe”, explicou.

Lançamento de livro I

Nesta quinta-feira (20), a jovem escritora Gabriella Pelloso Nicoletti, de apenas 15 anos, receberá leitores e convidados no Museu da Gente Sergipana, a partir das 17h, para uma noite especial de autógrafos e bate-papo sobre sua obra. O livro “Até que o destino nos separe” apresenta uma trama envolvente repleta de mistério, romance e reviravoltas.

Lançamento de livro II

“No centro da história está Layla, uma jovem que perde parte da memória após um acidente e se vê diante do desafio de reencontrar seu passado – e as pessoas que nele habitam. O evento será aberto ao público e promete ser um marco na trajetória da jovem autora, que desde cedo demonstra talento e paixão pela escrita”, completa.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

