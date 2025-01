Palanque de Lula em Sergipe será o de Mitidieri e Direita terá nome em 2026

Estamos apenas iniciando 2025, mas a classe política de Sergipe só pensa no processo eleitoral de 2026. As conversas nos bastidores estão acontecendo, bem de forma reservada, quando todo mundo está analisando os cenários e as diversas possibilidades. Este colunista chama a atenção para um detalhe que muita gente deixa “passar batido”, inclusive colegas de imprensa: a política de Sergipe segue muito a influência das decisões tomadas no plano nacional.

O “silêncio” do senador Rogério Carvalho (PT), que no 2º turno da eleição de 2022 foi o principal adversário do governador eleito Fábio Mitidieri (PSD), mais de dois anos depois, sinaliza uma possibilidade de reaproximação. Enquanto o chefe do Executivo tem a disputa pela reeleição como algo natural, o petista parece focado em tentar permanecer no Senado Federal por mais oito anos. E o “recuo” de Rogério também contempla o ministro Márcio Macedo e a ex-vice-governadora Eliane Aquino.

Para quem não lembra já no 2º turno da eleição para prefeito de Aracaju, ano passado, Márcio e Eliane já declararam apoio para Luiz Roberto (PDT), então candidato de Mitidieri para a PMA e Rogério Carvalho optou pela “neutralidade”, mas não se opôs ao pedetista naquele turno decisivo. Essa “reaproximação” do PT com Mitidieri fica ainda mais provável diante da reeleição estreita entre o PSD do governador com o Partido dos Trabalhadores e o governo do presidente Lula (PT).

Lá em Brasília (DF) as duas legendas estão bem alinhadas e, com o PT fragilizado em Sergipe, nada mais impede que o palanque de Lula em Sergipe, para disputar a reeleição em 2026, será o do governador Fábio Mitidieri, que também tem intenção de continuar no Poder. Essa relação afastará, por completo, grupos mais conservadores como o liderado pela atual prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) e pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL),

O PL tentará reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e, se conseguir, caso ele reúna condições de disputar a presidência da República em 2026, certamente precisará de palanques fortalecidos nos Estados brasileiros, inclusive em Sergipe. Isso influenciará diretamente o cenário político do nosso Estado, considerando que outras legendas também caminharão afastadas do PT, como o União Brasil, por exemplo, que deve ter Ronaldo Caiado (GO) como pré-candidato a presidente.

E tudo reflete na política de Sergipe. Já surgem rumores sobre pré-candidaturas a senador de Rodrigo Valadares (União), André Moura (União) e Eduardo Amorim (PSDB). Há muita expectativa se a gestão de Emília será exitosa ou não, e se Valmir de Francisquinho estará “elegível” no próximo ano. A oposição ainda não tem um alinhamento, mas diante das fragilidades do governo Mitidieri e de sua provável reaproximação do PT, certamente a Direita terá um nome competitivo para confrontá-lo em 2026. É aguardar…

Veja essa!

Na publicação anterior este colunista defendeu que o incidente trágico ocorrido em Capela servisse de alerta para a situação das obras públicas espalhadas por todo Estado que são de responsabilidade do governo federal, do governo do Estado e das prefeituras municipais.

E essa!

Este colunista falou do descaso de alguns gestores, principalmente quando aquelas obras foram realizadas e concluídas (ou mesmo em andamento e/ou paralisadas) por adversários políticos. Os governos são impessoais, mas tem uma turma que opta por colocar estas obras “na gaveta”, prejudicando toda o coletivo por politicagem.

Governo acerta I

Justiça seja feita, o Comitê de Gerenciamento de Crise do Governo de Sergipe, coordenado pelo governador Fábio Mitidieri, realizou no Palácio dos Despachos uma nova reunião para avaliar os danos e planejar ações de recuperação nas áreas afetadas pelas chuvas no município de Capela.

Governo acerta II

E, a partir da reunião, foi determinado que o Comitê deverá produzir um laudo com a avaliação de todas as pontes existentes no Estado, que são cerca de 200, além das passagens molhadas e barragens, para que ações necessárias sejam tomadas. O governador também anunciou que todos os coordenadores das Defesas Civis municipais serão chamados para uma capacitação promovida pelo Estado.

Governo acerta III

“Nós precisamos dos laudos para entender o estado de todas as pontes e tomar as ações necessárias. O principal agora é identificar como elas estão. Além disso, vamos emitir um convite para capacitar os coordenadores da Defesa Civil em todos os 75 municípios. Alguns ainda não foram definidos porque muitos prefeitos acabaram de tomar posse, mas vamos dar esse auxílio para que elas sejam estruturadas”, acrescentou o governador que acertou em verificar todas as obras, concluídas ou não.

Estrada interditada

A Defesa Civil do Estado interditou a Estrada da Barragem, em Lagarto, que dá acesso ao Instituto Federal de Sergipe (IFS) e ao Distrito Industrial do município. A preocupação das autoridades competentes é com o grande volume de águas das chuvas dessa terça-feira (14), que deixou a via completamente imersa. A interdição era necessária diante do risco de acidentes.

Ônibus elétrico I

A Prefeitura de Aracaju lançou o primeiro ônibus elétrico destinado à avaliação e aprovação dos aracajuanos. A prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques se reuniram com a imprensa e a população na Praça Hilton Lopes, no centro da capital, para apresentar o veículo. Durante o evento, foi realizada uma viagem experimental, permitindo que os presentes conhecessem o ônibus em operação.

Ônibus elétrico II

De acordo com a prefeita, Aracaju vive um novo momento e o transporte público é uma prioridade desta gestão. “O transporte público tem sido uma das principais reclamações da população nos últimos anos, especialmente no que diz respeito a sua qualidade. Hoje, temos o prazer de apresentar um novo veículo, um ônibus que acreditamos que, no momento certo, trará aos aracajuanos a qualidade que eles tanto aguardam”.

Emília Corrêa

“No entanto, quem realmente vai validar essa melhoria é a própria população. Durante o período de operação, esse ônibus circulará nas linhas de maior demanda e, assim, os passageiros poderão avaliar se a mudança atende às suas expectativas. A aprovação ou não virá diretamente da experiência deles”, disse Emília Corrêa.

Conforto e segurança

O ônibus escolhido para circular pelo município é o modelo elétrico Azure A12 BR, de 12 metros, fabricado pela TEVX Higer, uma das maiores montadoras de ônibus elétricos do mundo. Com zero emissão de gases de efeito estufa, esse modelo oferece baixo ruído e transporta até 76 passageiros com total conforto e segurança, e possui autonomia média de 300 quilômetros com uma única recarga, que pode ser potencializada em até 30% pelo seu sistema de freios regenerativos. Conta ainda com um conjunto de baterias de 385 kWh recarregável em até 2,5 horas.

Nelson Felipe

O superintendente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), Nelson Felipe, informou que o novo veículo atenderá linhas com maior fluxo de passageiros, a exemplo da 001 e 002. Ele ainda detalha que o veículo entrará em operação a partir do dia 20 de janeiro e permanecerá por um período de 30 dias na capital.

Tecnologia

Dentro do ônibus, os passageiros ainda têm à disposição tomadas USB em todos os assentos, permitindo o carregamento de dispositivos eletrônicos tanto para quem está sentado quanto para os que viajam em pé. O ônibus ainda é equipado com Wi-Fi integrado e sistema de ar-condicionado ecológico, com saídas de ar individuais e vidros com tratamento UV que garantem o conforto térmico.

Evando Franca

O ex-vereador Evando Franca faleceu, nessa terça-feira (14), aos 73 anos. O velório acontece na Câmara Municipal de Aracaju. Haverá uma missa, às 10h desta quarta-feira (15), também na CMA. O sepultamento ocorrerá às 11h, na Colina da Saudade. A Câmara Municipal de Aracaju decretou luto oficial de três dias. Este colunista externa pesar aos amigos e familiares do ex-vereador.

Ricardo Vasconcelos

O presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos (PSD), disse que “sua partida representa uma grande perda para a nossa cidade e para todos que tiveram o privilégio de conhecer sua dedicação e compromisso com o bem-estar da população aracajuana. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos aqueles que compartilhavam do carinho e respeito por sua história”.

Sobre Evando Franca

Natural de Boquim, Evando foi vereador na Câmara de vereadores por sete mandatos. Teve uma trajetória marcante na política aracajuana, destacando-se por sua dedicação às causas sociais e desenvolvimento da cidade. Seu último mandato finalizou em 2020. Foi funcionário efetivo da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), na qual exerceu o cargo de técnico sênior. Deixa esposa e dois filhos.

PMA emite pesar

A prefeita Emília Corrêa emitiu nota de pesar pelo falecimento do ex-vereador por Aracaju, Evando Franca, e se solidariza com familiares e amigos. “Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Evando, um homem público incansável na luta por uma Aracaju melhor. Sou testemunha da sua trajetória política, marcada pelo diálogo e pelo respeito, deixa um grande legado”, afirmou a prefeita Emília ao recordar a trajetória do ex-vereador por sete mandatos.

Olha a OAB/SE!

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) decidiu conceder liminar favorável à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), suspendendo a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) que anulava a doação do terreno destinado à construção da nova sede da instituição. A decisão, assinada pelo desembargador Diógenes Barreto, reforça a legitimidade do ato legalizado pela Lei Estadual nº 9.150/2022.

Obras em andamento

Localizado no Centro Administrativo Governador Augusto Franco, no bairro Capucho em Aracaju, o terreno de 4.862,19 m² foi transferido pelo Governo do Estado à OAB/SE com o objetivo de abrigar uma estrutura moderna e eficiente para os mais de 16 mil advogados sergipanos. A doação foi formalizada por escritura pública em setembro de 2023 e encontra-se em plena execução, com mais de R$ 728 mil já investidos nas obras até dezembro de 2024.

Decisão do TJ/SE

A decisão do TCE/SE, proferida em 30 de dezembro de 2024, respondia a uma representação de uma advogada sergipana que questionava o cumprimento do prazo de dois anos para o início da construção, estipulado como condição para a doação. No entanto, o TJ/SE apontou que não havia comprovação de urgência que justificasse a suspensão da doação, destacando que o lapso temporal desde a formalização da escritura desqualifica o caráter urgente da medida.

Diógenes Barreto

“O decurso do tempo desnatura completamente o caráter urgente que integra as medidas cautelares”, ressaltou o desembargador Diógenes Barreto em sua decisão. Ele também pontuou que a paralisação das obras traria um prejuízo ainda maior, configurando um risco de ‘periculum in mora’ reverso – ou seja, manter a paralisação das obras causaria mais danos do que permitir a continuidade delas.

Danniel Costa

A decisão representa uma importante vitória para a advocacia sergipana, permitindo que a OAB/SE prossiga com o projeto de uma sede moderna, dotada de tecnologia, espaços interativos e preparada para atender com mais eficiência as demandas da classe. Segundo o presidente da Seccional, Danniel Costa, a nova estrutura reforça o compromisso da gestão com a inovação, inclusão e melhorias administrativas, além de ampliar o suporte necessário à advocacia em todo o estado.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) concedeu entrevista ao programa Balanço Geral, apresentado por Fábio Henrique, na Tv Atalaia. Yandra destacou que, em menos de dois anos de mandato, conseguiu aprovar quatro Projetos de Lei de grande impacto. O primeiro deles, o PL 507/2023, determina que o laudo médico que ateste o Transtorno do Espectro Autista (TEA) tenha validade indeterminada, estendendo esse direito às pessoas com deficiência permanente.

Yandra Moura II

Outro avanço mencionado foi o PL 506/2023, que garante às mulheres o direito de designar um acompanhante de sua escolha durante consultas, exames e procedimentos médicos em estabelecimentos de saúde públicos e privados em todo o Brasil. A parlamentar também ressaltou um projeto voltado aos municípios diante das quedas recorrentes no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Segundo Yandra, o PL obriga a União a repassar R$ 10 bilhões às prefeituras, buscando mitigar as dificuldades financeiras enfrentadas por essas localidades.

Yandra Moura III

Entre as iniciativas aprovadas, também está o PL 411/2023, que visa estimular a criação de empregos para jovens. O projeto reduz as alíquotas do FGTS e do INSS para empregadores que contratarem jovens em seu primeiro emprego. Além disso, Yandra falou de sua atuação como relatora de um projeto que garante prioridade máxima às crianças órfãs de feminicídio. “Essas crianças terão prioridade em atendimentos de saúde, suporte psicológico e psiquiátrico, vagas em creches e escolas, além de prioridade na tramitação de processos envolvendo bens”, explicou.

Recursos para escolas

Para 2025, Yandra pretende priorizar o PL 2031/2023, de sua autoria, que permite que estados e municípios apliquem recursos destinados à segurança em escolas públicas, repassados pelo Ministério da Educação e que não foram utilizados por completo. Além disso, a deputada destacou que possui outros projetos em tramitação.

Fungetur

Foi por intermédio da deputada Yandra que Sergipe recebeu um aporte de mais de R$ 50 milhões para impulsionar o turismo no estado. “Antes do nosso mandato eram R$ 2 milhões. O turismo é a nossa grande indústria sem chaminés, que gera emprego e renda, movimentando tantos setores da economia. E a partir do nosso mandato conseguimos ampliar para mais de R$ 50 milhões investidos via Fungetur, ou seja, um salto significativo para Sergipe”, destacou.

Posição política

Para Yandra, a reeleição é um caminho natural, mas ela destaca que as decisões políticas precisam ser discutidas em grupo. “Conversarei com o meu grupo mais à frente para entender os anseios daqueles que fazem parte do nosso agrupamento”, afirmou. Ela ainda mencionou o crescimento do União Brasil em Sergipe, que passou de 9 para 23 prefeitos, além de vice-prefeitos que fortalecem a representatividade do partido.

Gestão de Emília

A deputada comentou os primeiros dias de gestão da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, destacando a introdução de ônibus elétricos como um passo importante para melhorar o transporte público da capital. “É um passo importante, esperamos que ela cumpra todas as promessas feitas à nossa gente”, declarou. Yandra revelou que colocou seu mandato à disposição da prefeitura de Aracaju para encaminhamento de demandas, especialmente na área da saúde, além da destinação de emendas e recursos.

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (MDB) esteve com a prefeita Emília Corrêa para formalizar a entrega de um ofício que detalha as emendas parlamentares destinadas à capital sergipana. Com um total de mais de R$ 35 milhões, esses recursos serão aplicados em áreas fundamentais para o desenvolvimento da capital, como saúde, educação, assistência social e infraestrutura.

Alessandro Vieira II

Durante o encontro, o senador destacou a urgência na execução dessas emendas, frisando que elas são essenciais para o crescimento e a qualidade de vida dos aracajuanos. “Estes recursos são essenciais para melhorar a saúde, educação, infraestrutura e segurança, e são vitais para o desenvolvimento de Aracaju. Estou empenhado em monitorar de perto a aplicação desses investimentos, assegurando que tragam benefícios diretos à nossa população e atendam plenamente às expectativas”, afirmou Alessandro.

Alessandro Vieira III

As emendas entregues pelo senador contemplam diversas áreas essenciais para a capital. Entre os principais investimentos, destacam-se mais de R$9,7 milhões para o Fundo Municipal de Assistência Social, para a construção de três Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) nos bairros Industrial, Soledade e Inácio Barbosa, além de um Centro Dia no bairro Siqueira Campos e um Centro de Referência Especializado para a população em situação de rua (Centro POP), também no bairro Siqueira Campos.

Investir no Social

Alessandro Vieira ressaltou a importância dos recursos destinados à assistência social e o impacto direto na vida dos cidadãos mais vulneráveis. “A construção dos CREAS e do Centro POP vai oferecer um atendimento mais especializado e humanizado para quem mais precisa. Esses espaços são fundamentais para garantir dignidade e apoio àqueles que enfrentam situações de risco e vulnerabilidade social”, declarou.

Mais emendas

Outras emendas parlamentares destinadas pelo senador Alessandro Vieira referem-se a mais de R$4,3 milhões para a construção de uma Escola Municipal de Ensino Infantil no bairro Porto Dantas, atendendo à crescente demanda por educação infantil na região. Mais de R$4,7 milhões para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Osvaldo Leite no bairro Santa Maria, e R$5,9 milhões para a UBS João Bezerra no bairro Areia Branca. Mais de R$6,5 milhões para a formação tecnológica de jovens no âmbito do Projeto Jovem Tec, do CAJUHUB, visando proporcionar aos jovens aracajuanos oportunidades no setor de tecnologia e inovação.

Alô Socorro!

O Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro retomará a realização de cirurgias eletivas em breve, conforme garantiu o secretário de Estado da Saúde, Dr. Cláudio Mitidieri, durante uma reunião com o prefeito municipal, Samuel Carvalho. A decisão tem como objetivo beneficiar a população de Socorro e regiões adjacentes, proporcionando maior acesso às cirurgias eletivas diretamente na unidade hospitalar local, evitando deslocamentos para outros municípios.

Samuel Carvalho

“Tivemos a confirmação do secretário de que o Hospital Regional iniciará a realização de algumas cirurgias eletivas, como as de hérnia. Isso irá facilitar o atendimento primário da nossa população, que muitas vezes precisava se deslocar para cidades como Lagarto e Aquidabã,” destacou o prefeito Samuel Carvalho. “Essas ações são fundamentais para melhorar a saúde da população, oferecendo um atendimento mais eficiente e humanizado”, completou.

Cláudio Mitidieri

Além da retomada das cirurgias eletivas, a reunião abordou melhorias na infraestrutura do hospital. Dr. Cláudio Mitidieri anunciou planos para uma reforma e ampliação da unidade, além da instalação de um tomógrafo, que promete agilizar e aprimorar o diagnóstico dos pacientes. “Estamos planejando uma reforma que incluirá a ampliação do número de leitos, o que trará mais conforto e comodidade para os pacientes internados,” afirmou Mitidieri. Ele também mencionou que a reforma atenderá uma antiga demanda da comunidade: a criação de uma entrada independente para a maternidade, viabilizada por uma emenda do senador Alessandro Vieira.

Gás Veicular

O Gás Natural Veicular (GNV) tem se consolidado como uma alternativa eficiente e econômica para os motoristas. O GNV é um combustível de alto rendimento, que permite rodar mais, gastando menos. Outra vantagem é a sua sustentabilidade, que é um combustível mais limpo, com baixíssima emissão de poluentes, reduzindo significativamente os impactos ao meio ambiente.

Olha a Sergas!

O gerente comercial da Sergipe Gás S/A (Sergas), Pablo Matsuo, também ressalta que o GNV aumenta a durabilidade do sistema de escapamento do veículo, já que durante a combustão não ocorre acúmulo de água. No entanto, ele reforça a importância de uma instalação adequada e segura. Para garantir o máximo aproveitamento das vantagens do GNV, o motorista deve instalar o kit adequado ao seu veículo.

Pablo Matsuo

Matsuo explica que a escolha entre os kits de 5ª ou 6ª geração deve levar em conta o tipo de injeção do veículo. Também é essencial a instalação em oficinas creditadas pelo Inmetro. “A instalação do kit GNV precisa ser feita em locais credenciados e as manutenções devem ser realizadas regularmente. Cumprindo todas as exigências, o motorista poderá usufruir do GNV sem preocupações”, orienta.

Postos

Atualmente Sergipe conta com 35 postos de combustíveis autorizados a fornecer GNV. A conversão para o uso do gás deve ser realizada em uma das quatro convertedoras credenciadas pelo Inmetro no Estado. Para mais informações sobre os locais de abastecimento, requisitos para conversão e documentação necessária, os motoristas podem acessar o site da Sergas (www.sergipegas.com.br) ou entrar em contato pelo telefone (79) 3243-8500.

Prêmio Olho Vivo

A primeira fase da 5ª edição do Prêmio Olho Vivo segue aberta com as indicações dos destaques de 2024 até o dia 23 de janeiro através do Instagram @olhovivo.cinform e também @fredsonnavarro por categoria. O Prêmio Olho Vivo – Melhores de 2024 – foi lançado no Varanda dos Lagos em Aracaju no dia 18 de dezembro e reuniu jornalistas, autoridades e personalidades. O idealizador da honraria, Fredson Navarro e a comissão organizadora, que conta também com Felipe Martins, Marcele Machado e Vailton Linhares, receberam os convidados e fizeram a apresentação no clima de confraternização.

Fredson Navarro

“O lançamento foi uma das novidades desta edição do prêmio que é um dos maiores de Sergipe e cresce a cada ano. Foi uma noite muito especial com a essência do prêmio de celebrar a vida, reencontrar grandes profissionais que se destacam em suas áreas de atuação e dar o pontapé inicial da primeira etapa com o início das indicações dos destaques nas categorias através das redes sociais. O prêmio é democrático de todos podem participar”, vibra o idealizador Fredson Navarro. A credibilidade do Prêmio cresce a cada edição. Cerca de 200 profissionais de diversos setores já foram homenageados nas primeiras quatro edições da honraria.

Homenageados

Cerca de 40 personalidades serão homenageadas entre políticos, comunicadores, educadores, empreendedores, artistas, produtores culturais, profissionais do universo jurídico, da segurança, esportistas e da saúde. A primeira etapa da premiação começou através da votação popular com indicações nas redes sociais. Os três mais votados em cada categoria serão avaliados pela comissão do prêmio que vai avaliar o trabalho realizado, relevância para a sociedade e alcance.

Resultado

Os mais bem avaliados conquistarão o prêmio como destaque em cada área de atuação. O resultado será divulgado na edição do Olho Vivo do dia 25 de janeiro de 2025 e os vencedores vão receber o Troféu Olho Vivo durante a solenidade no dia 29 de janeiro no Porto Farol. O Prêmio Olho Vivo é uma realização do Cinform Online em parceria com a Navarro Comunicação.

Maratona de Aracaju I

Estão abertas as inscrições para uma das maiores maratonas do Nordeste. A primeira edição da Maratona de Aracaju será realizada em 26 de outubro e deve contar com atletas de diferentes Estados brasileiros. O evento esportivo é uma nova versão da consagrada 21K Sergipe Run, com acréscimo dos 42,195 km da maratona junto às provas de 21 km, 15 km, 10 km e 5 km.

Maratona de Aracaju II

A Maratona de Aracaju 2025 vai contar com um total de 8 mil atletas. Segundo a projeção da empresa organizadora, a Speed Sports, cerca de 20% do total de inscritos serão de fora de Sergipe. Isso porque mantém os atrativos da 21K Sergipe Run, que originou o novo evento esportivo. Além de proporcionar uma excelente experiência de corrida, a Maratona de Aracaju terá o pós-prova mais animado do Brasil, com uma grande festa na arena temática montada na Orla do Atalaia.

Rodrigo Tuchê

“Esta é uma característica marcante da 21K Sergipe Run que não apenas será mantida como também ampliada para a agora Maratona de Aracaju. Depois de cruzarem a linha de chegada, os atletas serão recepcionados com uma grande festa para celebrar suas conquistas pessoais. A arena vira uma grande micareta, com grandes shows, além de muitas ativações de parceiros. Por isso, projetamos uma quantidade expressiva de corredores de outros estados e regiões brasileiras”, explica Rodrigo Tuchê, da Speed Produções e Eventos.

Inscrições

Até agora, a Maratona de Aracaju tem mais de 2 mil atletas confirmados. As inscrições para as corridas de 42 km, 21 km, 15 km, 10 km e 5 km podem ser feitas a partir do site da Ticket Sports. O primeiro lote, com valor promocional, está disponível até 4 de fevereiro. A expectativa da organizadora é que as vagas esgotem com grande antecedência.

