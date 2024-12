Para julgar Valmir de Francisquinho é preciso ouvir a vontade do povo 

Parece uma repetição de tudo o que já foi dito aqui neste espaço, e aqui não se trata de qualquer tipo de assessoramento do prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), mas com todo o respeito aos envolvidos, o desejo de acelerar o julgamento do “Pato” passa a impressão de que existem interesses diversos em jogo, principalmente a vontade de torná-lo inelegível, olhando a eleição estadual de 2026. Este colunista não faz juízo de valor de ninguém, mas basta fazer uma retrospectiva do que aconteceu em 2022.

E aqui também não está “beatificando” o homem público Valmir de Francisquinho. Naquilo que ele supostamente errou, ele deve responder judicialmente como qualquer cidadão comum e, se tiver culpa, que seja feita a Justiça. Só que alguns “detalhes” chamam a atenção não apenas deste colunista, mas de toda a sociedade sergipana. Em 2022, quando na prática finalizou o 1º turno da disputa para o governo do Estado na liderança com quase 460 mil votos, ali estava demonstrada a vontade da maioria do eleitorado nas urnas, mas aquela votação findou anulada.

Havia um imbróglio jurídico que impediu Valmir de disputar legalmente aquela eleição, mas com a expressiva manifestação popular sinalizando que desejava vê-lo governando o Estado de Sergipe. Algo tão constrangedor que, passado o primeiro turno, quando os votos de Valmir não foram legitimados pela Justiça Eleitoral, ele rapidamente reconquistou sua elegibilidade, ou seja, em todas as rodas políticas e por todo o Estado ficou a sensação que toda aquela movimentação se deu para deixar o hoje prefeito eleito de Itabaiana fora daquela disputa estadual.

Superadas todas as adversidades, inclusive o contestado apoio de Valmir à candidatura petista do senador Rogério Carvalho (PT) para governador em 2022, ele reconstruiu a credibilidade junto ao eleitorado e voltou a criar grandes expectativas para 2026. Como tinha 2024 pelo caminho, Valmir disputou e venceu a disputa pela Prefeitura de Itabaiana, tendo todo o apoio e fidelidade do atual prefeito Adaílton Sousa (PL), que abriu mão de uma reeleição tranquila pelo fortalecimento de um projeto e da maior liderança do seu agrupamento.

O que muitos enxergam em “passividade” de Adaílton, talvez a avaliação correta seja “estratégia”, quando se pensa a política em grupo, projetando não apenas para 2024, mas também para 2026 e 2028. Mas superada a eleição municipal desse ano, eis que volta a tona o julgamento do Matadouro que pode prejudicar a elegibilidade de Valmir de Francisquinho novamente. A mesma polêmica envolvendo Matadouros que prejudicou inegavelmente o ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (in memoriam), que só foi absolvido após sua morte, lamentavelmente.

E antes que digam que este colunista tenta “influenciar” o julgamento de Valmir de Francisquinho, fica apenas uma sugestão ao Poder Judiciário sergipano: é preciso ouvir a vontade do povo! Quem liderou todas as pesquisas de intenção de votos em 2022 e, mesmo inelegível, ainda foi o mais votado? Será que a votação expressiva em Itabaiana também não conta? E, olhando para 2026, qual o “recado” que está vindo das ruas? Qual o desejo do eleitorado que está explícito, pelo menos, momentaneamente? Se o povo não fosse soberano, talvez Emília Corrêa (PL) não vencesse em Aracaju…

Veja essa!

A prefeita eleita Emília Corrêa começou a anunciar os nomes de sua equipe de trabalho, a partir de janeiro. Para a Secretaria Municipal de Turismo ela anuncia Fábio Andrade, que acumula a experiência de ter sido presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Federação do Comércio de Sergipe e diretor da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE).

E essa!

Também atuou como secretário de Turismo e secretário adjunto de Turismo na gestão de João Alves Filho. Hoje, tenho a honra e a responsabilidade de integrar essa gestão histórica de Emília Corrêa para nossa cidade.

Mais nomes

Nesse domingo (1) Emília confirmou os nomes da médica Débora Leite (já anunciada aqui) para comandar a Secretaria da Saúde; Nelson Felipe para comandar a SMTT (também já anunciado aqui); e do contador Sidney Thiago, que vai responder pela Secretaria Municipal da Fazenda. Este colunista tinha essa informação, chegou a prometer revelar o nome, mas preservou para não atrapalhar o anúncio.

Avaliação positiva

Por enquanto a prefeita eleita Emília vai surpreendendo com os nomes anunciados. São técnicos, com conhecimento de suas respectivas áreas e trata-se de pessoas que não estão “viciadas” e podem ajudá-la a “furar a bolha” do Sistemão”.

Zona de Expansão I

Emília Corrêa tratou na Câmara Municipal da indefinição administrativa da Zona de Expansão. A prefeita eleita destacou a necessidade de uma solução definitiva para a situação da Zona de Expansão, que, há anos, é alvo de disputas entre Aracaju e São Cristóvão. Para ela, a indefinição prejudica ambos os municípios, gerando insegurança jurídica e dificultando o planejamento de políticas públicas para a região.

Emília ressaltou que a área enfrenta sérias carências nos serviços básicos e defendeu que um plebiscito poderia ser a melhor alternativa para resolver o impasse.

Zona de Expansão II

“Essa velha discussão sobre se a Zona de Expansão é responsabilidade de Aracaju ou São Cristóvão precisa de uma finalização segura e firme. Não podemos continuar permitindo que essa insegurança afete a população. Um plebiscito poderia trazer a solução necessária, mas não entendo o motivo de tanto receio em realizar isso. É hora de pensar em segurança jurídica e na qualidade de vida das pessoas que vivem na região”, disse Emília.

Nomeações

Além de abordar a questão da Zona de Expansão, a vereadora fez críticas à atual gestão do prefeito Edvaldo Nogueira. Ela estranhou as recentes nomeações e mudanças administrativas realizadas nos últimos dias do mandato. Emília questionou o atraso nessas decisões, que considera inadequadas, e alertou para o impacto negativo que essas práticas podem ter na transição de governo.

Emília Corrêa I

“É preocupante observar movimentações como nomeações e trocas de cargos nesse momento. Uma gestão precisa ser concluída com responsabilidade e respeito à próxima administração, mas parece que há uma tentativa de impor decisões que não cabem mais a esta gestão. Isso não é de bom tom e levanta dúvidas sobre as intenções por trás dessas ações”, afirmou.

Emília Corrêa II

Emília também mencionou sua dupla função neste momento de transição, ao mesmo tempo em que segue como vereadora em oposição e assume a responsabilidade de ser a prefeita eleita. Com essa posição, reforçou que continuará agindo com prudência, mas sempre com o olhar voltado para o futuro de Aracaju.

Emília Corrêa III

“Hoje, sou duas em uma. Estou aqui nesta Casa como vereadora de oposição, mas também como prefeita eleita, com a responsabilidade de começar a construir a gestão que assumiremos em breve. É fundamental que mantenhamos o bom senso e a transparência em tudo que for feito, especialmente neste período de transição”, finalizou.

Breno Garibalde I

Foi realizada na Assembleia Legislativa de Sergipe uma audiência pública para tratar sobre a divisão territorial entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão. Para o vereador Breno Garibalde, é fundamental que a voz da comunidade seja ouvida nesse processo.

Breno Garibalde II

“O povo se sente pertencente a Aracaju. Isso é nítido e eu constatei em todas as vezes que estive naquela comunidade. Já existia um entendimento firmado e infelizmente, devido a interesses alheios à vontade do povo, esse debate foi retomado e a população novamente se encontra angustiada, afirmando que se sente pertencente à Aracaju. Estamos falando de gente, da história dessas pessoas e é isso que a justiça precisa entender”, declarou o parlamentar.

Breno Garibalde III

Cumprindo seu papel como parlamentar, Breno garantiu que vai continuar trabalhando para que a comunidade tenha voz e vez. “Tenham certeza que a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa estão ao lado da população, e faremos de tudo para defender os interesses do povo, que quer continuar continuar pertencendo à capital. Então, contem comigo para essa luta, em que o povo vai sair vitorioso com certeza!”, concluiu o vereador.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União), que também coordena o Observatório Nacional da Mulher na Política, teve parecer aprovado para o Projeto de Lei 2231/2024 na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O PL propõe o uso de um cordão de fita com desenhos de corações entrelaçados como símbolo identificador para pessoas com Epidermólise Bolhosa (EB).

Yandra Moura II

De acordo com a deputada, a ideia para o projeto foi inspirada na família da pequena Luna Moura Santana, representada pelos pais Vanessa e Pedro, e no trabalho da Associação Sergipana de Epidermólise Bolhosa, que tem se destacado na luta por mais reconhecimento e apoio a quem convive com a doença.

Yandra Moura III

A Epidermólise Bolhosa é um grupo de doenças raras e hereditárias, que se manifestam desde o nascimento e afetam homens e mulheres de todas as idades e etnias. Segundo a justificativa do projeto, estima-se que a incidência da doença seja de aproximadamente 20 casos por milhão de nascidos vivos. No Brasil, a ausência de dados precisos sobre a frequência da doença representa um desafio, mas a Associação DEBRA contabiliza pouco mais de mil casos diagnosticados no país.

Yandra Moura IV

O projeto busca oficializar o uso de um símbolo que já existe, embora pouco difundido: a fita com desenhos de corações entrelaçados, nas cores verde e amarelo com fundo branco e azul. “Este cordão, usado ao redor do pescoço, visa aumentar a visibilidade e o reconhecimento de pessoas que possuem a síndrome. Esperamos que, com a aprovação deste projeto de lei, haja um grande impulso na divulgação deste símbolo e na conscientização sobre a Epidermólise Bolhosa”, destacou Yandra Moura.

Pensão especial

A parlamentar também é coautora do Projeto de Lei 5234/2023, que propõe a criação de uma pensão especial para pessoas com Epidermólise Bolhosa. Em novembro do ano passado, Yandra se encontrou com Guilherme Gandra Moura, conhecido como “Gui”, um menino de 8 anos que viralizou na internet após o emocionante reencontro com sua mãe, depois de sair de um coma. A história do menino, que convive com a doença genética rara e ainda sem cura, é um exemplo de superação que reforça a importância de políticas públicas voltadas para as pessoas com EB.

Samuel Carvalho I

Comprometido com a melhoria da educação de Sergipe, em especial de Nossa Senhora do Socorro, o deputado estadual e prefeito eleito do município, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), participou de uma reunião no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em Brasília, para discutir demandas educacionais. A falta de vagas na educação infantil de Socorro foi um dos temas pautados na reunião.

Samuel Carvalho II

Junto à presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba, e ao senador Alessandro Vieira (MDB), Samuel expôs as dificuldades na educação de Sergipe e de Socorro, com o intuito de buscar o apoio do Governo Federal para viabilizar investimentos essenciais, como a construção de novas escolas e creches, reformas das unidades existentes e garantir uma estrutura de ensino de qualidade aos estudantes.

Samuel Carvalho III

“Durante a reunião, abordamos a falta de vagas na educação infantil, que é, atualmente, um dos maiores desafios da área. Estamos comprometidos em melhorar a educação de Sergipe e de Socorro, focados em solucionar esses problemas com a maior agilidade possível”, afirmou Samuel Carvalho. Ele também ressaltou a relevância das parcerias: “Agradeço ao senador Alessandro por nos acompanhar nesta reunião e à presidente Fernanda por demonstrar total disposição em colaborar com as demandas”, concluiu.

Laércio Oliveira I

A disponibilização de mecanismos de controle parental, para impedir a visibilidade de determinados conteúdos, limitar a comunicação direta entre adultos e menores de idade e restringir o tempo de uso, será outra obrigação imposta a tais serviços e produtos.

Laércio Oliveira II

Garantir a carne de peixe uma vez por semana para milhões de estudantes é fundamental para promover hábitos saudáveis para as crianças. É o que prevê o Projeto de Lei PL 1.167/2024, aprovado na Comissão de Agricultura, relatado pelo senador Laércio Oliveira (PP/SE).

Laércio Oliveira III

A proposta assegura a inclusão de carne de peixe e seus derivados na alimentação escolar ofertada nas escolas públicas para crianças e jovens brasileiros, com periodicidade mínima de uma vez por semana. A medida tem potencial de contribuir para a garantia de dieta variada e equilibrada para os alunos.

Laércio Oliveira IV

O senador acrescentou no relatório da proposta a promoção da cultura alimentar local, já que cada região do país tem a disponibilidade natural para certos tipos de alimento, o que privilegia as riquezas regionais e também a valorização do agricultor familiar. “O objetivo é garantir renda àquela região, reduzindo a importação de alimentos, favorecendo o comércio interno, e permitindo a inserção de alimentos orgânicos e regionais no cardápio escolar”, explicou o senador no relatório.

Laércio Oliveira V

A maior preocupação do senador Laércio Oliveira (PP-SE), é “criar bons hábitos para o desenvolvimento das crianças nas escolas e a inclusão de peixes na alimentação é um investimento estratégico, com impactos relevantes para o desempenho escolar e para o pleno desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, acarretando assim em múltiplas e abrangentes contribuições”.

Olha o HC!

O Hospital de Cirurgia (HC) teve a sua Intervenção Judicial prorrogada por mais dois anos, conforme decisão do Poder Judiciário Sergipano. A medida atende ao pedido do Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju, especializadas em patrimônio público e saúde, respectivamente. Com a prorrogação, a enfermeira Márcia Guimarães continuará à frente da unidade hospitalar até novembro de 2026.

Intervenção judicial I

Ao fazer o pedido de renovação, o MPSE mencionou os avanços obtidos pelo Cirurgia ao longo dos seis anos de Intervenção Judicial – o hospital está sob Intervenção desde novembro de 2018 –, como a continuidade na prestação dos serviços de saúde de forma honesta, eficiente e qualificada; a expansão de procedimentos; as obras de infraestrutura; e os cumprimento dos acordos firmados para pagamento de dívidas antigas com fornecedores, passivos trabalhistas e previdenciários.

Intervenção judicial II

Com a gestão da Intervenção Judicial, o Cirurgia saiu de uma sistemática crise e passou por uma profunda transformação em suas áreas financeira, administrativa e assistencial, ganhando destaque nacional. Em 2024, tornou-se o primeiro hospital filantrópico de Sergipe a receber a certificação de Acreditado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), um reconhecimento que comprova a excelência dos serviços de saúde oferecidos pela instituição.

Visita do MPSE e Justiça

Em visita ao HC, o promotor José Rony Almeida, da 2ª Promotoria de Justiça dos Direitos à Saúde, e o juiz Marcos de Oliveira Pinto, da 12ª Vara Cível de Aracaju, percorreram vários setores e elogiaram os avanços implementados no hospital, bem como a gestão feita pela interventora.

José Rony Almeida I

“É importante frisar que a administração durante todos esses anos transformou o Hospital de Cirurgia. Ele era um antes e é outro hoje. Eu posso dizer que orgulha a Sergipe ter um Hospital de Cirurgia funcionando da maneira como ele está hoje, altamente qualificado, atendimento humanizado e melhorando cada vez mais”, enfatizou o promotor Rony Almeida. Para ele, a instituição hospitalar é um modelo a ser seguido. “O Cirurgia é hoje um exemplo para os hospitais não só de Sergipe como de fora devido à gestão qualificada que está sendo feita”, disse.

José Rony Almeida II

Ainda de acordo com o promotor do MPSE, toda a reestruturação feita no HC até o momento justifica a renovação da Intervenção. “Quantas vezes forem necessárias vamos requerer, para que esse atendimento à população sergipana seja feito cada vez melhor, observando que aqui o tratamento é feito pelo SUS, totalmente gratuito para as pessoas”, destacou.

Expansão do HC

A interventora judicial do Cirurgia celebrou a renovação e afirmou que a continuidade da Intervenção representa uma oportunidade para avançar ainda mais nas melhorias estruturais e assistenciais do hospital, com a ampliação de leitos de internamento e de procedimentos cirúrgicos.

Márcia Guimarães

“Recebemos com muita gratidão a renovação da Intervenção por mais dois anos. Esse gesto só comprova a confiança do Ministério Público e da Justiça Sergipana no trabalho que vem sendo realizado no HC nestes seis anos. Com muito orgulho, construímos um modelo de gestão eficiente e de cuidado com a saúde. E, com a graça de Deus e o apoio de uma equipe dedicada, continuaremos empenhados em fortalecer ainda mais o nosso hospital”, destacou Márcia Guimarães.

Luciano de Menininha I

Com o intuito de garantir o apoio dos deputados estaduais na destinação de recursos para atender demandas de Propriá, o prefeito eleito do município do Baixo São Francisco, Luciano de Menininha (PP), realizou uma visita à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Luciano de Menininha II

Além de solicitar o envio de emendas, o futuro gestor também pediu a parceria dos parlamentares para os demais temas que envolvam o município. “Assim como fizemos com a bancada federal, durante nossa viagem a Brasília, fizemos questão de vir pessoalmente à Alese, onde também já estive deputado, para pedir aos parlamentares, independente de bandeira partidária, que tenham atenção às demandas de Propriá”, afirmou Luciano.

Luciano de Menininha III

O prefeito eleito de Propriá agradeceu a receptividade dos deputados estaduais. “Fiquei muito feliz e grato pelo compromisso de todos em nos ajudar a escrever uma nova história para nossa terra, que retome o desenvolvimento e o protagonismo do município e que garanta mais qualidade de vida para os propriaenses”, ressaltou. “É essa união de forças que sempre iremos buscar para promover o desenvolvimento de Propriá e fazer o nosso povo feliz. E tenho certeza de que sempre poderemos contar com o apoio dos nossos parlamentares”, salientou Luciano de Menininha.

Olha o gás!

O Governo de Sergipe deu mais um passo significativo rumo ao desenvolvimento econômico e à modernização do estado. Com um plano ambicioso de expansão da rede de gás natural canalizado para o interior, estão previstos investimentos de R$ 25.530.827,00 em obras no ano de 2025.

José Matos I

O presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), José Matos, e o gerente de Engenharia, Thiago Tan, estiveram reunidos com o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, para apresentar o projeto que contemplará o município. A cidade receberá investimentos de R$ 12,5 milhões para infraestrutura de distribuição, impulsionando o desenvolvimento econômico e social.

José Matos II

De acordo com José Matos, o projeto demonstra o compromisso da Sergas com o progresso de Sergipe. “O governador Fábio Militidieri, comprometido com a expansão da infraestrutura de distribuição, autorizou o processo de implantação de um novo gasoduto que partirá de Aracaju, passando pela ponte Governador João Alves e seguindo pela rodovia Desembargador Antônio Xavier de Assis Júnior, com derivações para atender os diversos clientes da região. Essa ação garantirá o fornecimento contínuo e seguro de gás natural canalizado, trazendo mais comodidade e desenvolvimento para o município”, destacou.

Plano de infraestrutura

O novo gasoduto será implantado em etapas, começando com cerca de 10 km de redes de distribuição. Essa infraestrutura atenderá novos usuários no bairro Centro, incluindo condomínios residenciais, bares, restaurantes, supermercados, um food park e um posto de combustíveis, que oferecerá Gás Natural Veicular (GNV) aos motoristas da região. Também está prevista a implantação de uma estação de medição na Eneva.

Thiago Tan

Para o engenheiro Thiago Tan, o projeto é estratégico. “A Sergas investirá em 2025, apenas no município de Barra dos Coqueiros, o valor de R$ 12,5 milhões, envolvendo a implantação da estação de medição da UTE Porto de Sergipe I e a construção do gasoduto para a Barra dos Coqueiros. Essa iniciativa estratégica não só fortalece a infraestrutura de distribuição de gás natural, como também atrairá novos empreendimentos para a região”, disse.

Alberto Macedo

O prefeito Alberto Macedo também celebrou o investimento. “Tive a honra de receber o presidente da Sergas, José Matos. Conversamos sobre as obras que a Sergas realizará em nossa cidade, projetos que vão trazer muitos benefícios para os barra-coqueirenses e contribuir ainda mais para o desenvolvimento do nosso município”, afirmou.

Olha a OAB!

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) realizou a solenidade de entrega das medalhas Gonçalo Rollemberg Leite aos advogados e advogadas com mais de 40 anos de profissão. O evento foi realizado no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE).

Danniel Costa

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, explica que o nome escolhido para a medalha homenageia o advogado Gonçalo Rollemberg Leite, membro honorário vitalício da Ordem. “Essa medalha é um justo reconhecimento a quem tanto contribuiu com a advocacia sergipana ao longo das últimas décadas. A medalha Gonçalo Rollemberg traz a valorização da família, do nosso membro honorário vitalício que deixou uma grande contribuição para nossa instituição, mas principalmente, para tantos colegas advogados que ajudaram a construir a história da OAB/SE”, afirma.

Alberto Maynard

A comenda, criada pelo Conselho Seccional da OAB/SE através da Resolução nº 08/2024, homenageia advogados e advogadas com 40 anos ou mais de inscrição na Ordem e que se destacam por sua ética, dedicação e relevante contribuição à advocacia e à sociedade. “Eu tive o imenso prazer de ser o relator desse projeto, eu já tenho 38 anos de advocacia e entendo que essa é uma homenagem muito justa para esses advogados por todo trabalho prestado à sociedade sergipana e à advocacia”, declara o conselheiro e relator do projeto de criação da medalha, Alberto Maynard.

“Selo Amigo da Mulher!

Aconteceu na sede do Tribunal de Justiça de Sergipe a entrega do “Selo Amigo da Mulher”, uma iniciativa da instituição que reconheceu municípios e empresas que trabalharam em prol da saúde e bem-estar da mulher sergipana no ano de 2024.

Fertilità

A Clínica Fertilità, referência em Sergipe e no Nordeste na investigação e tratamento de casais inférteis, casais homoafetivos, preservação da fertilidade de pacientes oncológicos, biópsia de embriões para diagnóstico de malformação ou de doenças genéticas familiares, foi reconhecida pelo seu vasto trabalho em prol da fertilidade da mulher.

Reconhecimento

“Estamos emocionados com tamanho reconhecimento de um trabalho que já dura 15 anos e colocou Sergipe na vanguarda dos tratamentos de fertilidade no Brasil. Esse Selo só nos fortalece a continuar entregando um trabalho de qualidade para o nosso estado”, disseram Iuri e Andréa Telles. O Selo “Amigo da Mulher” é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Sergipe, através da Resolução 14/2024, por meio da Coordenadoria da Mulher.

Mulheres Progressistas I

O Progressistas Mulher realizou um evento de confraternização para comemorar as ações desenvolvidas durante o ano para inserção das mulheres na política. Durante todo esse ano foi realizado o evento “Fortalecendo Vozes Femininas” em diversos municípios do estado, a exemplo de Aracaju, Japaratuba, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Cedro de São João e Arauá.

Mulheres Progressistas II

O objetivo foi de capacitação das pré-candidatas e equipes de assessorias do Progressistas Sergipe, com diversas oficinas sobre comunicação política eleitoral, criação e produção de conteúdo, empoderamento feminino, direito eleitoral, entre outras. “A gente percebe a necessidade da qualificação das mulheres e cada vez mais o interesse em participar ativamente da vida pública. Preparamos essas mulheres porque é importantíssimo tê-las na esfera de decisões, nos espaços de poder.”, afirmou o senador Laércio Oliveira.

Mulheres Progressistas III

De acordo com o senador, as ações como essas fizeram com que o Progressistas Sergipe tenha mais mulheres filiadas do que homens. “Além disso, a minha campanha ao Senado, em 2022, contou com uma grande participação feminina e eu obtive uma votação expressiva, se não majoritária, do eleitorado feminino do meu querido Estado de Sergipe”, disse.

Glória Sena

De acordo com a coordenadora estadual do Progressistas Mulher, Glória Sena, o partido sempre buscou atuar em defesa da mulher na sociedade. “Sempre fazemos ações como a educativa alusiva ao Carnaval que teve como foco incentivar o respeito e contra o assédio. No carnaval, o Bloco “Não é Não” realizou uma blitz com a distribuição de panfletos com orientações sobre violência física, psicológica, sexual, verbal e patrimonial, além de distribuir preservativos”, disse.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com