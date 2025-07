Para onde vão as pré-candidaturas de Alessandro e Edvaldo ao Senado?

Por Habacuque Villacorte

Após anunciar o ex-deputado federal André Moura (União) como seu pré-candidato ao Senado em 2026, o governador Fábio Mitidieri (PSD) confirmou, essa semana, para o site Metrópoles, que vai apoiar a reeleição do presidente Lula (PT) no próximo ano, mas sem qualquer relação com o presidente eleito do PT sergipano e pré-candidato à reeleição, senador Rogério Carvalho, que foi seu principal adversário político na eleição de 2022, na disputa pelo governo do Estado.

Talvez a “narrativa” do governador tenha a intenção de diminuir o impacto da contradição, imaginando que uma parcela da população não vá entender essa aproximação de Rogério Carvalho e do PT quando, há quatro anos, estavam em palanques opostos. Não custa lembrar que o eleitorado mais “bolsonarista”, mais concentrado na Grande Aracaju, foi decisivo para a virada de Mitidieri no 2º turno daquela eleição, votação que o próprio governador eleito fez questão de agradecer.

Mas, considerando que André Moura e Rogério Carvalho irão compor a chapa do governador Fábio Mitidieri no próximo ano, como perguntar não ofende, como ficam as pré-candidaturas do ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e do delegado Alessandro Vieira (MDB) para o Senado? Será que ambos podem recuar de seus respectivos projetos e disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados ou, sem espaço, podem migrar para a oposição?

Não é tarefa das mais fáceis para o governo conseguir “acomodar” os dois aliados, além de evitar tensões. É bem verdade que Edvaldo Nogueira já estaria “no lucro”, considerando que boa parte dos seus aliados de primeira hora estão com cargos comissionados na estrutura do governo do Estado, lotados na SEDURBI, Casa Civil e Secretaria Especial de Articulação com os Municípios. O problema é que ele, sozinho, não se “cria” nem para o Senado e nem para a Câmara Federal.

Este colunista já antecipou rumores de uma possível mudança de partido de Edvaldo Nogueira, que poderia sair do PDT para o PSB e disputar um mandato de deputado federal ou até de ser pré-candidato a governador em sua legenda, mas trilhando um caminho na oposição, ao lado do Partido dos Trabalhadores. Já Alessandro continua sendo mais um delegado do que um político tradicional, exercendo seu mandato sem se vincular politicamente com ninguém, sem qualquer ideologia.

Justiça seja feita, setores do governo do Estado “alimentaram” a pré-candidatura de Alessandro Vieira à reeleição no próximo ano. Suas emendas estão “funcionando” e muitos prefeitos já declararam apoio ao seu projeto político. Alguns aliados do governador Fábio Mitidieri se dividem já declarando voto para o Senado em André Moura, Rogério Carvalho (PT) e outros em Alessandro. A chapa no próximo ano só terá dois nomes. Quem ficará de fora? Façam suas apostas…

Veja essa!

Chegou para este colunista a informação que vem do Partido dos Trabalhadores de que o governador Fábio Mitidieri vai mesmo apoiar a reeleição do presidente Lula e que já estaria “tudo sacramentado” para que Rogério Carvalho seja um dos pré-candidatos ao Senado da base aliada.

E essa!

A mesma “fonte” do PT explica ainda que o outro pré-candidato a senador do agrupamento é o ex-deputado André Moura, conforme já anunciado pelo próprio governador Fábio Mitidieri. Pelo que se comenta nos bastidores, os petistas não estão levando em consideração a pré-candidatura de Edvaldo Nogueira.

Polêmica em Lagarto I

Repercutiu muito nas redes sociais o vídeo de um motociclista de Lagarto, na Avenida Brasília completamente esburacada, “soltando o verbo” contra os responsáveis pela obra que havia passado por uma operação “tapa-buraco”, essa semana, realizada pela Prefeitura Municipal. Em um vídeo divulgando a obra, o secretário de obras agradeceu o apoio do Governo do Estado, através do DER, pela recuperação da rodovia.

Polêmica em Lagarto II

Com a deterioração do asfalto em tão pouco tempo (as imagens provam isso), e diante da repercussão do vídeo, logo as críticas vieram à tona para os responsáveis pela obra. Para a surpresa de todos, o DER esclareceu em nota que não executou e nem participou dos serviços de pavimentação asfáltica da Avenida Brasília. Mas no vídeo o secretário municipal de obras havia agradecido o apoio do DER. Vai entender…

Olha o Sebrae!

A feira que conquistou o coração dos sergipanos está de volta! Entre os dias 16 e 20 de julho, o Sebrae Sergipe realiza mais uma edição da Feira Viva Sergipe, prometendo uma verdadeira imersão na riqueza cultural, turística e empreendedora do estado. O evento acontecerá no AM Malls e reunirá uma programação diversificada, com atrações artísticas de peso, experiências gastronômicas e muito conteúdo para quem quer empreender.

Feira Viva Sergipe I

Com o objetivo de valorizar os talentos locais e fomentar o desenvolvimento econômico regional, a feira contará com apresentações de grandes nomes da música sergipana, como Mestrinho, Jeane Lins, Dedé e Cintura Fina. Também estarão presentes grupos tradicionais como o Imbuaça e o Grupo Cultural Parafusos, além das quadrilhas juninas Assum Preto, Meu Xodó e Xodó da Vila.

Feira Viva Sergipe II

Além do palco cultural, a feira traz uma vitrine de oportunidades para pequenos negócios, com stands de empreendedores sergipanos oferecendo produtos e serviços que refletem a criatividade e a identidade do estado. Haverá ainda uma programação de palestras voltadas para quem deseja empreender ou aprimorar seus negócios, com temas como oratória, plano de negócios, marketing e logística.

Feira Viva Sergipe III

A Feira Viva Sergipe é uma iniciativa do Sebrae que busca unir tradição e inovação, mostrando o que o estado tem de melhor em diversos segmentos. A entrada é gratuita, e o evento promete ser uma excelente opção para toda a família vivenciar a cultura e o potencial empreendedor de Sergipe.

Laércio Oliveira I

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 3.021/2024, de autoria do senador Laércio Oliveira (PP), que garante o direito à mamografia a partir dos 30 anos para mulheres com histórico familiar de câncer de mama. O projeto foi relatado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Laércio Oliveira II

O senador Laércio afirmou que a ideia do projeto surgiu quando uma sergipana o procurou relatando da sua dificuldade de fazer exame mesmo com suspeita de problemas de saúde. Aquilo me angustiou muito!”, disse o senador. Durante a leitura do relatório, Damares elogiou a sensibilidade de Laércio Oliveira e do senador Plínio Valério (PSDB-AM), que também apresentou um projeto voltado à saúde da mulher — no caso dele, assegurando mamografias anuais a partir dos 40 anos no SUS.

Damares Alves

“São dois senadores homens que apresentam as propostas preocupados com a saúde da mulher. Um do Norte e um do Nordeste. Os dois senadores amados. Eles estão lá na ponta. As eleitoras conversam com eles. Então é muito interessante porque tem pessoas que acham que aqui no Senado a violência contra a mulher, a saúde da mulher são temas só nossos”, disse Damares.

Prioridade

O projeto de Laércio dá prioridade a mulheres consideradas de alto risco para o desenvolvimento da doença, como aquelas que já possuem mutações genéticas conhecidas, histórico familiar significativo ou risco estimado igual ou superior a 20% ao longo da vida. O texto propõe ainda que o acesso ao exame seja garantido nos planos de saúde, sem limitação de quantidade ou periodicidade.

Yandra Moura I

A deputada federal Yandra Moura (União) segue atuando para garantir conectividade e inclusão digital nas comunidades do interior sergipano. Por solicitação da parlamentar, o deputado estadual Marcelo Sobral (União) foi recebido pelo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, em Brasília. Em pauta, a instalação de antenas de telefonia móvel nos povoados Nova Descoberta (Itaporanga d’Ajuda), Brasília (Lagarto) e Campestre do Abreu (Tobias Barreto).

Yandra Moura II

Yandra já havia participado de outras audiências no ministério cobrando celeridade no processo. As localidades foram contempladas no leilão do 5G realizado em 18 de março deste ano, tendo a BRISANET como empresa vencedora responsável pela instalação das antenas. O prazo estabelecido é de até 120 dias, contados a partir da assinatura do Termo de Compromisso, formalizado no início de abril.

Yandra Moura III

Para a deputada, a ampliação do sinal de telefonia é um passo essencial para a inclusão digital. “Estamos tratando de uma ação que impacta diretamente na qualidade de vida dos moradores dessas comunidades rurais, garantindo acesso à informação, educação, serviços públicos e oportunidades. Vale ressaltar que essas comunidades não possuíam sinal de internet nem de telefonia”, afirmou Yandra.

Kaká Santos

O deputado estadual Kaká Santos (União), que também defende a pauta, destacou a situação crítica de diversas localidades do município de Tobias Barreto. “Distritos como Montes Coelhos e povoados como Campestre do Abreu vivem um isolamento social por conta da ausência de sinal de celular. Isso dificulta o acesso à comunicação e aos serviços digitais, que são fundamentais nos dias de hoje”, ressaltou. Durante a reunião, o ministro Frederico de Siqueira Filho reforçou o compromisso da pasta com o avanço da conectividade no país e solicitou empenho da equipe técnica para dar agilidade à demanda apresentada pelos parlamentares sergipanos.

Kitty Lima I

A deputada estadual Kitty Lima se reuniu com a desembargadora Iolanda Guimarães, vice-presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, para tratar sobre a criação da Vara de Direito Animal na Comarca de Aracaju. A proposta, fruto de uma iniciativa do mandato da parlamentar, busca garantir mais celeridade, especialização e justiça nos processos envolvendo maus-tratos e violações contra animais.

Kitty Lima II

Durante a reunião, a Desembargadora se mostrou solícita ao tema e sensível à necessidade de fortalecer o enfrentamento jurídico aos crimes cometidos contra os animais, reconhecendo o aumento das demandas judiciais nessa área e o clamor da sociedade por uma atuação mais eficaz do Poder Judiciário.

Kitty Lima III

A criação dessa Vara no âmbito do Judiciário sergipano representaria um avanço institucional sem precedentes na proteção animal, não apenas no estado, mas em todo o país. Experiências semelhantes vêm sendo discutidas em estados como São Paulo e Pernambuco, reforçando a importância de estruturas especializadas para garantir a efetividade da legislação de proteção animal.

Kitty Lima IV

A nova unidade jurisdicional teria competência para processar e julgar causas cíveis e criminais relacionadas a maus-tratos, agressões, abusos ou quaisquer práticas lesivas vedadas por lei, possibilitando uma atuação mais técnica e qualificada por parte dos operadores do direito. Para Kitty Lima, a medida é uma resposta direta ao crescimento expressivo das denúncias de maus-tratos em Sergipe:

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) lamentou o incêndio ocorrido em um ônibus escolar na zona rural de Itabi. No momento, o veículo transportava estudantes, os quais conseguiram deixar o mesmo antes da destruição completa pelas chamas. Georgeo alertou para a necessidade de uma ação preventiva nos ônibus escolares, averiguando assim como se encontra cada veículo.

Georgeo Passos II

“Temos a frota do estado, as frotas dos municípios, além da frota alugada tanto por estado como pelos municípios para realizar esse transporte. Muitas vezes nos deparamos com ônibus escolares sem a devida condição; alguns com muitos anos de uso. E isso pode ocasionar uma tragédia”, disse.

Georgeo Passos III

“Faço um apelo à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para tentar um diálogo com o secretário Zezinho Sobral. Seria interessante nesse mês de férias fazer uma vistoria em toda a frota de ônibus. E provocar o Ministério Público para expedir ofício aos promotores (nas comarcas) para que estes solicitassem aos municípios um laudo de vistoria das respectivas frotas”, sugeriu Georgeo.

Georgeo Passos IV

O deputado ressaltou o incêndio em um ônibus escolar ocorrido há anos em Poço Redondo/Santa Rosa do Ermírio, deixando vítimas fatais; e o acidente ocorrido recentemente em Nossa Senhora das Dores. “Esperamos que isso não se repita. Por isso, sugerimos que seja feita a prevenção. Afinal, assim como ocorreu ontem em Itabi, possa ser que essa situação venha a ocorrer em outras cidades”, frisou Passos.

Diretório suspenso I

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) decidiu, por unanimidade, suspender a anotação do diretório estadual do Partido Renovação Democrática (PRD), partido formado pela fusão do Patriotas com o PTB. A suspensão foi motivada pela não prestação das contas referentes ao exercício financeiro de 2021 do antigo partido Patriotas. A ação foi proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe.

Diretório suspenso II

O relator do processo, juiz Leonardo Souza Santana Almeida, destacou que o PRD, nascido da fusão do Patriotas com o PTB, assume as obrigações dos partidos que se uniram. Além disso, o artigo 62 da Resolução-TSE nº 23.604/2019 determina que o partido resultante da fusão ou incorporação deve prestar contas dos bens e dívidas do partido incorporado em até 90 dias, contados da data de registro do novo estatuto no TSE.

Diretório suspenso III

O magistrado também afirmou que, até o momento, não foi registrado no sistema PJe nenhum pedido para regularizar a inadimplência do partido referente à prestação das contas de 2021 e por esses motivos votou em concordância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e determinou a suspensão da anotação do PRD (Diretório Estadual de Sergipe). A decisão foi unânime.

Olha a Fundat!

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), inaugura nesta segunda-feira (14), às 16h, a Unidade de Qualificação Profissional (UQP) no bairro Santa Maria. A cerimônia acontecerá na Avenida Alexandre Alcino, nº 18, próximo ao CRAS e ao Conselho Tutelar.

Cursos gratuitos

Homenageando o juiz Edinaldo César Santos Júnior, a unidade levará o seu nome devido aos serviços prestados em defesa dos mais vulneráveis e dos direitos humanos. A nova UQP chega com o objetivo de fortalecer a política de formação e desenvolvimento profissional da capital. O espaço vai ampliar a oferta de cursos gratuitos voltados à inserção de moradores do bairro e da região no mercado de trabalho.

Convenção de Contabilidade I

A contabilidade brasileira tem encontro marcado nos dias 17 e 18 de julho, durante a realização da III Convenção Sergipana de Contabilidade, que acontecerá em um dos mais modernos e bem localizados espaços da capital sergipana: o Porto Farol, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Convenção de Contabilidade II

Com capacidade para mais de 2 mil pessoas, o local foi escolhido para proporcionar conforto, praticidade e uma excelente estrutura aos participantes. O ambiente conta com espaços climatizados, tecnologia de ponta e um design moderno, ideal para sediar dois dias intensos de aprendizado, networking e troca de experiências entre profissionais, estudantes e autoridades da área contábil.

Convenção de Contabilidade III

Promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE), com o apoio da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o evento tem como objetivo debater os principais temas que impactam o exercício da profissão contábil, com a presença de renomados palestrantes e especialistas de todo o Brasil.

Porto Farol

Segundo a organização, a escolha do Porto Farol representa o compromisso de oferecer não apenas conteúdo de qualidade, mas também uma experiência marcante para todos os participantes. “Estamos preparando uma convenção à altura da importância da contabilidade no cenário nacional. O espaço escolhido valoriza ainda mais o evento e nossos convidados”, destacou a comissão organizadora. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos através do site da FBC ou diretamente pelo link: https://doity.com.br/iii-convencao-sergipana-de-contabilidade

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com