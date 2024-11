Partidos e políticos irão “esperar” Valmir para decidirem sobre 2026 

Diante do perfil deste colunista que é de dizer a verdade, mesmo que ela incomode algumas pessoas, o título acima traduz, talvez, o sentimento mais verdadeiro que permanece “vivo” nos bastidores da política sergipana: todo mundo está decidido a esperar se o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), terá ou não condições de elegibilidade para disputar as eleições estaduais de 2026. A “regra” é saber se vão tirar ou não o líder do Agreste da disputa pelo governo.

E aqui este colunista não quer nominar ou encontrar “culpados” e nem apontar “suspeitos”, mas deixar transparecer para o cidadão comum, que muitas vezes não sabe o que acontece nos bastidores da política, qual é o sentimento dos atores sociais e dirigentes partidários. É como um “tabuleiro”, onde todo mundo optou por analisar muito bem a “próxima jogada”, ou seja, é sabido que quem “errar na mão”, pode jogar todo o projeto político no lixo!

É tempo de observar atentamente como as “pedras se movem”, como cada político, partido ou agrupamento se posicionam. Todo mundo está “estudando” o adversário. É quase um “jogo de paciência” para ver quem dará o primeiro passo! Mas nem sempre quem antecipa a “jogada”, joga errado! Às vezes quem entra primeiro “no ônibus”, quando chegar ao “destino final” terá a certeza de que fez as escolhas mais acertadas. Mas qualquer erro pode ser fatal…

Como já fora dito aqui existe sim muita expectativa para o primeiro ano de mandato de Emília Corrêa (PL) no comando da PMA. Mas, além disso, há agora o olhar voltado para a disputa pelo governo em 2026 e o nome que continua “na boca do povo” é o de Valmir de Francisquinho. As pessoas que votaram nele seguem insatisfeitas com o impedimento que findou lhe tirando a vitória naquele pleito. Tanto que uma “resposta” já foi dada nas urnas agora em 2024, com Emília em Aracaju.

Em síntese, todo mundo está esperando a definição do futuro “jurídico” de Valmir. Tanto seus possíveis aliados quanto seus principais adversários. Hoje o governador Fábio Mitidieri (PSD) lidera um forte agrupamento político, mas a impressão é que essa “superioridade” não se reproduz em “popularidade” nas ruas! Sua gestão enfrenta dificuldades e a prova disso é o movimento que ele tem feito nos bastidores para preservar algumas alianças.

Mas é claro e evidente que existem dois cenários muito bem desenhados: sem Valmir, a tendência é que Mitidieri se coloque como favorito a vencer a eleição de 2026; por sua vez, contra Francisquinho na disputa direta, volta à tona o mesmo “clamor popular” que elegeu Emília em Aracaju e Valmir, na avaliação deste colunista, estará muito fortalecido para vencer o pleito, inclusive com muitos apoios políticos se somando ao seu projeto. O “tabuleiro” está montado…

Veja essa!

Reeleito como o vereador mais bem votado de Aracaju, Ricardo Vasconcelos (PSD) vai disputar a presidência da Câmara Municipal para mais um mandato de dois anos e será decisivo para a gestão de Emília Corrêa em 2025 e 2026. A liderança de Ricardo dentro do parlamento garantirá a governabilidade necessária para a prefeita eleita.

E essa!

Ricardo Vasconcelos deverá disputar a presidência e terá ao seu lado na chapa o também vereador reeleito Pastor Diego (UNIÃO). Outro nome bem cotado dentro da CMA e que está completamente alinhado a esse projeto é o vereador Isac Silveira (UNIÃO), também muito bem avaliado pelos colegas.

2027/2028

O que ainda não existe consenso dentro da Câmara Municipal de Aracaju é sobre o momento após Ricardo Vasconcelos, para o período de 2027 e 2028. Muita gente tem sinalizado que pretende disputar a presidência da Casa lá na frente, mas é preciso ter equilíbrio, diálogo e boa articulação para não restarem “feridas abertas”…

Exclusiva!

O deputado federal Gustinho Ribeiro negou os rumores de que poderia deixar os Republicanos, de olho em sua reeleição em 2026. Seu foco agora é a eleição da presidência da Câmara Federal em fevereiro próximo e os rumores dão conta que Gustinho pode assumir a liderança nacional de seu partido na Casa.

Bomba!

Em conversa com este colunista, Gustinho pontuou que os Republicanos já possuem uma chapa fortalecida para deputado estadual em 2026 e, na disputa para federal, já existem conversações em andamento com o Pastor Heleno; o ainda prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo; o ex-deputado Valdevan 90; um nome que ainda será apresentado pela Igreja Universal.

Áurea/Rafaela/Hilda

A família Ribeiro deverá apostar todas as fichas em um retorno da atual prefeita Hilda Ribeiro (Republicanos) em um possível embate contra o prefeito eleito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD) numa projeção para 2028. Olhando para a Alese, as pesquisas devem sinalizar se a deputada Áurea Ribeiro disputará a reeleição em 2026 ou se a jovem Rafaela Ribeiro disputará a cadeira na Alese. O nome de Hilda para a Assembleia também não está descartado…

Olha o MPC!

Os procuradores Eduardo Santos Rolemberg Côrtes e João Augusto Bandeira de Mello, do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE), receberam representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), que denunciam atraso salarial, 13º, previdência e suspensão de contratos temporários nos municípios sergipanos. Após o relato, o MPC-SE já sinalizou que vai atuar de forma preventiva para evitar o endividamento da gestão municipal.

Audiência institucional

O prefeito de Itabaiana, Adaílton Sousa (PL), solicitou uma audiência institucional e foi recebido pelo governador Fábio Mitidieri. A pauta da reunião tratou do funcionamento do CEASA, dos perímetros irrigados de Jacarecica e Cajaíba; também da possibilidade de cessão do prédio do Colégio Estadual Guilhermino Bezerra, além de problemas apontados no Hospital Regional de Itabaiana.

Memorial Zé Queiroz

Adaílton solicitou o prédio da escola para abrigar a Secretaria de Cultura e para a construção de um Memorial para que sergipanos e turistas possam conhecer a história e as tradições do povo de Itabaiana. Este colunista sugeriu que, havendo um acordo entre as partes, a Prefeitura poderia homenagear Zé Queiroz, que passaria a dar o nome deste Memorial. Nada mais justo…

Política só com Valmir I

Adaílton Sousa conversou amistosamente com o governador, mas sinalizando sua postura de oposição do ponto de vista político. O prefeito se manteve muito fiel a Valmir de Francisquinho e pontuou que só atuará ao lado do agora prefeito eleito de Itabaiana.

Política só com Valmir II

“Isso eu já falei várias vezes que eu só faço política ao lado dele. No dia que isso não for possível, eu não farei política com nenhum outro grupo. É uma questão pessoal, de lealdade e gratidão, por ele ter me ajudado a ser prefeito de Itabaiana e seguirei a orientação dele enquanto eu estiver na política”, colocou o prefeito Adaílton.

Adema

Os 55 aprovados no concurso da Adema foram nomeados. Por meio de suas redes sociais, o governador Fábio Mitidieri fez o anúncio, cumprindo mais uma promessa do governo, que é a realização de concursos. Foram preenchidas 55 vagas, sendo 20 para técnicos ambientais de nível médio e 35 para analistas ambientais de nível superior, contemplando diversas especialidades. “Já assinei a nomeação, agora eles entregarão a documentação para, em cerca de 30 dias, darmos a posse efetiva”, destacou.

Olha a FAMES!

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) realizará o Encontro de Novos Gestores “Caminhos para uma Gestão Eficiente” nos dias 2 e 3 de dezembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Del Mar Hotel. O evento é voltado para prefeitos e prefeitas eleitos, além de suas equipes técnicas, com o objetivo de promover a troca de experiências e conhecimentos essenciais para uma gestão pública eficaz e alinhada às necessidades da população.

Alô prefeitos!

A programação contemplará temas relevantes como saúde, educação, assistência social, administração pública, ICMS Social, controle interno, portal da transparência e normativos para início de gestão. A iniciativa visa capacitar os novos gestores com informações que contribuirão para a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade.

Silvany Mamlak

A vice-presidente da FAMES, Silvany Mamlak, ressalta a importância do evento: “Receber os novos gestores e suas equipes é fundamental. Este encontro proporcionará um espaço para compartilharmos conhecimentos que farão a diferença na administração pública”, pontuou Silvany. As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no site da FAMES.

Cirurgia & TJ/SE I

O Hospital de Cirurgia (HC) e o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) assinaram um termo de parceria para viabilizar o Projeto Reconstruir-se, que oferece cirurgias plásticas reparadoras para mulheres vítimas de violência doméstica. A iniciativa, idealizada pela Coordenadoria da Mulher do TJSE, visa promover a recuperação física e emocional dessas mulheres, que carregam marcas permanentes das agressões sofridas.

Cirurgia & TJ/SE II

O HC já realizou, em maio de 2024, uma cirurgia piloto do projeto: a reconstrução labial de uma mulher vítima de violência. E, com a parceria oficializada hoje, mais vítimas poderão receber gratuitamente os procedimentos necessários para restaurar a sua autoestima e saúde.

Ricardo Múcio

O presidente do TJSE, o desembargador Ricardo Múcio, destacou a importância dessa ação conjunta para a recuperação das mulheres, afirmando que: “essa parceria representa mais um passo no sentido de garantir que as mulheres vítimas de violência possam reconstruir não apenas sua autoestima, mas também suas vidas, com o apoio do Estado e da sociedade”.

Rilton Morais

Já o diretor técnico do Hospital de Cirurgia, Dr. Rilton Morais, ressaltou o empenho da instituição em atender essas mulheres. “Acreditamos que a recuperação da autoestima é fundamental para a reintegração dessas mulheres na sociedade. Com esse projeto, conseguimos oferecer um suporte que vai além da cirurgia”, disse.

Selo Amigo da Mulher

Durante a solenidade, também foi entregue ao Cirurgia o selo Amigo da Mulher, uma homenagem pelo comprometimento do hospital com os projetos e ações da Coordenadoria da Mulher, que busca promover a dignidade e o fortalecimento das mulheres em situação de vulnerabilidade. A honraria reconhece a atuação do hospital como parceiro essencial na rede de apoio às vítimas de violência doméstica, com foco na reabilitação física e psicológica.

Márcia Guimarães

Coube a interventora judicial do HC, a enfermeira Márcia Guimarães, receber o Selo Amigo da Mulher, que foi entregue pela coordenadora da Mulher do TJSE, a juíza Jumara Porto. “Com muita honra e gratidão, recebi hoje, em nome do Cirurgia, o Selo Amigo da Mulher. Esse reconhecimento é muito mais do que um prêmio: é a confirmação de que o HC está no caminho certo na luta contra a violência doméstica e familiar. Gratidão ao TJ, na pessoa do seu presidente Ricardo Múcio e da juíza Jumara Porto, pela confiança no HC, ao meu diretor técnico, Dr. Rilton Morais, e ao Dr. Cristian Vasconcelos, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por abraçarem esta causa”, declarou Márcia.

Nilzir Soares I

Em sessão solene prestigiada por autoridades, colegas de instituição, familiares e amigos, o Promotor de Justiça Nilzir Soares Vieira Junior foi empossado como Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe. A solenidade, realizada no Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas, no Edifício-Sede do MPSE, marca o início da gestão do novel PGJ para o biênio 2024/2026.

Nilzir Soares II

Ao assumir o cargo de Procurador-Geral de Justiça, Nilzir Soares seguiu todo o ritual de praxe diante do Colégio de Procuradores de Justiça da instituição: juramento, leitura do termo de posse e assinatura. Durante a solenidade, a passagem de bastão foi simbolizada pela condecoração do novel Procurador-Geral de Justiça com o Colar do Mérito ‘Tobias Barreto’, entregue pelo PGJ Machado Neto.

Discurso I

Em discurso regado por emoções, Nilzir enalteceu a gestão do seu antecessor, Machado Neto, definindo-a como ‘divisora de águas’ na instituição, agradeceu o apoio dos colegas na assunção ao cargo e projetou sua gestão. “Quero agradecer a todos os amigos e amigas que muito me honram nesta solenidade, e de uma forma especial a todos os meus colegas do Ministério Público de Sergipe, que pelo voto de confiança, me entregam essa honrosa missão de chefiar a minha instituição pelo próximo biênio”.

Discurso II

“Sintam-se todos vocês abraçados e estejam certos, meus estimados colegas, que empenharei todo o meu intelecto e toda a minha energia vital, para que o nosso Ministério Público se mantenha entre os melhores do país e que a gente possa obter maiores avanços. Teremos um olhar especial para o atendimento ao público, para que todos aqueles que tenham seus direitos lesados ou ameaçados tenham nas unidades ministeriais um corpo seguro, alguém a quem recorrer”, enfatizou.

Votação expressiva

Nilzir Soares Vieira Junior foi nomeado pelo Governador do Estado, Fábio Mitidieri, no dia 4 de novembro. Ele foi escolhido para o cargo em expressiva votação de 127 membros da Instituição, em eleição realizada no dia 18 de outubro. O novo PGJ assume o cargo anteriormente ocupado pelo Promotor de Justiça Manoel Cabral Machado Neto (biênios 2020/2022 e 2022/2024). O antigo gestor também fez um discurso emocionado, prestando contas dos feitos da sua gestão e desejando uma caminhada de sucesso ao novo PGJ.

Manoel Cabral Machado Neto I

“Me despeço agradecendo a todos os meus colegas que me deram a honra e confiança de assumir a Procuradoria-Geral de Justiça. Nesses quatro anos, me esforcei, dei o meu melhor, procurei ao máximo corresponder as expectativas de vocês. Encontramos esse Ministério Público com um clima fracionado, e hoje, quatro anos depois, a minha prestação de contas é só dizer que entrego o Ministério Público dentro da sua pluralidade, dentro das suas divergências que são absolutamente necessárias para o nosso crescimento”.

Manoel Cabral Machado Neto II

Então, em razão disso, eu quero agradecer a todos os meus colegas pelo trabalho desempenhado, trabalho esse que fez com que o Ministério Público ganhasse prêmios nacionais e prêmios de reconhecimento pela dedicação. Sou apaixonado por essa instituição, sou devotado ao que faço, sou feliz com o que realizo. Quero colaborar e muito com a gestão do Doutor Nilzir, que é um vitorioso por onde passou e será vitorioso agora, também, como líder dessa Instituição”, frisou Manoel Cabral Machado Neto.

Rogério Carvalho I

O senador Rogério Carvalho (PT) promoveu um encontro em Aracaju que reuniu dezenas de prefeitos e vice-prefeitos eleitos em diversos municípios sergipanos, além de lideranças estaduais e representantes de movimentos sociais. A reunião refletiu o compromisso do parlamentar com a articulação política e o fortalecimento de seu agrupamento, reafirmando a importância de um projeto coletivo para o desenvolvimento do estado.

Rogério Carvalho II

Durante o evento, Carvalho destacou o impacto das decisões tomadas no Congresso Nacional sobre a gestão municipal e sobre a vida cotidiana da população. “Um mandato parlamentar não pode ficar preso a nenhum tipo de restrição. Não pode se limitar ao discurso da direita ou da esquerda, tampouco ao preconceito, seja ele de que natureza for. Isso diminui o potencial do exercício do mandato, que é algo muito importante. Muitas vezes, não damos a devida atenção às decisões tomadas em Brasília, mas são justamente essas decisões que acabam aumentando a quantidade de pessoas batendo à porta dos prefeitos e prefeitas”, afirmou.

Rogério Carvalho III

O senador trouxe exemplos concretos para ilustrar essa conexão entre políticas nacionais e o cotidiano nos municípios. “Quando se corta um benefício previdenciário, por exemplo, a fome aumenta. Quando uma pessoa com uma doença permanente – que não tem cura – perde o Benefício de Prestação Continuada (BPC) porque a perícia atrasou e a licença médica não foi renovada, essa pessoa precisará recorrer a alguém: um familiar, um político ou até mesmo um vereador, que, no fim das contas, levará a questão para a prefeitura”, explicou.

Rogério Carvalho IV

Com isso, ele defendeu uma abordagem mais prática para enfrentar os desafios fiscais enfrentados pelos municípios, sobretudo na área previdenciária. Rogério Carvalho ainda reafirmou o compromisso de seu mandato em garantir recursos para os municípios sergipanos. “Nosso gabinete, junto com a equipe em Brasília, trabalhará para garantir que todos os municípios sejam contemplados com recursos de emendas individuais, de bancada e de comissão – que já estão em fase de negociação –, além de recursos dos ministérios. Nosso objetivo é fortalecer as cidades e assegurar o desenvolvimento que o povo merece”, concluiu.

Cícero do Santa Maria I

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. É também o segundo com maior taxa de mortalidade, atrás do câncer de pulmão. E para falar sobre a importância de um tratamento adequado, o vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) cobrou maior atenção por parte do poder público.

Cícero do Santa Maria II

De acordo com o vereador, a população não tem acesso ao tratamento. “Quando procuram os postos de saúde para marcar consulta com urologista, não encontram e precisam tirar dinheiro do bolso para pagar um médico particular”, lamentou.

Cícero do Santa Maria III

Outro problema apontado pelo parlamentar está na realização dos exames preventivos. “O SUS não faz esses exames, eu sei disso porque eu tive a suspeita de um câncer na próstata e sei o quanto as pessoas sofrem. Fiz uma pesquisa de biópsia e em São Paulo, custa R$500, em Sergipe, não tem pelo SUS e paguei R$1.500 particular porque tinha que ser acompanhado de uma ultrassonografia. Uma pessoa que ganha um salário-mínimo vai poder pagar por esse exame?”, questionou Cícero do Santa Maria.

Atendimento efetivo

“Não adianta uma campanha de Novembro Azul se não abrirmos as portas para essas pessoas. Temos que ter um atendimento efetivo e não ficar só falando em campanhas, além disso, peço ao governador, ao prefeito e a prefeita eleita que tenham um olhar mais sensível à causa ao longo de todo o ano, não só no mês de novembro”, cobrou Cícero do Santa Maria.

Prêmio Setransp I

Aconteceu nesta segunda-feira, 25, a 12ª edição do Prêmio Setransp de Jornalismo, considerada uma das premiações mais importantes e reconhecidas a jornalistas e estudantes de comunicação do estado. Entre os 56 trabalhos inscritos nesta edição, mais de 20 foram premiados com troféu e valores em dinheiro, valorizando a imprensa local e destacando a importância da discussão acerca do transporte público coletivo de passageiros.

Prêmio Setransp II

A solenidade que, este ano, aconteceu no Museu da Gente Sergipana, é uma realização do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (Sindijor) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), contando com o apoio da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), do Programa Ambiental Despoluir e do Mais Aracaju.

Prêmio Setransp III

Marcada por momentos inéditos, o evento contou com uma exposição fotográfica de algumas das melhores imagens capturadas pelo olhar dos próprios jornalistas inscritos nesta edição e em premiações anteriores, valorizando ainda mais o trabalho da imprensa sergipana.

Raissa Cruz

A presidente do Setransp, Raissa Cruz, comentou: “é sempre muito especial cada Prêmio Setransp de Jornalismo, é a nossa oportunidade de reconhecer todo compromisso e contribuição da imprensa em ser essa ponte entre a população, setor de transporte e políticas públicas para alcançarmos evolução na prestação do serviço. Tenham certeza que muitos projetos são pensados a partir dos debates promovidos por vocês. Nosso muito obrigada a todos e nossos parabéns pelo trabalho que fazem com tanta dedicação”.

Prêmio Despoluir

Na solenidade foi realizada ainda a entrega do Prêmio Despoluir, que homenageou as empresas de transporte que se destacaram ao longo deste ano, contribuindo para a mobilidade sustentável. As premiações foram concedidas às seguintes empresas: Viação Atalaia LTDA, Brisamar Turismo, Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros do Sertão, Viação Novo Horizonte LTDA, Simples Serviços e Locação LTDA, Vix Transporte Dedicado LTDA, Viação Girauense, Empresa São Francisco LTDA, Sol e Mar Transporte e Turismo LTDA, Nossa Senhora da Vitória Transporte LTDA e Viação Cidade de Maceió LTDA.

Giselle Souza

“Esta premiação não somente valoriza o trabalho de quem investe na redução de gases poluentes, mas também salienta o papel das empresas de transporte na construção de um futuro mais saudável. Parabéns a todas as empresas premiadas, que seus esforços inspirem um setor cada vez mais consciente e comprometido com a mobilidade sustentável”, destaca a coordenadora do Despoluir, Giselle Souza.

Melhores do Ano

Dia 12 de dezembro, às 21 horas, vem aí o Prêmio “Melhores do Ano Sergipe”, a ser realizado na ZION CHOPERIA. Diversas atrações estão sendo confirmadas para este evento que tem a assinatura de Marcos Aurélio. A premiação também será transmitida pelo You Tube. Em breve maiores detalhes desta solenidade.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com