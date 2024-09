Partidos menores enfrentarão dificuldades para elegerem vereadores em 2024

A campanha eleitoral está “pegando fogo” com disputas acirradas nas ruas e avenidas, como também no rádio e televisão, na capital e no interior. A eleição municipal está prevista para acontecer no dia 6 de outubro, mas este colunista já antecipa um cenário “da vida real” que é sentido por diversas candidaturas, sejam elas majoritárias (prefeito) ou proporcionais (vereadores). Falta pouco mais de um mês para o pleito, mas muita gente já “abriu o bico”, ou seja, já não tem mais estrutura e recursos financeiros para darem andamentos aos seus respectivos projetos.

Tem candidato a prefeito já “acusando o golpe” e começando a reconhecer que, ou não tem condições de manter a campanha nas ruas até outubro, ou vai tentar levar adiante, mesmo sem ter o mínimo da condição financeira. Isso está acontecendo em diversas candidaturas para vereador, mas há muita gente também fazendo “estripulias” com dinheiro, ou seja, enquanto alguns não têm chances reais de vitória nas urnas, há quem esteja “bancando” projetos com “chances reais” de vitórias na eleição. É uma realidade sentida por todos!

Vale pontuar que em Aracaju, por exemplo, passaremos de 24 cadeiras para 26 vagas de vereador este ano. Mas a impressão que se tem, olhando para as mais variadas candidaturas, é que os partidos menores enfrentarão sérias dificuldades para elegerem seus representantes, ou seja, teremos legendas que sempre se destacaram nas eleições da capital e que correm o risco de ficarem sem representação nos parlamentos, sem conseguir eleger ninguém para a CMA. Isso porque não devem atingir o que chamamos de “cláusula de barreiras” ou “cláusula de desempenho”.

Quem não atinge este índice, fica sem ter direito aos recursos do fundo partidário ou à propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão. E vários partidos que, com muito sacrifício, montaram chapas proporcionais, agora estão fadados ao fracasso, seja pelo fato de já termos algumas desistências (femininas, em especial), seja pela baixa densidade eleitoral dos candidatos que estão compondo algumas legendas. É gente com “pouco voto”, gente com a “minoria” sonhando que pode vencer a eleição e chegar lá na frente para representar a “maioria”.

E antes que alguém fale em “previsões”, este colunista explica que não se trata de uma especulação, mas de uma constatação de quem já viveu diversos processos eleitorais e sabe diferenciar quem tem “densidade eleitoral” e quem está apenas “aventurando um lance de sorte”. Candidatos sem estrutura financeira, sem grupo e sem tradição na política local geralmente reúnem poucas chances de serem vencedores. Mesmo com duas vagas a mais na CMA, a tendência é que tenhamos legendas elegendo quatro ou até cinco cadeiras, e outras sem qualquer representação.

Em síntese, a tal “cláusula de barreira” está tirando o sono de muita gente que se preparou nos últimos quatro anos para esta eleição municipal, mas que pode “ficar fora da festa” por uma escolha equivocada do partido político em que se filiou, por exemplo. Este é um segmento cada vez mais profissional e o próprio eleitor está cada vez mais atento, vigilante e cheio de questionamentos. O lado positivo é que, por mais que exista uma “concentração de Poder”, já se vislumbra um “horizonte” com menos partidos e mais mandatos qualificados. É o que temos para hoje…

Para deixar o cenário mais “claro” para os leitores, este colunista exemplifica: em Aracaju, por exemplo, partidos como o União Brasil e o PSD, por exemplo, podem fazer quatro ou até mais vereadores por exemplo, enquanto que legendas como o DC, AVANTE e o Republicanos vão lutar muito para elegerem ao menos um vereador.

O fato que é nestas legendas podemos ter candidatos com uma média de dois mil votos na capital, mas sem os demais pontuando bem, a tendência é, além de não atingir a cláusula de barreira, também não conseguir êxito nem pela sobra. O PP do senador Laércio Oliveira, por exemplo, se encaixa neste cenário…

Cláusula de barreira

O comentário é que a partir do momento que o senador Laércio lançou seu sobrinho, Levi Oliveira, para disputar uma cadeira na CMA, além da debandada de algumas lideranças para outras legendas, há ainda quem esteja desestimulado dentro da legenda, depois que o vereador Fabiano Oliveira desistiu da reeleição para disputar a vaga de vice-prefeito de Aracaju.

PL/Cidadania-PSDB

Na coligação da candidata a prefeita, Emília Corrêa (PL), por exemplo, há quem diga que o PL fará três vereadores com certeza, podendo, a depender do cenário, eleger até mais gente; já a Federação Cidadania/PSDB vai ter que lutar muito e fazer muita conta para eleger um vereador, após a ida de Ricardo Marques (Cidadania) para a chapa majoritária.

Alô Laranjeiras!

A impressão é que o atual prefeito Juca Bala até imaginou que teria “vida fácil” este ano em Laranjeiras, mas com a união das fazendas Varzinhas e Boa Sorte, além da Usina Pinheiro, o cenário político começa a mudar. A ex-prefeita Ione Sobral, Alexandre Sobral e o vice-governador Zezinho Sobral estão empenhados nas ruas do município na defesa da candidatura de Martha Hagenbeck (PP).

Valmir também apoia

Quem também está apoiando a eleição de Martha Hagenbeck em Laranjeiras é o candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PP), que já utilizou suas redes sociais para defender o voto na esposa do ex-prefeito Paulão das Varzinhas e mãe do ex-deputado Paulinho Filho.

Exclusiva!

O Diretório Municipal do Avante em Laranjeiras, que já tinha registrado a candidatura a prefeito de Deninho da Madre de Deus para prefeito e de Airton da Mussuca (Cidadania) para vice-prefeito, emitiu uma nota pública comunicando que por unanimidade decidiu apoiar a candidatura de oposição de Martha Hagenbeck para a Prefeitura.

Apoio para Martha

“Reafirmamos nosso compromisso com a ética e a transparência na política e acreditamos que a candidatura de Dona Martha é a melhor escolha para resgatar Laranjeiras, promovendo mudanças significativas e necessárias para o nosso povo”, explica o Diretório Municipal do Avante de Laranjeiras em nota.

Alô Carmópolis!

A campanha eleitoral em Carmópolis trouxe à tona um tema polêmico: a privatização da DESO. A oposição estaria espalhando informações dando conta que o SAAE do município será fechado, o que não é verdade. Para esclarecer, o governo estadual deseja privatizar a DESO, mas tem encontrado forte resistência em municípios como Carmópolis e Capela, que possuem seus próprios serviços de abastecimento, o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), e não aceitam entregar essa responsabilidade à empresa que eventualmente adquirir a DESO.

Esmeralda é contra!

A prefeita Esmeralda Cruz já se manifestou firmemente contra o fechamento do SAAE em Carmópolis e ela está absolutamente correta em sua posição, refletindo o sentimento da população local, que é contrária à privatização desse serviço. Os moradores de Carmópolis acreditam que uma empresa privada, cujo principal objetivo é o lucro, não deve ter o controle sobre o saneamento básico, que é um direito humano essencial.

Ações da prefeitura

Para garantir a continuidade do SAAE, a prefeita Esmeralda tomou duas medidas importantes: enviou um ofício ao governador Fábio Mitidieri solicitando que o SAAE continue a atender a população de Carmópolis e aprovou na Câmara Municipal um Projeto de Lei que proíbe a terceirização do SAAE. A mensagem da prefeita é clara: se o governo estadual deseja privatizar a DESO e, para isso, planeja fechar o SAAE, Carmópolis não será parte desse processo.

Reunião com Hyago

O vice-prefeito de Carmópolis, Hyago França, se reuniu com a diretoria do sindicato dos trabalhadores da DESO (SINDISAN) para somar forças na luta contra o fechamento do SAAE.

Concessão da DESO

Falando nisso, o Leilão para concessão de abastecimento de água e esgoto da microrregião de Sergipe acontece nessa quarta-feira (4). A B3 e o Governo do Estado de Sergipe convidam para acompanhar, a partir das 14h, o leilão, cujo objetivo é a seleção da proposta mais vantajosa pelo critério maior oferta. O processo permitirá a exploração por 35 anos de partes do serviço da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), que será gerenciado pelo Governo do Estado por meio de convênio de cooperação, com previsão de investimentos de mais de R$ 6 bilhões. A expectativa é de geração de cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Visitas I

Em São Paulo para acompanhar leilão de concessão parcial dos serviços da Deso, o governador Fábio Mitidieri visitou veículos de comunicação nacionais, apresentando as potencialidades de Sergipe em áreas como energia, turismo, gás. “Minha maior preocupação é preparar o estado para o futuro. A concessão foi um processo estudado e trabalhado com seriedade e transparência, uma promessa de campanha e que objetiva garantir acesso a esgotamento e a água. Quando assumimos, Sergipe tinha taxa de desemprego de 14% e agora tem de 9%, segundo o Caged. Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas, gerar renda”, disse em entrevista ao Estadão. Fábio esteve ainda na editora Globo e CNN.

Visita II

Fábio também abordou temas como reforma da previdência e balanço de gestão. “Nos primeiros dois anos, implantamos programas de governo como Opera Sergipe, Primeiro Emprego e preparando projetos de obras, como o complexo viário Tancredo Neves-Coroa do Meio e a ponte Aracaju-Barra”.

Programação

Haverá uma sessão pública das 12 às 14 horas com a chegada das autoridades e credenciamento dos proponentes; depois das 15 horas haverá a leitura dos procedimentos do leilão pelo Diretor da Sessão e o início da abertura das propostas econômicas em conjunto com a Comissão, com a classificação dos proponentes e a realização da etapa de lances à viva voz e a devida ratificação de lances, se houver; daí será proclamado o vencedor, seguido da abertura dos documentos de habilitação do melhor colocado.

Missa de Maria do Carmo

A missa da Esperança ou de Sétimo Dia pela morte da ex-senadora Maria do Carmo Alves será celebrada às 19h da próxima sexta-feira (6), na igreja Nossa Senhora Rainha do Mundo, onde está depositada a urna com as cinzas do esposo, o ex-governador João Alves Filho (in memoriam). A igreja fica localizada na avenida Luciano Monteiro Sobral, no conjunto Médice, em Aracaju.

Homenagem

Durante a sessão da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), o conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto registrou seu pesar pelo falecimento da ex-senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves. “Maria foi a primeira mulher no Brasil a ser eleita senadora por três mandatos consecutivos e deixou um grande legado para o serviço público de Sergipe, sobretudo para os mais humildes”.

Flávio Conceição

“Seu trabalho social e sua dedicação às lutas das mulheres não serão esquecidos e servirão de incentivo para as futuras gerações, inclusive pelo fortalecimento da mulher preenchendo cargos públicos relevantes. Externo minha consternação me solidarizo com familiares e amigos de Maria do Carmo do Nascimento Alves”, pontuou o conselheiro Flávio Conceição, sendo acompanhado pela também conselheira Angélica Guimarães e pelos demais membros da 1ª Câmara do TCE/SE.

Velório de José Augusto

O velório de Dr. José Augusto Santos da Silva acontecerá no final da tarde desta quarta-feira (4), na residência de sua mãe – localizada na R. João Andrade, nº 462, no B. Santo Antônio. A previsão da chegada do corpo em Aracaju é às 16h30 desta quarta. Na quinta (5), às 8h, o corpo sairá em cortejo até o Hospital de Cirurgia. E, em seguida, irá para a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE), na R. Vila Cristina, nº 589, B. São José, onde continuará o velório. O sepultamento ocorrerá na quinta-feira, a partir das 14h30, no Cemitério São João Batista.

Hospital presta homenagem

O Hospital de Cirurgia lamenta, com imenso e doloroso pesar, o falecimento do Conselheiro e Cirurgião Bucomaxilofacial Dr. José Augusto Santos da Silva. “Um profissional que, sem dúvidas, deixou o seu nome marcado na história da instituição hospitalar e da Odontologia Hospitalar sergipana e brasileira. Funcionário do HC desde 1985, Dr. José Augusto trabalhou com muito zelo, amor e dedicação em prol dos pacientes e do hospital, sendo um verdadeiro mestre-amigo para diversos profissionais que passaram pela Residência da instituição – setor que contribuiu de forma inestimável”, pontua a nota.

Trajetória

Ao longo de quase 40 anos de contribuição ao Cirurgia, Dr. José Augusto foi presidente da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC) – de 1999 a 2000 –, vice-diretor de ensino e chefe do Serviço de Bucomaxilofacial. Atualmente, no hospital, ele era cirurgião bucomaxilo, preceptor do Programa de Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva e exercia a função de conselheiro do Conselho Deliberativo da FBHC.

Contribuição nacional

Além de seu intenso e dedicado trabalho no HC, Dr. Augusto presidia a Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe e representava o estado, desde 2023, na Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal da entidade de classe. “Da Diretoria ao Serviço de Bucomaxilofacial, todos que fazem o HC estão consternados com a partida tão precoce e inesperada de Dr. José Augusto. Neste momento, o hospital expressa a sua gratidão ao cirurgião por todo o seu legado e se solidariza com familiares e amigos”, conclui a nota do Hospital Cirurgia.

Troca de Assessoria

O jornalista André Carvalho está deixando a assessoria do senador Laércio Oliveira e passa a responder pela Assessoria de Comunicação da Sergás. Em seu lugar assume Hugo Barbosa, que já estava na equipe do senador e já iniciou as tratativas com os setores de imprensa. A coluna deseja sorte e sucesso aos dois comunicadores.

Falando nele

O senador Laércio Oliveira apresentou emenda na Comissão de Infraestrutura (CI) ao projeto que cria programas nacionais de diesel verde (PL 528/2020). A emenda busca garantir e a qualidade do produto utilizado e evitar um forte impacto econômico e ambiental. “Não se pode impor ao consumidor um produto que pode gerar prejuízos as empresas e a sociedade como um todo. O aumento do custo impactará no transporte, na alimentação e na vida dos brasileiros”, afirmou o senador. O projeto foi aprovado nesta terça (3), com a emenda e segue para votação no Plenário do Senado.

Laércio Oliveira I

“Ao determinar o aumento da porcentagem da mistura do biodiesel ao diesel sem a devida verificação, com testagem sobre a viabilidade técnica, mecânica e laboratorial, o legislador impõe a sociedade uma elevação de custos em diversos setores, mas especialmente no transporte público e no transporte de cargas. Em um país continental, no qual 65% dos seus produtos passam por rodovias, a imposição ao transportador da utilização de um produto sem a devida verificação pode inviabilizar o transporte de pessoas e cargas”, informou o senador na justificativa da emenda.

Laércio Oliveira II

O parlamentar alegou ainda que a imposição irá gerar prejuízos mecânicos e elevação de emissão de poluentes. Segundo estudo elaborado pela Universidade de Brasília (UNB) a adição elevada do biodiesel ao diesel prejudica o mecanismo dos motores e eleva o gasto do combustível.

Laércio Oliveira III

“Ainda segundo os dados da UNB a elevação da porcentagem da mistura também gera um aumento do consumo do combustível pelos veículos. Isso significa que um veículo irá rodar menos quilômetros com o mesmo volume de combustível. Um consumo maior de combustível gera automaticamente o aumento da emissão de gases poluentes. Nesse sentido, até mesmo o objetivo ambiental do biocombustível não será atingido”, observou.

Alvoar Lácteos I

A Alvoar Lácteos inaugura, nesta quarta-feira (4), uma fábrica de ração em Nossa Senhora da Glória, no interior de Sergipe. Com capacidade produtiva de 12 toneladas por hora, a nova operação irá atender produtores dos estados de Sergipe, Pernambuco e Bahia. O investimento é de R$ 4,2 milhões.

Alvoar Lácteos II

A fábrica de ração vai integrar o complexo industrial de Nossa Senhora da Glória, inaugurado em 2010, com o objetivo de desenvolver a bacia leiteira no semiárido. Desde então, o Nordeste tem sido um mercado estratégico para a Alvoar Lácteos. A empresa possui cinco fábricas, 16 centros de distribuição e operação nos nove estados, que geram mais de 4500 empregos na região. Também trabalha com mais de 3.500 famílias de pequenos produtores, fomentando toda a cadeia produtiva.

Alvoar Lácteos III

A Alvoar trabalha para contribuir com o fortalecimento da cadeia de lácteos das regiões onde atua, trazendo prosperidade por meio de projetos permanentes, incentivos e conhecimentos técnicos. Em 2023 foram investidos mais de R$ 38 milhões em programas para produtores de leite em todo Brasil. Em Sergipe, atua em 34 municípios com projetos permanentes de fomento voltados para os mais de mil produtores parceiros, promovendo visitas técnicas às fazendas, consultorias, leilões.

Bruno Girão

De acordo com o CEO da Alvoar Lácteos, Bruno Girão, a nova operação deve fortalecer a parceria com os produtores locais e fomentar a cadeia produtiva do Nordeste. “Nossa ração é composta por ingredientes de alta qualidade e proporções adequadas para garantir a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar dos animais. Ao oferecer uma nutrição balanceada, aumentamos a produtividade do rebanho e a qualidade do leite”, afirma.

