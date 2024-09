Pesquisa consolida 2º turno e fragiliza Luiz Roberto e Danielle Garcia 

O resultado da mais recente pesquisa para prefeito de Aracaju, divulgada pela TV Atalaia, realizada pelo instituto Atlas Intel, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-01443/2024, consolida a tendência de que teremos uma eleição de dois turnos na capital sergipana, entre a vereadora Emília Corrêa (PL) e a deputada federal Yandra Moura (União), só que em um cenário de estagnação de Emília e ainda evolução de Yandra.

Foram 1.222 entrevistados em Aracaju, entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, com uma margem de erro de 3%, para mais ou para menos, além de um nível de confiança de 95%. Segundo o resultado da pesquisa Atlas Intel, Emília Corrêa lidera o cenário 31,2% com Yandra Moura crescendo na pesquisa agora pontuando com 23,4%. Quem surpreendeu no levantamento foi a candidata Candisse Carvalho (PT), assumindo o terceiro lugar na corrida eleitoral com 13,9%.

O candidato do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e do governador Fábio Mitidieri (PSD), Luiz Roberto (PDT), é apenas o quarto colocado com 12,3% e a Delegada Danielle Garcia (MDB) ocupa a quinta colocação com 11,1%. Niully Campos (PSOL) surge com 5%, Zé Paulo (Novo) com 1,8% e Felipe Vilanova (PCO) com 0,2%. 0,7% não souberam ou não quiseram responder e 0,5% disseram que votariam em branco ou anulariam o voto nas eleições municipais deste ano.

Num cenário de 2º turno entre Emília Corrêa e Yandra Moura, a vereadora lidera com 40,8% contra 34,7% da deputada federal. 21,3% votariam em branco ou nulo e 3,3% não sabem ou preferiram não responder. No mesmo levantamento encomendado pela TV Atalaia a população ouvida pontuou como principais problemas da cidade de Aracaju a Saúde (61,6%), o transporte público (42,2%), a Educação (34,1%), a criminalidade (26,2%), o estado de conservação de ruas, calçadas e áreas de lazer (23,9%) e os engarrafamentos e falta de mobilidade urbana (23,1%).

Analisando os dados da pesquisa Atlas Intel este colunista não apenas registra a tendência de 2º turno entre Emília e Yandra, mas também a fragilidade nos projetos de Luiz Roberto e Danielle Garcia, que pelo visto não estão sendo convincentes em suas propostas e respectivos planos de governo. É bom registrar que as campanhas no rádio e na televisão já estão “em pleno vapor” e, ainda assim, tanto Luiz quanto Danielle despontam num cenário de queda.

Outro ponto que também chama a atenção é o crescimento do Partido dos Trabalhadores no levantamento divulgado pela TV Atalaia. Candisse Carvalho representa a força do Partido dos Trabalhadores na capital sergipana que, mesmo dividido entre suas tendências e, diante da “guerra fria” entre o senador Rogério Carvalho e o ministro Márcio Macedo, ainda consegue pontuar bem e assume o posto de terceiro lugar na corrida eleitoral, embora a sinalização de crescimento tenha vindo de forma tardia…

Veja essa!

A pesquisa Atlas Intel contratada pela TV Atalaia externa a insatisfação do eleitorado aracajuano com a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, deixando transparecer problemas crônicos da saúde, da falta de mobilidade urbana, de uma licitação do transporte coletivo questionada por órgãos fiscalizadores, o péssimo estado de conservação de ruas e avenidas da capital, dentre outras coisas.

E essa!

Outro ponto que chama a atenção é que o resultado da pesquisa soa negativamente para o governador Fábio Mitidieri, considerando que Luiz Roberto é seu candidato no 1º turno e, ainda assim, ele se apresenta “em queda”, sendo ultrapassado por Candisse, esposa do senador Rogério Carvalho e muito próxima de Danielle Garcia, que sofre com a rejeição do senador Alessandro Vieira (MDB).

Falha de articulação

Não é de agora que este colunista tem chamado a atenção sobre problemas de articulação política na base do governador Fábio Mitidieri. Inclusive com alguns erros estratégicos nas eleições municipais deste ano. Fábio tem honrado sua palavra com o prefeito Edvaldo Nogueira, mas chegou a colocar em risco o projeto político como um todo. Pelo menos a tendência é que terá sua aliada, Yandra Moura, em um provável 2º turno, contra Emília Corrêa que vem com a proposta de “furar a bolha do sistema”…

PT ressurge?

A pesquisa também revela um “conservadorismo” do eleitorado petista que, seguindo a tradição em Aracaju, “só vota em PT”. Não à toa que Candisse Carvalho assume a terceira colocação, superando Luiz Roberto e Danielle Garcia. O PT não pode e nem deve ser subestimado. Não custa lembrar da eleição para o Senado em 2018, quando Rogério Carvalho “surpreendeu” todos os cenários e venceu a eleição…

Obra eleitoreira?

A Prefeitura de Aracaju iniciou o recapeamento da Avenida Tancredo Neves no início do ano, obra que estava parada há alguns meses, por razões desconhecidas. Mas, como perguntar não ofende nunca, por que só agora, faltando pouco mais de um mês para a eleição municipal, a PMA decidiu retomar os serviços, inclusive com trabalhos intermitentes?

Clima quente I

Alguns incidentes registrados por questões políticas no interior do Estado aumentam a preocupação e é preciso que os órgãos de segurança estejam atentos para que problemas maiores e ainda mais graves sejam registrados com a proximidade das eleições municipais. E olhe que este colunista não está falando de compra de votos, mas de violência física e agressões verbais…

Clima quente II

Por questões políticas já existem rumores de troca de tiros, empurrões, agressões físicas e verbais, provocações e ameaças para todos os gostos e nos mais variados municípios sergipanos. O cenário de certa tranquilidade que impera na capital, pelo visto é completamente o oposto em diversas cidades do interior, inclusive nas redes sociais. A política terá muito trabalho este ano…

Concessão parcial I

A empresa que vai administrar os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (Maes) pelos próximos 35 anos é a Iguá Saneamento, que ofereceu a outorga de R$ 4.536.936.990,00. O nome foi divulgado no leilão que ocorreu na Bolsa de Valores de São Paulo, na tarde dessa quarta-feira (4). A expectativa é que a empresa invista mais de R$ 6 bilhões, sendo R$ 4,7 bilhões nos próximos dez anos.

Concessão parcial II

Com a realização do leilão, a concessionária vencedora fará o ressarcimento dos estudos custeados pelo Governo do Estado e em até 60 dias assinará o contrato. Após esse período, a empresa fará operação assistida junto à Deso por cerca de seis meses. Logo em seguida, assume os serviços contratualizados.

Kassab participou

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, acompanhou a sessão na Bolsa de Valores que leiloou a concessão parcial de serviços da Deso. A liderança foi prestigiar o correligionário e presidente estadual da sigla em Sergipe, o governador Fábio Mitidieri, pela decisão de ousar em uma medida de gestão para fazer com que o estado alcance as metas previstas para abastecimento de água e saneamento básico no Novo Marco Legal do Saneamento.

Moana Valadares

A campanha para vereadora de Moana Valadares (PL) tem chamado muito atenção pelo alinhamento com o bolsonarismo. De um lado, a aprovação é visível e já há quem aposte que ela obtenha uma votação surpreendente em sua primeira eleição; por sua vez, o eleitorado mais de “Esquerda” ainda indignado com a atuação da candidata nas redes sociais e em sua campanha nas ruas. No quesito “incomodar”, a “galeguinha” vai se superando…

Apoios para Lúcio Flávio

Ainda no PL o também bolsonarista Lúcio Flávio conquistou apoios relevantes para a sua candidatura a vereador da capital, como do Delegado de Polícia Civil, André Davi, e o desembargador aposentado Sebastião Coelho, além de figuras nacionais como o senador Magno Malta e Mayra Pinheiro. Acompanhando Jair Bolsonaro desde 2018, Lúcio Flávio é bem avaliado dentro do seu segmento e é avaliado como um dos favoritos para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal.

Apoios para Ludwig

Quem também conquistou alguns apoios importantes em Aracaju foi o professor Ludwig (Avante). Candidato a vereador da capital, ele recebeu a adesão do ex-prefeito de Areia Branca, Souza, que tem pedido os votos dos amigos de sua cidade que residem ou votam na capital. Quem também declarou apoio para Ludwig nas redes sociais foram o cantor sergipano Isaac Borges e o cirurgião plástico Dr. Lineu.

“Capela véia doida” I

A justiça eleitoral impugnou o registro de candidatura a prefeito de Júnior Tourinho, candidato do agrupamento liderado pela atual prefeita Silvany e pelo deputado estadual Cristiano Cavalvante. A decisão cabe recurso, mas não deixa de ser algo negativo em plena campanha eleitoral.

“Capela véia doida” II

Quem partiu para a provocação foi o ex-prefeito Sukita, alegando que a impugnação de Júnior era algo já esperado. Sukita também celebra a decisão judicial que o autorizou a participar da campanha de sua filha para prefeita. Disse que o impedimento não está previsto em lei e nem nas “tabuletas de Moisés”! É mole?

CRÍTICAS E SUGESTÕES

