Pesquisa CTAS ratifica tendência de 2º turno entre Emília e Yandra 

Um levantamento do Instituto de Pesquisa Consultoria Técnica de Serviços no Estado de Sergipe (CTAS), divulgado pela Rádio Transamérica FM e pela TV Atalaia, na noite dessa sexta-feira (13), manteve a tendência de 2º turno para a Prefeitura de Aracaju com a vereadora Emília Corrêa (PL) na liderança, mas vendo sua vantagem diminuir para a deputada federal Yandra Moura (União). O candidato Luiz Roberto (PDT), mesmo com os apoios do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e do governador Fábio Mitidieri (PSD), se mantém bem distante da “polarização feminina”.

O Instituto CTAS realizou 1065 entrevistas na capital sergipana, entre os dias 10 e 11 de setembro, com uma margem de erro de 3%, para mais ou para menos e um intervalo de confiança de 95%. Registrada junto à Justiça Eleitoral sob o nº 06680/2024, no cenário induzido a pesquisa coloca Emília Corrêa com 29,6% seguida por Yandra Moura com 23,1%, polarizando a disputa no primeiro turno entre as duas candidatas e fortalecendo a tendência de que o resultado do próximo dia 6 de outubro se encaminha para um 2º turno entre as duas.

O terceiro colocado é o candidato Luiz Roberto com 13,2%, ou seja, quase 10% atrás de Yandra. A Delegada Danielle Garcia (MDB), apadrinhada pelo senador Alessandro Vieira (MDB), pontuou com 10,8%. A candidata Candisse Carvalho (PT) pontuou com 5%, seguida de Niully Campos (PSOL) com 0,6%, Felipe Vilanova (PCO) com 0,2% e Zé Paulo (Novo) com 0,1%. Branco ou nulo pontuaram na pesquisa com 5,4% e 12% dos aracajuanos responderam no levantamento que ainda não sabem ou não responderam em quem irão votar para prefeito da capital este ano.

Considerando o percentual de rejeição entre os candidatos a prefeito de Aracaju, o levantamento mostra que 33,8% não sabem ou não responderam, mas que neste cenário a mais citada foi Candisse Carvalho com 14,3%, seguida de Yandra com 10,4% e Emília Corrêa com 10%. O candidato governista Luiz Roberto tem 9% de rejeição e a Delegada Danielle tem 8%. Niully Campos pontua com 2,2%, Felipe Vilanova e Zé Paulo pontuaram ambos com 2,1%. 8,1% disseram neste levantamento que votariam em branco ou anulariam o voto.

Em síntese, a pesquisa CTAS manteve a mesma tendência das últimas pesquisas divulgadas para prefeito de Aracaju, sem maiores novidades do cenário, consolidando Emília na liderança, mas apresentando uma leve queda, mas polarizando com Yandra que vem apresentando uma evolução nesta fase da campanha. Luiz Roberto e Danielle seguem distantes e faltando cerca de 20 dias para a eleição terão que intensificar suas campanhas tentando chegar ao 2º turno. Algo que parece quase definido é que a partir de janeiro do próximo ano a capital terá, pela primeira vez, uma mulher no comando…

Veja essa!

A juíza eleitoral Andréa Caldas de Souza Lisa julgou procedente a ação de impugnação de registro de candidatura para indeferir o pedido de registro de Jeferson Santos Santana, para prefeito de Maruim. A decisão cabe recurso ao pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

E essa!

Por determinação da magistrada nessa sexta-feira (13), a chapa majoritária deve ser regularizada mediante substituição do candidato de 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição.

Ratifica apoio

O senador Laércio Oliveira (PP) participou do movimento liderado pelos candidatos a prefeito e vice-prefeito, Luiz Roberto (PDT) e Fabiano Oliveira (PP), respectivamente, pelas ruas do Bairro Japãozinho, e ratificou seu apoio ao projeto político. Laércio conversou com a comunidade e, como presidente de honra do PP em Sergipe, destacou o orgulho do Partido em ter Fabiano na chapa que representa a continuidade da gestão desenvolvida por Edvaldo Nogueira.

Laércio Oliveira

“O Progressistas se sente muito bem representado por esse homem que nos enche de orgulho. Ele e Luiz têm lutado muito para que a mensagem de trabalho e responsabilidade chegue ao maior número possível de pessoas. Eles possuem gabarito para administrarem a cidade e eu quero ser um coadjuvante para caminhar lado a lado com eles”, falou o senador.

Danielle Garcia I

Em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, na 103 FM, a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, criticou a atual gestão da saúde no município e apresentou uma proposta de construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento na Zona de Expansão para facilitar o acesso das pessoas que vivem nessa região e outra proposta de criação das Upinhas, para melhorar o atendimento das crianças.

Danielle Garcia II

“A saúde é o maior motivo de reclamação das pessoas hoje em Aracaju. São remédios faltando no posto, não conseguem marcar consultas, o pessoal da Zona de Expansão reclama das dificuldades de acesso, entre outras reclamações frequentes. Mas o nosso plano de governo traz propostas muito viáveis, como a construção de uma UPA na Zona de Expansão, que, aliás, o senador Alessandro Vieira conseguiu na justiça o recurso e a viabilidade necessária para a construção de uma UPA para essa região e o prefeito Edvaldo não quis, disse que não tinha interesse. Hoje, a gente vê essa proposta no plano de governo do seu candidato à sucessão”, lembra a candidata.

Danielle Garcia III

E explica o seu projeto de criação das Upinhas. “Hoje nós temos duas UPAs e nós queremos construir mais uma, dentro dessas unidades também queremos construir uma ala destinada apenas para as crianças, o que nós estamos chamando de Upinha, para melhor atender as nossas crianças e jovens e como forma de antecipação aos períodos de sazonalidade das gripes e viroses, que lotam as nossas unidades atualmente”, afirmou Danielle.

Critica Emília

Sobre as questões políticas, Danielle mais uma vez questionou os posicionamentos da também candidata, Emília Corrêa (PL). “Em 2020, quando eu fui candidata a prefeita e fui para o segundo turno ela afirmou ter votado nulo. No primeiro turno, beleza, ela estava em outra coligação, estava com Rodrigo Valadares, tudo bem. Mas no segundo turno, quando só tinha Danielle e Edvaldo, onde Emília estava? Emília estava escondida onde?”, questionou.

Votou em Edvaldo?

“Eu fiz esse questionamento no debate e ela me disse que votou nulo. Ora, quem vota nulo está privilegiando quem está na frente, ou seja, Emília votou em Edvaldo, essa é a equação. Hoje a gente vai no Instagram da candidata, onde tem vídeo dela pedindo votos para Valadares em eleições passadas e dizendo que votar nulo é desperdiçar o voto. São dois pesos e duas medidas?”, perguntou Danielle. Com a palavra a candidata Emília Corrêa…

Candisse Carvalho I

Candisse, candidata à prefeita de Aracaju pelo PT, participou de uma reunião com representantes de sindicatos de saúde do município de Aracaju, diretamente da sede do PT na capital sergipana. O encontro teve como objetivo escutar as principais demandas e reivindicações do setor, além da assinatura de uma carta compromisso por Candisse entregue pelo Sindicato de Nutricionistas do Estado de Sergipe (SINDINUTRISE), Sindicato dos Psicólogos de Sergipe (SINPSI), Sindicato dos Trabalhadores Fisioterapeutas de Aracaju (SINTRAFA) e Sindicato dos Farmacêuticos de Sergipe (SINDIFARMA), além do apoio de profissionais fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

Candisse Carvalho II

De prontidão, a candidata de Lula fez questão de assinar a carta e ouvir as principais demandas dos representantes sindicais. Eles destacaram como principais pedidos a correção da tabela salarial, que visa garantir isonomia para profissionais de nível superior como nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos, entre outros, que recebem atualmente os menores salários, além da realização de novos concursos públicos para a área, que não acontecem desde 2008. Além disso, reforçaram o desejo da ampliação das equipes multiprofissionais na rede municipal de saúde, visando assegurar melhores condições de trabalho e maior diálogo com a gestão para promover serviços públicos de qualidade.

Candisse Carvalho III

“Iremos construir, pelo menos, mais três UPA’s, além de 10 Unidades Básicas de Saúde e 40 novas equipes de Saúde da Família. Vamos também reorganizar e ampliar as equipes multidisciplinares no atendimento ao usuário, garantindo oportunidades para que a classe da saúde se sinta ainda mais valorizada dentro do município. Esse é o compromisso do PT para a próxima gestão de Aracaju”, concluiu.

Alô São Cristóvão!

Uma grande festa marcou a inauguração do Comitê do candidato a prefeito, Diêgo Prado (PSD), e do vice Pereira, na Sede de São Cristóvão. Eles começaram a agenda caminhando e conversando com os moradores da Bica dos Pintos e depois seguiram para a inauguração do Comitê, localizado na rua Rodagem Jardim, nº 340, no bairro Lourival Batista.

Diêgo Prado

Diêgo e Pereira chegaram ao comitê rodeados de amigos, apoiadores e dos candidatos a vereador da coligação. “O Comitê na Sede é uma forma de ficarmos mais perto das pessoas que vivem no Centro Histórico e povoados. Hoje, ele foi inaugurado com uma linda festa ao lado dos são-cristovenses e agora ele seguirá funcionando todos os dias. As pessoas terão esse espaço como um ponto de apoio da nossa campanha, estamos à disposição do povo”, afirma Diêgo.

Carreata

Neste sábado (14), Diêgo e Pereira estarão em Carreata pelo Grande Rosa Elze, saindo às 15h55, da entrada do conjunto Eduardo Gomes em direção à Praça Horácio Souza Lima, no Rosa Elze. Na segunda-feira (16), Diêgo e Pereira farão a inauguração do Comitê Central, no Conjunto Eduardo Gomes.

Diêgo e Pereira são os candidatos majoritários da coligação “São Cristóvão que o povo quer” na disputa pela Prefeitura, formada pelos partidos PSD, PSB, PDT, PP, PL e MDB, que também traz 84 nomes na disputa por vagas na Câmara de Vereadores.

Glicia Kelline I

Glicia Kelline aceitou o convite do PSD e entrou na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Aracaju com o desafio de transformar a paixão pela educação e pelas causas sociais em ações concretas que melhorem a vida dos aracajuanos. “A Câmara Municipal é um espaço onde posso contribuir diretamente com políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades, o acesso a uma educação de qualidade e a defesa de causas femininas. Meu objetivo é lutar para que cada cidadão de Aracaju seja ouvido e tenha suas demandas atendidas com respeito, transparência e compromisso com o futuro da nossa cidade”, garante a candidata a vereadora.

Glicia Kelline II

Glicia Kelline é professora, doutora em letras, funcionária pública, empreendedora, palestrante e escritora. Tem uma trajetória de vida dedicada ao conhecimento e ao desenvolvimento de pessoas. “Além disso, sou uma mulher que acredita na força da educação, na qualificação e na honestidade como pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa. Como candidata, trago comigo o compromisso de representar a população de Aracaju com verdade e com justiça social”, promete.

Irma Karla I

Há 32 anos na atividade de Guia de Turismo e 19 anos na luta sindical da classe turística, Irma Karla lançou seu nome como candidata a vereadora de Aracaju, com desejo de transformação. Filiada ao partido Avante, Irma Karla é Relações Públicas, servidora pública federal concursada e acredita que com sua trajetória profissional e ampla experiência na área, o turismo na capital sergipana pode ser ainda melhor.

Irma Karla II

“Fui presidente nacional dos Guias de Turismo por duas gestões, ou seja, seis anos. E esse ano fui eleita vice-presidente da Federação Nacional dos Guias. E ainda no 4° mandato de Presidente do Sindicato Estadual. Então é uma luta que envolve municípios, Estado e país, em favor da categoria, mas principalmente em favor do turismo, que movimenta uma grande cadeia produtiva, gera milhares de empregos e consequentemente eleva a qualidade de vida da população”, pontua Irma Karla do Turismo.

Irma Karla III

A candidata do Avante pondera que todo o trade do turismo precisa se unir para que o trabalho possa ser melhorado. Mas não só isso, muitas vezes é preciso lutar e cobrar das administrações estaduais e municipais, melhorias e mudanças, atividade na qual é veterana.

Sérgio Góes I

O ex-presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Sérgio Góes resolveu sair dos bastidores da política e colocou, mais uma vez, seu nome à disposição para ocupar uma das 26 cadeiras do Parlamento Municipal da capital sergipana. Filiado ao Podemos, Sérgio Góes é patrulheiro rodoviário aposentado e já foi vereador por cinco mandatos.

Sérgio Góes II

Já no seu primeiro mandato, iniciado em janeiro de 1989, ele se somou aos colegas parlamentares da época para extinguir a aposentadoria especial para vereadores, igualando os parlamentares a qualquer outro trabalhador. Agora, 16 anos depois, ele coloca mais uma vez seu nome à disposição. “Quero contribuir para a aplicação do dinheiro público em áreas essenciais para a população da nossa Aracaju”.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com