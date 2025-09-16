Pesquisa Dataform/ECM aponta “disputa aberta” para o Governo e o Senado

Por Habacuque Vilacorte

A mais recente pesquisa do Instituto Dataform/ECM, realizada em 20 municípios sergipanos, sinaliza que as disputas para a escolha do futuro governador e dos senadores eleitos no próximo ano estão completamente abertas e que não existe favorito para o pleito que se aproxima. O governador Fábio Mitidieri (PSD), pré-candidato natural à reeleição, tem como principal adversário o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que temporariamente encontra-se inelegível.

A pesquisa revela um cenário de vantagem para o atual governo, mas com um dado preocupante: o nome de Valmir de Francisquinho continua muito popular e, mesmo se não tiver condições de disputar a eleição, seu apoio direto poderá ser decisivo para um outro nome da oposição no próximo ano. Fábio Mitidieri seria um protagonista natural do processo político de Sergipe, principalmente pelo tamanho do agrupamento que comanda, mas os números sinalizam que falta aprovação popular.

O levantamento levou em consideração os números em um embate direto com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), onde nas 20 cidades a diferença para Mitidieri é maior; o levantamento também levou em consideração, diante das indefinições da oposição, a possibilidade de o pré-candidato ser o deputado federal Thiago de Joaldo (PP), mas a vantagem do governador é muito superior. Talvez, até, pelos movimentos políticos recentes de Thiago, que sinaliza para buscar a reeleição em 2026.

Já para o Senado Federal os números do Dataform/ECM mostram que o ex-deputado André Moura (UNIÃO) é o nome mais lembrado no somatório das 20 maiores cidades; ele já tem o apoio declarado do governador e lidera um forte agrupamento em todo Estado, recebendo o apoio de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, além de deputados estaduais e federais. André também é o mais lembrado como a segunda opção de voto para o Senado.

Mas a disputa está muito equilibrada com outros nomes bem colados como o senador Rogério Carvalho (PT), o deputado federal Rodrigo Valadares (União) e o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB). Nomes como o do ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e do senador Alessandro Vieira (MDB) estão um pouco abaixo, mas também não podem ser descartados. Coincidentemente, os dois disputam para serem o “segundo voto” para o Senado do governador Fábio Mitidieri.

Com uma disputa tão acirrada para o Senado, a tendência é que largam com mais chances aqueles nomes que possuem uma “base boa”, fortalecida, com um agrupamento forte apoiando. Se o governador não pode subestimar a oposição para o próximo ano, os pré-candidatos a senador não podem renunciar a apoios, porque cada voto fará bastante diferença. O levantamento do Dataform/ECM traz uma leitura do cenário político do momento atual. Até meados de 2026 muita coisa ainda pode acontecer…

Sobre Ícaro I

A Assessoria de Comunicação do Deputado Federal Ícaro de Valmir informa que o parlamentar se encontra internado no Hospital Primavera, em Aracaju, devido a problemas de saúde. O deputado está recebendo todos os cuidados médicos necessários e segue em acompanhamento contínuo da equipe de saúde da unidade hospitalar.

Sobre Ícaro II

Seu estado inspira cuidados, mas está estável dentro da gravidade do quadro clínico.

“Pedimos orações e energias positivas neste momento delicado, e agradecemos à população sergipana pela preocupação e solidariedade. Novas informações serão divulgadas assim que houver evolução no seu quadro de saúde”, conclui a assessoria.

Bem avaliado

A coluna deseja boa recuperação ao deputado federal Ícaro de Valmir, que além de bem avaliado pelo seu eleitorado, é talvez o parlamentar da atual bancada federal sergipana que melhor se relaciona com os demais, independente se o político é de situação ou de oposição. Ícaro transita bem nas bancadas do Congresso Nacional…

Veja essa!

A crise hídrica que assolou os sergipanos, desde a última sexta-feira (12), após dois rompimentos consecutivos da adutora do São Francisco, na região do município de Capela, caiu como uma “bomba” nas pretensões do governador Fábio Mitidieri (PSD) que chegar à reeleição em 2026.

E essa!

Visivelmente com baixa popularidade, o governador foi o grande responsabilizado pela população que amargou momentos difíceis nos últimos dias sem água nas torneiras. Os sergipanos já estavam descontentes com os serviços prestados pela DESO e hoje repudiam a privatização de parte dos serviços por Mitidieri para a Iguá.

Serviços finalizados

Os serviços de reparo no segundo trecho de rompimento da Adutora do São Francisco, no município de Capela, foram finalizados no final da tarde dessa segunda-feira (15), após o final de semana de trabalho intenso das equipes do Governo do Estado e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Concluída a recuperação, a água vai chegar gradualmente à população por meio da concessionária Iguá Sergipe, pois as bombas precisam ser ligadas aos poucos até a rede ganhar pressão com segurança.

Zezinho Sobral

O governador em exercício, Zezinho Sobral, destacou o esforço da gestão estadual para garantir o retorno do fornecimento. “Desde a detecção do problema, nossas equipes técnicas trabalharam de forma ininterrupta. Quando a situação se agravou, foi mobilizado o Comitê de Gerenciamento de Crises para garantir soluções rápidas e seguras. Agora, com muito empenho, podemos anunciar que a distribuição de água volta à normalidade”, afirmou.

Trabalho de recarga

Os serviços foram finalizados por volta das 17h30 dessa segunda. A partir disso, a Deso faz o trabalho de recarga, colocando a água novamente dentro da adutora. Com isso, segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), que liderou os trabalhos do Comitê de Gerenciamento de Crises, já está chegando água na estação de tratamento da Deso, em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, para que, após o devido tratamento, passe para a Iguá e comece a distribuição.

Luiz Roberto

“Até a madrugada, se não tiver mais nenhuma intercorrência, estaremos com 100% do abastecimento retomado. Esse processo é gradativo, já você precisa de detalhes técnicos que precisam ser implementados, e gradativamente as pessoas começam a receber a água em suas residências”, afirmou o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas.

Tarifa mais cara

Como se não bastasse o sofrimento das pessoas sem água, a oposição intensificou nas críticas ao governador Fábio Mitidieri pelo reajuste já anunciado nas contas de água de que chegarão nas casas dos sergipanos. Ou seja, enquanto até a mídia nacional defende um “desconto” nas cobranças, pelos danos causados, o governo silencia diante das cobranças que chegam antes do fim do mês…

Emília atenta

Com o abastecimento de água começando a ser normalizado após mais de 72 horas de interrupção que deixou 42 bairros da capital sem fornecimento, a Prefeitura de Aracaju informa que protocolou ofício junto à Iguá Sergipe e à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE). No documento, o Município solicita que a concessionária estude a possibilidade de aplicar uma redução temporária ou isenção parcial da tarifa de água para os consumidores diretamente afetados durante o período de desabastecimento.

Direitos preservados

O objetivo é amenizar os prejuízos financeiros e sociais causados pela crise hídrica e assegurar que a população tenha seus direitos preservados. A Prefeitura reforça que continuará acompanhando a análise do pedido e cobrando transparência e agilidade na resposta da Iguá e da AGRESE.

Emília foi habilidosa

Diferente do que fizeram os atores do governo do Estado, que demoraram 48 horas para começarem a atuar, a prefeita de Aracaju foi para a linha de frente, desde as primeiras horas do desabastecimento de água, liderou o processo e demonstrou sensibilidade e empatia com o sofrimento das pessoas, sobretudo os mais carentes. Para quem jamais havia sido gestora, Emília “deu uma aula” nos governistas e silenciou os críticos…

Resposta em 26

Nas redes sociais o governo tentou minimizar as críticas, mas foi “inundado” (SIC) diante de uma “onda” (SIC) de protestos contra o governador, a DESO e a IGUÁ. Muitos cidadãos, de diversos municípios do Estado, se manifestaram fazendo alusão a protestos e condicionando um “troco” nas eleições do próximo ano…

Georgeo é reflexo

No mais recente levantamento do Instituto DATAFORM/ECM, o deputado estadual mais lembrado pelos sergipanos foi Georgeo Passos (Cidadania), que tem se destacado pelas críticas e cobranças que tem feito ao governo de Mitidieri. O parlamentar reproduz a insatisfação da população com o conjunto de ações que vem sendo ofertado. Georgeo é reflexo do momento político…

Falando nele

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) que iniciará um movimento em busca de apoio dos sergipanos para redução dos valores das taxas do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe – DETRAN/SE. Georgeo vem trabalhando para redução dos valores desde seus primeiros anos como parlamentar.

Taxas do Detran I

“A partir da próxima semana estaremos iniciando mais uma atividade nas ruas de Sergipe. Vamos buscar um movimento para adesão da população pela redução das taxas do Detran/SE. Tratamos desse tema aqui na Assembleia Legislativa diversas vezes, mas infelizmente não avança. Então, iremos para as ruas”, avisou Georgeo.

Taxas do Detran II

O deputado acredita que os sergipanos estão insatisfeitos com os altos valores das taxas do Detran. “Vamos fazer um abaixo-assinado e quem sabe um projeto de lei de iniciativa popular para chegar à essa Casa e os nossos colegas analisarem se vão ouvir ou não a população, se votarão a favor por essas reduções”, comentou Passos.

Taxas do Detran III

Georgeo disse que estará nas feiras livres dos municípios, nos bairros, nos semáforos, no calçadão e no interior do estado. “Redução já das taxas do Detran!”, clamou o deputado, que promete não cansar e seguir batalhando pela redução. “Seguimos firmes nessa luta. As taxas do Detran estão cada vez mais caras impossibilitando, inclusive, muitos sergipanos de trabalharem com seu próprio meio de transporte”, ponderou.

Alô São Miguel!

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo recebeu uma retroescavadeira adquirida por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). O equipamento, no valor de R$ 343.200,00, foi viabilizado por emenda da deputada federal Yandra Moura. A cerimônia de entrega contou com a presença do presidente estadual do União Brasil em Sergipe (UB/SE), André Moura, do superintendente regional da Codevasf, Thomas Jefferson França, da prefeita Cleane de Everton, além de vereadores, secretários e moradores do município.

Cleane de Everton

Em discurso, a prefeita Cleane de Everton afirmou que a retroescavadeira auxiliará na execução de serviços da administração municipal. “Esse equipamento vai nos ajudar a atender demandas da população, sobretudo na infraestrutura. Agradeço à deputada Yandra Moura pelo compromisso com São Miguel do Aleixo e registro uma homenagem ao meu irmão, o ex-prefeito Everton, cuja memória permanece viva em cada conquista da nossa cidade”, disse.

André Moura

André Moura destacou o papel da Codevasf e a atuação de Yandra Moura em Brasília. “Esse é o resultado do trabalho conjunto, com Yandra levando os pleitos de Sergipe à Câmara Federal e a Codevasf contribuindo para que municípios como São Miguel do Aleixo possam avançar em obras e serviços”, declarou.

Yandra Moura

A deputada federal Yandra Moura afirmou que a destinação do equipamento faz parte de uma agenda de investimentos para o município. “Nosso mandato tem a missão de atender às necessidades das cidades sergipanas, e São Miguel do Aleixo pode contar com esse trabalho. A retroescavadeira é uma ação que mostra nosso compromisso com a população e será seguida por outras conquistas”, afirmou.

Alvoar Lácteos

A Alvoar Lácteos, quinta maior empresa de laticínios do Brasil, participará da ExpoGlória 2025, que será realizada de 17 a 20 de setembro, no Parque Cidade do Leite, em Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Reconhecida como a “Festa da Capital do Leite”, a feira é a maior do estado de Sergipe e uma das mais relevantes do agronegócio nordestino. A edição deste ano deve reunir cerca de 180 expositores, atrair mais de 70 mil visitantes e movimentar mais de R$ 50 milhões em negócios

Alvoar na ExpoGlória

Esta será a terceira participação da Alvoar Lácteos na ExpoGlória, evento estratégico para fortalecer e ampliar o relacionamento com os produtores de leite da região. Atualmente, a empresa mantém parceria com cerca de 273 produtores, distribuídos em 48 municípios sergipanos. No estande da marca, serão apresentados os principais projetos de fomento à cadeia leiteira, com destaque para a fábrica de ração inaugurada em 2024 com o objetivo de garantir nutrição de qualidade aos rebanhos locais.

Armindo Neto

De acordo com o diretor executivo de Captação da Alvoar Lácteos, Armindo José Soares Neto, a presença na feira também reforça a atuação da empresa no Nordeste. “Acreditamos muito no mercado nordestino e apostamos no seu potencial de crescimento. Por isso, temos direcionado uma parte significativa de nossos investimentos para a região”, afirma.

Olha a VIVO!

A Vivo, em parceria com a plataforma de educação Vivae, lançou o curso Futuro Vivo, iniciativa gratuita voltada para quem deseja compreender de forma descomplicada os principais conceitos ligados à sustentabilidade, como mudanças climáticas, consumo consciente, impactos ambientais, ESG e o papel do Brasil na agenda climática mundial. Lançada no período pré COP30, que reúne nações e organizações de todo o mundo em Belém (PA), em novembro próximo, a iniciativa busca aproximar a sociedade dos debates sobre o clima, além de estimular ações práticas no cotidiano. O curso é composto por 10 aulas, distribuídas em quatro módulos e conta com 30 mil acessos gratuitos. As vagas são limitadas e os interessados poderão se inscrever no site https://futurovivo.vivae.app/

Motoqueiras de Salto I

O Clube Motoqueiras de Salto fará um encontro com mulheres, no dia 27 de setembro, a partir das 11h, no térreo do Ferreira Costa, em Aracaju, evento de conscientização e comemoração alusivo à Semana Nacional do Trânsito. A ação contará com uma exposição de motos e levará mensagens de conscientização direcionadas às mulheres motociclistas de Aracaju, buscando incentivar um trânsito mais seguro e sem preconceito às mulheres.

Motoqueiras de Salto II

Será uma ação de reflexão sobre acidentes de trânsito envolvendo motos, estimulando a reflexão sobre os perigos da imprudência e da pressa no trânsito e principalmente a falta de respeito com mulheres motociclistas. Para a presidente do Clube Motoqueiras de Salto, Aline Rezende, ações como essa são fundamentais para chamar a atenção da sociedade. “Quando uma pessoa se acidenta de moto, impacta profundamente a família toda. As mulheres enfrentam diariamente um trânsito muito desafiador”, ressalta.

