Pesquisa DATAFORM/ECM sinaliza para polarização entre Emília e Yandra 

Após a primeira pesquisa realizada pelo Instituto DATAFORM/ECM para prefeito de Aracaju, tanto no cenário Espontâneo quanto no cenário Induzido, há uma sinalização para uma polarização entre a vereadora Emília Corrêa (PL) e a deputada federal Yandra Moura (União). O primeiro turno da eleição municipal está previsto para o dia 6 de outubro, a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão foi iniciada na última sexta-feira (30), mas a disputa pelo comando da PMA parece cada vez mais consolidado entre as duas candidatas.

O levantamento do Instituto DATAFORM/ECM está registrado na Justiça Eleitoral com o número SE-04123/2024, e foi realizada entre 28 e 29 de agosto de 2024, nos bairros da capital sergipana, entrevistando 1.000 aracajuanos, com uma margem de erro de 3,10%, para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95%. No cenário Espontâneo Emília Corrêa lidera com 28,90%, seguida da deputada federal Yandra Moura com 18%; seguidas da Delegada Danielle Garcia (MDB) com 8,70% e do governista Luiz Roberto (PDT) com 7,60%.

Já no cenário Induzido, Emília Corrêa segue na liderança com 32,50%, polarizando a disputa pelo comando da PMA com Yandra Moura, que foi citada por 21,30% dos entrevistados. A Delegada Danielle Garcia com 9,80% se mantém na terceira colocação e Luiz Roberto fica em quarto com 8,70%. Os demais candidatos Candisse Carvalho (PT), Zé Paulo (Novo), Felipe Vilanova (PCO) e Niully Campos (PSOL) também pontuaram nos dois cenários pesquisados pelo Instituto DATAFORM/ECM, mas bem distantes das principais candidaturas majoritárias.

Chama a atenção deste colunista outro aspecto: com oito candidatos disputando a Prefeitura de Aracaju este ano e com todos pontuando, há uma sinalização forte de que teremos uma disputa de dois turnos na capital sergipana, assim como já aconteceu em 2016 (entre Edvaldo Nogueira e Valadares Filho) e em 2020 (entre Edvaldo Nogueira e Danielle Garcia). Na Espontânea 15,40% disseram votar em branco ou anular o voto e na Induzida este percentual caiu para 9,60%; já entre os indecisos o percentual varia de 17,50% (Espontânea) para 12,80% (Induzida).

No quesito Rejeição, Yandra (16,70%) e Emília (12,90%) também foram as mais citadas, o que é natural já que estão bem posicionadas e viram “alvos” de seus adversários que querem chegar ao comando da PMA. Neste cenário chama a atenção a candidata petista Candisse Carvalho com (9,30%), atrás de Danielle Garcia com 10,90%, mas superando Luiz Roberto que foi rejeitado apenas por 7,50% dos entrevistados. Já sobre a “expectativa de quem vai vencer a eleição”, independente da escolha do entrevistado, Emília lidera com 34,90% contra 21,90% de Yandra.

Já diria Magalhães Pinto que “política é como nuvem; você olha e está de um jeito; você olha novamente e já mudou”; entretanto, na disputa pela Prefeitura de Aracaju, neste momento, a tendência é que tenhamos um segundo turno entre Emília Corrêa e Yandra Moura, mas ainda é muito cedo. As campanhas estão nas ruas, ainda teremos debates e entrevistas importantes entre os candidatos, onde cada um tentará ser o mais convincente possível junto ao eleitorado. É acompanhar como cada um irá se comportar – e pontuar – até o dia 6 de outubro…

Veja essa!

No final da tarde desse domingo (1), o povo de Sergipe se despediu de Maria do Carmo do Nascimento Alves, primeira mulher no Brasil a ser eleita senadora por três mandatos consecutivos e com uma vasta trajetória no serviço público, com um olhar diferenciado para os mais pobres, sendo uma voz atuante das mulheres sergipanas, dona de um estilo simples de agir, mas muito respeitada por onde transitava, seja por seus aliados políticos e apoiadores, como também por seus principais adversários.

E essa!

Esposa do ex-governador João Alves Filho (in memoriam) e formada em Direito, Maria do Carmo dedicou parte de sua vida com um trabalho voltado para o Social, defendendo o direito das mulheres, que a enxergavam como uma verdadeira “referência”, por ser mais exitosa na vida pública da história de Sergipe até os dias atuais. Sua contribuição e seu legado são fundamentais, inclusive, para estimular uma maior participação feminina na política, mas também no preenchimento de cargos públicos relevantes.

Maria do Carmo I

Aos 83 anos, Maria estava internada na UTI de um hospital particular em Aracaju desde a semana passada. Ao se sentir mal, ela foi conduzida à unidade de Saúde e, após alguns procedimentos, revelou-se um quadro de câncer no pâncreas, já em um cenário de metástase. Ela foi velada e sepultada no Cemitério Colina da Saudade, onde foi realizada uma missa de corpo presente, celebrada por vários religiosos e que contou com as presenças de amigos, familiares e diversas autoridades sergipanas.

Maria do Carmo II

No “último adeus” para Maria do Carmo Alves, sergipanos e sergipanas das mais variadas classes sociais estavam presentes e promoveram diversas manifestações, em sua maioria, de agradecimento e/ou reconhecimento pelo trabalho social, pela inspiração e dedicação aos mais carentes. Filha de Cedro de São João, Maria deixou três filhos e diversos netos e tinha uma relação bastante afetuosa com todas as regiões de Sergipe, mas sem esconder seu carinho pelo Baixo São Francisco.

Maria do Carmo III

Foram várias as manifestações de apoio das redes sociais e até o sepultamento de Maria do Carmo. Uma de suas propostas mais importantes foi o Pró-Mulher, programa social voltado para a educação e assistência médica gratuita para inúmeras mulheres carentes, e que virou uma referência no serviço público. No Senado, Maria do Carmo Alves destacou-se também por ter sido uma das fundadoras da bancada feminina, assinando o projeto de resolução que a estabeleceu no Regimento Interno da Casa.

Educação

Outra bandeira que foi pauta dos mandatos de Maria foi sua luta contra a violência doméstica contra as mulheres, garantindo ainda para elas oportunidades no mercado de trabalho. A ex-senadora também tinha um olhar dedicado à Educação, como defensora de projetos que garantiram a manutenção do Fundeb e pontuando a necessidade do seu financiamento. Por reconhecerem sua importância política e social para o Estado, os candidatos a prefeito de Aracaju cancelaram suas agendas de campanha durante todo o domingo e retomam suas atividades nesta segunda-feira (2).

Bomba!

Nos bastidores da política de Sergipe acontece de tudo! Em um município do interior do Estado, onde um agrupamento apostava todas as fichas na vitória, diante do cenário adverso, a informação é que o marketeiro da campanha acaba de ser demitido. Um novo profissional deve ser contratado, em caráter emergencial, para a reta final, mas o cenário parece irreversível…

Prazo do Sinisa

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades informou por meio nota a prorrogação do prazo para preenchimento da primeira coleta de dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa). Devido a problemas técnicos de infraestrutura que ocasionaram lentidão do sistema e dificuldades de acesso pelos usuários, a data limite agora é até 13 de setembro.

Eleição no MP/SE

Sob a coordenação do Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, o Ministério Público do Estado se encaminha para uma eleição bastante tranquila para o cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2024/2026, onde o secretário-geral do MP/SE, Nilzir Soares Vieira Júnior é candidato único. Cabral Machado se destacou por empreender uma gestão participativa e de amplo diálogo. Mérito para ele, Nilzir e para o hoje desembargador Etélio de Carvalho Prado Júnior, que fazia parte da gestão e também foi decisivo para este novo tempo da Instituição.

Igor na Unale I

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para destacar a importância da escolha do secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, para coordenar o Colegiado das Secretarias-Gerais das Mesas das Assembleias, criado pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Igor na Unale II

Composto por representantes das mesas diretoras das Assembleias da região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, o Colegiado foi formado para promover a celeridade em discussões e execuções de questões pertinentes ao processo legislativo destas Casas.

Luciano Pimentel I

“Para nossa felicidade, o inteligente e competente Dr. Igor Albuquerque, que desempenha com maestria seus trabalhos na Alese, foi escolhido para coordenar este Colegiado. A nomeação de Dr. Igor tem muita relevância porque é mais uma pessoa de Sergipe a ocupar um espaço significativo na representação da Unale, entidade que congrega as Casas Legislativas e os deputados estaduais de todo o Brasil”, ressaltou Luciano Pimentel.

Luciano Pimentel II

Segundo o parlamentar, a nomeação do secretário da Mesa da Alese é motivo de orgulho para os deputados e deputadas e para a Casa Legislativa. “Estamos orgulhosos e honrados com a participação de Dr. Igor neste Colegiado. É mais um sergipano para mostrar a força de Sergipe, para que os outros estados tenham o maior conhecimento do que realizamos. Parabéns, Dr. Igor! Sucesso nesta nova missão!”, destacou Pimentel.

Mineiro com Elber

O ex-vereador Mineiro esteve reunido, essa semana, com o vereador Elber Batalha Filho (PSB) e declarou apoio à sua reeleição. Mineiro é mais uma liderança da capital que se soma ao projeto dos “amigos de Elbinho” em busca de mais um mandato na Câmara Municipal de Aracaju.

Itabaiana é Série C!

Importante destacar e parabenizar o acesso do Itabaiana que, após um empate sem gols com o Treze de Campina Grande (PB) pela Série D, nesse domingo na Paraíba, conseguiu o sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, se somando ao Confiança, fortalecendo o futebol sergipano. É preciso parabenizar o elenco, a comissão técnica e funcionários, a diretoria e todos os patrocinadores que apostaram e apoiaram o time nesta conquista.

Festa em Itabaiana

O elenco tricolor deve chegar à cidade serrana na tarde desta segunda-feira (2), quando será recebido com muita festa. Mas o time sergipano segue na competição, agora na semifinal, em dois jogos contra o Retrô de Pernambuco, sonhando com a final e até com o inédito título nacional.

Parabéns FM JORNAL!

É preciso, também, fazer o registro da dedicação e profissionalismo da FM Jornal que enviou equipe para Campina Grande, para acompanhar o jogo do Itabaiana dentro do estádio e fazer a cobertura e a transmissão para Sergipe. Além de emocionar os torcedores, o trabalho da emissora é uma demonstração de respeito ao futebol sergipano e que também tem sua parcela de contribuição, seja na permanência do Confiança na Série C, seja no acesso do Itabaiana agora.

Danielle Garcia I

Candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) reuniu-se com representantes do Centro de Apoio às Pessoas com Doenças Neuro Imunes (CADNI) para ouvir as necessidades das pessoas e familiares com diagnóstico neuro-imunológicos (Esclerose Múltipla, Neuromielite Óptica, Vasculite, entre outras) e integrar as informações ao seu plano de governo.

Danielle Garcia II

Na oportunidade, Danielle Garcia e o seu candidato a vice, o Professor Ayslan, assinaram uma carta compromisso com a entidade, reforçando que, em sua gestão, o Município vai priorizar a atenção a este público, contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas por doenças neuroimunológicas em Aracaju.

Danielle Garcia III

“Essa é uma discussão muito importante para o futuro das pessoas que já convivem com o diagnóstico de doenças raras e para os futuros diagnósticos. Os aracajuanos precisam ter essa garantia e suporte da saúde pública municipal nesse momento tão sensível das suas vidas”, afirmou a candidata.

Candisse Carvalho I

A candidata à prefeita de Aracaju pelo PT, Candisse, ao lado de sua vice-prefeita, a Professora Rosângela Santana, participou de uma sessão Plenária decisiva para a chapa petista nas eleições de Aracaju. O evento, que também reuniu todos os vereadores e vereadoras do PT na cidade, foi marcado por discursos de apoio e estratégias de mobilização para consolidar a candidatura de Candisse.

Candisse Carvalho II

Além disso, a plenária contou com figuras ilustres de militância e luta do Partido dos Trabalhadores, como o presidente do PT em Aracaju, Jefferson Lima, a militante e diretora de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamentos (DD/INCRA), Rose Rodrigues, e a do senador Rogério Carvalho (PT/SE).

Candisse Carvalho III

A plenária foi vista como um momento crucial para fortalecer o nome de Candisse, visando iniciar o mês de setembro com um impulso decisivo rumo à vitória nas urnas. Candisse destacou que este é o momento de “virada de chave” para sua campanha, no qual a militância será fundamental para conquistar o eleitorado e alcançar o objetivo máximo: eleger a primeira mulher prefeita de Aracaju. “A primavera nos revela um novo começo, e estamos prontos para mostrar a força do PT nas ruas e nas urnas”, citou a candidata.

Olha a Barra!

Uma das principais preocupações de Alberto Macedo (União Brasil), atual prefeito da Barra dos Coqueiros e candidato à reeleição, é a manutenção e a expansão do acesso da população à saúde pública de qualidade. Entre os anos de 2021 a 2024, ao todo, Alberto construiu e reformou sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) na Barra. Além do mais, ele criou serviços de grande destaque e inovação: como a Unidade Móvel de Saúde, que levou cuidado e atenção aos moradores tanto das áreas urbanas quanto das mais remotas do município.

Alberto Macedo

Durante a atual gestão, Alberto também ampliou as especialidades médicas ofertadas no Centro de Especialidades e implementou a Telemedicina – serviço que trouxe mais dinamismo e qualidade para a saúde da Barra dos Coqueiros. “A Barra cresceu muito e durante nossa gestão estivemos empenhados em ampliar o acesso à saúde de qualidade, para que pudéssemos atender a todos sem distinção. Mas é preciso que haja continuidade e é isso que nós buscamos”, diz Alberto Macedo. Alberto propõe a criação do Programa de Saúde ao Trabalhador, voltado à saúde ocupacional, com o objetivo de garantir condições de trabalho e saúde para trabalhadores locais.

Alô Canindé!

Pouco mais de 7 mil pessoas saíram às ruas do Assentamento/Povoado Cuiabá para abraçar Machadinho Barbosa e Pank, candidatos a prefeito e vice, respectivamente, de Canindé de São Francisco. O 1⁰ comício da campanha foi um marco significativo na campanha que vem em constante crescente. Os moradores do povoado compareceram em massa para ouvirem as propostas de Machadinho, Pank e dos vereadores que compõem a chapa para o legislativo.

Apoios

Na ocasião, Machadinho ainda recebeu apoios de peso na política canindeense, como a presença de Linduarte Caetano, ex-vereador de Canindé; Joana Honorato, ex-esposa do saudoso ex-prefeito Orlandinho Andrade; Weslley Carvalho, empresário local e grande articulador político; Adeval Marques, estrategista e analista político; e o ex-prefeito Ednaldo da Farmácia.

“Setembro Verde”

Em Sergipe, 253 pacientes com problemas de visão estão aguardando por transplantes de córnea, de acordo com a Central de Transplantes do Estado. O mês de setembro é marcado por diversas campanhas de conscientização para os cuidados com a saúde, entre elas o Setembro Verde, que busca incentivar a doação de órgãos e tecidos. A córnea é uma estrutura transparente e avascular que cobre a parte anterior do olho e funciona como uma lente natural, desempenhando um papel crucial na focalização da luz que entra no olho para formar uma imagem clara na retina.

Allan Luz

Este ano, o estado já registrou 100 doações de córnea, mas essa ação tão benéfica ainda enfrenta desafios, como o preconceito e a falta de informação. A realidade se estende para outros órgãos, como coração e tecidos. O presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia, Dr. Allan Luz, explicou que o transplante de córnea pode recuperar a visão em mais de 90% dos casos de pessoas com algum tipo de deficiência visual. “É muito importante conscientizar as pessoas sobre a necessidade de doação, pois sem doação não há transplante. Muitas pessoas estão na fila aguardando um transplante de córnea. É essencial que os familiares estejam cientes do desejo de doar”, diz.

Para ser doador I

Desde abril deste ano, quem quer ser doador de órgãos pode manifestar e formalizar sua vontade por meio de um documento oficial, feito digitalmente, reconhecido em cartório, a partir do site www.aedo.org.br . Depois da declaração, a Central Nacional de Doadores de Órgãos vai saber, a partir da consulta por CPF, que a pessoa é doadora e avisar a família antes da decisão.

Para ser doador II

Pode doar córneas qualquer pessoa entre dois e 80 anos, falecida por parada cardíaca em até seis horas ou por morte encefálica. Não é preciso ter a visão perfeita – pessoas com miopia, hipermetropia, astigmatismo, que usam óculos ou lentes de contato, já curaram conjuntivite, ou que têm cânceres não relacionados à leucemia, linfoma e mielomas também podem ser doadoras. Em Sergipe, o recolhimento das córneas é feito pelo Banco de Olhos, e o transplante pode ser realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), através do Hospital de Olhos.

Alô Glória!

A Alvoar Lácteos inaugura, dia 4 de setembro, uma fábrica de ração em Nossa Senhora da Glória. Com capacidade produtiva de 12 toneladas por hora, a nova operação irá atender produtores dos estados de Sergipe, Pernambuco e Bahia. O investimento é de R$ 4,2 milhões. A fábrica de ração vai integrar o complexo industrial de Nossa Senhora da Glória, inaugurado em 2010, com o objetivo de desenvolver a bacia leiteira no semiárido.

Alvoar Lácteos I

Desde então, o Nordeste tem sido um mercado estratégico para a Alvoar Lácteos. A empresa possui cinco fábricas, 16 centros de distribuição e operação nos nove estados, que geram mais de 4500 empregos na região. Também trabalha com mais de 3.500 famílias de pequenos produtores, fomentando toda a cadeia produtiva.

Alvoar Lácteos II

A Alvoar trabalha para contribuir com o fortalecimento da cadeia de lácteos das regiões onde atua, trazendo prosperidade por meio de projetos permanentes, incentivos e conhecimentos técnicos. Em 2023 foram investidos mais de R$ 38 milhões em programas para produtores de leite em todo Brasil. Em Sergipe, atua em 34 municípios com projetos permanentes de fomento voltados para os mais de mil produtores parceiros, promovendo visitas técnicas às fazendas, consultorias, leilões.

Bruno Girão

De acordo com o CEO da Alvoar Lácteos, Bruno Girão a nova operação deve fortalecer a parceria com os produtores locais e fomentar a cadeia produtiva do Nordeste. “Nossa ração é composta por ingredientes de alta qualidade e proporções adequadas para garantir a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar dos animais. Ao oferecer uma nutrição balanceada, aumentamos a produtividade do rebanho e a qualidade do leite”, afirma.

Sobre a Alvoar Lácteos

A Alvoar Lácteos é a quinta maior empresa de laticínios do Brasil, com faturamento bruto de R$ 4,8 bilhões em 2023, 7 fábricas e 17 centros de distribuição. Reúne marcas líderes em seus segmentos, como Betânia, Camponesa, Betânia Kids, Yobem e Caramelos Embaré, e atua com um portfólio forte e diversificado com mais de 250 produtos vendidos em mais de 50 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 30 países. A Alvoar Lácteos conta um time de mais de 4,5 mil colaboradores diretos e trabalha em parceria com mais de 6.500 famílias de produtores e 12 cooperativas no Nordeste e em Minas Gerais.

