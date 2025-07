Pesquisa ratifica embate Fábio/Valmir e boa fase de André e Amorim no Senado

Por Habacuque Villacorte

O primeiro levantamento do Instituto DATAFORM/ECM, realizado em todo o Estado, e de olho nas movimentações políticas de Sergipe para 2026, sinaliza para a liderança do governador Fábio Mitidieri (PSD) na busca pela reeleição, mas ratifica que seu principal adversário continua sendo o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que se encontra inelegível por enquanto, mas que tem menos de 6% de diferença no cenário induzido da pesquisa.

Os números revelam um embate em que Fábio Mitidieri lidera com 42,08% contra 36,33% de Valmir de Francisquinho. Nos bastidores há quem aposte que o prefeito de Itabaiana será “protagonista” do processo político do próximo ano, se posicionando como um dos líderes da oposição e, caso continue impedido, certamente indicará um nome para fazer frente ao governador do Estado, que apesar de liderar um agrupamento gigantesco, é aprovado por 41% dos sergipanos, aproximadamente.

O levantamento revela que, neste momento, já na segunda metade do terceiro ano do governo, a aprovação (bom e ótimo) supera um pouco os que avaliam sua gestão apenas como regular (39,17%). Considerando que, até meses atrás, a oposição não tinha qualquer alinhamento político e que ainda não se sentou para discutir um nome efetivo para liderar o agrupamento no próximo ano, o desempenho de Valmir, que também já está sendo avaliado como gestor municipal, é surpreendente.

Há de se considerar a liderança natural do presidente Lula em Sergipe, com 44,50% contra 31,08% do ex-presidente Jair Bolsonaro, na induzida. Mas, em contrapartida, o Partido dos Trabalhadores não “acompanha” essa frente, e se a eleição fosse hoje não reelegeria o senador Rogério Carvalho; também não tem sinalização positiva para o ministro Márcio Macedo; e dificilmente elegerá um deputado federal. Para deputado estadual o principal nome é o de Chico dos Correios, de Nossa Senhora da Glória.

Chama a atenção deste colunista a liderança do ex-deputado André Moura (União) como primeiro voto para o Senado. Ele é o pré-candidato já anunciado pelo governador Fábio Mitidieri e vem edificando seu projeto político pelo interior do Estado. O ex-prefeito Edvaldo Nogueira foi bem citado, assim como Rodrigo Valadares (União), mas quem lidera o segundo voto é o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB). Além dos petistas, a grande decepção é Alessandro Vieira (MDB), que tem maior rejeição…

Já para deputado federal e deputado estadual, respectivamente, lideram Yandra Moura (União), Fábio Reis (PSD), Luciano Bispo (PSD) e Cristiano Cavalcante (União). Para a Câmara dos Deputados podem surpreender Anderson de Zé das Canas (PSB) e Danilo de Joaldo (irmão de Thiago), mas é inegável que os atuais mandatários “largam com força” para a disputa do próximo ano. O desafio aí será montar e escolher as melhores chapas proporcionais. A “janela” do mês de Abril será emocionante…

O levantamento do Instituto DATAFORM/ECM está provando que a política é coisa de profissional e que não dá para brincar e/ou se iludir. A realidade mostra o peso da estrutura e sinaliza que os favoritos são aqueles que mantêm a coerência em suas posições, independente de estarem na situação ou na oposição. E, mesmo sem ser pré-candidata no próximo ano, a prefeita Emília Corrêa (PL), demonstra força com dois pré-candidatos ao Senado bem competitivos. Que comecem os jogos…

Veja essa!

O governador Fábio Mitidieri cumpre agenda administrativa em Brasília (DF) e teve uma audiência com o ministro da Saúde, intermediada pelo também ministro Márcio Macedo, quando ficou definida uma visita técnica na próxima sexta-feira (18) às obras do Hospital do Câncer, em Aracaju, e do Hospital do Amor, em Lagarto.

E essa!

O encontro entre Márcio Macedo e Fábio Mitidieri, no Palácio do Planalto, também reforçou a informação do portal Metrópole, sobre o apoio do governador sergipano à reeleição do presidente Lula no próximo ano e seu “veto” ao senador Rogério Carvalho, que parece não ter participado da audiência.

Emília reafirma

A prefeita de Aracaju, em entrevista ao radialista Jaílton Santana (RIO FM), confirmou que tem compromisso com as pré-candidaturas de Eduardo Amorim (PSDB) e Rodrigo Valadares (União) para o Senado, mas não descartou e elogiou o nome do ex-prefeito Adaílton de Valmir (PL).

Elogio para Adaílton I

Emília Corrêa teceu elogios para Adaílton de Valmir, sinalizando que as conversas políticas estão apenas no começo e que tudo pode acontecer mais adiante, enaltecendo que o ex-prefeito de Itabaiana é uma alternativa para disputar qualquer mandato eletivo, inclusive o governo do Estado.

Elogio para Adaílton II

“Concordo (em discutir as pré-candidaturas dentro do agrupamento)! Adaílton é um excelente nome para senador, para governador. É um homem sério e focado no trabalho, de uma lucidez muito grande. Temos dois postos, não tem nada definido, só teremos confirmações em 2026 e eu torço muito que Adaílton fique no páreo, mas os nomes que estão postos são os de Eduardo e Rodrigo”, comentou Emília para Jaílton Santana.

Sobre Valmir

Questionada sobre as recentes declarações do prefeito Valmir de Francisquinho, Emília disse que “Valmir é autêntico, eu gosto dele, esse é o jeito dele! E muitas vezes por ser assim, ele quebra um pouco o padrão e acaba dizendo algo que, se pensasse melhor, talvez não dissesse. Isso não afasta e nem racha! Nós vamos conversar, ele é um potencial político grande, eu respeito isso e ele já provou isso. Temos que ter cuidado com os ruídos! Eu não decido nada no barulho, eu busco o silêncio”.

Olho neles!

Chamou a atenção deste colunista a liderança na pesquisa DATAFORM/ECM, respectivamente, dos deputados federais Yandra Moura (União) e Fábio Reis para a Câmara Federal, e dos deputados estaduais Luciano Bispo (PSD) e Cristiano Cavalcante (União) para a Assembleia Legislativa.

André & Amorim

Para o Senado, o ex-deputado André Moura (União) lidera no primeiro voto e o ex-senador Eduardo Amorim é o preferido no segundo voto. André já tem o apoio confirmado do governador Fábio Mitidieri; Amorim tem o apoio da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa.

LDO aprovada

A Câmara Municipal de Aracaju aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026, de autoria do Executivo municipal, após a apreciação de emendas dos parlamentares. Agora, o projeto será encaminhado para a sanção da prefeita Emília Corrêa. A LDO representa a primeira etapa do ciclo orçamentário, que inclui ainda o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), e define metas, prioridades e parâmetros fiscais que orientarão a elaboração do orçamento do próximo ano, com foco na eficiência das políticas públicas voltadas à população.

Receita Total

Segundo a proposta aprovada, a receita total estimada para 2026 é de R$ 4,6 bilhões, com projeção de superávit primário de R$ 46,9 milhões. A Dívida Pública Consolidada Líquida (DCL) deverá alcançar R$ 1,3 bilhão até o final do período. Os investimentos previstos somam R$ 694,5 milhões e a proposta também reserva R$ 70,7 milhões para o cumprimento obrigatório de emendas parlamentares individuais.

Participação popular

Antes da apresentação do projeto da LDO, a Prefeitura de Aracaju promoveu ações de participação popular para orientar o uso dos recursos públicos, refletindo as reais necessidades da população nos investimentos planejados. Por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), a gestão municipal participou de audiência pública na Câmara de Vereadores, ouvindo demandas de cidadãos e representantes da sociedade civil sobre áreas prioritárias que requerem alocação de recursos.

Audiências em bairros

Além disso, foram realizadas audiências públicas em bairros da capital. Nessas ocasiões, moradores e vereadores apresentaram propostas que foram incorporadas ao texto final da LDO, reforçando o compromisso com uma Aracaju mais justa, acessível e inovadora, pautada pelos princípios da equidade, participação e sustentabilidade.

Respeito ao Parlamento

“Quando eu era vereadora, vi de perto como as emendas parlamentares, muitas vezes, não eram sequer analisadas ou aceitas. Isso sempre me incomodou, porque acredito que cada parlamentar é a voz direta da população. Por isso, desde o início da minha gestão, determinei que seria diferente. Hoje, com a aprovação da LDO, reafirmamos o nosso compromisso com a democracia participativa e o respeito ao trabalho de cada vereador. Seguiremos construindo uma cidade mais justa, ouvindo e valorizando todas as representações”, afirma a prefeita Emília Corrêa.

Breno Garibalde I

Durante votação da LDO para o ano de 2026, a Câmara de Aracaju aprovou 11 emendas de autoria do vereador Breno Garibalde. As propostas contemplam áreas estratégicas para o desenvolvimento da cidade: meio ambiente, educação pública, patrimônio histórico, entre outros setores essenciais para a o desenvolvimento da cidade, e bem-estar dos aracajuanos.

Breno Garibalde II

Bandeira defendida pelo parlamentar desde o primeiro mandato, a proteção ambiental e sustentabilidade urbana foram temas de destaque na elaboração das emendas. A emenda nº 9/2025 dispõe sobre a promoção do plantio e do reflorestamento de áreas públicas, com prioridade para espécies nativas. Para o vereador, a inclusão desta diretriz é um passo essencial para garantir o desenvolvimento urbano sustentável da cidade. “Essa iniciativa representa a conservação da biodiversidade e melhor qualidade de vida para a população”, ressaltou Breno.

Breno Garibalde III

Já a emenda nº 25/2025 propõe a elaboração de um Plano de Enfrentamento às Emergências Climáticas. A medida visa alinhar o planejamento orçamentário do município aos crescentes desafios impostos pelas mudanças climáticas, em consonância com os princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente, previstos no Art. 225 da Constituição Federal. “A construção desse plano é uma necessidade urgente. Aracaju precisa estar preparada para lidar com eventos climáticos extremos” destacou o vereador.

Luciano Pimentel I

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) comemorou o crescimento do varejo em Sergipe, destacando que o volume de vendas do comércio varejista no mês de maio registrou a terceira maior alta do país, ficando atrás apenas dos estados de Roraima e Rio de Janeiro. “A alta foi de 0,7% em maio, frente a abril, na série com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo período de 2024, o crescimento do varejo foi de 3,9%”, ressaltou Pimentel, citando dados da Pesquisa de Comércio (PMC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe.

Luciano Pimentel II

O parlamentar explicou que o volume de vendas no varejo da pesquisa do IBGE se refere à quantidade de produtos vendidos no comércio varejista em um determinado período. “O estudo engloba diversos setores, incluindo alimentos e bebidas, vestuário e moda, eletrônicos e tecnologia, móveis e decoração, artigos para casa e jardim, saúde e beleza, lazer e entretenimento, peças automotivas, entre outros”, pontuou Luciano.

Luciano Pimentel III

De acordo com Pimentel, o resultado é mais um feito relevante do Governo de Sergipe e reflete o compromisso do governador Fábio Mitidieri com o desenvolvimento do estado. “Um governo que tem buscado, a cada dia mais, melhorar a situação econômica do nosso estado, através da atração de grandes investimentos, e com isso todo o povo sergipano é quem ganha. Todos nós ficamos muito felizes com essa atuação, com o trabalho exitoso do Governo de Sergipe, que tem possibilitado ao estado alcançar índices favoráveis na sua economia”, frisou.

Adailton Martins I

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) apresentou um balanço dos serviços realizados pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) nos últimos seis meses. De acordo com o parlamentar, o órgão estadual utilizou mais de 24 mil toneladas de asfalto em ações de manutenção nas rodovias sergipanas, incluindo operação tapa-buraco, serviços de roçagem e revitalização de trechos, totalizando 1.400 quilômetros de vias atendidas em diversas regiões do estado.

Adailton Martins II

“O objetivo é proporcionar mais segurança e conforto aos condutores que transitam por nossas rodovias. Esses serviços seguem uma logística planejada, envolvendo o deslocamento de equipes e a retirada de materiais na usina de asfalto. O DER tem feito um trabalho importante e contínuo para garantir a trafegabilidade nas estradas estaduais”, destacou Adailton Martins. O parlamentar reforçou que o acompanhamento da programação de obras e serviços do DER/SE pode ser feito de forma transparente e em tempo real por meio do site oficial do órgão: www.der.se.gov.br.

Transporte intermunicipal

O deputado Adailton Martins também celebrou a mais nova iniciativa do DER/SE, que, por meio do Conselho Estadual de Transporte, anunciou a modernização da comercialização de passagens intermunicipais em Sergipe. A partir de agora, além dos guichês tradicionais nos terminais rodoviários, as empresas operadoras de transporte devem disponibilizar compra de passagens online por meio de sites, aplicativos e totens digitais instalados estrategicamente nos terminais.

Kitty Lima I

A Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) será palco, nesta quarta-feira (16), de uma audiência pública sobre guarda responsável e ataques envolvendo cães da raça pitbull, proposta pela deputada estadual Kitty Lima, referência nacional na luta pelos direitos dos animais. O evento será realizado às 14h, no auditório da Escola do Legislativo.

Kitty Lima II

A audiência surge após uma série de episódios recentes registrados em Sergipe envolvendo cães da raça pitbull, com ataques a pessoas e outros animais. As situações geraram comoção nas redes sociais e levantaram um importante debate: qual o limite da responsabilidade do tutor nesses casos? E o que cabe ao poder público fazer para garantir a segurança de todos — incluindo os próprios animais? “A culpa não é do animal. A culpa é da criação irresponsável, da omissão, da falta de políticas públicas e fiscalização. Não podemos continuar criminalizando uma raça enquanto tutores seguem impunes”, afirma a deputada Kitty Lima.

Rogério com Edinho

O senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado e presidente estadual do partido em Sergipe, recebeu em Brasília, o presidente eleito do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, para debater os rumos da legenda. “Edinho Silva, presidente do Partido dos Trabalhadores, me dá a honra de estar aqui em nosso gabinete. Ele que também é filiado ao partido há mais de 35 anos. Estou muito feliz de receber nosso presidente”, destacou.

Edinho Silva I

O presidente do PT, Edinho Silva, aproveitou a oportunidade para tecer elogios ao trabalho realizado pelo senador Rogério Carvalho tanto em âmbito estadual, quanto na atividade legislativa, liderando a legenda no Senado Federal. “O nosso partido tem desafios imensos pela frente. Não só nos combates aos privilégios, mas também na defesa da nossa soberania. É impossível pensarmos no fortalecimento do nosso partido sem pensarmos no seu papel enquanto liderança. Não só orgulho do povo do Sergipe, mas para todos nós do PT. Você faz a diferença aqui no Congresso Nacional”, disse.

Edinho Silva II

Edinho Silva ainda enfatizou a intenção de estreitar a parceria com o líder do PT no Senado para debater os próximos passos do partido e o futuro do país. “Quero conversar muito com você, não só o nosso futuro como partido, mas o nosso futuro enquanto país. Reafirmarmos nosso projeto reelegendo o presidente Lula em 2026”, concluiu Edinho.

Fábio Meireles I

O vereador Fábio Meireles (PDT) prestigiou, juntamente com sua esposa, Ítala Meireles, a solenidade de entrega de Título de Cidadã Sergipana à presidente do GACC, Elenilda Novais, na ALESE. O título é um reconhecimento à notável trajetória dedicada à educação, à cultura e à solidariedade de Elenilda, de autoria da deputada Carminha Paiva (Republicanos). A solenidade ocorreu no plenário da Casa, unindo familiares, amigos e representantes do Terceiro Setor, a exemplo da presidente da ONG Olhar Carinhoso, Ítala Meireles.

Fábio Meireles II

A solenidade contou com a participação de representantes de escolas, instituições sociais, voluntários do GACC e colegas da educação. O vereador Fábio Meireles (PDT), prestou homenagem, destacando o mais novo trabalho voluntário da homenageada como contadora de histórias para as crianças assistidas pela ONG “Olhar Carinhoso”, no bairro Soledade em Aracaju.

Fábio Meireles III

“Verdadeiramente é uma senhora que representa o estado de Sergipe, recebe de todos os sergipanos e da Câmara de Aracaju o nosso reconhecimento. Na ONG Olhar Carinhoso as crianças se apaixonaram pelo trabalho dedicado dela. Ela é conhecida e Deus que é Nosso Pai expõe para as pessoas para que todos saibam que nós precisamos de Elenilda para que faça a diferença em nossa cidade, nosso Estado e nosso país”, disse o vereador Fábio Meireles.

Lúcio Flávio I

“Fomos surpreendidos por um ato de vandalismo covarde contra a sede do diretório estadual do nosso partido. Cartazes foram colados em nosso muro e a rua em frente ao local foi pichada com acusações falsas, tentando atribuir ao nosso presidente de honra, Jair Bolsonaro, a responsabilidade pela recente taxação imposta ao Brasil. Rejeitamos com veemência essa narrativa distorcida, que ignora os fatos e tenta manipular a opinião pública”, se posicionam as Executivas do PL de Sergipe e de Aracaju.

Paulo Júnior I

O deputado estadual e líder da oposição, Paulo Júnior (PV) cobrou mais eficiência e agilidade na prestação dos serviços da empresa Iguá, responsável pela distribuição de água e esgotamento sanitário em Sergipe. A manifestação ocorreu durante Sessão Especial realizada nessa terça-feira (15), na Assembleia Legislativa, que discutiu o andamento dos trabalhos da concessionária no estado. A iniciativa foi do deputado Chico do Correio (PT).

Paulo Júnior II

Durante o debate, os parlamentares puderam conhecer os investimentos feitos pela empresa desde o início da operação em Sergipe e ouviram do diretor-presidente da Iguá, Fernando Vieira, que já foram aplicados mais de R$ 100 milhões nos primeiros 60 dias de atuação. Segundo a empresa, a expectativa é que R$ 3 bilhões sejam investidos nos primeiros anos, dentro de um total de R$ 6 bilhões previstos para os 35 anos de concessão.

Paulo Júnior III

Apesar das promessas e números apresentados, o deputado Paulo Júnior reforçou que os relatos da população mostram uma realidade diferente. “Com todo respeito que eu tenho aos representantes da empresa, mas nós temos recebido reclamações que chegam ao ponto de dizer que o serviço ofertado pela Iguá está pior do que o que era prestado anteriormente. Isso é o que temos ouvido diariamente. Moradores do município de Nossa Senhora das Dores, moradores de Itabaianinha: são críticas constantes quanto ao fornecimento de água. Antes, quando era outra a operadora, a distribuição era regular — e com a Iguá conseguiu piorar”, destacou o parlamentar.

Paulo Júnior IV

Segundo Paulo Júnior, os parlamentares não estão fazendo críticas vazias, mas ecoando as vozes da população. “Tenho certeza de que nenhum deputado aqui fez uma crítica para tentar denegrir a imagem da empresa. O nosso objetivo é cobrar melhoria, é buscar o aprimoramento do serviço. É preciso dar uma resposta imediata, uma atenção mais eficaz, seja por meio de um call center ativo, de um canal de atendimento eficiente, ou de representantes da empresa que dialoguem com os veículos de comunicação, principalmente nos programas de rádio, onde a população costuma se manifestar, cobrar e denunciar o mau serviço que vem sendo prestado”, concluiu.

Isenção de ICMS

Em entrevista à Rio FM nesta terça (15), a prefeita Emília Corrêa anunciou que enviou ofício ao Governo do Estado solicitando isenção do ICMS para a compra de novos ônibus elétricos em Aracaju. A medida, já adotada em estados como São Paulo e Pará, visa reduzir custos e incentivar a eletromobilidade. Emília também fez um balanço dos seis meses de gestão e destacou avanços em saúde, transporte, habitação e requalificação do Centro.

Kátia Santana I

Você já se perguntou o quanto a falta de uma comunicação eficaz pode impactar sua vida pessoal e profissional? Atendendo praticamente todos os dias pessoas que têm medo de se expor publicamente, a jornalista e media training Katia Santana, da SET Comunicação, em parceria com a Cempre Educação, realizará o evento “Sua Voz, Sua Marca” no dia 26 de julho, das 9h às 15h, no Hotel Sesc Atalaia, em Aracaju. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas.

Kátia Santana II

O treinamento, aberto a todos os públicos, tem como objetivo principal capacitar os participantes a aprimorar suas habilidades de comunicação assertiva para que possam falar sem medo, expressar as suas ideias, emitir opinião, abrir portas nos campos pessoal e profissional, além de ser mais feliz.

Kátia Santana III

O Sua Voz, Sua Marca é um treinamento completo com técnicas de oratória e ferramentas de Programação Neurolinguística (PNL) para destravar o medo de falar em público e de se expor em qualquer ambiente. “Muitas vezes, esse medo está relacionado a traumas do passado, a crenças limitantes ou, simplesmente, por insegurança gerada pela falta de preparo”, destaca Katia Santana, que em dois anos, treinou cerca de duas mil pessoas nos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco e São Paulo.

