Pesquisas sinalizam para o “último adeus” de governistas para Luiz Roberto

Encomendada pela TV Sergipe, registrada na Justiça Eleitoral sob o número SE-09990/2024, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, a pesquisa eleitoral Quaest para prefeito de Aracaju, divulgada na noite dessa segunda-feira (26) resultou em uma série de especulações nos bastidores da política sergipana e repercutiu consideravelmente nas redes sociais entre as “torcidas organizadas” dos candidatos e até entre o público em geral.

Pelo levantamento induzido em questão, realizado entre os dias 23 e 25 de agosto, ouvindo 852 eleitores de 16 anos ou mais, a vereadora Emília Corrêa despontou com 26%, seguida de Danielle Garcia (MDB) com 19%; Yandra (União) com 13%, Luiz Roberto (PDT) com 9% e Candisse Carvalho (PT) com 8%, abrindo uma boa vantagem para Niully Campos (PSOL) com 2%, Zé Paulo (Novo) com 1% e Felipe Vilanova (PCO). 8% se declaram indeciso e 14% não sabem ou não têm em quem votar.

É inegável o crescimento da candidatura de Danielle Garcia, mesmo com seu “padrinho político” que é o senador Alessandro Vieira (MDB). Só que muita gente não esperava ver seu nome tão cedo sendo divulgado por uma pesquisa em segundo lugar na disputa eleitoral. Mas o fato “curioso” da mesma pesquisa Quaest é que no cenário espontâneo a mesma Danielle seja “apenas” a quarta colocada com 2%, empatada com Candisse Carvalho.

Diversas teorias foram especuladas e colocadas para explicar o crescimento “meteórico” da Danielle Garcia que, mesmo sem o apoio da Prefeitura de Aracaju, segue muito bem posicionada no processo eleitoral deste ano. Só que os números da pesquisa Quaest também serviram para levantar algumas “hipóteses” e uma delas seria que o governo do Estado estaria “se somando” na torcida por Danielle e “pulando do barco” de Luiz Roberto e Edvaldo que, pelo visto, “já entrou água”…

E aqui este colunista não está questionando ou duvidando da palavra do governador, mas também não vê problemas em se ter uma “mudança de rota”, necessária em Aracaju e que poderia ser um movimento estratégico das figuras políticas. Luiz Roberto “encolhe” cada vez mais, “afogado” na rejeição de Edvaldo Nogueira. E nessa “transmissão de pensamento” a suposta “grande beneficiada” seria a candidata Danielle Garcia.

Em síntese, que Edvaldo e Luiz Roberto coloquem “suas barbas de molho”, porque a eleição está se aproximando, é logo ali, e já existe uma expectativa de muita gente que vai “pular” antes mesmo do “destino final”! Parece cômico, mas seria “trágico” para o candidato perceber que seus principais aliados já não acreditam na sua vitória e começam a abandoná-lo. Há quem possa esconder a verdade, mas os “números” não mentem jamais…

Veja essa!

Ninguém entendeu a pesquisa Quaest, encomendada pela TV Sergipe, onde no levantamento induzido a candidata Danielle Garcia é a segunda colocada com 19% e a pesquisa espontânea ela cai para o quarto lugar com apenas 2%, empatada com Candisse Carvalho. É mole?

E essa!

Falando na petista, sem muito pontuar em quase todos os levantamentos até agora, neste da Quaest, Candisse Carvalho surge com 8%, praticamente empatada com Luiz Roberto, o candidato do prefeito de Aracaju e do governador Fábio Mitidieri. Um “crescimento” assustador…

TV Atalaia I

No mesmo dia a TV Atalaia traz uma pesquisa encomendada por ela ao instituto Real Time, registrada sob o número SE-03620/2024 e com uma margem de erro de 3% para mais ou para menos. O levantamento ouviu mil entrevistados entre os dias 23 e 24 de agosto e tem um nível de confiança de 95%.

TV Atalaia II

No levantamento induzido, Emília lidera com 30%, seguida de Yandra Moura com 16% e Danielle Garcia tecnicamente empatada com 15% das intenções; o candidato governista, Luiz Roberto, teria apenas 11%, seguido de Niully com 2% e Candisse Carvalho e Zé Paulo ambos com 1%. Felipe Vilanova não foi citado.

TV Atalaia III

Ainda sobre o levantamento feito pela TV Atalaia, 11% votariam nulo ou branco e 13% ainda se declaram como indecisos sobre quem votar. Só que em quarto lugar e diante do crescimento de Danielle, a sensação é que, a qualquer momento, mais apoiadores devem “pular do barco” de Luiz Roberto. Que situação…

Bomba!

Clima quente na Câmara Municipal de Itabaiana entre os vereadores de situação e de oposição. Na sessão dessa terça-feira (27) “barbaridades” foram proferidas na tribuna do Poder Legislativo que mais parecia um verdadeiro “comício em praça pública”. Por mais que o clima da cidade seja bem politizado, esta postura não condiz com o parlamento…

Exclusiva!

Em Aracaju, na noite dessa terça-feira, surgiram rumores de candidatos a vereador que, sem o apoio financeiro dos partidos ou dos candidatos majoritários, ameaçam abandonar suas campanhas políticas e podem fazer composições com outros candidatos, proporcionais e até majoritários nas próximas horas. É mole?

Sem material

Tem campanha eleitoral majoritária em Aracaju que até é bem lembrada pelo aracajuano, mas surpreendentemente já não tem estrutura de campanha básica, como material para panfletagem nas ruas. Tá difícil até para honrar os compromissos mínimos formalizados até agora. Pelo o que se comenta, em breve vai ter gente sem “oxigênio” na reta final da “corrida eleitoral”…

Alô Ribeirópolis!

A campanha eleitoral de 2024 mal começou um fato lamentável já manche o pleito na cidade de Ribeirópolis, no agreste de Sergipe. Em um áudio que circulou nos últimos dias em grupos de whatsapp, um homem faz ameaças contra eleitores da cidade. Em uma conversa em um grupo com mais de 500 participantes, o autor da gravação diz concordar com seu interlocutor e sugere a violência para converter votos. “Nós vamos botar uma pistola boa nos peitos. Esses vagabundos safados”, diz.

Tem capim?

“Mas nós temos o capim. É atirar para todos os lados. Isso aí é normal, isso aí é verdade. (…) Mas só tem um problema meio grave. Se não cair o voto onde nós achar que vem, ele se lasca. Tem que atirar pra todos os lados”, complementa no áudio. Segundo Georgeo Passos (Cidadania), candidato à Prefeitura de Ribeirópolis, as ameaças são contra eleitores e pessoas que simpatizam com sua candidatura. “Quem está falando essas coisas é conhecido na nossa cidade, sabemos quem ele é”, garantiu.

Georgeo Passos I

“É um cara que vive falando besteira e depois diz que é mentira. Para mim, é algo mandado e forças ocultas vão tentar de todas as formas angariar votos de maneiras escusas. Onde não conseguirem, vão tentar intimidar espalhando o medo”, alertou Georgeo. O candidato do Cidadania lamentou esse cenário e pediu respeito à democracia. “Não podemos aceitar que esse tipo de artifício ainda seja usado nos dias de hoje”, defendeu. Por isso, Georgeo assegura que levará essa denúncia para as instituições pertinentes.

Georgeo Passos II

“Já fizemos um boletim de ocorrência na Delegacia de Ribeirópolis e vamos comunicar à promotora da cidade. Vamos representar essa pessoa também na Justiça Eleitoral. Precisamos garantir que as eleições em nossa cidade transcorram sem a sombra desse tipo de violência”, finalizou Georgeo.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

