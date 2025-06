Pois é! Caso do MC POZE sinaliza que vivemos em um País dos bandidos!

Por Habacuque Vilacorte

Culturalmente o nosso Brasil ficou conhecido como o “País do jeitinho”, onde as leis são incontáveis, mas quase sempre elas não são cumpridas à risca! Quando as autoridades constituídas tentam conter o avanço do tráfico de drogas, o aumento de práticas ilegais, quando resolver “apertar o cerco” e impedir a ação dos bandidos, a impressão é que o crime organizado sempre está um passo à frente de quem governa e das nossas polícias, que vivem “enxugando o gelo”!

Impressionante como por aqui, diferente das grandes nações do Mundo, se tem a cultura de proteger ou defender os bandidos e criminosos. Ao ponto de termos em algumas metrópoles, o confronto entre as polícias e o crime organizado, que divide espaços (territórios) com as milícias, geralmente constituídas por policiais fortemente treinados, que já estão na reserva ou não. Está ou não dentro daquela narrativa de que “se não pode com o inimigo, junte-se a ele”?

Temos corrupção na segurança, na política, na administração pública, no setor privado, nas sociedades entre grandes amigos e irmãos, dentro da própria família. É muito difícil o leitor não conhecer alguém que, por algum motivo, tentou se beneficiar, levar alguma vantagem, mesmo que para isso tenha que alguém ficar prejudicado, lesado; mesmo que gere algum dano ao erário. Ver pessoas destruindo amizades, contaminando relações por conta de políticos bandidos, por exemplo, é algo mais do que comum hoje em dia…

Até alguns segmentos religiosos se envolvem com a corrupção. Mas quando a gente pensa que já viu de tudo no nosso Brasil, eis que vem à tona a polêmica envolvendo a prisão do funkeiro MC POZE do Rodo! Preso no Rio de Janeiro dentro de uma investigação por apologia ao crime e suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Curiosamente, quando conseguiu um habeas corpus e deixou a prisão, havia uma “multidão” de fãs para recebê-lo, exaltá-lo e conduzi-lo para casa.

Rapidamente o MC estimulou seus seguidores condenando a ação policial, as forças de segurança, associando sua prisão como se fosse uma questão racial, um preconceito contra a sua música e o seu público. Não, MC POZE, a repulsa se deve à apologia feita ao crime organizado. Logo ele que foi membro do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Brasil, responsável pela destruição de milhares de vidas não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o País.

Em uma de suas letras, MC POZE canta “Eles querem me parar/ É difícil me parar/ Sou o Poze do Rodo, o famoso trem-bala/ Sou o trem do RJ, a Mainstreet é a firma/ Se tentar contra a tropa, a Glock cospe trinta“; em outra letra, o funkeiro solta essa “Presente do Dia da Mãe é ter o filho morto pela esquina/ E hoje não tem final feliz porque mais um se foi/ Político safado protegido pela lei”. Ou seja, o mesmo “artista” que desafia as forças de segurança também condena a corrupção na política…

E ver uma multidão inflada, na porta de um presídio de segurança máxima, idolatrando quem faz apologia ao crime é um “tapa na cara” das autoridades, das forças policiais e da sociedade em geral. E isso quando mais se questiona a “ditadura do Judiciário” no Brasil! Mais um grande vexame no País que se acostumou a “cultuar” bandidos! É como se todos nós estivéssemos “inertes”, apenas assistindo a decadência da nossa sociedade. Parece piada pronta, mas infelizmente não é! Pois é…

Veja essa!

O presidente estadual do PL e empresário Edivan Amorim concedeu uma entrevista exclusiva para a Itabaiana FM, ao radialista Aélio Santos, e suas declarações movimentaram o cenário político. Amorim, dentre outras coisas, disse que em 2026 até cinco deputados federais da atual legislatura estarão com a oposição.

E essa!

A fala de Amorim gerou muita repercussão e especulações, com jornalistas e políticos “fazendo contas” sobre quem poderia migrar para a oposição. A base governista parece não ter gostado muito e o assunto já incomoda. Isso se dá muito pela instabilidade dentro do agrupamento liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD).

“Curto-circuito”

O problema da base governista é que muitos aliados do governador até não se “digladiam” publicamente, mas nos bastidores não conseguem nem sentar na mesma mesa. Olhando para 2026 o que já tem de “fogo amigo” operando não é brincadeira, inclusive junto a alguns setores da imprensa mais alinhada ao governo.

Alô Itabaiana!

As atenções ao longo desta semana estarão em Itabaiana, mais precisamente para a tradicional Festa do Caminhão. O prefeito Valmir de Francisquinho (PL) deve receber convidados de todo o Estado, e como pré-candidato a governador, ainda que temporariamente inelegível, a festa poderá servir de “termômetro” para avaliação de sua popularidade e força política…

Bomba!

As falas de Amorim, em uma emissora de rádio de Itabaiana, aumentaram as especulações sobre uma possível absolvição de Valmir de Fransciquinho dos processos que responde e da condenação em instâncias superiores. Para muitos Valmir estará apto para disputar o governo novamente e, possivelmente, com uma mulher compondo a chapa como vice.

Exclusiva!

O nome que surge nos bastidores da política sergipana como alternativa para vice em uma chapa encabeçada por Valmir de Francisquinho, é o da ex-prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Republicanos), cotada atualmente para disputar um mandato de deputada estadual. Uma chapa “Valmir e Hilda” daria muito o que falar, inclusive por unir municípios economicamente importantes como Itabaiana e Lagarto.

Alô Propriá!

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE) abriu processo contra ex-prefeito de Propriá, Valberto de Oliveira Lima, para apurar as irregularidades na aplicação dos recursos oriundos da outorga da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A decisão foi tomada após representação com pedido de medida cautelar do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE), que identificou mau uso na gestão dos valores recebidos.

R$ 12 milhões

De acordo com a representação do MPC-SE, o município de Propriá recebeu R$ 12.047.455,84 em 24 de dezembro de 2024, correspondente à primeira parcela dos recursos da outorga do serviço de saneamento. No entanto, a análise técnica revelou que o gestor municipal da época promoveu transferências indevidas desses recursos para diversas contas bancárias da municipalidade no valor de mais de R$ 7 milhões.

Conforme a documentação apresentada, o MPC-SE averiguou ainda que mais de R$ 3 milhões da conta específica da outorga foram declaradamente para ressarcir precatórios debitados durante os exercícios financeiros de 2021 a 2024. Ou seja, para restituir valores que o município já havia despendido antes do recebimento dos recursos da outorga.

Solicitações

Diante da constatação do mau uso dos valores recebidos, o MPC-SE pediu a procedência da representação com pedido de cautelar para: declarar irregularidades nos atos de gestão; determinar a restituição dos valores indevidamente aplicados em despesas correntes à conta específica dos recursos da outorga, com recursos do próprio município; aplicar ao gestor responsável as sanções previstas na Lei Complementar 205/2011, especialmente multa, assim como que as irregularidades constatadas sejam consideradas em análise nas contas anuais no exercício financeiro de 2024. Além disso, o MPC-SE solicita que seja dada ciência da decisão ao Ministério Público Estadual para apuração no âmbito criminal e da improbidade administrativa.

Descumprimento

As irregularidades contrariam frontalmente a Nota Técnica nº 01/2024 da Diretoria Técnica do TCE-SE e a Recomendação Conjunta nº 01/2024, expedida em 18 de dezembro de 2024 pelo MPC-SE e Ministério Público Estadual. Esses documentos estabelecem diretrizes claras sobre a correta aplicação dos recursos da concessão, determinando a utilização de conta bancária exclusiva e a segregação adequada dos valores.

Decisão

O conselheiro relator José Carlos Felizola concedeu a medida cautelar determinando que a atual gestão municipal apresente, no prazo de 30 dias, plano de aplicação dos recursos em conformidade com os parâmetros estabelecidos na nota técnica do TCE-SE e recomendações dos Ministérios Públicos.

Prazo

Na sessão, o relator também determinou que seja implementado no prazo de 30 dias, aba específica no portal da transparência para disponibilização da execução orçamentária e financeira dos recursos oriundos da outorga. Ele acrescentou que o município deve apresentar justificativas e documentação comprobatória sobre a regularidade da aplicação dos recursos. Assim como a citação de Valberto de Oliveira Lima.

Próximos passos

A decisão prevê ainda a realização de atos de instrução que se fizerem necessários, inclusive inspeção in loco para apuração detalhada dos possíveis pagamentos indevidos. Caso seja verificada a ocorrência de irregularidades, será elaborado um plano específico para recomposição do dano ao erário.

Alex Melo I

Grande defensor da saúde, o vereador Alex Melo (PRD) deu exemplo e compartilhou nas redes sociais a Unidade Básica de Saúde para garantir a imunização contra a gripe. “A boa notícia é que agora toda a população de Aracaju com 6 meses ou mais pode se vacinar. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, distribuiu cerca de 70 mil doses para as unidades de saúde. Mesmo com a ampliação, os grupos prioritários – como crianças, idosos e gestantes — continuam sendo o foco principal, por estarem mais vulneráveis a complicações. Procure a unidade de saúde mais próxima e cuide da sua saúde e de quem você ama”, incentiva o vereador.

Alex Melo II

Além da gripe, estão disponibilizadas outras vacinas e nos postos de Aracaju, são elas: contra a Covid-19, Dengue, BCG, HPV, Pneumocócica 10 e 23, Meningocócica C, Febre Amarela, VIP (vacina inativada e vacina oral poliomielite), Hepatite B, Penta (vacina adsorvida difteria, tétano, Hepatite B-recombinante, Haemophilus influenzae b – conjugada e pertussis), Rotavírus, Hepatite A, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Tetraviral, Dupla adulto (difteria e tétano) – dTpa (difteria, tétano e coqueluche) DTP e Meningo acwy.

Direitos da Pessoa Idosa

Nos dias 10 e 11 de junho, no auditório do Del Mar Hotel, a Prefeitura de Aracaju, através do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDI) e a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), realiza a III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa com o tema “Envelhecimento multicultural e democracia: urgência por equidade, direitos e participação”. Hoje a mesa de abertura acontece às 14h e a programação segue até às 16h30. Já no segundo dia, o início é às 8h e o término às 17h.

Treinamento para fiscais I

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realiza nesta terça-feira (10), um treinamento direcionado aos fiscais das feiras livres, com foco no combate à exploração do trabalho infantil. A ação será realizada no auditório da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), localizado na Avenida Augusto Franco, 3340, bairro Ponto Novo, e será conduzida por profissionais da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social.

Treinamento para fiscais II

A iniciativa integra as ações preventivas promovidas pela administração municipal no mês de junho, período em que aumentam as movimentações nos espaços públicos devido aos festejos juninos. Durante o treinamento, os fiscais serão orientados a identificar possíveis situações de vulnerabilidade envolvendo crianças e adolescentes, e a agir de forma responsável e articulada com os órgãos de proteção. A proposta reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção da infância e com uma atuação cada vez mais humanizada nos serviços públicos.

Com André, Yandra e Marcelo

Durante entrevista concedida à rádio Rio FM, o prefeito de Porto da Folha, Ewerton da Saúde, oficializou seu apoio à chapa que pretende apoiar nas eleições de 2026. De forma direta, o gestor municipal anunciou os nomes de seus pré-candidatos: Marcelo Sobral para deputado estadual, Yandra Moura para deputada federal, André Moura para o Senado e Fábio Mitidieri para o governo do Estado.

Ewerton da Saúde I

Ewerton destacou que a aliança é fruto de um compromisso firmado desde o início de sua trajetória política e reafirmou que não se posiciona “em cima do muro”. Ele afirmou que a “União é uma grande família, conduzida pelo líder político André Moura, a quem classificou como um verdadeiro pai dentro do grupo, responsável por orientar e fortalecer os aliados”, garantiu.

Ewerton da Saúde II

O prefeito também enalteceu a parceria com André Moura, destacando que, ao longo dos anos, o ex-deputado federal tem sido um dos principais responsáveis por conquistas para o município. “Sempre me estendeu a mão, inclusive no momento mais difícil, quando eu não tinha sequer um partido para disputar a prefeitura. André confiou em mim, e juntos conseguimos fazer Porto da Folha crescer e com André no Senado vamos fazer muito mais”, assegurou.

Ewerton da Saúde II

Segundo Ewerton, a gestão municipal colhe hoje os frutos dessa aliança sólida e coerente, depois de um período de retrocesso, segundo ele, e que acredita que essa parceria exitosa com o União, irá continuar rendendo resultados positivos para a população.

Nitinho I

O deputado federal Nitinho Vitale (PSD) protocolou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 2508/2025, com o objetivo de reconhecer oficialmente a Festa do Caminhoneiro, de Itabaiana, em Sergipe, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A proposta foi protocolada em 23 de maio e aguarda tramitação nas comissões pertinentes.

Nitinho II

A Festa do Caminhoneiro, considerada a maior do gênero no país, ocorre anualmente em junho, no município de Itabaiana, reconhecido como Capital Nacional do Caminhão. “Com mais de 50 anos de tradição – a primeira edição foi em 1966 – o evento combina programação religiosa, carreatas, concursos, shows musicais e uma feira de caminhões, reunindo milhares de profissionais e turistas”, destaca o parlamentar.

Nitinho III

Vitale defende que o projeto é fundamental para dar ao evento maior força de proteção legal e apoio institucional: “o reconhecimento nacional como Patrimônio Cultural permitirá implementar políticas de preservação, apoio à transmissão intergeracional e valorização cultural dessa festa”. A iniciativa segue o exemplo de Itabaiana, que já declarou a festa como patrimônio cultural e turístico local por meio da Lei nº 2.775/2024, sancionada em julho de 2024.

Tramitação

O PL nº 2508/2025 foi apresentado em 23 de maio de 2025. Agora, está em análise nas comissões da Câmara, como a Comissão de Cultura e de Constituição e Justiça. Caso avance, o reconhecimento federal pode fortalecer mecanismos de fomento, preservação e difusão da manifestação cultural.

